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Регистрация бизнеса

Можно ли открыть ИП в другом регионе в 2026 году

Можно ли оформить ИП в другом регионе и работать там спокойно? В статье разберём, где налоговая регистрирует ИП, когда можно вести бизнес не по прописке, как налоговый режим влияет на уплату налогов и чем грозит фиктивный переезд ради льготных ставок.

18.06.2026
6786
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Коротко
Открыть ИП можно только по месту жительства: по постоянной прописке, а если её нет — по временной регистрации. При этом работать разрешено в любом регионе России. Если ИП переехал и сменил постоянную прописку, МВД передаст данные в налоговую, а ФНС переведёт предпринимателя в инспекцию по новому адресу.
Налоги зависят от режима. На УСН и ОСНО платят и отчитываются по месту жительства ИП. Патент действует только в регионе, где его выдали, поэтому для работы на ПСН в другом субъекте РФ нужен отдельный патент. Страховые взносы за себя и сотрудников платят по месту жительства ИП.
Оформлять прописку в льготном регионе только ради низкой ставки УСН рискованно. С 2025 года при переезде в регион с более низкой ставкой три года налог считают по ставке прежнего региона. Если ФНС докажет фиктивность переезда, налог пересчитают, начислят пени и штраф.

Где налоговая регистрирует ИП

Налоговая ставит ИП на учёт только по месту его жительства — это правило закреплено в пункте 3 статьи 8 Закона №129‑ФЗ.

Что подходит:

  • Постоянная регистрация — адрес, который указан в паспорте. Это стандартный вариант.
  • Временная — если постоянной прописки нет. Главное условие: срок от шести месяцев в момент открытия ИП.

При регистрации ИП по временному адресу нужно приложить подтверждающий документ. Это не штамп в паспорте, а отдельный бланк. 

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Может ли ИП вести деятельность не по месту регистрации

Предприниматель может вести деятельность в любом регионе России. Например, если он прописан и зарегистрировал ИП в Москве, но на два-три месяца уехал в Санкт‑Петербург, это не запрещено.

Если ИП переезжает в другой регион на длительный срок или на постоянной основе, тогда нужно оформить прописку.

  • Постоянная регистрация. Если меняется постоянная прописка, ничего делать не нужно. МВД передаст сведения в налоговую, а ФНС автоматически переведёт ИП на учёт в инспекцию по новому адресу. Но чтобы быть уверенным, лучше уточнить в новой налоговой, поступили ли данные о смене регистрации.
  • Временная регистрация. При получении временной прописки налоговая не ставит ИП на учёт по новому адресу. Предприниматель продолжает числиться в инспекции по месту постоянной регистрации.
ВАЖНО
Если гражданин с постоянной регистрацией в одном регионе уезжает в другой более чем на 90 дней, он обязан оформить временную регистрацию по месту пребывания — статья 5 Закона РФ №5242‑I.
Если у ИП нет постоянной регистрации и он оформляет новую временную в другом регионе, налоговая автоматически получит эти сведения и обновит данные в реестре — об этом сказано в сервисе ФНС. Несмотря на это, всё же стоит обратиться в инспекцию и уточнить, поступила ли информация.

Как налоговый режим влияет на уплату налогов в другом регионе

Место, куда ИП платит налоги и сдаёт отчётность, зависит не от города, где он фактически работает, а от налогового режима.

УСН — платят и отчитываются по месту жительства

На упрощённой системе налогообложения декларацию подают в инспекцию по месту жительства ИП, где он сейчас стоит на учёте. Туда же платят налог и авансовые платежи. Если ИП сменил постоянную прописку и налоговая перевела его в новую инспекцию, отчитываться и платить УСН нужно уже по новому адресу.

Неважно, где находятся офис, склад, торговая точка или основные клиенты. Для УСН важно, в какой налоговой ИП стоит на учёте.

Ставка УСН обычно зависит от региона, где ИП сейчас зарегистрирован. Базовые ставки:  

  • 6% для объекта «Доходы».
  • 15% для объекта «Доходы минус расходы».

Регионы могут снижать ставки для отдельных видов деятельности и категорий предпринимателей, но не для любых на своё усмотрение. С 2026 года региональная пониженная ставка действует, только если вид деятельности входит в перечень Правительства РФ.

При этом просто переехать в регион с более низкой ставкой ради экономии не выйдет. С 2025 года при смене региона на тот, где ставка ниже, налог три года считают по ставке прежнего региона (п. 2 ст. 346.21 НК РФ).

Упрощённая система налогообложения: что это такое, кто может применять и как перейти

Комментарий эксперта

У упрощёнки есть автоматизированный вариант — АУСН. Но его ввели не во всех регионах. Если в вашем регионе АУСН нет, применять режим нельзя, даже если бизнес подходит по всем остальным условиям.


В 2026 году автоматизированная упрощёнка действует в большинстве регионов, но не везде. Лучше проверить этот момент заранее.

Алина МусинаЭксперт по регистрации бизнеса в Точка Банке

ОСНО — платят по месту жительства

На общей системе ИП платит налоги по месту жительства, где он сейчас стоит на учёте. Обычно это НДФЛ с доходов от бизнеса и НДС. С 2026 года основная ставка НДС — 22%. НДФЛ считают по прогрессивной шкале:

  • До 2,4 млн ₽ в год — 13%.
  • От 2,4 до 5 млн ₽ — 15%.
  • От 5 до 20 млн ₽ — 18%.
  • От 20 до 50 млн ₽ — 20%.
  • Свыше 50 млн ₽ — 22%.

Повышенная ставка применяется только к части дохода сверх порога, а не ко всему доходу. Место фактической работы на порядок уплаты не влияет.

Налог ОСНО у ИП: как считать, сроки уплаты и изменения в 2026 году

Патент — платят там, где работают

Патент действует в том регионе, где его выдали. Если ИП зарегистрирован в Казани, но хочет открыть точку в Самаре и работать там на ПСН, нужно получить патент в Самарской области. А если деятельность идёт в нескольких регионах, для каждого субъекта нужен отдельный патент.

Исключение — грузоперевозки: патент можно получить в одном регионе, а перевозки выполнять по всей России. Главное, чтобы договор на перевозку был заключён в том субъекте, где выдан патент. Это подтверждает письмо ФНС от 29.12.2020 №КВ-4-3/21782.

Стоимость патента зависит от потенциально возможного дохода, который установил регион. Предварительно рассчитать сумму можно в калькуляторе патента на сайте ФНС.

Патентная система налогообложения (ПСН) для ИП

Страховые взносы и НДФЛ — где их платить

Фиксированные страховые взносы за себя ИП платит по месту жительства, где он сейчас стоит на учёте. Регион работы и налоговый режим на это не влияют.

Страховые взносы за сотрудников тоже всегда платят по месту жительства ИП — исключений тут нет.

НДФЛ за работников — отдельный платёж. Обычно его тоже перечисляют по месту жительства ИП. Но если сотрудники заняты в деятельности по патенту в другом регионе, НДФЛ за них платят в налоговую, которая выдала патент.

Страховые взносы ИП в 2026 году: сколько и как платить

Ставки страховых взносов в 2026 году

ПлатёжКуда платитьОт чего зависит ставка или сумма
УСНВ ИФНС по месту жительства ИПОт региона, где ИП стоит на учёте
ОСНОВ ИФНС по месту жительства ИПОт федеральных ставок НДФЛ и НДС
ПСНВ ИФНС региона, где выдан патентОт закона региона, где действует патент
Страховые взносы за себя и сотрудниковВ ИФНС по месту жительства ИПОт федеральных правил
НДФЛ за сотрудников на патентеВ ИФНС региона, где выдан патентОт федеральной ставки НДФЛ

Перед тем как выбрать налоговый режим и регион регистрации, стоит свериться со специалистом — ошибку потом исправить сложнее, чем учесть всё сразу.

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Фиктивное открытие ИП в другом регионе: чем грозит

Иногда предприниматели регистрируют ИП в регионе с пониженной ставкой УСН, чтобы платить меньше налогов.

Например, ИП не подпадает под льготу в своём регионе. Он видит, что в соседнем субъекте для его вида деятельности ставка на УСН ниже — 1 или 5% вместо 6 и 15%. И хочет перерегистрироваться туда ради экономии.

Но сразу применить льготную ставку не выйдет. Действует трёхлетнее правило: при переезде в регион с более низкой ставкой налог сначала считают по ставке прежнего региона (п. 2 ст. 346.21 НК РФ).

Допустим, ИП переехал в льготный регион в 2026 году. В 2026, 2027 и 2028 годах он платит по ставке прежнего региона. Новую пониженную ставку применит только с 2029 года — и к тому времени она может измениться.

Льготу можно применять, если соблюдены три условия. ИП действительно живёт и работает в новом регионе. Три года после переезда прошли. Его вид деятельности подпадает под региональную льготу.

Сложности начинаются, если прописка только формальная. То есть предприниматель числится в льготном регионе, а живёт и работает в другом. Тогда ФНС может расценить это как необоснованную налоговую выгоду (ст. 54.1 НК РФ).

Инспекция вправе провести проверку и доказать фиктивность переезда. Смотрят не только на прописку, но и на фактические признаки: где ИП живёт, получает почту, заключает договоры, хранит имущество и откуда ведёт деятельность.

Если фиктивность докажут, налог пересчитают по правильной ставке. Сверху — недоимка, пени и штраф.

ВАЖНО
Последствия могут быть серьёзными: налоги пересчитают по ставкам региона, где фактически велась деятельность. Кроме того, начислят штраф в размере 40% от суммы недоимки и пени за каждый день просрочки.
Если за три финансовых года подряд сумма неуплаченных налогов превысит 2,7 млн ₽, наказание будет серьёзнее. В этом случае может наступить уголовная ответственность — статья 198 УК РФ.

Открытие ИП в другом регионе: как оформить

Процедура стандартная: нужно подготовить заявление по форме Р21001 и подать документы в регистрирующую налоговую по месту жительства. Если есть постоянная прописка, документы подают по этому адресу. Если постоянной прописки нет, можно использовать временную регистрацию сроком от шести месяцев.

Подать документы можно онлайн через сайт ФНС, «Госуслуги», сервис «Старт бизнеса онлайн», МФЦ, нотариуса или с помощью Точка Банка. При электронной подаче госпошлину 800 ₽ платить не нужно. Если подавать документы на бумаге в ИФНС, госпошлина сохраняется.

Как открыть ИП: пошаговая инструкция

Срок регистрации — 3–5 рабочих дней. После регистрации ФНС пришлёт лист записи ЕГРИП на электронную почту, указанную в заявлении.

Вопросы по теме

Как оформлять сотрудников, если ИП работает в другом регионе?

Трудовой договор заключают от имени ИП независимо от того, где находится сотрудник. В договоре нужно указать фактическое место работы: офис, торговую точку, склад или дистанционный формат.


Страховые взносы за работников платят по месту жительства ИП — исключений нет. НДФЛ и отчётность по работникам обычно идут туда же.


Исключение — сотрудники на патенте в другом регионе: НДФЛ за них перечисляют в налоговую, которая выдала патент, и туда же подают 6-НДФЛ.

Нужно ли ИП открывать обособленное подразделение в другом регионе?

Нет. Обособленные подразделения открывают только организации (ст. 11 НК РФ). ИП работает как один субъект на всей территории России, даже если арендует офис, склад или торговую точку в другом городе.


Зарегистрировать второе ИП на одного человека тоже нельзя. У физлица может быть только один статус индивидуального предпринимателя.


Исключение — патент. Если ИП хочет работать на ПСН в другом регионе, нужно получить патент в этом субъекте РФ. Но это не обособленное подразделение, а отдельный патент на конкретный регион.

Можно ли открыть ИП не по прописке или без неё?

Нет. Для регистрации ИП нужен адрес регистрации. Подойдёт постоянная прописка, а если её нет — временная регистрация сроком от шести месяцев.


Открыть ИП по адресу съёмной квартиры можно, если по этому адресу оформлена постоянная или временная регистрация. Налоговой важно не то, арендует человек жильё или владеет им, а наличие официальной регистрации. Без неё поставить ИП на учёт не получится — в регистрации откажут.

Что делать, если временная регистрация закончилась?

Если ИП был зарегистрирован по временной прописке, срок которой истёк, нужно оформить новую регистрацию. Сведения о ней налоговая получит автоматически и внесёт в реестр в течение пяти рабочих дней. Чтобы избежать проблем, стоит обратиться в налоговую и уточнить, поступили ли данные.

Можно ли платить налоги по ставкам другого региона, если ИП работает удалённо?

Нет. На УСН ставка зависит не от города, откуда ИП фактически работает, а от региона, где он стоит на учёте. Если ИП зарегистрирован в одном регионе, а удалённо работает из другого, налоги платят по региону регистрации.


Но если регистрация в льготном регионе оформлена только формально, а предприниматель фактически живёт и работает в другом месте, ФНС может посчитать это необоснованной налоговой выгодой.

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Можно ли открыть ИП в другом регионе не по прописке в 2026 году — Точка Банк