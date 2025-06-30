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Можно ли открыть ИП с судимостью или условным сроком

Наличие судимости не всегда закрывает путь к бизнесу. В большинстве случаев гражданин с судимостью или условным сроком может зарегистрировать ИП и легально вести дело. Но есть конкретные сферы, где это запрещено: работа с детьми, перевозки, медицина и другие. 


В статье вместе с юристом Точка Банка Марией Суховаровой разбираем, какие именно ограничения действуют, как проверить свой случай и как пошагово зарегистрировать ИП.

29.07.2026
2624
2624

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Коротко
Судимость сама по себе не мешает открыть ИП. Отказ возможен в двух случаях: если суд лишил вас права заниматься предпринимательством или вы заявили коды ОКВЭД из перечней Правительства №285 (работа с детьми) и №69 (перевозки пассажиров).
Но и здесь важна статья приговора. Чаще всего проблемы возникают из‑за тяжких и насильственных статей: против жизни, здоровья, половой неприкосновенности, наркотических. А, например, судимость за неуплату алиментов не помешает зарегистрировать ИП.

Можно ли открыть ИП с судимостью

Чаще всего открыть ИП можно. Судимость влияет на регистрацию в двух случаях:

  1. Суд лишил вас права заниматься предпринимательской деятельностью. ИП не зарегистрируют, пока срок наказания не истечёт или ограничение не снимут.
  2. Вы заявили коды ОКВЭД из перечней Правительства №285 или №69. Это деятельность с участием детей и пассажирские перевозки. По таким кодам налоговая запросит в МВД справку о судимости (подп. «к» п. 1 ст. 22.1 Федерального закона №129-ФЗ).

В остальных случаях запроса не будет, и судимость на регистрацию не повлияет.

Если вы не уверены, какие коды ОКВЭД выбрать и на какой системе налогообложения работать, — эти вопросы можно передать экспертам Точка Банка вместе с подготовкой документов.

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Когда открыть ИП нельзя

Рассмотрим две сферы с ограничениями и когда нельзя зарегистрировать ИП из-за запрета в приговоре суда.

Деятельность с участием детей

«Детский» перечень кодов ОКВЭД утверждён постановлением Правительства №285. Туда входят:

  1. Образование, воспитание и развитие несовершеннолетних.
  2. Организация отдыха и оздоровления.
  3. Медицинское обеспечение.
  4. Социальная защита и социальное обслуживание.
  5. Детско-юношеский спорт.
  6. Культура и искусство с участием несовершеннолетних.

При этом перечень составлен по кодам ОКВЭД, поэтому важен сам код, а не возраст будущих клиентов.

Допустим, у Ивана есть непогашенная судимость за тяжкое преступление. Несмотря на это, он решил открыть фитнес-центр и был уверен, что проблем не будет, — ведь с детьми работать не планировал. Выбрал код ОКВЭД 93.13 для фитнес-центров и подал документы.

В итоге получил отказ. Оказалось, этот код есть в списке ограничений из постановления №285. И даже то, что клуб для взрослых, — неважно, ведь запрет действует на всю категорию.

ПреступленияКак действует запретМожно ли снять
Против половой неприкосновенности и половой свободы (гл. 18)Любая тяжесть, бессрочноНет
Против жизни и здоровья (гл. 16).

Против свободы, чести и достоинства (гл. 17) — кроме незаконной госпитализации в психиатрический стационар и клеветы.

Против семьи и несовершеннолетних (гл. 20).

Против общественной безопасности (гл. 24).

Против здоровья населения и общественной нравственности (гл. 25).

Против основ конституционного строя и безопасности государства (гл. 29).

Против мира и безопасности человечества (гл. 34)
Любая тяжесть, бессрочноЕсли преступление небольшой или средней тяжести — да, но должно быть решение комиссии.

Если преступление тяжкое или особо тяжкое — нет
Другие умышленные тяжкие и особо тяжкие: против собственности (гл. 21), экономические, должностные, коррупционныеПока судимость не погашена или не снятаДа — после погашения или снятия судимости

Комментарий юриста

Что важно знать по первым двум строкам таблицы с ограничениями:
— «Бессрочно» — значит, что погашение и снятие судимости не помогают. Учитывается сам факт: судимость есть или была когда-либо (абз. 2 п. 4 ст. 22.1 Федерального закона №129-ФЗ).
— Приговора может и не быть. Запрет действует и тогда, когда дело прекратили по нереабилитирующим основаниям: по амнистии, за примирением сторон, за истечением сроков давности.
По третьей строке всё проще: ограничение снимается само, как только судимость погашена или снята.

Мария СуховароваМария Суховарова
Мария СуховароваЮрист Точка Банка

Пассажирские перевозки 

Здесь ограничение работает иначе, чем в «детских» сферах: судимость мешает не навсегда, а пока она не погашена или не снята.

Под ограничение попадают такси, автобусы, трамваи, троллейбусы и подвижной состав внеуличного транспорта — коды перечислены в постановлении Правительства №69. Грузоперевозки, курьерская доставка и аренда транспорта в перечень не входят.

Бизнес в грузоперевозках: с чего начать и как зарегистрировать ИП

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Зарегистрировать ИП не позволит неснятая или непогашенная судимость либо уголовное преследование по преступлениям из статьи 328.1 ТК РФ. Есть два вида ограничений: для такси список шире, для остального наземного транспорта — короче.

ПреступленияТаксиДругой транспорт
Убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, похищение человека, грабёж, разбой, преступления против половой неприкосновенности (гл. 18)Нельзя, если преступление средней тяжести, тяжкое и особо тяжкоеМожно
Против общественной безопасности (гл. 24), основ конституционного строя и безопасности государства (гл. 29), мира и безопасности человечества (гл. 34)Нельзя, если преступление средней тяжести, тяжкое и особо тяжкоеНельзя, если преступление тяжкое и особо тяжкое
Остальные статьи УК РФМожноМожно

Учитываются не только российские приговоры: под ограничение попадают и судимости по законодательству другого государства — члена ЕАЭС, если состав соответствует перечисленным выше.

Запрет исчезает, как только судимость погашена или снята. Погашается она сама, без суда (ст. 86 УК РФ). Отсчёт идёт со дня, когда наказание полностью отбыто, включая дополнительное — например лишение права занимать определённые должности:

  • 1 год — если наказание было мягче лишения свободы: например штраф.
  • 3 года — после лишения свободы за преступление небольшой или средней тяжести.
  • 8 лет — после лишения свободы за тяжкое преступление.
  • 10 лет — после лишения свободы за особо тяжкое.
  • У условно осуждённых судимость гасится в день окончания испытательного срока.

Досрочно снять судимость может суд по ходатайству осуждённого, если тот вёл себя безупречно и возместил ущерб (ч. 5 ст. 86 УК РФ).

Комментарий юриста

Когда гражданина реабилитируют — то есть снимают обвинения и признают невиновным, — вместе с ними снимаются и ограничения по сферам бизнеса. Тогда человек вправе заниматься всеми видами деятельности, которые доступны индивидуальным предпринимателям.

Мария СуховароваМария Суховарова
Мария СуховароваЮрист Точка Банка

Запрет на определённые виды деятельности

Суд может лишить права заниматься определённой деятельностью — основным наказанием или дополнительным (ст. 47 УК РФ). Чем именно нельзя заниматься и как долго — написано в приговоре. Запреты бывают двух видов.

  1. Заниматься предпринимательской деятельностью. Пока срок наказания не истёк, налоговая в регистрации ИП откажет.
  2. Вести конкретную деятельность. Регистрации не мешает: коды ОКВЭД с запретами из приговоров налоговая не сверяет. Но вести запрещённую деятельность нельзя — это время в срок наказания не засчитывается (ст. 36 УИК РФ), и запрет продлевается.
ПРИМЕР
Анну осудили за экстремистские публикации и на три года запретили заниматься журналистской деятельностью. ИП с издательским кодом 58.1 ей зарегистрируют — этот запрет налоговая не проверяет. Но писать и редактировать тексты три года она не вправе.

Обход запрета на регистрацию ИП

Утаивать судимость бессмысленно: сведения хранятся в базах МВД, налоговая получает их по межведомственному запросу.

Легальный способ один — комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав вашего региона. Закон о госрегистрации разрешает зарегистрировать ИП в «детской» сфере при судимости за преступления небольшой и средней тяжести, если комиссия одобрит это.

Комиссия разбирает обстоятельства дела и поведение после наказания. Если решит, что человек не опасен, — выдаст разрешение на работу в «детских» направлениях.

С таким документом налоговая обязана зарегистрировать ИП — если нет других причин для отказа, например ошибок в заявлении Р21001.

Комментарий юриста

Комиссия не поможет в двух случаях: если совершены преступления против половой неприкосновенности любой тяжести и любые тяжкие и особо тяжкие преступления.

Мария СуховароваМария Суховарова
Мария СуховароваЮрист Точка Банка

Аннулировать регистрацию задним числом налоговая не может — такой процедуры в законе нет. Удалять коды ОКВЭД из ЕГРИП она тоже не вправе: изменения вносит сам предприниматель заявлением Р24001.

Проблемы возникают в двух случаях:

  1. Вы указали запрещённый ОКВЭД, и налоговая не проверила данные до регистрации.
  2. Судимость появилась уже после открытия ИП.

Коды придётся убирать самому. Если предприниматель продолжает вести запрещённую деятельность, регистрирующий орган может пойти в суд с требованием прекратить её принудительно (ст. 25 Федерального закона №129-ФЗ).

Можно ли открыть ИП с условным сроком

Отдельных правил для условного срока нет. Это та же судимость, просто без реального лишения свободы, и ограничения действуют ровно те же. Налоговая смотрит не на форму наказания, а на статью УК РФ и заявленные коды ОКВЭД.

Например, условный срок за неуплату алиментов не помешает открыть мастерскую по ремонту электроники: кода 95.21 нет ни в одном перечне.

Пошаговая инструкция для регистрации ИП

Процедура одинакова для всех: судимость не меняет ни набор документов, ни сроки. Справку о судимости налоговая не запрашивает, и прикладывать её не нужно. ФНС сама получит информацию о судимости через межведомственное взаимодействие с МВД.

Как открыть ИП: пошаговая инструкция

Деятельность ИП без регистрации

Шаг 1. Подобрать коды ОКВЭД. Один основной — та деятельность, которая приносит больше всего дохода. Дополнительных кодов можно указать сколько угодно, но лучше ограничиться 20.

Шаг 2. Выбрать систему налогообложения. По умолчанию присвоят ОСНО — не самый выгодный вариант для старта. Спецрежим нужно запросить отдельно и вовремя: например, заявление на УСН подайте вместе с документами на регистрацию или в течение 30 дней после неё, иначе перейти получится только с нового года.

Какую систему налогообложения выбрать

Шаг 3. Заполнить форму Р21001. На компьютере — шрифт Courier New, 18 пунктов, для заверения понадобится электронная подпись. На бумаге — ручкой с чёрной, синей или фиолетовой пастой, подпись ставят при инспекторе.

Шаг 4. Уплатить госпошлину — 800 ₽. Платить нужно только при подаче лично через ИФНС. Госпошлины не будет, если подаёте онлайн через ФНС, Госуслуги, сервис «Старт бизнеса онлайн» или Точка Банк, а также электронным документом через МФЦ или нотариуса.

Шаг 5. Собрать документы. Заявление Р21001 нужно всегда. При личной подаче добавьте паспорт, а если идёте в инспекцию — ещё и квитанцию об уплате пошлины. Несовершеннолетним и иностранцам потребуются дополнительные документы.

Со скольких лет можно открыть ИП

Как иностранцу зарегистрировать ИП

Шаг 6. Подать документы онлайн, лично в налоговой, через МФЦ или нотариуса. Регистрация занимает 3–5 рабочих дней.

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Альтернативы для предпринимателей с судимостью

Если налоговая отказала из-за судимости, есть несколько легальных вариантов.

  1. Сменить вид деятельности. Выберите коды ОКВЭД, которых нет в перечнях постановлений №285 и №69, — например розничную торговлю (код 47.19).
  2. Обратиться в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. Если судимость за преступление небольшой или средней тяжести, комиссия может допустить вас к работе в «детской» сфере. Исключение — преступления против половой неприкосновенности.
  3. Дождаться погашения или снятия судимости. Сработает в перевозках, а в «детских» сферах — только если статья не входит в перечень глав УК РФ из пункта 4 статьи 22.1 Федерального закона №129-ФЗ: скажем, при судимости за крупное мошенничество.
  4. Работать как самозанятый. Налог на профессиональный доход не требует регистрации ИП, а ограничения Федерального закона №129-ФЗ на самозанятых не распространяются. Но у режима свои рамки: доход до 2,4 млн ₽ в год, ограничения по сферам и запрет нанимать сотрудников.

Отраслевые требования при этом никуда не исчезают: разрешение на перевозку такси самозанятому с непогашенной или неснятой судимостью по «запретным» статьям всё равно не выдадут. Также не получится работать и с детьми (ст. 351.1 ТК РФ).

Вопросы по теме

Можно ли открыть ИП с погашенной судимостью?

Для перевозок пассажиров — да, погашение снимает ограничение полностью. Для «детской» сферы по постановлению Правительства №285 — как правило, нет: там запрет привязан к самому факту судимости. Для остальных видов деятельности вопрос не возникает — их налоговая не проверяет.

Удаляется ли информация о судимости из базы МВД?

Нет. Сведения хранятся и после погашения, но в справке будет отметка, что судимость погашена. Данные убирают только при реабилитации.

Проверят ли судимость, если добавить ОКВЭД уже после регистрации?

Да. При подаче формы Р24001 действуют те же правила: налоговая откажет во внесении кодов из перечней №285 и №69, если есть препятствующая судимость.

Можно ли открыть ООО вместо ИП, чтобы обойти запрет?

Ограничения пункта 4 статьи 22.1 Федерального закона №129-ФЗ касаются только ИП, зарегистрировать ООО можно. Но работать с детьми или водить такси учредитель с такой судимостью всё равно не сможет: статьи 351.1 и 328.1 ТК РФ действуют для сотрудников.

Клиенты и партнёры узнают о судимости через ЕГРИП?

Нет, в ЕГРИП не содержится информации о судимости предпринимателя.

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Можно ли открыть ИП с судимостью или условным сроком — Точка Банк