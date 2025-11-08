Поиск
  1. tochka.com
  2. Точка Банк: блог
  3. Регистрация бизнеса
  4. Перспективные бизнес-идеи в металлообработке
Регистрация бизнеса
Регистрация бизнеса
Новый бизнес
Новый бизнес

Перспективные бизнес-идеи в металлообработке

Точка Банк расскажет, какие направления в металлообработке подходят для бизнеса, сколько можно зарабатывать и как искать клиентов.

08.11.2025
4513
4513

Бесплатная регистрация бизнеса для обработки металла

Поможем выбрать СНО и коды ОКВЭД. Подготовим документы онлайн. Готовый бизнес и счёт за 3–5 дней.
Подробнее

Регистрация бизнеса бесплатно

Регистрация бизнеса бесплатно

Бесплатная регистрация бизнеса для обработки металла

Поможем выбрать СНО и коды ОКВЭД. Подготовим документы онлайн. Готовый бизнес и счёт за 3–5 дней.
Подробнее

Регистрация бизнеса бесплатно

Регистрация бизнеса бесплатно

Автор

Металлообработка нужна там, где не подходит стандартная деталь из магазина. Заводы не берутся за мелкие заказы, а готовые решения часто не подходят по размеру. Поэтому люди обращаются в небольшие мастерские, где могут сделать точно под задачу и в короткие сроки.

Коротко
Металлообработка востребована там, где нужна деталь «под размер». Начать можно в небольшом помещении с базовым оборудованием: вложения от 1 млн ₽. Средний доход в малой мастерской обычно 50 000–200 000 ₽ в месяц, при серийности и ЧПУ — до 300 000–500 000 ₽. Окупаемость в среднем 1–3 года. Клиентов приводят Авито, соцсети и рекомендации.

Кому и зачем сегодня нужна металлообработка

Металлообработка нужна там, где нет готовых решений. Нужно сделать деталь под размер, починить механизм, собрать каркас или кронштейн. Магазин такое не продаёт — поэтому идут в мастерскую.

Металл выбирают за прочность и долговечность. Поэтому спрос есть в разных сферах:

  • Строительство — ворота, лестницы, ограждения, навесы.
  • Производство — детали для станков, крепёж, каркасы.
  • Дом и дача — мангалы, стеллажи, теплицы, держатели.
  • Ремонт авто и техники — втулки, кронштейны, переходные пластины.

Малые мастерские выигрывают тем, что работают быстро и берут небольшие объёмы. Крупным заводам неинтересно делать одну деталь или одну конструкцию — им нужны партии.

Поэтому металлообработка остаётся хорошим направлением: регистрация бизнеса здесь может быстро окупиться, клиенты приходят регулярно, задачи разные, а спрос не зависит от сезона.

Откройте бизнес по обработке металла с Точка Банк
Бесплатная регистрация онлайн. Проконсультируем, поможем выбрать форму — ИП или ООО, систему налогообложения и коды ОКВЭД. Подготовим комплект документов, откроем счёт и подключим Онлайн-бухгалтерию.

Топ-идеи для бизнеса в металлообработке

В металлообработке можно начать с простого и расти по мере спроса. Ниже — направления, которые реально запустить в маленьком цехе и сразу брать заказы.

Услуги ЧПУ-обработки на заказ

С помощью станка с числовым программным управлением (ЧПУ) можно изготавливать точные детали: втулки, шестерни, кронштейны, адаптеры. Такие заказы часто приходят от автосервисов, производственных компаний и ремонтных мастерских, когда нужной детали нет в продаже или её нужно подогнать «под место».

Для старта достаточно небольшого токарного или фрезерного станка с ЧПУ и навыков работы в программе. Заказы обычно штучные, но если делать быстро и без брака — клиенты возвращаются. 

Лазерная резка и гибка листового металла

Лазерная резка и гибка позволяют делать заготовки и детали из листового металла. Это востребовано в строительстве, производстве мебели, изготовлении сборочных узлов и ремонте оборудования — везде, где нужно «вырезать точно» и «согнуть под угол».

Для старта нужен лазерный станок и простой листогиб. Важно работать точно по размерам и срокам — от этого зависит, вернётся клиент или нет. Спрос стабильный, потому что почти в каждом проекте есть детали, которые нужно сделать «под размер».

Малый цех сварки и изготовления конструкций

Малый сварочный цех изготавливает каркасы, лестницы, навесы, стойки, ограждения и другие конструкции. 

Заказы приходят от домовладельцев, строителей и небольших компаний, которым нужно «сделать и установить». Часто начинают с простых изделий, а со временем переходят к крупным проектам — теплицам, павильонам, металлической мебели.

Для старта достаточно сварочного полуавтомата, болгарки и ленточнопильного станка. Помещение — гараж или небольшой ангар. Спрос есть круглый год.

Художественная ковка и эксклюзивные элементы

Художественная ковка — это декоративные элементы из металла: перила, ограждения, козырьки, вставки на ворота, держатели, кронштейны, подсвечники. Такие изделия часто заказывают для домов, дач, бань, кафе и интерьеров.

Клиент платит не за металл, а за рисунок и аккуратность. Спрос на такие вещи есть всегда: люди хотят, чтобы дом и участок выглядели привлекательно и уникально.

Прототипирование и мелкосерийное производство деталей и узлов

Иногда нужно сделать не одну деталь и не сотню, а небольшую партию. Например, заменить деталь в станке, собрать пробный образец или починить оборудование. Большие заводы за такие мелкие заказы не берутся, поэтому люди идут в небольшую мастерскую.

Чаще всего чертежа у клиента нет. Он приносит старую деталь, фото или просто показывает место, куда это должно встать. Мастер сам снимает размеры, делает простой эскиз и изготавливает первую деталь. Её примеряют на месте. Если что-то мешает, то подравнивают, меняют размер или форму. После этого делают уже нужное количество.

Работа может включать токарную обработку, фрезеровку, лазерную резку и сварку — всё зависит от задачи. Главное здесь — подогнать деталь так, чтобы она подходила и работала. 

Переработка металлолома

Это работа с металлом, который уже был в употреблении: трубами, уголком, листом, профилем. Такой металл очищают и подготавливают заново. Сырьё обходится дешевле нового, а изделия получаются прочными и доступными по цене. 

Сколько можно заработать на изделиях из металла

Доход зависит от формата работ и скорости исполнения. В среднем в небольшом цехе мастер зарабатывает от 50 000 до 200 000 ₽ в месяц, если делает штучные заказы: втулки, крепления, проставки, простые конструкции.

Если выпускать одну и ту же позицию — например кронштейны, полки или каркасы для мебели, доход становится выше за счёт повторяемости. При стабильных продажах можно выйти на 150 000–300 000 ₽ в месяц.

Когда в работе есть лазерная или плазменная резка на ЧПУ, и станок загружен хотя бы на 3–5 часов в день, доход может составлять 200 000–500 000 ₽ в месяц.

Ориентиры:

  • Штучные детали по размерам — 50 000–200 000 ₽ в месяц.
  • Изделия для дома и дачи — 70 000–300 000 ₽.
  • Мелкосерийные партии креплений и комплектующих — 100 000–350 000 ₽.
  • Лазерная резка и ЧПУ при загрузке — 200 000–500 000 ₽.

Размер первоначальных вложений обычно начинается от 1 млн ₽. Основные расходы приходятся на оборудование, металлопрокат и оснастку.

Запуск бизнеса в сфере металлообработки

Начинать лучше с простого. Понять, какие заказы есть рядом, какое оборудование вам по силам и где можно показать результат лучше конкурентов. В этом бизнесе важны аккуратность, сроки и умение говорить с заказчиком на одном языке.

Шаг 1. Исследование рынка и выбор направления

Перед покупкой станков стоит понять, какие заказы в вашем городе встречаются чаще всего. Сравните, что предлагают другие мастерские и где у них «пустые места». Например, кто-то варит ворота, но не берётся за мелкие детали для ремонта техники. А кто-то делает резку, но не гибку.

Выбирайте то направление, где спрос есть уже сейчас, а не «возможно, потом». Это снизит риски и позволит начать зарабатывать сразу, без долгой раскрутки.

Шаг 2. Составление бизнес-плана

Бизнес-план в металлообработке — это ответы на четыре простых вопроса: что делаем, для кого, по какой цене и в какие сроки. 

Определите один-два вида работ для старта, посчитайте себестоимость и время изготовления, сравните цены с конкурентами. Так станет понятно, сколько приносит один заказ и сколько заказов можно выполнить за неделю.

При стабильных продажах проект обычно окупается за 1–3 года.

Бизнес-план металлообработки

Опишите идею — и сервис создаст план с финрасчётами, анализом рынка и аудитории

Шаг 3. Выбор помещения и покупка оборудования

Для старта подойдёт гараж или небольшой бокс с нормальной электрикой и вытяжкой. Этого достаточно, чтобы развернуть рабочее место, хранить металл и свободно перемещаться во время работы.

Оборудование выбирают под конкретное направление:

  • Для точных деталей — небольшой станок с ЧПУ и измерительный инструмент.
  • Для каркасов и конструкций — сварочный полуавтомат, болгарка и удобный стол.
  • Для раскроя металла — компактный лазер или плазморез.
  • Для комплексных услуг — комбинируют несколько видов оборудования.

Станки можно брать и б/у — так начинают многие цеха. Подержанное оборудование стоит заметно дешевле и при обычном обслуживании работает надёжно. Такой вариант подходит тем, кто понимает, как настраивать и обслуживать технику.

Новые станки с гарантией дают больше предсказуемости: стабильная точность, меньше простоев и понятная поддержка от производителя.

Организация рабочего пространства

Мастерская должна быть удобной и безопасной. Рабочий стол, свободный доступ к инструменту, нормальное освещение и вытяжка позволяют работать быстрее и без лишних рисков. Металл и заготовки лучше хранить отдельно, чтобы они не мешали перемещению и сварке.

Что должно быть в цехе:

  • Средства защиты: перчатки, очки, маска, защита слуха.
  • Вентиляция или вытяжка, чтобы не дышать дымом и пылью.
  • Исправная электрика и огнетушитель на виду.
  • Отдельное место для хранения металла и расходников.
  • Рабочая поверхность, на которой ничего не болтается и не мешает.

Работайте спокойно и без спешки. В металлообработке всё происходит быстро: металл нагревается, летят искры, станок может затянуть рукав или перчатку. Травмы случаются внезапно, чаще всего, когда торопятся или отвлекаются. Поэтому технику безопасности стоит соблюдать всегда.

Регистрация бизнеса 

Чтобы работать официально и принимать оплату без проблем, бизнес надо зарегистрировать. Варианты оформления:

  • Самозанятость (НПД) — подходит для работы в одиночку и небольших заказов, таких как мелкие детали, ремонт, сварка. Доход — до 2,4 млн ₽ в год, ставка налога 4–6%, отчётности нет. Нельзя официально нанимать сотрудников, а некоторые компании не работают с самозанятыми.
  • ИП — удобный вариант при регулярных заказах и аренде мастерской. Позволяет закупать металл, нанимать сотрудников, работать с юрлицами и выставлять счета. Чаще всего выбирают УСН «Доходы» 6% или «Доходы минус расходы» 15%, если значительная часть дохода уходит на металл и расходные материалы.
  • ООО — подходит, если в бизнесе несколько учредителей или планируются инвестиции. Требует устава и бухгалтерского учёта, но вызывает больше доверия у компаний и торговых площадок.

Зарегистрировать ИП или ООО можно онлайн через ФНС, «Госуслуги» или Точка Банк. После регистрации откройте расчётный счёт, чтобы принимать оплату и закупать материалы.

Подберём подходящий тариф

Какой у вас бизнес?

Торгуете на маркетплейсах?

Вашему ИП меньше 90 дней?

Подберём подходящий тариф
Развернуть

Как найти клиентов

В металле чаще всего ищут, «кто сделает быстро и нормально». Искать клиентов можно одновременно разными способами через такие каналы:

  1. Авито и Яндекс Услуги — самый простой способ получить первые заказы. 
  2. Соцсети — больше всего подходят для изделий для дома и дачи: мангалов, ворот, стеллажей, каркасов мебели. Но можно рекламировать и другие услуги. 
  3. Маркетплейсы — эффективны, если есть серийные изделия: держатели, кронштейны, полки, декоративные элементы. Можно продавать на Wildberries, Ozon и Яндекс Маркете.
  4. Строительные бригады, автосервисы и мастерские — стабильные заказы на втулки, кронштейны, переходники и другие детали «под размер».
  5. Производственные компании и заводы — обращаются, когда нужны мелкая доработка, ремонт узла или детали. Массовое производство под такие задачи не подходит, поэтому небольшие цеха становятся постоянными подрядчиками.

Сарафанное радио в металлообработке работает сильнее любой рекламы. Один удачный заказ даёт ещё несколько — клиент советует знакомым, соседям, коллегам. Поэтому выгоднее делать работу качественно и без спешки. Такой подход не оставляет без заказов даже в сложные периоды.

Другие статьи по теме

12 АПРЕЛЯ 2026
67 094
Дарья Жуковская
Патентная система налогообложения (ПСН) для ИП
25 МАРТА 2026
110 327
Ольга Клепикова
Упрощённая система налогообложения: что это такое, кто может применять и как перейти

Точка — банк для предпринимателей и предприятий

Больше 700 000 клиентов

По всей стране

Экосистема для бизнеса

Онлайн-бухгалтерия, эквайринг, ВЭД, госзакупки и другое

Полностью онлайн

Решим любой вопрос в чате или по телефону

Все категории

Клиентский опыт
Клиентский опыт
Цифровой рубль
Цифровой рубль
Управление финансами
Управление финансами
Новости
Новости
Транспортный ЭДО
Транспортный ЭДО
Закупки и тендеры
Закупки и тендеры
Маркировка
Маркировка
Кредиты
Кредиты
Ликвидация ИП
Ликвидация ИП
ВЭД
ВЭД
Кадровый учёт
Кадровый учёт
ЭДО
ЭДО
Инвестиции
Инвестиции
Самозанятые
Самозанятые
Зарплатный проект
Зарплатный проект
Развитие бизнеса
Развитие бизнеса
QR-коды
QR-коды
Маркетплейсы
Маркетплейсы
Новый бизнес
Новый бизнес
Эквайринг
Эквайринг
Бухгалтерия
Бухгалтерия
Безопасный бизнес
Безопасный бизнес
АУСН
АУСН
Расчётные счета
Расчётные счета
Регистрация бизнеса
Регистрация бизнеса

Регистрация бизнеса бесплатно

Регистрация бизнеса бесплатно

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка
Что можно сделать из металла: идеи для бизнеса и продаж — Точка Банк