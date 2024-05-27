Можно ли совмещать ИП и основную работу

Перед тем как зарегистрировать ИП, важно проверить, нет ли у вас запрета на ведение предпринимательской деятельности. Иначе можно получить отказ от налоговой или столкнуться с проблемами на нынешнем месте работы.
Кто может стать ИП
ИП — это статус физлица, который позволяет ему легально заниматься бизнесом. Оформить его может любой дееспособный человек. Даже несовершеннолетний:
- С 14 лет — по письменному согласию родителей или опекунов, заверенному у нотариуса.
- С 16 лет — добавляются ещё варианты: если подростка признали полностью дееспособным через суд, органы опеки или он вступил в брак.
ИП могут также открыть иностранные граждане и люди без гражданства, если у них есть разрешение на временное проживание (РВП) или вид на жительство (ВНЖ) в России.
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Что говорит закон о совмещении ИП и работы по найму
По общему правилу закон не запрещает одновременно работать по трудовому договору и вести бизнес как ИП. Вот нормы, на которые можно опереться.
|Нормативный акт
|О чём говорит
|Ч. 1 ст. 37 Конституции РФ
|Каждый вправе свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию
|Ст. 18 ГК РФ
|Гражданин вправе заниматься предпринимательской и любой иной не запрещённой законом деятельностью
|П. 1 ст. 23 ГК РФ
|Гражданин может заниматься предпринимательской деятельностью без образования юрлица с момента государственной регистрации в качестве ИП
|Ст. 22.1 Федерального закона №129-ФЗ
|В статье перечислены основания, по которым человеку могут отказать в регистрации ИП. Запрета на совмещение ИП с работой по трудовому договору среди них нет
Запреты делятся на две группы:
- По должности или профессии.
- Формальные причины отказа из Федерального закона №129-ФЗ.
Запреты по должности или профессии
Касаются государственных и муниципальных служащих, военнослужащих, сотрудников полиции, Росгвардии, ФСБ, прокуратуры и других силовых структур. Пока человек занимает такую должность, открыть ИП он не может.
Заниматься предпринимательством также запрещено:
- Судьям — по Закону №3132-1 «О статусе судей в РФ».
- Депутатам Госдумы и сенаторам — по Федеральному закону №3-ФЗ «О статусе сенатора РФ и статусе депутата Государственной Думы».
- Нотариусам — по Основам законодательства о нотариате.
С адвокатами ситуация немного другая: адвокатская деятельность не считается предпринимательской и через ИП не ведётся. При этом для бизнеса, не связанного с адвокатурой, можно зарегистрировать ИП — Верховный Суд в 2023 году подтвердил, что налоговое законодательство этого не запрещает.
Но решение о том, не нарушает ли такое совмещение Федеральный закон об адвокатуре, остаётся за адвокатской палатой — и на практике может обернуться дисциплинарным взысканием вплоть до лишения статуса.
Формальные причины отказа
Посмотреть их можно в пункте 4 статьи 22.1 и в статье 23 Федерального закона №129-ФЗ. Налоговая откажет в регистрации ИП, если:
- Человек уже зарегистрирован как ИП.
- Прошло менее года с момента, когда суд принял решение о принудительной ликвидации ИП.
- Действует запрет суда на предпринимательскую деятельность.
- Прошло менее трёх лет с момента исключения ИП из ЕГРИП по решению налоговой.
- Прошло менее пяти лет после банкротства ИП.
- Не явились по повестке военкомата, и в отношении вас введён запрет на государственную регистрацию в качестве ИП.
Есть ещё один нюанс: некоторые виды деятельности доступны только юридическим лицам — например банковская деятельность или производство крепкого алкоголя. Если ваш бизнес попадает в этот список, стоит либо пересмотреть ОКВЭД, либо задуматься об открытии ООО.
Кто считается госслужащим, а кто — нет
Не каждый работник госучреждения — госслужащий. Этот статус имеют только те, чья должность включена в официальный реестр государственной или муниципальной службы. Например, реестр должностей федеральной государственной гражданской службы утверждён указом Президента от 31.12.2005 №1574.
Врачи, преподаватели, библиотекари работают по трудовому договору и получают зарплату из бюджета, но госслужбу не замещают. Это значит, что предпринимательство им разрешено.
А налоговые инспекторы, сотрудники министерств, ведомств и городских администраций — государственные или муниципальные служащие. Они работают по служебному контракту и подпадают под специальные ограничения, в том числе не могут быть ИП.
Если сомневаетесь, относится ли ваша должность к госслужбе, уточните это в отделе кадров.
Как одновременно совмещать статус ИП и работу по найму
Если нет ограничений на предпринимательскую деятельность, можно совмещать работу по найму и статус ИП. Главное, чтобы одно не мешало другому. Вот три правила, которые важно учитывать:
- Рабочее время. Нельзя заниматься бизнесом в часы, когда нужно выполнять задачи работодателя. Компания оплачивает рабочее время и вправе ожидать, что обязанности выполняются вовремя и качественно.
- Конфликт интересов. Нельзя использовать служебные данные, оборудование, корпоративные контакты или переманивать клиентов работодателя. Это прямое нарушение договора: за такое могут уволить, а в отдельных случаях — привлечь к более серьёзной ответственности.
- Страховые взносы. За сотрудника взносы платит работодатель. Но и как ИП нужно ежегодно платить фиксированные взносы за себя — даже если предпринимательство пока не приносит доход. Исключение — ИП на НПД, которые платят взносы добровольно.
Как оформляются отношения между ИП и работодателем
Если у человека есть статус ИП, отношения с компанией можно оформить двумя способами.
1. Трудовой договор. Работодатель нанимает человека как обычного сотрудника — по ТК РФ, с записью в трудовой книжке, с НДФЛ и страховыми взносами. Наличие ИП на трудовые отношения не влияет.
2. Гражданско-правовой договор. Компания заключает с человеком договор на выполнение работ или оказание услуг. В этом случае он выступает не как сотрудник, а как контрагент — ИП. По такому договору ИП сам платит налоги по своему режиму, а компания не удерживает НДФЛ и не платит за него страховые взносы.
Как оформить ИП работающим гражданам
Регистрация ИП для работающих проходит так же, как для всех остальных, — дополнительных документов не нужно.
Для регистрации ИП надо выполнить несколько подготовительных действий.
- Подобрать коды ОКВЭД. Это можно сделать в справочнике ОКВЭД. Один код должен быть основным, другие — дополнительными.
- Выбрать режим налогообложения. ИП могут работать на ОСНО, УСН, АУСН, ПСН, ЕСХН, НПД.
- Заполнить заявление по форме P21001. В Точка Банке есть конструктор документов для ИП — он позволяет заполнить документы за 15 минут.
- Уплатить госпошлину — 800 ₽. Её надо уплатить, если подаёте заявление лично в налоговую. При регистрации в электронном формате уплачивать госпошлину не нужно.
Зарегистрировать ИП можно онлайн — через сайт ФНС, «Госуслуги», сервис «Старт бизнеса онлайн» или с помощью Точка Банк. После регистрации откройте расчётный счёт, чтобы рассчитываться с контрагентами и платить сотрудникам.
Налоговые режимы для ИП, совмещающих работу и бизнес
Чтобы упростить вам выбор налогового режима, мы собрали основные различия в таблице.
|Режим
|Ставка
|Отчётность
|Для кого подходит
|УСН «Доходы»
|6% с доходов, в регионе может быть ниже
|Декларация раз в год, ведение КУДиР
|Услуги, консультации, фриланс, когда расходов немного
|УСН «Доходы минус расходы»
|15% с разницы между доходами и расходами, в регионе может быть ниже
|Декларация раз в год, ведение КУДиР
|Торговля, производство и другой бизнес с большими подтверждёнными расходами
|ПСН
|Стоимость патента зависит от региона и вида деятельности
|Декларации нет, ведение КУД
|Микробизнес по видам деятельности с патентом (услуги, ремонт, небольшая розница)
|АУСН «Доходы»
|8% с доходов
|Декларации нет, налог считает ФНС
|Тем, кто хочет минимум отчётности и у кого мало расходов
|АУСН «Доходы минус расходы»
|20% с разницы между доходами и расходами
|Декларации нет, налог считает ФНС
|Тем, кто хочет минимум отчётности и у кого значительные подтверждённые расходы
|НПД
|4% с доходов от физлиц и 6% с доходов от ИП и юрлиц
|Отчётности нет, налог считает приложение «Мой налог»
|Услуги без работников, без перепродажи товаров, доход до 2,4 млн ₽ в год
|ОСНО
|НДФЛ по прогрессивной шкале 13–22% + НДС 0, 10 и 22%
|3-НДФЛ раз в год, декларация по НДС — ежеквартально, ведение КУДиР
|Работа с крупными компаниями, сделки с НДС
|ЕСХН
|6% с разницы между доходами и расходами
|Декларация раз в год, ведение КУДиР
|Сельхозпроизводители (не менее 70% дохода от сельхоздеятельности)
По большинству режимов ИП платит страховые взносы за себя: 57 390 ₽ + 1% с доходов свыше 300 000 ₽, но не более 321 818 ₽ в 2026 году. Исключение — НПД, где взносы добровольные, и АУСН, где их платить не нужно, кроме взносов на травматизм за сотрудников.
Если деятельность простая и небольшая — обычно выбирают УСН «Доходы», АУСН «Доходы», ПСН или НПД. Если расходов много — УСН «Доходы минус расходы» или АУСН «Доходы минус расходы». ОСНО и ЕСХН подходят для более узких задач.
На УСН при превышении лимита доходов возникает обязанность платить НДС. Лимит будет снижаться: в 2026 году — 20 млн ₽, в 2027 году — 15 млн ₽, с 2028 года — 10 млн ₽. После этого можно применять пониженную ставку 5 или 7% без права на вычет входного НДС либо общую ставку 22% с правом на вычет.
Если ИП нанимает сотрудника или заключает договор ГПХ с физлицом, появляются обязанности работодателя: составлять отчёты ЕФС-1, РСВ, 6-НДФЛ, подавать персонифицированные сведения, удерживать и перечислять НДФЛ, платить страховые взносы.
Практические кейсы
Рассмотрим примеры, когда человек может совмещать работу по трудовому договору и предпринимательство.
Инженер и сервис по ремонту техники
Алексей — инженер-конструктор на приборостроительном заводе, а в свободное время ремонтирует бытовую электронику как ИП. Работает вечерами и в выходные на своих инструментах, не берёт клиентов завода, ведёт учёт и платит взносы.
Где риск: клиент принёс прибор, который выпускает завод, и попросил «немного изменить конструкцию». Алексей отказался — это уже использование служебных знаний и риск конфликта интересов.
Учитель и репетиторство
Анна преподаёт физику в школе, а вечерами как ИП ведёт частные занятия — по своим материалам, после школьного дня, с оплатой через ИП.
Где риск: родитель попросил позаниматься платно с её же ученицей. Анна отказалась: репетиторство со своими учениками — прямой конфликт интересов по Закону об образовании, ведь от неё зависят оценки.
Маркетолог и свой бренд одежды
Екатерина работает маркетологом в розничной сети и параллельно развивает как ИП свой небольшой бренд базовой женской одежды — в другом сегменте, на своём оборудовании, вне рабочего времени и без продвижения через каналы работодателя.
Где риск: коллега предложил «договориться с поставщиком сети», чтобы тот включил её бренд в общий завоз. Она отказалась — использование служебных контактов в личном бизнесе — явный конфликт интересов.