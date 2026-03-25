Поиск
  1. tochka.com
  2. Точка Банк: блог
  3. Регистрация бизнеса
  4. Необычные бизнес-идеи для 2026 года: оригинальные концепции и стартапы
Регистрация бизнеса
Регистрация бизнеса
Новый бизнес
Новый бизнес

Необычные бизнес-идеи для 2026 года: оригинальные концепции и стартапы

Чтобы придумать новый бизнес, не всегда нужно искать идею с нуля: иногда достаточно посмотреть, как работают другие компании, в том числе за рубежом, и адаптировать удачное решение под российский рынок.

25.03.2026
5889
5889

Откройте бизнес с Точка Банк

Поможем выбрать СНО и коды ОКВЭД. Подготовим документы онлайн за вас. А после — откроем счёт за 0 ₽.
Подробнее

Регистрация бизнеса бесплатно

Регистрация бизнеса бесплатно

Откройте бизнес с Точка Банк

Поможем выбрать СНО и коды ОКВЭД. Подготовим документы онлайн за вас. А после — откроем счёт за 0 ₽.
Подробнее

Регистрация бизнеса бесплатно

Регистрация бизнеса бесплатно

Авторы

В статье Точка Банк собрал 30 необычных бизнес-идей из разных отраслей, а также разобрал, какой зарубежный опыт стоит перенять — из Европы, Азии, США и Австралии.

Коротко
Необычные бизнес‑идеи в 2026 году — это способ выделиться там, где стандартные решения не работают: цветочный хостел, клуб прокрастинаторов, метательный клуб, бесконтактная кофейня, автобус‑лаборатория для детей. Часть можно запустить с небольшими вложениями, часть требует оборудования или партнёров.

Почему необычные бизнес-идеи работают

Необычный бизнес — это не просто оригинальность ради оригинальности. У таких идей есть конкретные преимущества:

  • Выделяются на переполненном рынке. Стандартные решения теряются в общем шуме, нестандартные — нет.
  • Привлекают внимание без рекламы. Необычная идея цепляет сама по себе, ещё до любого маркетинга.
  • Запускают сарафанное радио. О таком бизнесе хочется рассказать, потому что это интересная история.
  • Снижают конкуренцию. Чем оригинальнее ниша, тем меньше в ней соперников.

Как придумать необычную идею для бизнеса

Необычную идею для бизнеса чаще находят не через абстрактное творчество, а через наблюдение за повседневными проблемами и анализ спроса.

Как узнать спрос на товар: эффективные способы анализа спроса на продукцию

Вот список вопросов, который поможет придумать необычную идею для бизнеса:

  1. Что вы умеете лучше всего и на чём можно построить бизнес?
  2. Какие проблемы у людей уже есть, но их пока решают плохо?
  3. За какие товары или услуги клиенты готовы платить уже сейчас?
  4. Какие идеи из других ниш или стран можно адаптировать под свой рынок?
  5. Что можно объединить из разных сфер, чтобы получить новый продукт или услугу?
  6. Какие повседневные сложности можно решить проще, быстрее или дешевле?
  7. Как проверить идею с минимальными вложениями, чтобы понять, есть ли спрос?
Планируете открыть бизнес в 2026 году?
Бесплатно проконсультируем: поможем подобрать СНО и коды ОКВЭД. Подготовим документы быстро и без ошибок. Регистрация бизнеса за 3–5 дней.

Топ-30 необычных бизнес-идей

В подборке — 30 идей по шести направлениям: услуги, общепит, развлечения и досуг, образование, бизнес на животных, технологии и цифровые услуги.

Креативные идеи в сфере услуг

ИдеяСутьСложность запуска
Клуб прокрастинаторовПлатные встречи, где участники сдают телефоны и весь день работают над тем, что давно откладывалиНизкая — нужны помещение и организатор
Цветочный хостелПередержка комнатных растений с поливом и уходом, пока хозяева в отпускеНизкая — минимальные вложения, можно начать из дома
Автоматы по изготовлению ключейВендинг, где клиент сам делает дубликат — без мастера и ожиданияСредняя — нужны оборудование и договор с площадкой
Отель на колёсахНочлег в переоборудованных автобусах со всеми удобствамиВысокая — большие вложения в транспорт и переоборудование
Игрушки по детским рисункамПошив мягких игрушек по персонажам, которых дети придумали самиСредняя — швейное производство и маркетинг

Необычные идеи в сфере общественного питания

ИдеяСутьСложность запуска
Продажа невостребованной едыСервис, через который кафе и рестораны продают остатки еды со скидкой, вместо того чтобы выбрасыватьВысокая — нужна платформа и большая сеть партнёров
Роботизированная пиццерияАвтоматизированный киоск, где робот готовит пиццу за несколько минутВысокая — дорогое оборудование и техническое обслуживание
Светящаяся сладкая ватаСладкая вата на светящейся палочке, которую дети могут оставить как игрушкуНизкая — стандартное оборудование плюс недорогой реквизит
Бесконтактная кофейняЗаказ через сенсорный экран, готовый напиток — в подсвеченном шкафчике без контакта с персоналомСредняя — автоматизация и оборудование для выдачи
Фастфуд с велотренажёрамиКафе, где можно есть и одновременно крутить педали прямо за столомСредняя — нестандартная мебель и планировка зала

Идеи для развлечений и досуга

ИдеяСутьСложность запуска
Джакузи-кинотеатрКинотеатр, где фильмы смотрят из джакузи — с напитками и закускамиВысокая — дорогое оборудование и специальное помещение
Футбольный бильярд (снукболл)Игра, где футбол и бильярд совмещены: шары забивают ногами в большие лузыСредняя — нестандартное поле и оборудование
Мужская комната отдыхаКомпактное пространство в ТЦ, где можно посмотреть кино, поиграть в приставку или просто побыть одномуНизкая — небольшая площадь и минимальное оснащение
Метательный клубЗона для метания топоров с инструкторами — для отдыха, снятия стресса и корпоративовСредняя — оборудованная зона безопасности и обученный персонал
Музей экспериментовИнтерактивное пространство, где посетители сами проводят опыты и участвуют в шоуВысокая — большая площадь, экспонаты и постоянное обновление программы

Уникальные концепции в сфере образования

ИдеяСутьСложность запуска
Технологии виртуальной и дополненной реальностиЛабораторные работы и практика в виртуальной реальности — для хирургов, пилотов и технических специалистовВысокая — дорогое оборудование и разработка контента
Цифровая грамотность для пенсионеровКурсы, где пожилых учат пользоваться смартфонами, «Госуслугами» и защищаться от мошенниковНизкая — нужны педагоги и базовая техника
Детская кузнечная мастерскаяЗанятия, где дети куют простые фигурки из мягкого металла под руководством педагоговСредняя — оборудование, защитная экипировка и опытный мастер
Фотография на смартфонКурсы по съёмке, композиции и обработке фото для соцсетей и бизнесаНизкая — минимальные вложения, можно вести онлайн
Автобус-лаборатория для детейВыездные занятия по биологии и химии в оборудованном автобусе — для городских и сельских школВысокая — транспорт, оборудование и логистика маршрутов

Как получить лицензию на образовательную деятельность для ИП и ООО

Бизнес-идеи, связанные с животными

ИдеяСутьСложность запуска
Питомник минипиговРазведение и продажа карликовых свиней — с консультациями по содержанию и сопутствующими товарамиСредняя — нужны площадь, уход за животными и ветеринарное сопровождение
Корм из насекомых для собакАльтернативный корм без субпродуктов и консервантов — с натуральным белком и Омега-3Высокая — производство, сертификация и работа с недоверием покупателей
Скорая ветеринарная помощьЭкстренная помощь животным на дому — без клиники и долгого ожиданияСредняя — лицензированный врач, оборудование и логистика выездов
Магазин гаджетов для питомцевТехнологичный зоомагазин с умными кормушками, GPS-трекерами и интерактивными игрушкамиСредняя — подбор ассортимента и работа с поставщиками
Клининг за животнымиУборка территории, вольеров, будок и спальных мест — регулярный сервис для владельцев питомцевНизкая — минимальное оборудование и команда из нескольких человек

Как заработать на домашних животных: идеи для бизнеса

Технологические стартапы и цифровые услуги

ИдеяСутьСложность запуска
Центр виртуальной терапии от фобийПроработка страхов через технологии виртуальной и дополненной реальности под контролем специалистов — для тех, кто не готов к классической терапииВысокая — специальное оборудование, клинические специалисты и методология
Умные зеркала для ритейлаВиртуальная примерка одежды с подбором размера, цвета и комплектов прямо в магазинеВысокая — разработка технологии и интеграция с ассортиментом магазина
Вертикальные умные теплицыАвтоматизированное выращивание овощей и зелени на стеллажах с контролем света, полива и климатаВысокая — дорогое оборудование и техническая экспертиза
Роботы для складаРоботизация сортировки и инвентаризации — чтобы ускорить процессы и снизить влияние человеческого фактораВысокая — разработка, производство и индивидуальная настройка под каждый склад
Платформа ИИ-фрилансеровСервис, где ИИ выполняет креативные заказы — логотипы, обложки, видео — быстро и без переговоровСредняя — разработка платформы и обучение моделей

Бизнес-план онлайн

Опишите идею — и сервис создаст план с финрасчётами, анализом рынка и аудитории

Странные, но успешные бизнес-идеи из разных стран

Иногда лучшая бизнес-идея уже работает — просто в другой стране. Вот что можно адаптировать под российский рынок.

Успешные примеры из Европы

Коворкинги для пожилых людей с услугами ухода — это формат дневного пребывания для активных пенсионеров, где можно работать, общаться, посещать мастер-классы и при необходимости получать базовую медицинскую помощь и услуги по уходу. Аналогов в России почти нет, а спрос будет только расти.

Как открыть коворкинг

Очистка воды от пластика — это разработка и внедрение систем очистки, которые помогают снижать загрязнение водоёмов и могут приносить доход за счёт заказов от государства. Цикл сделки долгий, но стабильный.

Автоматы с роллами — вендинг с готовыми роллами без ресторана и персонала. Формат работает там, где высокий трафик и у людей мало времени.

Вендинговый бизнес: как открыть и успешно развивать

Необычные идеи из Азии

Таксисты-ниндзя — это необычный формат такси, где за доплату водитель не просто везёт пассажира, а разыгрывает для него роль телохранителя или ниндзя с эффектным сопровождением. Вирусный формат, который продаёт себя сам.  

Кошачий капсульный отель — это формат размещения, где гости ночуют в капсулах с видом на пространство, где живут кошки, и могут наблюдать за ними в спокойной обстановке. Для тех, кто хочет необычный ночлег и живое общение с животными.

Производство продуктов из растительного белка — направление в пищевом производстве, где из растительного сырья создают альтернативу мясу с похожими вкусом, текстурой и составом. Ниша растёт по всему миру.

Производственный бизнес: как найти свою нишу и стартовать

Оригинальные концепции из США

Мобильная автомойка по вызову — это сервис, где клиент заказывает мойку машины к дому, офису или на парковку, а мастер приезжает со своим оборудованием и расходниками.

Как открыть автомойку: пошаговый бизнес-план

Студия персонализированных футболок — это точка, где футболки делают под заказ: покупатель может выбрать дизайн, надпись, цвет и оформить вещь по своему вкусу с помощью дизайнера.

Комплексный магазин для питомцев — это не стандартный зоомагазин, а пространство, где можно не только купить корм и зоотовары, но и помыть питомца, привести в порядок шерсть и когти, а также побаловать его лакомствами из специальной пекарни. 

Как открыть зоомагазин

Инновации из Австралии

Вакцинация с микроиглами — это технология, при которой препарат вводят в верхние слои кожи через тысячи микроскопических игл, чтобы сделать процедуру менее болезненной и более удобной.

Антисептик, который сохраняет свежесть продуктов, — это раствор для обработки продуктов, которые хранятся без упаковки: он помогает дольше сохранять их свежими и снижать потери дома, в магазинах и заведениях общепита.

Производство кирпичей из сигаретных окурков — это технология, при которой окурки добавляют в глиняную смесь при производстве кирпича, чтобы получить более лёгкие блоки с повышенной теплоизоляцией и одновременно решить задачу утилизации отходов.

Бизнес на переработке отходов: что нужно для старта

Как зарегистрировать бизнес

Чтобы принимать оплату и работать официально, бизнесу нужна регистрация. Обычно рассматривают два варианта: открыть ИП или пройти регистрацию ООО.

Регистрация у ИП быстрее, а учёт легче. У ООО учёт сложнее, понадобится бухгалтер, а сам формат чаще выбирают, если планируется работа с партнёрами и привлечение инвестиций.

Пройти регистрацию можно онлайн через сайт ФНС, «Госуслуги» или с помощью Точка Банк. Также стоит сразу открыть счёт, чтобы принимать безналичную оплату от клиентов.

Как открыть ИП: пошаговая инструкция

Как открыть ООО: пошаговая инструкция

Франшизы с оригинальной концепцией

Необычный бизнес можно не только придумать с нуля — его можно открыть по франшизе. Готовая модель, обучение и поддержка уже включены, а среди предложений на рынке всё больше нестандартных концепций.

В каталоге франшиз Точка Банк собрал проверенные варианты со стартовыми вложениями по восьми категориям:

  • Бьюти.
  • Детские центры.
  • Кофейни и пекарни.
  • Общественное питание.
  • Продукты.
  • Развлечения.
  • Товары.
  • Услуги.

Другие статьи по теме

12 АПРЕЛЯ 2026
67 094
Дарья Жуковская
Патентная система налогообложения (ПСН) для ИП
25 МАРТА 2026
110 327
Ольга Клепикова
Упрощённая система налогообложения: что это такое, кто может применять и как перейти

Точка — банк для предпринимателей и предприятий

Больше 700 000 клиентов

По всей стране

Экосистема для бизнеса

Онлайн-бухгалтерия, эквайринг, ВЭД, госзакупки и другое

Полностью онлайн

Решим любой вопрос в чате или по телефону

Все категории

Клиентский опыт
Клиентский опыт
Цифровой рубль
Цифровой рубль
Управление финансами
Управление финансами
Новости
Новости
Транспортный ЭДО
Транспортный ЭДО
Закупки и тендеры
Закупки и тендеры
Маркировка
Маркировка
Кредиты
Кредиты
Ликвидация ИП
Ликвидация ИП
ВЭД
ВЭД
Кадровый учёт
Кадровый учёт
ЭДО
ЭДО
Инвестиции
Инвестиции
Самозанятые
Самозанятые
Зарплатный проект
Зарплатный проект
Развитие бизнеса
Развитие бизнеса
QR-коды
QR-коды
Маркетплейсы
Маркетплейсы
Новый бизнес
Новый бизнес
Эквайринг
Эквайринг
Бухгалтерия
Бухгалтерия
Безопасный бизнес
Безопасный бизнес
АУСН
АУСН
Расчётные счета
Расчётные счета
Регистрация бизнеса
Регистрация бизнеса

Регистрация бизнеса бесплатно

Регистрация бизнеса бесплатно

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка
Необычные бизнес-идеи мира: самые странные и креативные идеи для бизнеса — Точка Банк