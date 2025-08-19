Обязательная сертификация продукции в 2026 году: полный гид для предпринимателей

Сертификация подтверждает, что товар безопасен и соответствует предъявляемым к нему стандартам качества. Это важно для защиты интересов потребителей, помогает производителям и продавцам избежать штрафов и проблем с продажей.

Коротко В 2026 году обновляют методы испытаний для товаров по ГОСТ Р — документы, оформленные по старым требованиям, будут действовать только до 1 сентября 2026 года. Если у вас такой сертификат, лучше обновить его заранее, чтобы не останавливать продажи.

Если товар подлежит обязательной сертификации, продавать или ввозить его без документов нельзя: такую продукцию изымут, а предпринимателя оштрафуют. Для разных групп товаров действуют свои правила сертификации: техрегламенты ЕАЭС, система ГОСТ Р и СГР для продукции с повышенными санитарными требованиями.

Зачем нужна сертификация товаров

Сертификация показывает, что товар безопасен и соответствует правилам, которые действуют в России. Эти правила закреплены в технических регламентах ЕАЭС, ГОСТах и других обязательных нормах.

Продавать или импортировать продукцию, которая подлежит сертификации, без документов нельзя. Если же продукция всё-таки окажется в продаже, её изымут, а производителя или продавца оштрафуют.

Обычно процесс сертификации проходит в несколько шагов:

Подготовка описания товара и нужных документов. Испытания образца в лаборатории. Получение протоколов. Оформление сертификата или декларации.

Подать заявку на сертификацию могут только ИП и компании. Поэтому важный шаг до сертификации — регистрация бизнеса.

На чём строится сертификация: ключевые документы

Главный документ о сертификации в РФ — Федеральный закон №184-ФЗ. Детально порядок сертификации описан в регламентах, стандартах, постановлениях и решениях. Например:

На одну вещь, партию или серийное производство могут одновременно потребоваться сразу несколько сертификатов.

На какие товары нужна обязательная сертификация

Единого перечня обязательной сертификации продукции не существует. Всё зависит от того, к какому техническому регламенту или списку отнесён конкретный товар.

Раньше вся продукция проверялась по ГОСТ Р. После создания Таможенного союза (теперь — ЕАЭС) появились общие технические регламенты. Часть товаров стали сертифицировать по этим регламентам, а часть осталась в национальной системе ГОСТ Р.

Поэтому сейчас действует сразу несколько списков:

Если собрать вместе все актуальные перечни, получится несколько крупных товарных категорий, для которых сертификация требуется чаще всего. Для каждой категории приведём по несколько примеров.

Автотовары и запчасти . Тормозные колодки, моторное масло, аккумуляторы, автомобильные лампы.

Мебель для дома . Шкафы, диваны, кровати, матрасы, стеллажи, тумбы, столы.

Детская продукция . Куклы, мягкие игрушки, детские велосипеды, конструкторы, коляски, детские автокресла.

Уходовая и гигиеническая продукция . Шампуни, кремы, мыло, зубные пасты, дезодоранты.

Средства для уборки и стирки . Стиральные порошки, чистящие средства, освежители воздуха.

Строительные и отделочные материалы . Цемент, гипсокартон, обои, ламинат, краска, плитка.

Электротехника и электроника . Удлинители, розетки, телевизоры, пылесосы, стиральные машины, зарядные устройства.

Продукты питания и упаковка . Макароны, чай, подсолнечное масло, пластиковые контейнеры, бутылки, крышки.

Растительная продукция . Семена овощей, саженцы плодовых деревьев, посадочный материал.

Одежда и швейные изделия . Куртки, брюки, нижнее бельё, спецодежда, халаты, шапки.

Кухонная и столовая посуда . Кастрюли, сковородки, тарелки, вилки, ножи, чайники.

Средства защиты. Медицинские маски, резиновые перчатки, строительные каски, защитные очки, респираторы.

ВАЖНО В каждой категории могут быть исключения. Например, для дверных ручек и мебельных петель сертификация не требуется, хотя они относятся к категории «мебель для дома». Подробнее о товарах, которые не подлежат сертификации, Точка Банк рассказал в отдельной статье Перечень товаров, подлежащих сертификации, периодически обновляется. Перед запуском продаж важно проверить свою товарную категорию в актуальных нормативных документах, чтобы убедиться, что сертификация действительно обязательна.



Какие документы выдают после обязательной сертификации

После проверки товара заявителю выдают один из трёх основных документов:

Сертификат соответствия. Декларацию о соответствии. Свидетельство о государственной регистрации (СГР).

В некоторых случаях оформляют дополнительные документы: например, фитосанитарный сертификат на семена и растения, пожарный — на кабели, краски и стройматериалы.

Сертификат соответствия

Сертификат подтверждает, что продукция безопасна и соответствует ГОСТу или техническому регламенту ЕАЭС. Его выдают аккредитованные центры по сертификации.

Найти их можно в 2ГИС или на Яндекс Картах. Перед оформлением важно проверить организацию в реестре Росаккредитации — это гарантирует, что она имеет право выдавать такие документы.

Как проходит оформление:

Предприниматель подаёт заявку и описание товара: назначение, состав, коды ТН ВЭД и ОКПД2, фото, техническую документацию. Также подготавливает образцы для испытаний. Орган определяет схему сертификации и согласует порядок передачи образцов. Аккредитованная лаборатория проводит испытания образцов и оформляет протокол. По протоколу орган сертификации готовит макет сертификата и согласовывает его с заявителем. После согласования документ регистрируют в реестре и выдают на защищённом бланке с QR-кодом.

Срок действия: от 1 до 5 лет.

Проверки: раз в год — инспекционный контроль.

Стоимость: от 10 000 до 200 000 ₽.

Сертификат соответствия ТР ТС

Декларация о соответствии

Оформляется проще и дешевле, чем сертификат, но юридическая сила такая же. Декларацию подготавливает заявитель и затем регистрирует её через сайт Росаккредитации.

Как получить:

Предприниматель собирает описание товара: назначение, состав, коды ТН ВЭД и ОКПД2, фото и техническую документацию. Также подготавливает образцы для испытаний и передаёт их в аккредитованную лабораторию. Лаборатория проводит испытания и оформляет протокол. На основе протокола заявитель оформляет текст декларации — самостоятельно или с помощью центра сертификации. Документ регистрируют в личном кабинете на сайте Росаккредитации. Для этого нужна электронная подпись. После регистрации декларацию распечатывают и подписывают.

Срок действия: от 1 до 3 лет, иногда дольше.

Проверки: не проводятся, но вся ответственность на заявителе.

Стоимость: от 6 000 до 20 000 ₽ через посредника. Самостоятельно — почти бесплатно.

Декларация соответствия

Свидетельство о государственной регистрации (СГР)

Нужно для части продукции из перечня повышенного санитарного риска: отдельных видов косметики, БАДов, бытовой химии, фильтров для воды и товаров для детей. Перечень установлен Решением Комиссии Таможенного союза №299.

СГР выдаёт только Роспотребнадзор.

Как проходит оформление:

Готовят описание товара и документы: состав, назначение, инструкции, макеты этикеток и упаковки, техническую документацию, а при импорте — подтверждение о свободном обращении товара. Подготавливают образцы и передают их в аккредитованную лабораторию. Лаборатория проводит исследования и оформляет протокол. Подают заявление и полный комплект документов в Роспотребнадзор. Ждут регистрацию — обычно до 30 рабочих дней.

Срок действия: СГР бессрочное. Его переоформляют, если меняются состав, упаковка, название товара или реквизиты компании.

Проверки: Роспотребнадзор может проводить внеплановые или выборочные проверки, особенно при жалобах. В случае нарушений СГР аннулируется.

Стоимость: госпошлина 5 000 ₽.

Свидетельство о государственной регистрации (СГР)

ВАЖНО Если сложно понять, какой именно документ нужен для сертификации, то надёжнее уточнить это в аккредитованном центре сертификации . Там проверят товар и скажут, что именно нужно оформить.

Что меняется в сертификации в 2026 году

Начали действовать новые требования и методы испытаний для продукции, сертифицируемой по системе ГОСТ Р, — их обновили постановлением Правительства РФ от 14.05.2025 №642.

Для бизнеса предусмотрен переходный период. Согласно постановлению Правительства РФ от 11.09.2025 №1403, сертификаты и декларации, выданные по старым правилам, можно использовать до окончания их срока, но не дольше чем до 1 сентября 2026 года. Чтобы не рисковать остановкой продаж, документы лучше переоформить заранее.

Продлили и упрощённый порядок декларирования. Он позволяет подтверждать соответствие на собственных доказательствах, без испытаний в аккредитованной лаборатории. Изначально он должен был завершиться в 2025 году, но его продлили до 1 сентября 2026 года (постановление Правительства РФ от 12.03.2022 №353).

Что делать, если товар не подлежит обязательной сертификации

Если товар не входит ни в один перечень, подтверждать это всё равно нужно. В таком случае оформляют отказное письмо.

Это официальный документ, который подтверждает, что на продукцию не нужно получать сертификат или декларацию. Его могут запросить маркетплейсы, покупатели или проверяющие. Без него товар могут не принять к продаже.

Как получить отказное письмо:

Если вы покупаете товар у поставщика — запросите письмо у него.

Если вы производитель или импортёр — обратитесь в аккредитованный центр сертификации.

ВАЖНО Документ может быть бессрочным, но теряет силу, если меняются закон, состав продукции либо реквизиты компании или ИП. В таком случае отказное письмо придётся оформить заново.

Как проходит добровольная сертификация

Если товар не подлежит обязательной сертификации, его можно проверить на добровольной основе. Это не обязанность, а инициатива самого предпринимателя — но она может дать конкурентное преимущество.

Сертификат соответствия, который получили по результатам проведения добровольной сертификации (далее — добровольный сертификат), помогает:

Участвовать в тендерах и поставках в торговые сети.

Размещать товар на маркетплейсах.

Повышать доверие покупателей.

Подчёркивать особые свойства продукции — экологичность, безопасность, натуральный состав.

Чаще всего оформляют сертификаты по ГОСТ Р или стандартам самого центра сертификации. Также популярны экологические и ЗОЖ-маркировки: «Без ГМО», «Органический», «Без глютена» и другие.

Добровольную сертификацию можно пройти не только для товара, но и для услуг, работ или процессов.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ Добровольный сертификат не заменяет обязательный документ, если он предусмотрен законом. И не может использоваться вместо отказного письма. Его задача — дополнительно подтвердить, что товар действительно качественный.

Оформляется добровольный сертификат в аккредитованном центре. Нужно подать заявку, подготовить описание товара, собрать документы и при необходимости пройти испытания. Срок — от 1 до 3 рабочих дней.

Что будет, если нарушить правила сертификации

Если продавать товар без обязательных документов — сертификата, декларации или СГР, — это считается нарушением. Даже если предприниматель ошибся случайно или не успел проверить изменения в перечнях, ответственность всё равно наступает.

Продажа несертифицированной продукции влечёт штрафы по статье 14.43 КоАП РФ:

Для должностных лиц — от 10 000 до 20 000 ₽.

Для ИП — от 20 000 до 30 000 ₽.

Для компаний — от 100 000 до 300 000 ₽.

Если указали неверные сведения при декларировании продукции, то штраф будет по части 1 статьи 14.44 КоАП РФ:

Для ИП и должностных лиц — от 15 000 до 25 000 ₽.

Для компаний — от 100 000 до 300 000 ₽.

При недостоверном декларировании впервые выпускаемой в оборот продукции, которая подлежит обязательной сертификации, штраф наступит по части 2 статьи 14.44 КоАП РФ:

Для ИП и должностных лиц — от 25 000 до 35 000 ₽.

Для компаний — от 300 000 до 500 000 ₽.

Если при недостоверном декларировании продукция повлекла вред или могла это сделать, оштрафуют по части 3 статьи 14.44 КоАП РФ:

Для ИП и должностных лиц — от 35 000 до 50 000 ₽.

Для компаний — от 700 000 до 1 млн ₽.

Если сертификат или декларация есть, но в накладной, паспорте или спецификации это не указано, — также считается нарушением. В этом случае наказание грозит по статье 14.45 КоАП РФ:

Для ИП и должностных лиц — от 20 000 до 40 000 ₽.

Для компаний — от 100 000 до 300 000 ₽.