Патент на грузоперевозки для ИП в 2026 году: условия, расчёт и оформление

Разберём, кто может применять патент в 2026 году, сколько он стоит, как его оформить и в каких случаях ИП теряет право на ПСН.

Коротко Заявление на патент подают не позднее чем за 10 рабочих дней до начала работы. Патент можно получить на срок от одного до 12 месяцев, но только в пределах календарного года.

С 2026 года патент на грузоперевозки доступен ИП, если соблюдаются три условия: в автопарке не больше 20 машин, в штате не больше 15 работников, а доход за год не превышает 20 млн ₽. С 2027 года лимит по доходу снизится до 15 млн ₽, с 2028 года — до 10 млн ₽.

Какие условия получения патента на грузоперевозки

Грузоперевозки входят в перечень видов деятельности, для которых можно применять ПСН (ст. 346.43 НК РФ). Но после вступления в силу Федерального закона №425-ФЗ условия для патента с 1 января 2026 года изменились. Теперь действуют три основных ограничения:

В автопарке должно быть не больше 20 машин . При этом в некоторых регионах лимит могут установить ещё ниже. Считают весь транспорт, который оформлен на ИП: в собственности, аренде, лизинге, и даже тот, что сейчас не на ходу, но стоит на учёте в ГИБДД. Личный автомобиль, который не используется в перевозках, в лимит не включают.

В штате — не больше 15 человек . В расчёт идут сотрудники по трудовым договорам и исполнители по ГПХ. Самозанятые и другие ИП в лимит не включаются. Учитывают только тех, кто работает в деятельности на патенте. Если патентов несколько, число работников по ним суммируют.

Соблюдаются новые лимиты по доходу. В 2026 году — до 20 млн ₽, в 2027 — до 15 млн ₽, с 2028 — до 10 млн ₽. Доходы суммируются: по всем патентам и по упрощёнке, если ИП совмещает ПСН и УСН. Право на ПСН в 2026 году определяется по итогам 2025: если доход превысил 20 млн ₽, то патент в 2026 году получить уже нельзя.

Если нарушить любое из трёх условий, ИП теряет право на патент.

После утраты ПСН предприниматель остаётся на своей основной системе: если совмещал ОСНО и патент — останется на ОСНО, если совмещал УСН и патент — продолжит работать только на УСН.

Важно помнить: если ИП теряет право работать на патенте из-за превышения лимитов, налог пересчитают по другой системе — ОСНО или УСН — с первого дня действия патента, а не с момента утраты права.

ПСН для грузоперевозок доступна только индивидуальным предпринимателям. Юридические лица — ООО, АО, кооперативы — не могут перейти на эту систему налогообложения.

При ПСН предприниматели не платят НДФЛ, НДС и налог на имущество физических лиц, но не освобождаются от транспортного налога за каждую зарегистрированную машину.

Также ИП с наёмными работниками выполняют обязанности налогового агента: удерживают и перечисляют НДФЛ с заработной платы сотрудников, делают обязательные страховые взносы и сдают по ним отчётность.

Для работы на патенте нужен статус предпринимателя. Если его ещё нет, первый шаг — регистрация ИП для грузоперевозок. Точка Банк поможет пройти её быстро и без ошибок — с нашей помощью открылись уже больше 450 000 бизнесов.



Как рассчитать патент ИП на грузоперевозки

Чтобы посчитать, какую сумму придётся заплатить:

За патент на год: потенциальный доход, установленный регионом, умножьте на налоговую ставку. Обычно ставка — 6%, но местные власти могут снизить её вплоть до 0% ( ст. 346.50 НК РФ ).

За патент на определённый период: годовую сумму разделите на количество дней в году — 365 или 366. Полученную сумму умножьте на фактическое количество дней действия патента.

Какие показатели нужны для расчёта стоимости патента

Стоимость зависит от региона, в котором применяется патент, — по месту регистрации ИП или по месту фактического ведения деятельности.

Для расчёта нужны:

Субъект РФ и населённый пункт, в котором предприниматель планирует получать патент.

Количество задействованного транспорта или грузоподъёмность — в разных регионах используется свой показатель.

Если регион использует грузоподъёмность, её нужно рассчитать — это максимальный вес груза, который способен перевезти автомобиль:

Грузоподъёмность = разрешённая максимальная масса транспортного средства из ПТС − собственный вес транспорта без нагрузки.

ПРИМЕР Максимальная разрешённая масса автомобиля — пять тонн, а его масса — две тонны. Грузоподъёмность — три тонны.



Сколько стоит патент на грузоперевозки

Расчёт делают по формуле: потенциальный доход × 6% ÷ 365 × количество дней действия патента.

Например, в Москве для грузового автомобиля категории свыше 3,5 до 5 тонн включительно потенциальный доход составляет 2 млн ₽ в год. В 2026 году его индексируют на коэффициент-дефлятор 1,253, поэтому для расчёта берут 2,506 млн ₽.

Стоимость патента в Москве по грузоподъёмности в 2026 году

Грузоподъёмность Потенциальный доход с учётом коэффициента-дефлятора Стоимость патента за год До 3,5 тонны включительно 1 503 600 ₽ 90 216 ₽ Свыше 3,5 до 5 тонн включительно 2 506 000 ₽ 150 360 ₽ Свыше 5 до 10 тонн включительно 3 759 000 ₽ 225 540 ₽ Свыше 10 тонн 4 510 800 ₽ 270 648 ₽

Если патент оформляют на семь месяцев — с 1 июня по 31 декабря 2026 года, то стоимость составит: 2 506 000 × 6% ÷ 365 × 214 = 88 156 ₽.

Но для точного расчёта удобнее использовать калькулятор ФНС. В нём нужно указать год, срок действия патента, регион, муниципалитет, вид деятельности и грузоподъёмность или количество транспорта — в зависимости от того, какой показатель применяют в регионе.

Потенциальный доход вручную искать не нужно: калькулятор подставит его автоматически.

После ввода всех данных сервис автоматически произведёт расчёт и покажет итоговую сумму платежа с учётом всех актуальных ставок и региональных особенностей.

Стоимость патента за семь месяцев в 2026 году в Москве

Если в Москве для расчёта используют грузоподъёмность автомобиля, то, например, в Кургане — количество задействованных транспортных средств.

Стоимость патента за семь месяцев в 2026 году в Кургане Курганской области

Когда патент выгоднее УСН

Патент чаще выгоднее, если реальный доход выше потенциального дохода, который регион установил для расчёта налога. Если доход ниже, УСН 6% может оказаться дешевле.

Ситуация Что чаще выгоднее Реальный доход заметно выше потенциального ПСН Реальный доход близок к потенциальному Нужно считать оба варианта Реальный доход ниже потенциального УСН 6%

Например, если потенциальный доход в регионе — 2,506 млн ₽, стоимость патента за год составит 150 360 ₽. На УСН 6% налог будет таким же при доходе 2,506 млн ₽. Если доход выше, патент выгоднее. Если ниже — выгоднее УСН.

Экспертное мнение На практике предприниматели часто выбирают патент интуитивно: кажется, что фиксированный налог всегда выгоднее. Но если бизнес только набирает обороты и доход пока ниже потенциального, патент обернётся переплатой. Я всегда советую считать оба варианта под конкретные цифры, а не только ориентироваться на соседей по рынку. Дарья Жуковская Эксперт Онлайн-бухгалтерии от Точка Банк

Как оформить патент на грузоперевозки ИП

Рассмотрим пошаговую инструкцию.

Шаг 1. Заполнить заявление по форме №26.5-1

Учитывайте, что со 2 марта 2026 года действует новая форма документа. Заявление заполняют на русском языке от руки либо в электронном виде.

При ручном заполнении текст пишется заглавными печатными буквами, в пустые поля ставится прочерк, даты заполняются в формате ДД.ММ.ГГГГ. При электронном заполнении используйте шрифт Courier New, размер 16–18 пунктов.

Форма состоит из нескольких листов:

Страницы 001 и 002 заполняют все. На первой — регистрационные данные и период действия патента, на второй — вид деятельности.

Лист А заполняют, если нужно указать место осуществления коммерческой деятельности.

Лист Б обязателен для транспортных предприятий — сюда вносят сведения об используемом автотранспорте.

Вид деятельности указывают точно так, как он записан в региональном законе о ПСН, — сокращать или переформулировать нельзя. Например, для Москвы это:

«Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) транспортные средства, предназначенные для оказания таких услуг».

Код вида деятельности — шестизначный: для грузоперевозок в Москве это 107701, где 10 — номер подпункта в пункте 2 статьи 346.43 НК РФ, 77 — код региона, 01 — порядковый номер в региональном законе. Код для своего региона можно найти в Классификаторе КВПДП на сайте ФНС.

Если заполняете впервые, проще ориентироваться по готовому примеру — вы можете скачать образец заявления и заполнять по нему.

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Шаг 2. Направить документы в налоговую

Нужно подать заявление не позднее чем за 10 рабочих дней до перехода на ПСН (ст. 346.45 НК РФ). Сделать это можно через личный кабинет ИП на портале ФНС, почтой, лично или через представителя.

Если регистрируетесь как ИП впервые — подайте заявление на патент сразу вместе с документами на регистрацию бизнеса. Эксперты Точка Банк помогут выбрать систему налогообложения, заполнить заявление правильно с первого раза и отправить комплект документов в ФНС онлайн.



Шаг 3. Дождаться подтверждения от налоговых органов

Налоговая оформит патент в течение пяти рабочих дней после подачи заявления. Для тех, кто регистрируется как ИП впервые, — с момента присвоения статуса предпринимателя. Готовый патент появится в личном кабинете на портале ФНС в разделе «Мои системы налогообложения».

Шаг 4. Уплатить налог

Сделать это можно через сервис ФНС «Уплата налогов и пошлин».

За ПСН на срок до полугода нужно уплатить всю сумму полностью в любое время, пока действует патент. При сроке от шести месяцев предусмотрена поэтапная оплата (ст. 346.51 НК РФ).

Первый платёж — ⅓ от полной суммы — вносится в первые 90 дней действия ПСН. Оставшиеся ⅔ уплачивают до окончания срока действия патента. Точная сумма и срок уплаты указаны в патенте на оборотной стороне.

Почему могут отказать в патенте

Налоговая сообщит об отказе в течение пяти рабочих дней после получения заявления. Чаще всего причины такие:

В заявлении указан вид деятельности, которого нет в региональном перечне для ПСН.

Выбран неправильный срок патента — меньше одного месяца, больше 12 месяцев или с выходом за пределы календарного года.

Не заполнены обязательные поля или указаны неверные данные.

ИП не выполняет условия применения ПСН, например доход за прошлый год превысил установленный лимит.

Есть задолженность по налогу с ранее выданного патента.

ИП уже утратил право на ПСН и не устранил нарушение.

Полный перечень оснований для отказа можно посмотреть в пункте 4 статьи 346.45 НК РФ.

Как ИП работать на ПСН при оказании услуг грузоперевозки

Патентная система налогообложения может быть удобным режимом для ИП в сфере грузоперевозок. Но есть нюансы, которые важно учесть заранее.

Как снизить расходы на патент

Стоимость патента можно уменьшить за счёт страховых взносов. В 2026 году ИП без сотрудников вправе уменьшить её на сумму фиксированных взносов 57 390 ₽ и дополнительных — 1% с дохода свыше 300 000 ₽ в год. При этом неважно, уплачены эти взносы фактически или нет.

Для предпринимателей с сотрудниками действует ограничение: уменьшить стоимость патента можно не более чем на 50%. В расчёт включают начисленные взносы за себя и уплаченные взносы за работников, но итоговый вычет всё равно не может превысить половину стоимости патента.

Например, если патент стоит 100 000 ₽, ИП без сотрудников после вычета заплатит 42 610 ₽ (100 000 − 57 390), а ИП с сотрудниками — не меньше 50 000 ₽ (100 000 × 50%).

Чтобы уменьшить сумму налога, нужно подать уведомление. Если вы уже заплатили, лишнюю сумму вернут.

Что будет, если ИП утратил право на патент

Если ИП нарушил условия применения ПСН, например превысил лимит дохода или сотрудников, патент аннулируют.

Важно: налог пересчитают задним числом — с первого дня действия патента, а не с момента нарушения.

Дальше всё зависит от ситуации.

Если лимит превышен после окончания патента . Пересчёта не будет. Но следующий патент получить нельзя, пока не выполняются условия по лимитам.

Если ИП на УСН превысил лимит до окончания патента . Доходы пересчитают по УСН с первого дня действия патента. Сумму патента зачтут в счёт налога. Если налога окажется больше — нужно доплатить разницу и пени.

Если ИП на ОСНО превысил лимит до окончания патента. Придётся пересчитать налоги по ОСНО с первого дня действия патента — это НДС, НДФЛ и другие платежи. Сумму уплаченного патента зачтут в счёт НДФЛ.