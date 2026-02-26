Поиск
  1. tochka.com
  2. Точка Банк: блог
  3. Регистрация бизнеса
  4. Налоги при сдаче квартиры в аренду: как правильно платить
Регистрация бизнеса
Регистрация бизнеса

Налоги при сдаче квартиры в аренду: как правильно платить

Точка Банк разберёт, сколько налогов нужно платить с аренды в 2026 году, какой статус выгоднее — физлицо, ИП или самозанятый, как правильно оформить договор и что будет, если не декларировать доход.

26.02.2026
2016
2016

Откройте бизнес с Точка Банк

Поможем выбрать СНО и коды ОКВЭД. Подготовим документы онлайн за вас. А после — откроем счёт за 0 ₽.
Подробнее

Регистрация бизнеса бесплатно

Регистрация бизнеса бесплатно

Откройте бизнес с Точка Банк

Поможем выбрать СНО и коды ОКВЭД. Подготовим документы онлайн за вас. А после — откроем счёт за 0 ₽.
Подробнее

Регистрация бизнеса бесплатно

Регистрация бизнеса бесплатно

Автор

Сдача квартиры — это доход, а значит, с него нужно платить налог. Важно разобраться, как сделать это правильно, и оформить всё без ошибок.

Коротко
Собственник, который сдаёт квартиру, обязан платить налог с дохода. Иначе налоговая может доначислить налог и пени, а также выписать штраф.
Выгоднее всего оформить самозанятость или ИП на НПД. Тогда налог составит 4% при сдаче квартиры физлицу и 6% при сдаче юрлицам и ИП. Если же никакой статус не оформить, придётся платить НДФЛ по прогрессивной шкале — от 13%.

Также важно заключить договор с нанимателем и принимать плату официально. Налоговая анализирует данные банков и Росреестра.

Зачем платить налог за сдачу квартиры в аренду

Арендная плата — это доход собственника, который облагается налогом. Для налоговой не имеет значения, есть ли договор и как поступили деньги — наличными или на карту. Если доход получен, с него нужно уплатить налог. Иначе возможны последствия:

  1. Доначисление налога — налоговая вправе пересчитать и взыскать сумму за последние три года.
  2. Пени — начисляются за каждый день просрочки.
  3. Штраф за неподачу декларации — 5% от суммы налога за каждый месяц просрочки, но не более 30% и не менее 1 000 ₽ (п. 1 ст. 119 НК РФ).
  4. Штраф за неуплату налога — 20% от неуплаченной суммы, а при доказанном умысле — 40% (ст. 122 НК РФ).
  5. Штраф за деятельность без регистрации ИП — от 500 до 2 000 ₽, если сдачу квартиры признают предпринимательской деятельностью (ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ).
  6. Уголовная ответственность — если сумма неуплаченного налога превысит 2,7 млн ₽ за три года (ст. 198 УК РФ).

Когда всё оформлено официально, можно спокойно принимать деньги на счёт, не опасаться блокировки карты и не переживать из-за возможных штрафов.

Виды штрафов для ИП

Размер налога при аренде жилья

Сколько придётся платить, зависит от вашего статуса. Сдавать квартиру можно как физлицо, ИП или самозанятый. У каждого варианта свои ограничения и разный размер налоговой нагрузки.

Физическое лицо

Самый простой, но самый дорогой вариант. Регистрация не нужна — доход от аренды облагается НДФЛ. Ставка зависит от годового дохода:

  • До 2,4 млн ₽ — 13%.
  • От 2,4 до 5 млн ₽ — 15%.
  • От 5 до 20 млн ₽ — 18%.
  • От 20 до 50 млн ₽ — 20%.
  • От 50 млн ₽ — 22%.

В доход включаются арендная плата и коммунальные платежи, если они входят в общую сумму аренды. А компенсация расходов по счётчикам не считается доходом, если суммы рассчитываются по показаниям приборов учёта и подтверждаются платёжными документами.

Обеспечительный депозит тоже не признаётся доходом, если он возвращается жильцу. Он становится доходом, только если засчитывается в оплату последнего месяца аренды или удерживается за ущерб.

Декларацию 3-НДФЛ подают раз в год до 30 апреля. А налог уплачивают до 15 июля.

Уплаченный НДФЛ можно частично вернуть с помощью налоговых вычетов — например за лечение, обучение, покупку жилья или по индивидуальному инвестиционному счёту. Вернуть можно налог, уплаченный за последние три года.

НДФЛ: как считать налог, какие ставки и вычеты

Индивидуальный предприниматель

ИП позволяет платить налог по меньшей ставке по сравнению с НДФЛ и выбирать подходящий режим. При аренде жилья чаще всего используют:

  • Налог на профессиональный доход (НПД) — 4% при сдаче физлицу и 6% при сдаче юрлицу или ИП. Лимит дохода — 2,4 млн ₽ в год, страховых взносов и отчётности нет. Это тот же режим, что у самозанятых, но со статусом ИП можно открывать расчётные счета и при необходимости менять налоговый режим.
  • Патент (ПСН) — фиксированная сумма налога в год. Она рассчитывается исходя из региона и площади квартиры и не зависит от фактического дохода. Рассчитать стоимость патента можно в калькуляторе на сайте ФНС.
  • АУСН «Доходы» — 8% от всей суммы аренды, при этом не нужно платить страховые взносы. Режим доступен в большинстве регионов РФ — проверьте на сайте ФНС, действует ли он в вашем субъекте РФ.
  • УСН «Доходы» — 6% от всей суммы аренды.

Кроме налога ИП обязан платить страховые взносы за себя. В 2026 году — 57 390 ₽ в год. Если доход выше 300 000 ₽, к этому добавляется 1% с суммы превышения, но не более 321 818 ₽. ИП на НПД и АУСН такие взносы не платят.

Для УСН и ПСН есть важный нюанс: налог можно уменьшить на сумму уплаченных страховых взносов. Если ИП работает без сотрудников и взносы оказались больше налога за год, доплачивать налог не нужно — фактически остаются только взносы.

Какие налоги платит ИП

Страховые взносы ИП: сколько и как платить

Бесплатная регистрация ИП
Поможем подобрать коды ОКВЭД и систему налогообложения. Подготовим все документы — нужны только паспорт и СНИЛС. Бесплатно откроем расчётный счёт и подключим Онлайн‑бухгалтерию.

Самозанятый

Самозанятость позволяет сдавать квартиру легально и платить налог по сниженной ставке — без регистрации ИП и подачи деклараций. Достаточно зарегистрироваться в приложении «Мой налог». Доход фиксируется там же, налог рассчитывается автоматически.

Ставки такие же, как у ИП на НПД: 4% при сдаче физлицу, 6% — юрлицу или ИП. Лимит дохода — 2,4 млн ₽ в год. Страховых взносов и отчётности нет.

Но есть ограничения. Без статуса ИП нельзя открыть расчётный счёт. С юрлицами работать сложнее — им часто важен статус контрагента. А если доход станет выше 2,4 млн ₽ в год, придётся сначала регистрировать ИП, чтобы сменить режим.

Важный момент: если деятельность превращается в гостиничные услуги или краткосрочное размещение с сервисом, применять НПД нельзя — ни как самозанятый, ни как ИП.

Всё о налогах и видах деятельности самозанятых граждан

ИП и самозанятость: как совмещать и в чём преимущества

ПРИМЕР
Мария сдавалa квартиру за 40 000 ₽ в месяц и платила НДФЛ как физлицо — 62 400 ₽ в год (13% от 480 000 ₽). Потом она оформила ИП на НПД и стала платить всего 19 200 ₽ (4% от 480 000 ₽). Экономия составила более 43 000 ₽ в год.
Со временем у Марии появилось несколько квартир под сдачу, и доход превысил 2,4 млн ₽ в год. Тогда она перешла на УСН «Доходы» со ставкой 6% — статус ИП у неё уже был, поэтому достаточно было просто сменить налоговый режим.

Договор аренды: правила составления

Чтобы сдача квартиры была безопасной, нужен письменный договор. Устные договорённости в спорной ситуации почти не работают — без документа сложно доказать, на каких условиях жильё сдавалось и сколько должен был платить наниматель.

Если квартира сдаётся физическому лицу, юридически это договор найма жилого помещения. Если жильё снимает компания или ИП, заключается договор аренды. Ошибка в названии обычно не делает договор недействительным, но корректная формулировка избавит от лишних вопросов.

В договоре важно зафиксировать:

  • Адрес квартиры и её характеристики.
  • Паспортные данные сторон.
  • Срок действия.
  • Размер арендной платы и порядок уплаты.
  • Кто оплачивает коммунальные услуги и как они рассчитываются.
  • Размер обеспечительного платежа и условия его возврата.
  • Ответственность за просрочку и порядок расторжения.
  • Перечень лиц, которые будут проживать в квартире.

Если договор заключён на один год и больший срок, его нужно зарегистрировать в Росреестре. Поэтому на практике договор часто заключают на 11 месяцев с возможностью продления.

Отдельно стоит оформить акт приёма-передачи. В нём перечисляют мебель и технику, описывают состояние квартиры и фиксируют недостатки. Желательно приложить фотографии: это помогает избежать споров при выезде жильцов.

Оплату безопаснее принимать безналично. В назначении платежа стоит указывать номер договора и период оплаты. Если деньги передаются наличными, нужно писать расписку. Без подтверждения платежей доказать долг или факт оплаты будет сложно.

Что такое договор: виды и порядок заключения

Как платить налог за сдачу квартиры в аренду: инструкция

Чтобы сдача квартиры была полностью законной, важно оформить всё пошагово.

  1. Выбрать статус и систему налогообложения. Оцените годовой доход от сдачи жилья. Если доход до 2,4 млн ₽, чаще выбирают самозанятость или ИП на НПД. Если доход выше — подойдёт ИП на другом режиме. Если не хотите менять статус, можно платить НДФЛ как физлицо.
  2. Заключить письменный договор. Пропишите условия аренды, размер оплаты и депозита. При передаче квартиры оформите акт приёма-передачи — это защитит обе стороны.
  3. Принимать оплату официально. Предпочтительно — безналичным переводом с указанием назначения платежа. Это подтверждает доход и упрощает расчёты. ИП стоит принимать оплату на расчётный счёт.
  4. Учитывать доход. Самозанятые и ИП на НПД фиксируют поступления в приложении «Мой налог». ИП на других режимах ведут учёт по правилам своей системы налогообложения. Физлица без статуса собирают данные для декларации 3-НДФЛ.
  5. Заплатить налог. Самозанятые и ИП на НПД платят ежемесячно по уведомлению из приложения «Мой налог». ИП на других режимах — в сроки, установленные для их системы. А физлица, которые перечисляют НДФЛ, подают декларацию до 30 апреля и платят налог до 15 июля следующего года.

После этого доход считается задекларированным, и вопросов у налоговой обычно не возникает.

Проверки налоговых органов в 2026 году

В 2026 году контроль за доходами от аренды стал более системным. Налоговая не проводит массовых выездных проверок, но активно анализирует данные. Если квартира сдаётся, а доходы нигде не отражены, это может быть выявлено при автоматическом сопоставлении информации.

Как налоговая проверяет ИП: виды, частота и как узнать, есть ли проверка

ФНС учитывает сведения из разных источников:

  • Данные банков о регулярных поступлениях на счёт.
  • Информацию о недвижимости из Росреестра.
  • Сведения о временной регистрации жильцов.
  • Объявления о сдаче квартиры на популярных площадках.

Если появляются признаки регулярного дохода без уплаты налога, собственнику могут направить требование дать пояснения. Если подтвердится, что доход от аренды не декларировался, налог будет доначислен, а также начислены пени и штраф.

Поэтому, чтобы избежать таких ситуаций, доход от аренды лучше оформить официально — платить НДФЛ как физлицо, зарегистрировать самозанятость или открыть ИП.

Другие статьи по теме

12 АПРЕЛЯ 2026
67 094
Дарья Жуковская
Патентная система налогообложения (ПСН) для ИП
25 МАРТА 2026
110 327
Ольга Клепикова
Упрощённая система налогообложения: что это такое, кто может применять и как перейти

Точка — банк для предпринимателей и предприятий

Больше 700 000 клиентов

По всей стране

Экосистема для бизнеса

Онлайн-бухгалтерия, эквайринг, ВЭД, госзакупки и другое

Полностью онлайн

Решим любой вопрос в чате или по телефону

Все категории

Клиентский опыт
Клиентский опыт
Цифровой рубль
Цифровой рубль
Управление финансами
Управление финансами
Новости
Новости
Транспортный ЭДО
Транспортный ЭДО
Закупки и тендеры
Закупки и тендеры
Маркировка
Маркировка
Кредиты
Кредиты
Ликвидация ИП
Ликвидация ИП
ВЭД
ВЭД
Кадровый учёт
Кадровый учёт
ЭДО
ЭДО
Инвестиции
Инвестиции
Самозанятые
Самозанятые
Зарплатный проект
Зарплатный проект
Развитие бизнеса
Развитие бизнеса
QR-коды
QR-коды
Маркетплейсы
Маркетплейсы
Новый бизнес
Новый бизнес
Эквайринг
Эквайринг
Бухгалтерия
Бухгалтерия
Безопасный бизнес
Безопасный бизнес
АУСН
АУСН
Расчётные счета
Расчётные счета
Регистрация бизнеса
Регистрация бизнеса

Регистрация бизнеса бесплатно

Регистрация бизнеса бесплатно

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка
Нужно ли платить налог со сдачи квартиры в аренду и как это правильно сделать в 2026 году — Точка Банк