Начинающих ИП предложили освободить от штрафов в первый год работы

Особый правовой режим для всех впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей предложил ввести вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР). Как пишет РИА Новости, депутат направил такое обращение министру финансов Антону Силуанову.
Что это даст начинающим бизнесменам
В первый год работы ИП не будут штрафовать за типичные ошибки новичков: неверный выбор системы налогообложения, неточности в расчёте предельных лимитов дохода или нарушение сроков подачи деклараций. Вместо штрафа ИП получит предупреждение и 30 дней на то, чтобы исправить нарушение.
Послабление не коснётся тех, кто умышленно скрывает доходы, — за такие действия ответственность сохранится в полном объёме.
«Предлагаю рассмотреть возможность установления особого правового режима для всех впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей», — говорится в обращении депутата, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Если инициативу поддержат, у будущих предпринимателей появится возможность спокойно разобраться в налоговой системе и отладить бизнес-процессы без риска получить штраф за первую же ошибку.
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Пока инициатива находится на стадии обращения к Минфину — будет ли она оформлена в законопроект и в какие сроки, зависит от позиции ведомства. Тем, кто планирует регистрировать ИП в ближайшее время, стоит следить за развитием ситуации.