Коротко Чистый онлайн логичнее для товаров, которые выбирают по фото, а офлайн — там, где покупателю важно увидеть товар вживую.

Главный тренд 2026 года — гибрид: бизнес совмещает розничную точку, сайт и маркетплейсы, чтобы расширить охват и выровнять продажи в течение года. Онлайн помогает выйти за пределы района и быстро запуститься, офлайн — показать товар, проконсультировать и отдать покупку сразу.

Обзор текущего рынка: как сосуществуют офлайн- и онлайн-магазины

Офлайн и онлайн уже не конкурируют напрямую — чаще они работают вместе:

Онлайн помогает выйти за пределы одной торговой точки и продавать клиентам из других районов, городов и регионов.

Офлайн даёт покупателю возможность увидеть товар, задать вопросы продавцу и быстрее решиться на покупку.

Ещё связка двух каналов помогает выровнять продажи в течение года: когда поток в физическом магазине падает, сайт и маркетплейсы частично компенсируют спад.

При этом какой бы формат вы не выбрали, начинается всё одинаково — с регистрации бизнеса и открытия расчётного счёта. С этими задачами вам может помочь Точка Банк: с нашей поддержкой открылись уже более 450 000 бизнесов.

Преимущества и недостатки онлайн-торговли

Онлайн-формат можно запустить и масштабировать без привязки к месту: сайт или карточки на маркетплейсе увидят тысячи покупателей. Но завоевать доверие и выделиться среди конкурентов сложнее.

✅ Преимущества онлайн-торговли ❌ Недостатки онлайн-торговли Большой охват: можно продавать клиентам из разных регионов, а магазин работает круглосуточно и без выходных Высокая конкуренция: рядом с малым бизнесом стоят крупные игроки Быстрый запуск и низкие стартовые расходы: не нужны аренда зала и большой штат продавцов Нужно постоянно вкладываться в рекламу, иначе трафик и продажи падают Можно продавать через разные каналы — сайт, маркетплейсы, соцсети, приложения Зависимость от технологий и правил площадок: сбой сайта или блокировка карточки может остановить продажи Шире ассортимент и проще менять цены, тестировать предложения и автоматизировать работу со складом и заказами Клиент не может потрогать и проверить товар, а доверие к новому бренду без офлайн-точки завоевать сложнее Проще собирать контакты клиентов и возвращать их через рассылки и акции Доставка, обмены и возвраты требуют денег и времени, а часть заказов срывается из-за ожидания

Преимущества и недостатки офлайн-торговли

Онлайн-сервисы сделали покупателей требовательнее, но офлайн всё ещё выигрывает там, где важны живое общение и возможность проверить товар до покупки.

✅ Преимущества офлайн-магазина ❌ Недостатки офлайн-магазина Покупатель может увидеть, потрогать, примерить и сравнить товары на месте: цвет, размер, фактуру, качество и посадку Постоянные расходы на аренду, склад, торговый зал и персонал Товар можно забрать сразу, без ожидания доставки, и так же легко вернуть, если не подошёл Ассортимент ограничен площадью и складом, а часть денег заморожена в товарных остатках Продавец-консультант помогает с выбором, отвечает на вопросы и снимает сомнения покупателя Сотрудников нужно регулярно обучать и контролировать качество сервиса Выкладка, атмосфера и консультации повышают доверие к бренду и вероятность дополнительных покупок Нужно вкладываться в витрины, свет, навигацию и комфорт в зале, а продажи зависят от локации, трафика и сезона Можно оплатить наличными без регистрации и передачи личных данных Без контактов клиента сложнее вернуть его для повторной продажи и собрать данные о поведении покупателей Меньше зависимости от маркетплейсов, рекламных кабинетов, соцсетей и сбоев онлайн-сервисов Сменить ассортимент, цены или оформление точки — долго и затратно, а для роста нужны новые помещения и сотрудники

Когда стоит открывать офлайн-точку

Офлайн-точка обычно нужна бизнесу в двух случаях:

Когда покупателю важно оценить товар или услугу вживую. Например, ювелирным или парфюмерным магазинам.

Когда товар по закону нельзя продавать онлайн: алкоголь, табачные и никотинсодержащие изделия, животных из зоомагазина с доставкой. Для такого бизнеса физический магазин обязателен.

Открывать офлайн-точку стоит, когда выполнены три условия:

Предприниматель изучил спрос, провёл геоаналитику и оценил конкурентов рядом. Точка работает не на всю страну, а на людей в определённом районе, поэтому ассортимент подбирают под место: возле поликлиники чаще нужны аптека и оптика, а рядом с вузом — кофе, канцтовары и недорогие перекусы. Понятны расходы на аренду, ремонт, оборудование, персонал и продвижение. А также посчитаны ожидаемая выручка, прибыль, точка безубыточности и сроки окупаемости. Есть резерв на первые месяцы работы, чтобы пережить убыточный период без кассовых разрывов.

Когда место и спрос понятны, бизнес регистрируют. Например, для небольшого магазина обычно подходит ИП — так проще по запуску, отчётности и управлению деньгами. ООО выбирают, если планируют партнёрство или масштаб побольше. После регистрации открывают счёт, чтобы принимать безналичную оплату.

Дальше — продвижение. Часть бюджета закладывают на рекламу заранее, чтобы точка получала выручку с первых дней. До открытия создают эффект ожидания: на вывеске указывают, какой магазин откроется, какие товары, цены и акции ждут покупателей.

Для точки в спальном районе подойдут билборды рядом, объявления на остановках и в подъездах, листовки. Параллельно интерес подогревают в интернете: местные паблики, таргет на жителей района, контекстная реклама, местные блогеры и геосервисы вроде 2ГИС.

Но всё это лучше просчитать ещё до запуска — в этом поможет бизнес-план. В Точка Банке его можно бесплатно сгенерировать под любой бизнес.

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Инструкция: как выбрать формат под себя

Чтобы выбрать формат, пройдитесь по шагам: сначала проверьте юридические ограничения, потом оцените товар, бюджет, опыт и спрос. Первые два шага — решающие, остальные уточняют выбор.

Шаг 1. Проверить ограничения по закону

Часть товаров нельзя продавать онлайн: алкоголь, табачные и никотинсодержащие изделия, животных из зоомагазина с доставкой. Если торгуете чем-то из этого списка, офлайн-точка обязательна — остальные шаги уже про то, дополнять ли её онлайном.

Шаг 2. Определить товар

Если покупателю важно увидеть товар вживую — например мебель, кухню или дорогие отделочные материалы, — стоит рассмотреть офлайн-магазин.

Если товар легко выбрать по фото, размерной сетке, характеристикам и отзывам, подойдёт онлайн: одежда, косметика, товары для дома, аксессуары, электроника, детские товары или зоотовары.

Часто ответ посередине: товар хочется показать вживую, но и онлайн-спрос на него есть. Тогда работает гибрид — точка, где можно посмотреть товар, плюс сайт или маркетплейс для тех, кто готов купить по фото.

Шаг 3. Рассчитать бюджет

Для интернет-магазина часто достаточно 50 000–200 000 ₽ на сайт, рекламу и первую закупку. Для офлайн-точки обычно требуется 500 000–1 млн ₽ на аренду, ремонт, оборудование, рекламу и товарный запас.

Если товар лучше подходит для офлайна, а бюджета на точку пока нет, разумно начать с онлайна и накопить на физический магазин — это распространённый путь к гибриду.

Шаг 4. Оценить опыт и готовность к технологиям

Опыт в онлайн-торговле — это работа с карточками товаров, ценами, отзывами, рейтингом, доставкой и остатками, а также с сайтом, рекламными кабинетами, аналитикой и CRM. Если он есть и вы готовы вкладывать время и деньги в цифровые инструменты, проще начать с интернет-магазина или маркетплейса.

Опыт в рознице — это личные продажи, подбор продавцов, работа с ассортиментом и оценка спроса в конкретной локации. Если он есть, а возиться с цифровыми инструментами не хочется, стоит рассмотреть офлайн-формат: магазин, островок в ТЦ или точку у дома.

Шаг 5. Проверить спрос

Перед открытием идею стоит протестировать. Для онлайна — разместить небольшую партию товара на маркетплейсе или собрать лендинг с предзаказом. Для офлайна — поучаствовать в ярмарке, арендовать островок в торговом центре или временную точку.

Лендинг для теста можно собрать за несколько минут — поможет ИИ-конструктор сайтов от Точка Банк. Вы описываете сферу, товары, преимущества и акции, а нейросеть сама создаёт дизайн и тексты для лендинга. Готовый сайт можно доработать в удобном конструкторе — без навыков программирования.

Сгенерировать сайт

СОВЕТ Если почти все ответы указывают на один формат — с него и начинайте. Если ответы разделились, это не повод выбирать наугад: чаще всего такой расклад и есть сигнал к гибриду — запустить тот формат, что проще и дешевле сейчас, а второй добавить, когда появятся опыт и бюджет.

Тенденции и прогнозы для торговли в 2026 году

Спрос в торговле замедлился из-за высокой ключевой ставки и инфляции: кредиты стали дороже, цены выросли, а покупатели начали осторожнее тратить деньги — особенно на товары с большим чеком и необязательные покупки.

По прогнозу Минэкономразвития РФ на 2026–2028 годы, в 2026 году темпы роста потребительской активности замедлятся до 1,2%. Но дальше может стать легче: в 2027 году рост ускорится до 3,7%, а в 2028 году составит 3,5%.

Пока спрос сдержанный, бизнесу важно не терять покупателей, поэтому усиливается тренд на гибрид онлайна и офлайна. Так клиенту дают несколько способов купить, а продажи меньше проседают, если один из каналов слабеет.

Например, магазин детских товаров работает как точка у дома и одновременно принимает онлайн-заказы с доставкой или самовывозом. А магазин стройматериалов показывает ассортимент на сайте, собирает заявки онлайн, а крупные покупки выдаёт со склада или из ближайшей точки.

Как технологии объединяют онлайн и офлайн

Гибрид онлайна и офлайна держится на ИТ-инструментах: клиент ждёт одинакового сервиса и в чате, и по телефону, и в магазине. Стоит каналам рассинхронизироваться — цена на сайте не совпадает с кассой, менеджер не видит онлайн-заказ — и покупатель теряет доверие.

Вот технологии, которые помогают бизнесу связать онлайн- и офлайн-каналы:

Платформы для видеосвязи объединяют офис, магазин, склад и удалённых сотрудников: через них обучают персонал, проводят встречи и подключают эксперта без личного визита. ИИ-сервисы берут на себя работу с текстами и данными: разбирают обращения, сопоставляют товары, проверяют заказы и помогают быстрее отвечать клиентам. Система единого входа позволяет клиенту использовать один аккаунт на сайте, в приложении и в программе лояльности в магазине. Так бизнес видит всю историю покупок, а покупателю не нужно регистрироваться заново в каждом канале.

Инновации в сфере торговли

Бизнес внедряет всё больше технологий, которые ускоряют работу магазина и улучшают сервис:

Компьютерное зрение в торговом зале. Камеры с ИИ помогают быстрее находить ошибки на полке, контролировать очереди и снижать риск подмены товара. Например, в «Магните» система распознаёт товары по фото, сверяет выкладку с планограммой и при ошибке отправляет сообщение сотруднику в приложение. ИИ-персонализация. Алгоритмы прогнозируют поведение покупателя и предлагают ему персональные акции и подборки — на сайте, в приложении и в рассылках. Так клиент чаще видит то, что ему действительно интересно, а магазин повышает средний чек. Умные полки. Датчики на полках отслеживают остатки в реальном времени: система вовремя сигналит о нехватке товара, помогает избежать пустых мест и автоматически запускает пополнение. Кассы самообслуживания и умные весы. Новые системы сами распознают фрукты, овощи, выпечку и другие весовые товары, поэтому покупатель быстрее проходит кассу, а магазин снижает нагрузку на персонал. Электронные ценники. Они позволяют быстро менять цены, запускать акции и снижают риск ошибки, когда на полке указана одна цена, а на кассе пробивается другая. Виртуальные примерочные. Покупатель «примеряет» одежду, очки или мебель прямо через камеру смартфона или экран в зале. Технология закрывает слабое место онлайна — невозможность оценить товар на себе — и снижает долю возвратов.

Заключение: что выбрать для успешного бизнеса

Универсального ответа нет: выбор зависит от товара, бюджета и того, где находится ваш покупатель. Но если коротко — в 2026 году реже выигрывает тот, кто бьётся за один формат, и чаще тот, кто закрывает слабое место одного канала сильной стороной другого.