Можно ли совмещать ИП и основную работу

Перед тем как зарегистрировать ИП, важно проверить, нет ли у вас запрета на ведение предпринимательской деятельности. Иначе можно получить отказ от налоговой или столкнуться с проблемами на нынешнем месте работы.

Коротко Главное — не нарушать правила работодателя. Бизнесом нельзя заниматься в рабочее время, использовать служебные данные, оборудование, корпоративные контакты или брать заказы, связанные с работой. Если сотрудник работает по трудовому договору и одновременно как ИП, работодатель продолжает платить за него НДФЛ и страховые взносы. При этом сам предприниматель также уплачивает фиксированные взносы за себя и налоги по выбранному режиму.

Совмещать ИП и работу можно. Закон это разрешает всем, кроме государственных и муниципальных служащих, сотрудников силовых структур, судей, депутатов Госдумы, сенаторов и нотариусов.

Кто может стать ИП

ИП — это статус физлица, который позволяет ему легально заниматься бизнесом. Оформить его может любой дееспособный человек. Даже несовершеннолетний:

С 14 лет — по письменному согласию родителей или опекунов, заверенному у нотариуса.

С 16 лет — добавляются ещё варианты: если подростка признали полностью дееспособным через суд, органы опеки или он вступил в брак.

ИП могут также открыть иностранные граждане и люди без гражданства, если у них есть разрешение на временное проживание (РВП) или вид на жительство (ВНЖ) в России.

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Что говорит закон о совмещении ИП и работы по найму

По общему правилу закон не запрещает одновременно работать по трудовому договору и вести бизнес как ИП. Вот нормы, на которые можно опереться.

Нормативный акт О чём говорит Ч. 1 ст. 37 Конституции РФ Каждый вправе свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию Ст. 18 ГК РФ Гражданин вправе заниматься предпринимательской и любой иной не запрещённой законом деятельностью П. 1 ст. 23 ГК РФ Гражданин может заниматься предпринимательской деятельностью без образования юрлица с момента государственной регистрации в качестве ИП Ст. 22.1 Федерального закона №129-ФЗ В статье перечислены основания, по которым человеку могут отказать в регистрации ИП. Запрета на совмещение ИП с работой по трудовому договору среди них нет

Комментарий юриста Ни одна из этих норм не запрещает совмещать найм и предпринимательство — наоборот, они прямо закрепляют право человека заниматься бизнесом. Но это общие правила. В других нормативных актах есть исключения — для отдельных должностей, профессий и ситуаций, когда открыть ИП всё‑таки нельзя.

Мария Суховарова Юрист Точка Банка

Запреты делятся на две группы:

Запреты по должности или профессии

Касаются государственных и муниципальных служащих, военнослужащих, сотрудников полиции, Росгвардии, ФСБ, прокуратуры и других силовых структур. Пока человек занимает такую должность, открыть ИП он не может.

Заниматься предпринимательством также запрещено:

С адвокатами ситуация немного другая: адвокатская деятельность не считается предпринимательской и через ИП не ведётся. При этом для бизнеса, не связанного с адвокатурой, можно зарегистрировать ИП — Верховный Суд в 2023 году подтвердил, что налоговое законодательство этого не запрещает.

Но решение о том, не нарушает ли такое совмещение Федеральный закон об адвокатуре, остаётся за адвокатской палатой — и на практике может обернуться дисциплинарным взысканием вплоть до лишения статуса.

Формальные причины отказа

Посмотреть их можно в пункте 4 статьи 22.1 и в статье 23 Федерального закона №129-ФЗ. Налоговая откажет в регистрации ИП, если:

Человек уже зарегистрирован как ИП.

Прошло менее года с момента, когда суд принял решение о принудительной ликвидации ИП.

Действует запрет суда на предпринимательскую деятельность.

Прошло менее трёх лет с момента исключения ИП из ЕГРИП по решению налоговой.

Прошло менее пяти лет после банкротства ИП.

Не явились по повестке военкомата, и в отношении вас введён запрет на государственную регистрацию в качестве ИП.

№69. Человек планирует работать с детьми или в пассажирских перевозках, но у него есть судимость — и именно по тем статьям УК РФ, которые закрывают допуск к этим сферам. Список таких сфер с кодами ОКВЭД закреплён в двух документах: постановлениях Правительства №285

Есть ещё один нюанс: некоторые виды деятельности доступны только юридическим лицам — например банковская деятельность или производство крепкого алкоголя. Если ваш бизнес попадает в этот список, стоит либо пересмотреть ОКВЭД, либо задуматься об открытии ООО.

Кто считается госслужащим, а кто — нет

Не каждый работник госучреждения — госслужащий. Этот статус имеют только те, чья должность включена в официальный реестр государственной или муниципальной службы. Например, реестр должностей федеральной государственной гражданской службы утверждён указом Президента от 31.12.2005 №1574.

Врачи, преподаватели, библиотекари работают по трудовому договору и получают зарплату из бюджета, но госслужбу не замещают. Это значит, что предпринимательство им разрешено.

А налоговые инспекторы, сотрудники министерств, ведомств и городских администраций — государственные или муниципальные служащие. Они работают по служебному контракту и подпадают под специальные ограничения, в том числе не могут быть ИП.

Если сомневаетесь, относится ли ваша должность к госслужбе, уточните это в отделе кадров.

Как одновременно совмещать статус ИП и работу по найму

Если нет ограничений на предпринимательскую деятельность, можно совмещать работу по найму и статус ИП. Главное, чтобы одно не мешало другому. Вот три правила, которые важно учитывать:

Рабочее время. Нельзя заниматься бизнесом в часы, когда нужно выполнять задачи работодателя. Компания оплачивает рабочее время и вправе ожидать, что обязанности выполняются вовремя и качественно. Конфликт интересов. Нельзя использовать служебные данные, оборудование, корпоративные контакты или переманивать клиентов работодателя. Это прямое нарушение договора: за такое могут уволить, а в отдельных случаях — привлечь к более серьёзной ответственности. Страховые взносы. За сотрудника взносы платит работодатель. Но и как ИП нужно ежегодно платить фиксированные взносы за себя — даже если предпринимательство пока не приносит доход. Исключение — ИП на НПД, которые платят взносы добровольно.

Комментарий юриста Сообщать работодателю о регистрации ИП не требуется. Но желательно уведомить об этом, потому что скрыть наличие ИП не получится — данные о предпринимателях открыты, и любой человек при желании может проверить статус в реестре ФНС. Для этого достаточно знать ИНН физлица.

Мария Суховарова Юрист Точка Банка

Если у человека есть статус ИП, отношения с компанией можно оформить двумя способами.

1. Трудовой договор. Работодатель нанимает человека как обычного сотрудника — по ТК РФ, с записью в трудовой книжке, с НДФЛ и страховыми взносами. Наличие ИП на трудовые отношения не влияет.

2. Гражданско-правовой договор. Компания заключает с человеком договор на выполнение работ или оказание услуг. В этом случае он выступает не как сотрудник, а как контрагент — ИП. По такому договору ИП сам платит налоги по своему режиму, а компания не удерживает НДФЛ и не платит за него страховые взносы.

Комментарий юриста Нельзя заключать гражданско-правовой договор вместо трудового, если по факту отношения трудовые — есть график, постоянное рабочее место, подчинение руководителю и выполнение работы лично в интересах компании.



Такие отношения суд может переквалифицировать в трудовые по статье 19.1 ТК РФ . В этом случае работодателю могут доначислить НДФЛ и страховые взносы, а также пени и штрафы. Мария Суховарова Юрист Точка Банка

Как оформить ИП работающим гражданам

Регистрация ИП для работающих проходит так же, как для всех остальных, — дополнительных документов не нужно.

Для регистрации ИП надо выполнить несколько подготовительных действий.

Подобрать коды ОКВЭД. Это можно сделать . Это можно сделать в справочнике ОКВЭД . Один код должен быть основным, другие — дополнительными. Выбрать режим налогообложения. ИП могут работать на ОСНО, УСН, АУСН, ПСН, ЕСХН, НПД. Заполнить заявление по форме P21001. В Точка Банке есть . В Точка Банке есть конструктор документов для ИП — он позволяет заполнить документы за 15 минут. Уплатить госпошлину — 800 ₽. Её надо уплатить, если подаёте заявление лично в налоговую. При регистрации в электронном формате уплачивать госпошлину не нужно.

Зарегистрировать ИП можно онлайн — через сайт ФНС, «Госуслуги», сервис «Старт бизнеса онлайн» или с помощью Точка Банк. После регистрации откройте расчётный счёт, чтобы рассчитываться с контрагентами и платить сотрудникам.

Налоговые режимы для ИП, совмещающих работу и бизнес

Чтобы упростить вам выбор налогового режима, мы собрали основные различия в таблице.

Режим Ставка Отчётность Для кого подходит УСН «Доходы» 6% с доходов, в регионе может быть ниже Декларация раз в год, ведение КУДиР Услуги, консультации, фриланс, когда расходов немного УСН «Доходы минус расходы» 15% с разницы между доходами и расходами, в регионе может быть ниже Декларация раз в год, ведение КУДиР Торговля, производство и другой бизнес с большими подтверждёнными расходами ПСН Стоимость патента зависит от региона и вида деятельности Декларации нет, ведение КУД Микробизнес по видам деятельности с патентом (услуги, ремонт, небольшая розница) АУСН «Доходы» 8% с доходов Декларации нет, налог считает ФНС Тем, кто хочет минимум отчётности и у кого мало расходов АУСН «Доходы минус расходы» 20% с разницы между доходами и расходами Декларации нет, налог считает ФНС Тем, кто хочет минимум отчётности и у кого значительные подтверждённые расходы НПД 4% с доходов от физлиц и 6% с доходов от ИП и юрлиц Отчётности нет, налог считает приложение «Мой налог» Услуги без работников, без перепродажи товаров, доход до 2,4 млн ₽ в год ОСНО НДФЛ по прогрессивной шкале 13–22% + НДС 0, 10 и 22% 3-НДФЛ раз в год, декларация по НДС — ежеквартально, ведение КУДиР Работа с крупными компаниями, сделки с НДС ЕСХН 6% с разницы между доходами и расходами Декларация раз в год, ведение КУДиР Сельхозпроизводители (не менее 70% дохода от сельхоздеятельности)

По большинству режимов ИП платит страховые взносы за себя: 57 390 ₽ + 1% с доходов свыше 300 000 ₽, но не более 321 818 ₽ в 2026 году. Исключение — НПД, где взносы добровольные, и АУСН, где их платить не нужно, кроме взносов на травматизм за сотрудников.

Если деятельность простая и небольшая — обычно выбирают УСН «Доходы», АУСН «Доходы», ПСН или НПД. Если расходов много — УСН «Доходы минус расходы» или АУСН «Доходы минус расходы». ОСНО и ЕСХН подходят для более узких задач.

На УСН при превышении лимита доходов возникает обязанность платить НДС. Лимит будет снижаться: в 2026 году — 20 млн ₽, в 2027 году — 15 млн ₽, с 2028 года — 10 млн ₽. После этого можно применять пониженную ставку 5 или 7% без права на вычет входного НДС либо общую ставку 22% с правом на вычет.

Если ИП нанимает сотрудника или заключает договор ГПХ с физлицом, появляются обязанности работодателя: составлять отчёты ЕФС-1, РСВ, 6-НДФЛ, подавать персонифицированные сведения, удерживать и перечислять НДФЛ, платить страховые взносы.

Практические кейсы

Рассмотрим примеры, когда человек может совмещать работу по трудовому договору и предпринимательство.

Инженер и сервис по ремонту техники

Алексей — инженер-конструктор на приборостроительном заводе, а в свободное время ремонтирует бытовую электронику как ИП. Работает вечерами и в выходные на своих инструментах, не берёт клиентов завода, ведёт учёт и платит взносы.

Где риск: клиент принёс прибор, который выпускает завод, и попросил «немного изменить конструкцию». Алексей отказался — это уже использование служебных знаний и риск конфликта интересов.

Учитель и репетиторство

Анна преподаёт физику в школе, а вечерами как ИП ведёт частные занятия — по своим материалам, после школьного дня, с оплатой через ИП.

Где риск: родитель попросил позаниматься платно с её же ученицей. Анна отказалась: репетиторство со своими учениками — прямой конфликт интересов по Закону об образовании, ведь от неё зависят оценки.

Маркетолог и свой бренд одежды

Екатерина работает маркетологом в розничной сети и параллельно развивает как ИП свой небольшой бренд базовой женской одежды — в другом сегменте, на своём оборудовании, вне рабочего времени и без продвижения через каналы работодателя.