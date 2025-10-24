ПВЗ могут получить свой ОКВЭД и налоговый спецрежим

При открытии ПВЗ предприниматели выбирают более-менее подходящие коды ОКВЭД и налоговые режимы — отдельных вариантов для пунктов выдачи нет. Но ситуация может измениться: обсуждается введение специального кода и льготного режима.

Ассоциация участников рынка электронной коммерции (АУРЭК) направила такие предложения Минэкономразвития. Разберём их подробнее.

Отдельный код ОКВЭД для ПВЗ

Сейчас пункты выдачи регистрируются по кодам розничной торговли, что создаёт путаницу при проверках и налогообложении. Чаще всего используют:

47.91 — торговля розничная по почте или через интернет.

52.10 — складирование и хранение.

53.20 — прочая почтовая связь и курьерская деятельность.

АУРЭК предложила создать специальный код ОКВЭД для ПВЗ. Минэкономразвития ещё летом 2025 года поддержало эту идею. Отдельный код должен устранить разночтения и упростить работу предпринимателей.

Льготный налоговый режим для ПВЗ

Ассоциация считает, что действующие режимы — ОСНО и УСН — не учитывают специфику бизнеса. Большинство владельцев ПВЗ работают по агентской модели и не могут возместить НДС, уплаченный маркетплейсам. При этом отрасль работает с высокой нагрузкой и низкой маржинальностью.

По данным АУРЭК, чистая прибыль среднего успешного ПВЗ — максимум 15 000 ₽ в месяц при обороте 160 000 ₽ и постоянных расходах на аренду, зарплаты и налоги.

АУРЭК предлагает протестировать спецрежим для ПВЗ, который включает:

Фиксированный налог в зависимости от числа пунктов выдачи заказов.

Льготную ставку налога на доходы или прибыль.

Это поможет компенсировать изменение НДС для УСН: порог освобождения планируют снизить с 60 до 10 млн ₽ в 2026 году.

Минэкономразвития подтвердило получение обращения. Представитель ведомства сообщил, что инициативу АУРЭК изучат и дадут правовую оценку.

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