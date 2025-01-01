Регистрация ИП как работодателя в 2026 году

Коротко

— Самостоятельно подать заявление нужно только в одном случае — если у ИП нет сотрудников, но он заключил договор ГПХ с условием о взносах на травматизм. Срок — 30 календарных дней с даты договора. Это правило действует до 31 августа 2026 года.

— С 1 сентября 2026 года и этот случай станет беззаявительным: фонд будет регистрировать ИП сам по сведениям от налоговой.

— Пока регистрация обязательна, за опоздание штрафуют на 5 000 ₽, а при просрочке больше 90 дней — на 10 000 ₽.

— Взносы на травматизм платят в СФР ежемесячно по ставке от 0,2% до 8,5% в зависимости от класса профессионального риска.

— При найме по трудовому договору регистрация автоматическая — СФР сам ставит ИП на учёт в течение трёх рабочих дней по данным от ФНС и из системы персучёта.