Уплата госпошлины за регистрацию ООО в 2026 году

Коротко

Если пошлину всё же нужно уплатить, сделать это можно лично в банке или онлайн. Квитанцию прикладывать не обязательно — налоговая сама проверит платёж. Вернуть пошлину возможно только до подачи документов на регистрацию ООО.



Госпошлина за регистрацию ООО — 4 000 ₽. Её берут только при подаче документов на бумаге. Если же отправлять документы онлайн через сайт ФНС или «Госуслуги», платить пошлину не нужно. Электронная подача также доступна у нотариуса и в некоторых МФЦ.