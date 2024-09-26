Уплата госпошлины за регистрацию ООО в 2026 году

В статье разберёмся, когда госпошлина при открытии ООО необходима, а когда можно обойтись без дополнительных трат. Расскажем, какие есть способы оплаты, понадобится ли прикладывать квитанцию и в каких случаях можно вернуть деньги.
За что взимают пошлину при регистрации ООО
Регистрация ООО в ФНС — это государственная услуга. За её оформление взимают госпошлину — обязательный сбор, который поступает в федеральный бюджет. Пошлина установлена статьёй 333.33 НК РФ.
Размер госпошлины при регистрации ООО
Госпошлина при регистрации ООО составляет 4 000 ₽. Если учредитель один, он сам вносит госпошлину. А если их несколько, сумму делят на всех поровну.
Можно ли не платить госпошлину при открытии ООО
Госпошлина обязательна только при подаче документов на бумаге. Чтобы не платить 4 000 ₽, можно направить документы в электронном виде:
- Самостоятельно — через сайт ФНС или портал «Госуслуги».
- Через нотариуса — он заверяет бумаги и отправляет их в ФНС электронно. При этом за услуги нотариуса придётся заплатить отдельно.
- Через МФЦ — сотрудники примут бумаги и отправят их в ФНС электронно. Но лучше уточнить возможность электронной подачи в выбранном МФЦ.
Любой из этих способов освобождает от госпошлины.
Способы уплаты госпошлины при открытии ООО
Способ зависит от того, как учредитель хочет внести сумму — лично или дистанционно.
Лично
Проще всего уплатить госпошлину в банке. Достаточно распечатать и заполнить квитанцию, а затем внести нужную сумму наличными или с карты. Также можно воспользоваться банкоматом.
Дистанционно
Дистанционная уплата для многих проще, чем личная. Достаточно открыть приложение или сайт своего банка, ФНС или «Госуслуги». Понадобятся личные данные, реквизиты налоговой и сумма.
Порядок уплаты госпошлины при открытии ООО зависит от выбранного способа. Расскажем об одном из удобных способов — на сайте ФНС.
Шаг 1. Заполните форму. Достаточно выбрать вид и наименование платежа, остальные данные подгрузятся автоматически.
Шаг 2. Укажите адрес юрлица по ОКТМО.
Шаг 3. Заполните ФИО плательщика и ИНН.
После этого можно перейти к безналичной оплате или формированию квитанции. Важно: если не указать ИНН, будет доступна только оплата наличными. Можно скачать квитанцию и лично обратиться в банк.
Нужна ли квитанция об уплате государственной пошлины
Заявитель может приложить квитанцию, подтверждающую уплату госпошлины. Но это не обязательно.
Сотрудники налоговой сами запрашивают информацию о поступлении госпошлины. Обычно такой платёж поступает в течение одного часа. Если регистрация общества с ограниченной ответственностью нужна срочно, лучше подстраховаться и приложить квитанцию, подтверждающую уплату.
Если сотрудник отказывается предоставлять услугу из-за отсутствия квитанции, попросите его зафиксировать это на бумаге и указать причину. Это поможет обжаловать отказ.
Можно ли вернуть деньги за госпошлину при регистрации ООО
Если предприниматель подал документы на регистрацию ООО, вернуть деньги нельзя. Неважно, зарегистрируют юрлицо или нет: налоговый орган рассмотрел заявление и вынес решение, а значит, выполнил свою работу. В случае отказа деньги не вернут.
Уплата госпошлины за регистрацию ООО может вернуться предпринимателю, только если он передумал открывать компанию до подачи заявления.
Также оформить возврат можно при переплате. Например, если вместо 4 000 ₽ случайно отправили 40 000 ₽. Заявление на возврат лишней суммы можно направить через личный кабинет налогоплательщика.
Вернуть деньги можно в течение трёх лет с момента уплаты. После подачи заявления деньги возвращают в течение одного месяца.