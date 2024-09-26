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Уплата госпошлины за регистрацию ООО в 2026 году

Зарегистрировать ООО можно без госпошлины. Но не во всех случаях.

26.11.2025
1231
1231

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В статье разберёмся, когда госпошлина при открытии ООО необходима, а когда можно обойтись без дополнительных трат. Расскажем, какие есть способы оплаты, понадобится ли прикладывать квитанцию и в каких случаях можно вернуть деньги. 

Коротко
Госпошлина за регистрацию ООО — 4 000 ₽. Её берут только при подаче документов на бумаге. Если же отправлять документы онлайн через сайт ФНС или «Госуслуги», платить пошлину не нужно. Электронная подача также доступна у нотариуса и в некоторых МФЦ.
Если пошлину всё же нужно уплатить, сделать это можно лично в банке или онлайн. Квитанцию прикладывать не обязательно — налоговая сама проверит платёж. Вернуть пошлину возможно только до подачи документов на регистрацию ООО.

За что взимают пошлину при регистрации ООО

Регистрация ООО в ФНС — это государственная услуга. За её оформление взимают госпошлину — обязательный сбор, который поступает в федеральный бюджет. Пошлина установлена статьёй 333.33 НК РФ.

Размер госпошлины при регистрации ООО

Госпошлина при регистрации ООО составляет 4 000 ₽. Если учредитель один, он сам вносит госпошлину. А если их несколько, сумму делят на всех поровну.

ПРИМЕР
Две подруги занимаются флористикой и хотят открыть ООО «Ромашка». Им нужно заплатить госпошлину. Сумму они делят на двоих: каждая платит по 2 000 ₽.

Можно ли не платить госпошлину при открытии ООО

Госпошлина обязательна только при подаче документов на бумаге. Чтобы не платить 4 000 ₽, можно направить документы в электронном виде:

  • Самостоятельно — через сайт ФНС или портал «Госуслуги».
  • Через нотариуса — он заверяет бумаги и отправляет их в ФНС электронно. При этом за услуги нотариуса придётся заплатить отдельно.
  • Через МФЦ — сотрудники примут бумаги и отправят их в ФНС электронно. Но лучше уточнить возможность электронной подачи в выбранном МФЦ.

Любой из этих способов освобождает от госпошлины.

Регистрация ООО без госпошлины и очередей
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Способы уплаты госпошлины при открытии ООО

Способ зависит от того, как учредитель хочет внести сумму — лично или дистанционно. 

Лично 

Проще всего уплатить госпошлину в банке. Достаточно распечатать и заполнить квитанцию, а затем внести нужную сумму наличными или с карты. Также можно воспользоваться банкоматом.

Дистанционно

Дистанционная уплата для многих проще, чем личная. Достаточно открыть приложение или сайт своего банка, ФНС или «Госуслуги». Понадобятся личные данные, реквизиты налоговой и сумма. 

Порядок уплаты госпошлины при открытии ООО зависит от выбранного способа. Расскажем об одном из удобных способов — на сайте ФНС

Шаг 1. Заполните форму. Достаточно выбрать вид и наименование платежа, остальные данные подгрузятся автоматически.

Шаг 2. Укажите адрес юрлица по ОКТМО.

Шаг 3. Заполните ФИО плательщика и ИНН.

После этого можно перейти к безналичной оплате или формированию квитанции. Важно: если не указать ИНН, будет доступна только оплата наличными. Можно скачать квитанцию и лично обратиться в банк. 

Нужна ли квитанция об уплате государственной пошлины 

Заявитель может приложить квитанцию, подтверждающую уплату госпошлины. Но это не обязательно. 

Сотрудники налоговой сами запрашивают информацию о поступлении госпошлины. Обычно такой платёж поступает в течение одного часа. Если регистрация общества с ограниченной ответственностью нужна срочно, лучше подстраховаться и приложить квитанцию, подтверждающую уплату.

Как открыть ООО: пошаговая инструкция

Если сотрудник отказывается предоставлять услугу из-за отсутствия квитанции, попросите его зафиксировать это на бумаге и указать причину. Это поможет обжаловать отказ. 

Можно ли вернуть деньги за госпошлину при регистрации ООО

Если предприниматель подал документы на регистрацию ООО, вернуть деньги нельзя. Неважно, зарегистрируют юрлицо или нет: налоговый орган рассмотрел заявление и вынес решение, а значит, выполнил свою работу. В случае отказа деньги не вернут. 

Уплата госпошлины за регистрацию ООО может вернуться предпринимателю, только если он передумал открывать компанию до подачи заявления.

ПРИМЕР
Владимир решил уйти с работы и открыть свой бизнес. Он запланировал регистрацию юрлица: подготовил заявление, собрал необходимые бумаги, заплатил госпошлину и собирался отправлять пакет документов в налоговую.
Неожиданно ему предложили повышение на работе. Владимир подумал и решил остаться, а открытие бизнеса отложить на потом. В таком случае он может вернуть госпошлину.

Также оформить возврат можно при переплате. Например, если вместо 4 000 ₽ случайно отправили 40 000 ₽. Заявление на возврат лишней суммы можно направить через личный кабинет налогоплательщика.

Вернуть деньги можно в течение трёх лет с момента уплаты. После подачи заявления деньги возвращают в течение одного месяца.

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Уплата госпошлины за регистрацию ООО в 2026 году: размер и порядок уплаты — Точка Банк