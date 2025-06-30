Онлайн-бизнес: топ идей для заработка в интернете в 2026 году

Интернет предлагает десятки способов заработка — от продаж на маркетплейсах до запуска цифровых продуктов и онлайн-образования. В статье собрали перспективные идеи для старта и дали пошаговую инструкцию, как открыть онлайн-бизнес в 2026 году.

Коротко Если бюджет от 200 000 ₽, уже реально запустить собственное производство, разработать интернет-магазин с уникальным дизайном или создать сложное приложение. В любом случае начинайте с минимальной версии продукта и тестируйте спрос, чтобы не тратить лишнего.

Для запуска онлайн-бизнеса оцените бюджет и свои навыки. До 50 000 ₽ подойдут форматы с минимальными вложениями: репетиторство, блог, консультации, простые курсы. При бюджете 50 000–200 000 ₽ можно заняться дропшиппингом или продажами на маркетплейсах.

Типы онлайн-бизнеса

Можно выделить пять основных видов онлайн-бизнеса. Любой из них требует официального старта — регистрация бизнеса даёт возможность вести деятельность легально и оформлять все необходимые документы.



Онлайн-продажа товаров (e-commerce). Торговать можно через маркетплейсы, соцсети или собственный интернет-магазин. Необязательно что-то производить — можно работать с готовыми товарами поставщиков. Цифровые продукты. К ним относятся чек-листы, гайды, шаблоны, презентации. Главное преимущество — созданный один раз продукт можно продавать неограниченное количество раз без дополнительных вложений. Услуги и консалтинг. Дистанционно можно оказывать образовательные, юридические, финансовые, маркетинговые и другие экспертные услуги. Часто работа строится через персональные консультации, сопровождение или наставничество. IT-разработка. Речь идёт о создании сайтов, мобильных приложений, программного обеспечения и игр. Можно выполнять заказы для клиентов или развивать свой продукт. Контент и медиа. Охватывают блоги, видео, подкасты, соцсети. Заработок идёт через рекламу, донаты, платный доступ или партнёрские проекты.

Преимущества и недостатки онлайн-бизнеса

Рассмотрим преимущества и недостатки интернет-бизнеса в сравнении с традиционным офлайн-форматом.

✅ Преимущества ❌ Недостатки Продажи 24/7, работа из любой точки России Высокая конкуренция, особенно в популярных нишах Быстрый запуск, ниже расходы на аренду и персонал Сложнее получить доверие клиентов, особенно новым брендам Гибкость: проще масштабироваться и менять направление Уязвимость к сбоям, хакерским атакам, блокировкам Возможность полной автоматизации процессов Сложности с логистикой, доставкой и возвратами товаров Подробная аналитика: можно отслеживать каждое действие клиента Трудности в контроле и мотивации удалённой команды

Как выбрать идею для онлайн-бизнеса

При выборе идеи важно ориентироваться на свои навыки, ресурсы и потенциал ниши.

Главный совет новичкам — реализовать можно любую идею, но начинать лучше с проектов без больших стартовых затрат и с минимальными рисками.

1. Проведите аудит своих возможностей. Выпишите в три колонки: что умеете делать профессионально, чем увлекаетесь в свободное время и за что вам готовы платить другие люди или уже платили. Самые удачные идеи бизнеса лежат на стыке этих сфер — где ваша экспертиза пересекается с интересом и спросом.

2. Определите стартовый бюджет. Оцените, сколько готовы вложить в стартап. От суммы зависит выбор: с минимальным бюджетом начинайте с консультаций, создания контента и простых онлайн-курсов, с бюджетом побольше — можно рассмотреть продажу товаров на маркетплейсах.

Примерный бюджет

Идеи для онлайн-бизнеса До 50 000 ₽ – Консультации и коучинг.

– Ведение блога или YouTube-канала.

– Простые онлайн-курсы (в закрытых группах ВКонтакте или в Telegram).

– Фриланс-услуги (дизайн, тексты, переводы).

– Продажа цифровых продуктов (чек-листы, гайды).

– Ведение соцсетей для бизнеса.

– Онлайн-репетиторство.

– Онлайн-тренинги и вебинары.

– Разработка простых сайтов

50 000–200 000 ₽ – Торговля на маркетплейсах (перепродажа товаров).

– Дропшиппинг (продажа без склада).

– Свой интернет-магазин на готовых платформах.

– Онлайн-курсы на образовательных платформах.

– Подписочные боксы или сервисы

Больше 200 000 ₽ – Собственный интернет-магазин с уникальным дизайном.

– Торговля на маркетплейсах товарами своего производства.

– Своя обучающая платформа.

– Разработка сложных приложений и сервисов.

– Агентство в узкой нише (SMM и т.п.)



3. Изучите спрос. Проверьте популярность идеи через Яндекс Вордстат, Google Trends, тематические форумы и группы в соцсетях. Ищите фразы «где купить», «помогите решить» — это сигналы реального спроса.

4. Проанализируйте конкурентов. Найдите 5–10 игроков в выбранной нише. Если конкурентов нет — возможно, нет и спроса. Если их сотни — сразу продумайте, в чём может быть ваше конкурентное преимущество.

5. Протестируйте идею. Создайте минимальную версию продукта или услуги и попробуйте продать. Лендинг за один день, пробная консультация, предзаказ — любой способ проверить готовность клиентов платить.

6. Оцените масштабируемость. Выбирайте бизнес, который можно развивать без пропорционального увеличения ваших усилий. Торговля масштабируется добавлением товаров, а персональные услуги ограничены вашим рабочим временем. Поэтому подумайте об автоматизации: чат-боты, системы записи на услуги, автоматические напоминания.

Идеи для онлайн-бизнеса

Разберём 10 актуальных идей, которые подойдут для открытия своего дела.

Онлайн-торговля

Можно найти популярный товар, закупить его оптом и перепродавать с наценкой. А готовая аудитория уже есть на маркетплейсах.



Что понадобится для старта:

Онлайн-обучение и курсы

Если есть достаточная экспертиза, можно запустить бизнес вокруг обучения других людей — курсы, мастер-классы, образовательные программы.

Что понадобится для старта:

Разработать образовательную программу. Структурировать знания в логическую последовательность, составить задания и выработать систему, по которой будете оценивать знания учеников.

Подготовить контент для курса. Записать видеолекции, составить презентации, методические материалы, домашние задания, итоговые тесты, интерактивы и так далее.

Выбрать платформы для размещения курсов. Есть три основных пути. Первый — начать бесплатно в закрытых группах соцсетей, например в Telegram. Второй — использовать готовые образовательные платформы вроде GetCourse или TeachBase. Третий — разработать собственную платформу, но это самый дорогой вариант.

Подготовить документы. Собрать доказательства экспертности — дипломы, сертификаты, примеры работ, отзывы клиентов. Разработать сертификаты, которые будете выдавать ученикам после прохождения курса.

Заняться лицензированием. Если вы ИП и ведёте занятия только сами — лицензия не нужна. Если планируете нанимать преподавателей — потребуется лицензия на образовательную деятельность. Для ООО такая лицензия обязательна в любом случае. Подробности — Если вы ИП и ведёте занятия только сами — лицензия не нужна. Если планируете нанимать преподавателей — потребуется лицензия на образовательную деятельность. Для ООО такая лицензия обязательна в любом случае. Подробности — в нашей статье

Создание и продажа цифровых продуктов

Сюда входит создание шаблонов, чек-листов, электронных книг, дизайн-макетов, презентаций и других цифровых продуктов.

Что понадобится для старта:

Разобраться в программах и инструментах. Изучить графические редакторы вроде Adobe Photoshop и Figma, программы для создания презентаций, ИИ-инструменты для ускорения работы.

Освоить маркетинг и продвижение. Понять основы продвижения в социальных сетях, научиться создавать привлекательные описания продуктов, наладить работу с целевой аудиторией.

Выбрать платформы для продаж. Зарегистрироваться на площадках для цифровых товаров (например, Wildberries Цифровой), создать магазин в соцсетях или собственный сайт.

Автоматизировать процессы. Настроить автоматическую отправку цифровых продуктов после покупки, чтобы не обрабатывать каждый заказ вручную.

Подкастинг и монетизация аудиоконтента

Если готовы стабильно записывать аудиоконтент и делиться знаниями или мнениями — рассмотрите подкастинг как бизнес-идею.

Что понадобится для старта:

Разработать концепцию и формат. Выбрать узкую тематику для постоянной аудитории, создать узнаваемый стиль ведения, составить контент-план на несколько месяцев вперёд.

Подготовить звукозаписывающую технику. Купить качественный микрофон для записи и закрытые наушники для проверки звука.

Освоить техническую обработку записей. Изучить программы аудиомонтажа, научиться удалять посторонние шумы и паузы, добавлять интро и аутро, создать звуковую подпись проекта.

Настроить каналы распространения. Загружать выпуски на хостинг-платформы, настроить автоматическую подачу на популярные сервисы прослушивания, создавать продвигающие материалы в соцсетях.

Выбрать стратегии заработка. Привлекать рекламодателей через прямые интеграции, создавать платный контент для подписчиков, организовывать прямые эфиры с донатами, продавать мерчендайз.

Консалтинг и профессиональные услуги

Профессиональную экспертизу можно монетизировать через индивидуальные консультации, анализ проектов и другие услуги.



Что понадобится для старта:

Подготовить документы. Собрать дипломы о профессиональном образовании, сертификаты повышения квалификации и лицензии, если они нужны. После создать портфолио успешных проектов.

Настроить техническую инфраструктуру. Выбрать платформы для видеоконференций, подключить системы онлайн-записи на консультации.

Приобрести специализированное ПО. Профессиональные программы по вашему профилю: например, 1С для бухгалтеров, правовые базы для юристов.

Создать систему работы с клиентами. Настроить CRM для ведения клиентской базы, подготовить шаблоны презентаций, подключить систему оплаты услуг.

Наладить маркетинг и позиционирование. Создавать экспертный контент, участвовать в профессиональных мероприятиях, развивать нетворкинг.

Фриланс и удалённые услуги

Выполняйте заказы для клиентов через специализированные платформы или связывайтесь напрямую с заказчиками. Удалённые услуги — это работа без привязки к офису: написание статей, переводы текстов, ведение социальных сетей, видеомонтаж, обработка фотографий.



Что понадобится для старта:

Зарегистрироваться на специальных платформах. Создать профили на таких платформах, как Профи.ру и Авито Услуги, описать свои навыки в анкете.

Подготовить портфолио и примеры работ. Собрать лучшие кейсы с описанием задач, которые решали, методов работы и достигнутых результатов.

Освоить профессиональные инструменты. Изучить программы по вашей специальности, которые нужны для качественного выполнения заказов: Adobe Premiere Pro для видеомонтажа, Figma для UX/UI дизайна и т.д.

Организовать управление временем и проектами. Научиться планировать работу, вести несколько проектов одновременно.

Создание и продвижение сайтов

Зарабатывайте на сайтах для бизнеса — разрабатывайте, делайте дизайн, продвигайте, поддерживайте и оптимизируйте для поисковых систем.

Что понадобится для старта:

Развить навыки. В идеале освоить HTML/CSS, JavaScript, основы UX/UI-дизайна. Изучить редакторы кода, графические редакторы для дизайна, инструменты для создания макетов. Но есть вариант и попроще — либо нанять команду, либо воспользоваться конструкторами сайтов вроде Tilda.

Подготовить техническую инфраструктуру. Подключить хостинг для сайтов, зарегистрировать доменные имена, настроить SSL-сертификаты, организовать системы резервного копирования.

Освоить SEO и аналитические инструменты. Подключить Яндекс Вебмастер и Google Search Console, изучить системы аналитики, инструменты для продвижения сайтов.

Создать портфолио и наладить продвижение услуг. Подготовить примеры работ, оформить кейсы, создать собственный сайт-визитку.

Разработка мобильных приложений

Создание мобильных приложений для iOS и Android — высокотехнологичное направление, которое требует серьёзной подготовки.

Что понадобится для старта:

Освоить программирование. Изучить языки разработки для мобильных платформ, принципы создания пользовательских интерфейсов. Разобраться с современными технологиями, которые делают разработку интерфейсов быстрее и проще. Например, Jetpack Compose для Android.

Установить среды разработки и инструменты. Настроить специализированные программы для разработки приложений, системы контроля версий, инструменты тестирования.

Создать аккаунты разработчика. Зарегистрироваться в магазинах приложений для публикации своих продуктов.

Освоить дизайн и улучшать пользовательский опыт. Научиться создавать удобный интерфейс, изучить принципы UX/UI-дизайна. Или нанять для этого профильных специалистов.

Настроить маркетинг и продвижение. Изучить продвижение в магазинах приложений, подобрать модель монетизации. Для этих задач также можно привлечь отдельного специалиста.

Организация виртуальных событий

Ещё один вариант — планировать и проводить платные онлайн-мероприятия: конференции, вебинары, тренинги, корпоративные события.

Что понадобится для старта:

Выбрать тематику виртуальных событий. Проанализировать темы, которые были бы интересны аудитории: интернет-маркетинг, личная эффективность, финансовая грамотность и так далее.

Изучить платформы, где можно проводить мероприятия. Посмотреть возможности различных online-сервисов для онлайн-конференций — Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, Webinar.ru. Выбрать оптимальное решение.

Подготовить техническое оборудование. Приобрести качественную камеру, микрофоны и освещение.

Собрать команду. Найти технических специалистов, модераторов и помощников для координации мероприятий.

Организовать работу со спикерами. Найти экспертов, координировать их выступления, придумывать программы мероприятий.

Настроить систему регистрации участников. Создать систему записи на мероприятия и рассылки напоминаний.

Выстроить маркетинг и продвижение. Создавать рекламные материалы, продвигать мероприятия в социальных сетях, работать с партнёрами.

Услуги виртуального ассистента

Виртуальный ассистент может дистанционно помогать бизнесу: обрабатывать документы, координировать проекты, освобождать владельца от ежедневной рутины. ИИ, конечно, автоматизирует типовые процессы, но для индивидуальной работы с клиентами и нестандартных ситуаций всё ещё нужны живые специалисты.

Что понадобится для старта:

Определить специализацию. Лучше выбрать направления, где ИИ малоэффективен: сложные переговоры с клиентами, анализ нестандартных ситуаций, организация мероприятий.

Освоить базовые программы. Уверенно работать в Word, Excel, PowerPoint, Google и Яндекс Таблицах.

Изучить системы управления. Разобраться в CRM-системах вроде Битрикс24, инструментах планирования проектов и задач.

Настроить коммуникации. Профессионально использовать Zoom, Telegram, WhatsApp Business. Освоить правила деловой переписки.

Развить навыки общения. Изучить основы психологии. Научиться быстро находить подход к разным людям и отработать техники решения конфликтов.

Наладить систему планирования. Настроить календарь задач, освоить трекеры времени, научиться составлять понятные отчёты о проделанной работе.

Основные шаги для создания онлайн-бизнеса

Теперь — к формальностям: ОКВЭД, выбор налогового режима и регистрация бизнеса. Понимаем, что это не самая увлекательная часть и тратить на неё много времени не хочется. Поэтому Точка Банк готов взять эти заботы на себя.



Без Точка Банк С Точка Банк 🔍 Найти информацию в интернете:

- Изучить требования и налоговые режимы.

- Выбрать коды ОКВЭД.



📄 Разобраться с документами:

- Правильно заполнить заявление на регистрацию.

- Подготовить пакет документов для налоговой.



💰 Заплатить госпошлину:

- Найти реквизиты и оплатить.



🏛️ Подать документы в налоговую:

- Отстоять очередь.

- Исправить ошибки, если есть.



⏰ Ждать одобрения.



🏦 Отдельно открыть расчётный счёт:

- Выбрать банк и ждать ещё несколько дней.



Итого: 2–3 недели + стресс от бюрократии

📝 Ваша задача — оставить номер телефона для связи.



📋 Со всем остальным бесплатно поможет Точка Банк:

- Сориентируем по документам.

- Подскажем коды ОКВЭД.

- Посоветуем налоговый режим.

- Оформим за вас полный пакет документов для налоговой.



🚀 Через пять дней — у вас готовые документы о регистрации бизнеса.



Бонус: расчётный счёт в Точка Банк откроется автоматически — сразу после регистрации



Шаг 1. Выбрать ИП, ООО или самозанятость

Сразу скажем: новички чаще всего выбирают ИП или самозанятость — меньше документов и проще регистрация. ООО сложнее в оформлении и больше подходит крупным компаниям.



При выборе между ИП и самозанятостью обратите внимание на ограничения для самозанятых:

Доход не более 2,4 млн ₽ в год — если планируете больше, нужно ИП.

Нельзя нанимать сотрудников — работать сможете только сами.

Ограничения по видам деятельности — например, нельзя заниматься бизнесом, который требует маркировки или лицензий.

Последний пункт особенно важен: в торговле многие товары требуют маркировки в системе «Честный ЗНАК», а для онлайн-курсов может понадобиться лицензия на образовательную деятельность. У ИП таких ограничений не будет.



Вывод Для большинства онлайн-бизнесов подойдёт ИП. Самозанятость — вариант для небольших доходов до 200 000 ₽ в месяц, работы в одиночку и без маркируемых товаров или лицензируемых услуг. ООО стоит рассматривать только крупному бизнесу.

Шаг 2. Подобрать коды ОКВЭД

Нужно выбрать коды из официального справочника — ОКВЭД. Основной код должен отражать ту деятельность, которая приносит больше всего дохода. А дополнительных кодов может быть много. Но старайтесь указывать только то, чем реально будете заниматься.

Рассмотрим пример: вы предприниматель и собираетесь заняться торговлей — как селлер на маркетплейсе или открыть свой интернет-магазин. Основной код тогда должен отражать торговлю через интернет.

Дополнительные коды ОКВЭД нужно выбирать для товаров, которые планируете продавать. Обычно они отражают категорию товара: продукты питания, текстиль или что-то другое. Плюс если планируете хранить и доставлять товары сами, то это также стоит отразить в кодах. Ниже смотрите ОКВЭД для магазина одежды.

Шаг 3. Выбрать систему налогообложения

Если ничего не выбирать, налоговая автоматически поставит вас на общую систему налогообложения (ОСНО) после регистрации бизнеса. Для начинающих это не самый удачный выбор — много отчётности и высокие налоги.

Большинству подойдут более простые варианты: упрощёнка (УСН и АУСН), патент (ПСН) или налог на профессиональный доход (НПД). Важный момент — заявление на переход нужно подать либо сразу при регистрации, либо в течение 30 дней после неё. Если упустите этот срок, придётся работать на ОСНО до конца года.



Какую систему налогообложения выбрать — зависит от особенностей вашего бизнеса. Если нужна помощь, специалисты Точка Банка разберут с вами все доступные варианты по налогам. А если хотите изучить вопрос самостоятельно — ниже собрали полезные статьи по теме.

Шаг 4. Подготовить пакет документов для налоговой

Рассмотрим на примере регистрации ИП.

Основной документ — заявление Р21001. Это официальная форма, где вы указываете свои данные и выбранные коды ОКВЭД. Заполнять документ нужно внимательно — ошибки приведут к отказу в регистрации.

Скачать форму

Полный список документов для налоговой:

Паспорт — если подаёте документы лично в налоговой.

Заявление Р21001 — заполненная форма с вашими данными.

Квитанция об оплате госпошлины 800 ₽ — только при подаче на бумаге, при электронной подаче не нужна.

Документы для несовершеннолетних — согласие родителей либо документ о признании полной дееспособности: решение суда, органов опеки или свидетельство о браке.

Шаг 5. Передать документы в налоговую

Есть два основных варианта:

Офлайн. Идёте в отделение ФНС и передаёте пакет документов лично. Плюсы — живое общение с инспектором, можете уточнить спорные моменты на месте. Минусы — придётся потратить своё время и оплатить госпошлину: 800 ₽ — для ИП, 4 000 ₽ — для ООО.

Онлайн. Отправляете документы через официальный сайт ФНС, сервис «Старт бизнеса онлайн» или Точка Банк. Бонусы — никаких госпошлин и экономия времени на очереди. А если выберете вариант с Точка Банк, то дополнительно получите бесплатную поддержку на всех этапах регистрации и не придётся самим разбираться с Отправляете документы через официальный сайт ФНС, сервис «Старт бизнеса онлайн» или Точка Банк. Бонусы — никаких госпошлин и экономия времени на очереди. А если выберете вариант с Точка Банк, то дополнительно получите бесплатную поддержку на всех этапах регистрации и не придётся самим разбираться с ЭЦП — поможем с выпуском.

Шаг 6. Открыть расчётный счёт

Следующий шаг после регистрации бизнеса — открытие расчётного счёта. Ведь без него не получится принимать безналичные оплаты от клиентов.

В Точка Банк доступны выгодные тарифы для начинающих предпринимателей. Вы можете выбрать подходящий.

Подберём подходящий тариф Какой у вас бизнес? ИП ООО Какой у вас годовой оборот? 0 ₽ 100 000 000 ₽ Торгуете на маркетплейсах? Да Нет Сколько вы переводите физлицам в месяц? 0 ₽ 10 000 000 ₽ Сколько наличных вы снимаете в месяц? 0 ₽ 400 000 ₽ Вашему ИП меньше 90 дней? Да Нет Развернуть