Причины отказа в регистрации ООО

Налоговая может отказать в регистрации ООО только по тем причинам, которые перечислены в статье 23 Федерального закона №129-ФЗ. В решении об отказе инспекция должна указать конкретную причину и ссылку на закон.

Причина отказа Что делать Неполный комплект документов Дополнить комплект и повторно подать документы на регистрацию Ошибки в заявлении Р11001 Исправить ошибки и подать заявление на актуальном бланке Недостоверный юридический адрес, например здания не существует Проверить адрес в ФИАС , подтвердить его или выбрать другой и подать документы заново Некорректное название ООО Изменить название в документах и подать их заново Процедурные ошибки: документы подали не в ту налоговую или неправильно оформили подписи Исправить нарушения и подать документы снова Ограничения для учредителя или директора, например дисквалификация Дождаться окончания ограничения или выбрать другого директора, если запрет касается только его. Затем подать документы повторно

Неполный комплект документов

Налоговая откажет в регистрации, если не хватает хотя бы одного обязательного документа. Для регистрации ООО нужны:

1. Заявление по форме Р11001. В 2026 году действует форма по приказу ФНС от 31.08.2020 №ЕД-7-14/617@. В приказ периодически вносят изменения, поэтому проверьте, что используете актуальную редакцию бланка.

2. Решение о создании ООО, если учредитель один, или протокол общего собрания учредителей, если их несколько.

3. Устав ООО, если учредители не выбрали типовой — готовый вариант устава, утверждённый государством. Типовой устав подавать не нужно: его номер указывают в заявлении Р11001 и в решении о создании ООО или протоколе собрания учредителей.

Если среди учредителей есть иностранная компания, понадобится ещё один документ, подтверждающий её статус юрлица. Это выписка из реестра компаний её страны или другой документ с такой же юридической силой. Как правило, такой документ нужно легализовать (апостилировать), а также предоставить перевод на русский язык с нотариальным заверением.

Квитанцию об уплате госпошлины 4 000 ₽ прикладывать необязательно: налоговая сама проверит информацию о платеже. Саму пошлину платят только при подаче документов в бумажном виде лично в ФНС. Если подавать в электронной форме — через онлайн-сервисы или нотариуса — пошлины не будет.

Документы можно подготовить самостоятельно или с помощью специалистов. В Точка Банке помогут оформить ООО бесплатно: 99,9% заявок на регистрацию проходят успешно.

Ошибки в заявлении Р11001

Даже если все необходимые документы собраны, ошибки в заявлении Р11001 могут привести к отказу. Например:

Неверно указаны серия или номер паспорта учредителя.

Внесены данные паспорта, который уже заменили.

Выбран код ОКВЭД , которого нет в классификаторе.

Пропущены обязательные сведения о заявителе.

Комментарий юриста Если после подготовки документов вы решили назначить другого директора, обновите и решение о создании ООО, и заявление Р11001. Перед подачей проверьте, чтобы в обоих документах был указан один и тот же человек. Иначе налоговая может отказать в регистрации.

Анастасия Машошина Юрист Точка Банка

Недостоверный юридический адрес

Юридический адрес — это адрес, по которому можно связаться с компанией и на который ей приходят письма от налоговой и других организаций.

Налоговая может отказать в регистрации ООО, если выяснится, что адрес недостоверный. Например, если указанного здания не существует или собственник помещения сообщил, что не разрешает регистрировать там компании.

Проверьте адрес в ФИАС. Адрес в заявлении Р11001 должен совпадать с данными Государственного адресного реестра (ГАР). Проверить это можно в сервисе ФНС — ФИАС. Например, если в системе есть здание, но нет нужного офиса, адрес указывают без номера офиса.

Подтвердите право на адрес. Документы на помещение не входят в обязательный комплект для регистрации ООО. Но если приложить их, у налоговой будет меньше вопросов.

Для нежилого помещения можно приложить гарантийное письмо собственника, а для жилого — письменное согласие собственника на регистрацию ООО. Если собственников несколько, стоит получить такой документ от каждого.

Если адрес массовый. Массовым называют адрес, по которому зарегистрировано много компаний. Проверить его можно в сервисе ФНС «Прозрачный бизнес».

Само по себе большое количество компаний по одному адресу не мешает регистрации: например в бизнес-центре могут работать десятки организаций. Но налоговая может отказать, если подтвердит, что с вашим ООО по этому адресу нельзя будет связаться.

Комментарий эксперта Часто бывает так, что учредитель или директор хотят зарегистрировать ООО по своему домашнему адресу. Здесь важно учитывать, что в некоторых регионах налоговые строже относятся к жилым адресам. В Точка Банке мы отслеживаем эту практику по регионам и учитываем её при подготовке документов.



Кроме того, домашний адрес попадёт в публичный реестр. Если это критично, лучше использовать арендованный адрес. В Москве и Санкт-Петербурге его можно оформить через Точка Банк за один рабочий день: подберём надёжный адрес и ответим на запросы ФНС. Алина Мусина Эксперт по регистрации бизнеса в Точка Банке

Некорректное название ООО

У ООО обязательно должно быть полное название на русском языке, например Общество с ограниченной ответственностью «Солнечные технологии». Сокращённое название можно выбрать по желанию — например ООО «СолТех» или просто ООО «Солнечные технологии».

Полное и выбранное сокращённое название нужно указать в заявлении Р11001. Название на иностранном языке добавляют по желанию.

Налоговая может отказать в регистрации, если название нарушает правила статьи 1473 ГК РФ.

Название описывает только вид деятельности компании. Например, к названию «Строительная организация» нужно добавить отличительное слово — «Строительная организация „Маяк“». В русском названии есть латиница. Иностранные слова пишут кириллицей: ООО «Нью Проджект», а не ООО New Project. Использованы слова «Россия», «Российская Федерация» или производные от них, например «российский», без разрешения Минюста. Использованы названия иностранных государств или производные от них слова, а также названия российских органов власти, международных организаций или общественных объединений. Например, нельзя зарегистрировать ООО «Казахстан» или ООО «Федеральная налоговая служба». Использованы нецензурные слова или обозначения, которые противоречат общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Процедурные ошибки

Налоговая может отказать и из-за нарушения порядка подачи документов.

Документы подали не в ту инспекцию. Для регистрации ООО нужно обратиться в налоговую, которая занимается регистрацией компаний по его будущему адресу. Это не обязательно ближайшая инспекция. Найти нужную можно через сервис ФНС.

Заявление Р11001 подписал человек, который не имел на это права. При создании ООО заявление подписывает каждый учредитель. Если учредитель — другая компания, от её имени подпись ставит лицо, которое вправе действовать без доверенности, как правило, руководитель.

Бухгалтер или юрист не вправе подписывать заявление Р11001 вместо учредителя даже по доверенности. Подать документы на регистрацию нового ООО через представителя тоже нельзя. Учредители могут сделать это лично в налоговой или онлайн с УКЭП. Если подписи заверяет нотариус, он сам отправляет документы в ФНС.

Ограничения для учредителя или директора

Налоговая может отказать в регистрации ООО из-за ограничений для учредителя или будущего директора. Основные случаи:

Директор дисквалифицирован. Суд запретил человеку руководить компаниями, и срок запрета ещё не истёк. Учредителю запретили заниматься бизнесом. По приговору суда человек временно лишён права заниматься предпринимательской деятельностью. Не истёк срок после банкротства. После банкротства человек не может управлять ООО три года, а если банкротом признали ИП, то пять лет. Срок отсчитывают со дня, когда завершилась продажа имущества или дело прекратили в ходе этой процедуры (ст. . После банкротства человек не может управлять ООО три года, а если банкротом признали ИП, то пять лет. Срок отсчитывают со дня, когда завершилась продажа имущества или дело прекратили в ходе этой процедуры (ст. 213.30 ст. 216 Федерального закона №127). Прошлую компанию исключили из реестра. Если ООО исключили из реестра как недействующее с долгом перед бюджетом или из-за недостоверных сведений, его бывшему директору или участнику с долей не менее 50% откажут в регистрации нового ООО. Срок ограничения — три года. В другой компании есть запись о недостоверности. Если человек руководит другим ООО или имеет в нём не менее половины голосов, а в реестре есть запись о недостоверности адреса или сведений о директоре этого ООО, в регистрации новой компании откажут. Ограничение действует три года с момента внесения записи ( . Если человек руководит другим ООО или имеет в нём не менее половины голосов, а в реестре есть запись о недостоверности адреса или сведений о директоре этого ООО, в регистрации новой компании откажут. Ограничение действует три года с момента внесения записи ( ст. 23 Федерального закона №129-ФЗ ).

Проверить учредителей и директора можно в сервисе ФНС «Прозрачный бизнес» в разделах «Ограничения участия в ЮЛ» и «Дисквалификация». Сведения о банкротстве есть на Федресурсе.

Чек-лист: как не получить отказ при регистрации ООО

Что проверить Как избежать ошибки Комплект документов Подготовьте заявление Р11001, решение или протокол, устав (если не типовой). Для иностранной компании-учредителя — выписку из реестра или равнозначный документ Заявление Р11001 Заполните его на актуальном бланке Данные в документах Сверьте ФИО учредителей и паспортные данные, коды ОКВЭД и сведения о директоре: они должны совпадать во всех документах. Убедитесь, что паспорта действительны Юридический адрес Найдите адрес в ФИАС и заранее получите гарантийное письмо от собственника Название ООО Уберите латиницу в русском названии, запрещённые слова и названия органов власти или государств Учредители и директор Посмотрите сведения по ним в разделах «Ограничения участия в ЮЛ» и «Дисквалификация» в сервисе « Прозрачный бизнес », а банкротство — на Федресурсе Налоговая и способ подачи



Онлайн через сервисы ФНС: понадобится УКЭП каждого учредителя.



Через нотариуса: его услуги платные.

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Лично в налоговой: найдите нужную инспекцию в сервисе ФНС и уплатите пошлину 4 000 ₽.Онлайн через сервисы ФНС: понадобится УКЭП каждого учредителя.Через нотариуса: его услуги платные.Через Точка Банк: за вас бесплатно подготовят документы и помогут отправить их онлайн в ФНС

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Что делать, если вам отказали в регистрации ООО

После отказа можно исправить нарушения и снова подать документы. Если вы считаете, что налоговая ошиблась, её решение можно обжаловать.

Как исправить ошибки и подать документы повторно

Сначала посмотрите, какое основание указано в решении об отказе. От этого зависит, что делать дальше.

Если отказали из-за неполного комплекта или ошибок в оформлении. В решении налоговой будут указаны подпункт «а» или «ц» пункта 1 статьи 23 Федерального закона №129-ФЗ как основание для отказа. В течение трёх месяцев со дня принятия решения об отказе можно один раз подать недостающие или исправленные документы. Остальные документы, которые уже есть в налоговой, можно не подавать заново (п. 7 ст. 9 Федерального закона №129-ФЗ).

При повторной подаче на бумаге лучше приложить копию решения об отказе или короткое письмо с его датой и номером. Так налоговая поймёт, к какому отказу относятся исправленные документы.

При подаче через сервис ФНС добавьте информационное сообщение о повторной подаче документов. Если пользуетесь другим онлайн-сервисом, уточните в его поддержке, можно ли отправить только недостающие и исправленные документы или нужно заново загрузить весь комплект.

Когда нужно подать полный комплект заново. Если отказали по другой причине, прошли три месяца со дня принятия решения или вы уже один раз дополнили прежний комплект, но снова получили отказ. Устраните причину отказа и подайте все документы заново.

Как обжаловать отказ

Если вы считаете, что налоговая отказала в регистрации ООО по ошибке, решение можно обжаловать. Например, инспекция указала, что вы не приложили устав, хотя в расписке о приёме документов он есть.

Для этого нужно:

Подготовить жалобу. Укажите свои ФИО и адрес места жительства, название инспекции, дату и номер решения об отказе. Объясните, почему считаете отказ неправильным, и попросите отменить его. Если есть подтверждающие документы, приложите их. Бумажную жалобу подпишите. Подать жалобу в вышестоящую налоговую. Обычно это управление ФНС по региону. На обращение есть три месяца со дня получения решения об отказе. Жалобу можно подать лично, по почте или через . Обычно это управление ФНС по региону. На обращение есть три месяца со дня получения решения об отказе. Жалобу можно подать лично, по почте или через сервис ФНС . Также жалобу можно передать через инспекцию, которая отказала в регистрации, — она сама перешлёт её. Дождаться решения. Вышестоящая налоговая рассматривает жалобу в течение 15 рабочих дней со дня её получения. Срок могут продлить ещё максимум на 10 рабочих дней, если понадобятся дополнительные документы. О продлении вас уведомят.

Если пропустили трёхмесячный срок по уважительной причине — вместе с жалобой попросите восстановить его и объясните, почему не успели обратиться вовремя (ст. 25.3 Федерального закона №129-ФЗ).

Комментарий юриста После отмены отказа советую проверить, появилось ли ООО в ЕГРЮЛ. Положительное решение по жалобе ещё не означает регистрацию: инспекция должна заново рассмотреть документы в течение пяти рабочих дней.

Если региональное управление ФНС отклонило жалобу или не ответило в срок, можно обратиться в центральный аппарат ФНС России или в суд.

Анастасия Машошина Юрист Точка Банка

Госпошлина при отказе в регистрации

Госпошлина за регистрацию ООО — 4 000 ₽, если документы подают на бумаге напрямую в налоговую лично. При электронной подаче с УКЭП или через нотариуса пошлины нет. Но услуги нотариуса оплачиваются отдельно.

Если отказали из-за неполного комплекта или ошибок в оформлении, исправленные документы можно один раз подать без новой пошлины в течение трёх месяцев после отказа (п. 7 ст. 9 Федерального закона №129-ФЗ). В остальных случаях при повторной подаче лично на бумаге пошлину платят снова.