Регистрация ИП как работодателя в 2026 году

Когда ИП регистрируется автоматически, а когда — по заявлению
После объединения ПФР и ФСС в Социальный фонд России основной порядок постановки на учёт — беззаявительный: предприниматель ничего не подаёт, фонд получает сведения от налоговой и из персучёта и регистрирует ИП сам. Разберём по основаниям:
- Сам факт регистрации ИП. Сразу после внесения записи в ЕГРИП налоговая передаёт данные в СФР, и фонд ставит предпринимателя на учёт по обязательному пенсионному страхованию. Делать ничего не нужно.
- Найм по трудовому договору. Когда ИП заключает первый трудовой договор, сведения о работнике поступают в СФР через персучёт. Этого достаточно, чтобы фонд зарегистрировал ИП как страхователя, в том числе по взносам на травматизм.
- Договор ГПХ со взносами на травматизм. Если ИП без сотрудников заключает гражданско-правовой договор, в котором прописана уплата взносов на травматизм, он становится страхователем. До 1 сентября 2026 года в этом случае нужно самому подать заявление в течение 30 календарных дней с даты договора. С 1 сентября фонд ставит на учёт автоматически — по данным из отчета в составе ЕФС-1, который ИП сдает в СФР.
- Добровольное страхование на случай болезни и материнства. Здесь заявление подаётся всегда. Но это не про статус работодателя, а про то, чтобы сам предприниматель мог получать больничные и декретные. Основание отдельное — Федеральный закон от 29.12.2006 №255-ФЗ.
Рассмотрим в таблице, что именно меняется для случая с договором ГПХ.
|Что сравниваем
|До 1 сентября 2026 года
|С 1 сентября 2026 года
|Порядок
|Заявительный
|Беззаявительный, автоматический
|Что делает ИП
|Сам подаёт заявление в СФР в течение 30 календарных дней с даты договора
|Ничего не подаёт для регистрации
|Как фонд узнаёт об основании
|Из заявления и копии договора
|Из сведений о договоре, которые ИП передаёт в составе ЕФС-1 в СФР
|Штраф за пропуск срока
|5 000 ₽, при просрочке больше 90 дней — 10 000 ₽
|Не применяется — срок нарушить нельзя
|Обязанность платить взносы на травматизм
|Есть
|Есть
Все эти случаи касаются регистрации именно в качестве работодателя — она возникает поверх обычной регистрации ИП в налоговой. А если вы только планируете открыть ИП, это более ранний и отдельный шаг.
Чем постановка на учёт отличается от отчёта ЕФС-1
Регистрацию в фонде часто путают с отчётом ЕФС-1, но это разные вещи. Постановка на учёт — присвоение ИП статуса страхователя: обычно фонд делает это автоматически, и лишь для договора ГПХ до 1 сентября нужно заявление. ЕФС-1 — отчёт о кадровых событиях, который работодатель подаёт сам.
Подраздел 1.1 подраздела 1 раздела 1 формы ЕФС-1 подают в СФР при приёме или увольнении сотрудника по трудовому договору или ГПХ. Срок — не позднее следующего рабочего дня после события. Именно по этим сведениям фонд и узнаёт о кадровых изменениях у предпринимателя.
Какие документы нужны для регистрации в качестве работодателя до 1 сентября 2026 года
Пока для случая с договором ГПХ действует заявительный порядок, понадобятся:
- Копия договора ГПХ с подписью ИП.
- Паспорт.
При подаче через представителя потребуется нотариальная доверенность на него, а также нотариально заверенные копии паспорта ИП — первый разворот с фотографией и страница с регистрацией по месту жительства.
Если представитель действует через «Госуслуги», достаточно скана доверенности, заверенного усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП).
Выписку из ЕГРИП прикладывать не нужно: эти сведения фонд получает сам — в порядке межведомственного взаимодействия с ФНС. По желанию её можно приложить к комплекту, но требовать её у вас не должны.
Где подать документы до 1 сентября 2026 года
Подать заявление можно онлайн через «Госуслуги», лично в отделении СФР, через МФЦ или по почте. Все способы бесплатны, но у каждого свои нюансы.
|Способ подачи
|Что понадобится
|Срок регистрации
|Стоимость
|Онлайн через «Госуслуги»
|Подтверждённая учётная запись, сканы документов
|3 рабочих дня
|Бесплатно
|Лично в СФР
|Паспорт, заявление, копия договора ГПХ
|3 рабочих дня
|Бесплатно
|Через МФЦ
|Паспорт, заявление, копия договора ГПХ
|3 дня + время доставки в СФР
|Бесплатно
|Почтой (ценное письмо)
|Нотариально заверенная копия паспорта, заявление, копия договора, опись вложения
|3 дня с момента получения СФР
|Только почтовые расходы
Онлайн через «Госуслуги»
Вот пошаговый алгоритм:
- Войдите под подтверждённой учётной записью. Если она не подтверждена, сделайте это заранее — иначе подать заявление не получится.
- В поиске введите «Регистрация страхователей» или перейдите в раздел услуг СФР и выберите основание «Гражданско-правовой договор».
- Заполните электронное заявление. Основные данные подтянутся из профиля: ФИО, ИНН, ОГРНИП, адрес. Останется указать сведения о договоре ГПХ.
- Прикрепите скан договора ГПХ. Заверять у нотариуса не нужно — достаточно подписей обеих сторон. Копию паспорта прикладывать не требуется, данные уже есть в системе.
- Подпишите заявление кодом от «Госуслуг» и отправьте.
- Уведомление о регистрации с номером страхователя придёт в личный кабинет в течение трёх рабочих дней.
Лично в СФР
Выберите отделение по месту жительства ИП, возьмите паспорт, заполненное заявление и копию договора ГПХ. Через три рабочих дня выдадут уведомление о регистрации с номером и тарифом взносов на травматизм.
Через МФЦ
Заранее уточните, оказывает ли ближайший центр такую услугу, и запишитесь. Документы — как для личного визита. Срок может увеличиться на время пересылки в фонд.
По почте
Отправьте документы ценным письмом с описью вложения по форме 107: заявление, копию договора ГПХ с вашей подписью и нотариально заверенную копию паспорта. Письмо направляют в территориальное отделение СФР по месту жительства.
После регистрации СФР внесёт ИП в реестр страхователей, присвоит регистрационный номер и код подчинённости, а также определит тариф взносов на травматизм по основному виду деятельности. Уведомление придёт тем же способом, которым подавали документы.
Стоимость постановки на учёт в СФР
Предприниматель ничего не платит за постановку на учёт как работодатель — и при автоматической регистрации, и при подаче заявления. Платить нужно только сами взносы.
Сроки регистрации в СФР
Срок постановки на учёт зависит от того, по какому основанию регистрируется ИП.
- Трудовой договор — регистрация автоматическая: СФР получает данные из ФНС и ставит ИП на учёт в течение трёх рабочих дней. Заявление подавать не нужно.
- Договор ГПХ со взносами на травматизм — до 31 августа 2026 года нужно самому подать заявление в течение 30 календарных дней с даты договора. С 1 сентября 2026 года регистрация по этому основанию тоже становится автоматической: фонд ставит на учёт в течение трёх рабочих дней по сведениям из отчёта в составе ЕФС-1, и 30-дневный срок больше не действует.
Штрафы за нарушения при постановке на учёт
До 31 августа 2026 года ИП, заключивший договор ГПХ со взносами на травматизм, обязан сам встать на учёт в СФР в качестве страхователя. На это даётся 30 дней с даты договора. Если не уложиться, грозит штраф по статье 26.28 Федерального закона от 24.07.1998 №125-ФЗ.
|Срок просрочки
|Размер штрафа
|До 90 календарных дней включительно
|5 000 ₽
|Более 90 календарных дней
|10 000 ₽
С 1 сентября 2026 года этот случай переведут на беззаявительный порядок: ИП перестанет подавать заявление сам — а раз нет заявления, то нельзя ни пропустить срок регистрации, ни получить за это штраф.
Однако это не значит, что штрафов не остаётся совсем: ответственность за нарушение сроков отчётности сохраняется. Например, форму ЕФС-1 о приёме или увольнении нужно сдать не позднее следующего рабочего дня — за опоздание предусмотрен отдельный штраф.
А чтобы не пропустить последнюю дату регистрации в СФР, воспользуйтесь калькулятором дней от Точка Банк.
Как узнать свой регистрационный номер в СФР
Номер нужен для отчётности, поэтому стоит посмотреть его заранее:
- Закажите свежую выписку из ЕГРИП на сайте ФНС — в разделе «Сведения о регистрации в качестве страхователя в СФР» будет указан номер.
- Зайдите в личный кабинет страхователя на сайте СФР — номер виден в реквизитах профиля.
- Позвоните на горячую линию СФР: 8 (800) 100-00-01.
Сколько взносов ИП платит за сотрудников
В ФНС перечисляется единый тариф страховых взносов, который объединяет пенсионные, медицинские взносы и взносы на случай нетрудоспособности и материнства. По НК РФ это 30% от выплат сотруднику в пределах предельной базы — в 2026 году она составляет 2,979 млн ₽ (постановление Правительства от 31.10.2025 №1705).
Это базовый тариф: некоторые ИП из реестра МСП платят меньше. К части выплат сверх 1,5 МРОТ применяется пониженный тариф — 15% для приоритетных отраслей и 7,6% для обрабатывающих производств. С 2026 года льготные тарифы сильно сократили.
В СФР отдельно платят только взносы на травматизм. Их размер зависит от класса профессионального риска: чем опаснее работа, тем выше ставка. Всего 32 класса со ставками от 0,2 до 8,5%. Какому ОКВЭД какой класс присваивается, можно посмотреть в приказе Минтруда от 30.12.2016 №851н.
|Класс риска
|Пример деятельности
|Ставка взноса
|1
|Розничная торговля
|0,2%
|3
|Производство пищевой продукции
|0,4%
|6
|Производство обоев
|0,7%
|9
|Производство часов
|1%
|14
|Рыболовство
|1,5%
|18
|Добыча торфа
|2,3%
|26
|Добыча камня, песка, глины
|5,0%
|32
|Добыча угля подземным способом
|8,5%
Виды деятельности в таблице приведены для примера. Конкретный класс риска и ставку для ИП фонд определяет по основному коду ОКВЭД, поэтому для вашего бизнеса они могут отличаться.
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Какую отчётность сдавать после найма сотрудников
В СФР:
- ЕФС-1, подраздел 1.1 подраздела 1 раздела 1 — при приёме сотрудника, не позднее следующего рабочего дня.
- ЕФС-1, раздел 2 — расчёт взносов на травматизм, ежеквартально.
С 1 сентября 2026 года при заключении договора ГПХ в подразделе 1.1 формы ЕФС-1 нужно дополнительно указывать, есть ли в договоре условие о взносах на травматизм. Именно по этим сведениям фонд и поставит ИП на учёт автоматически — отдельное заявление подавать не придётся.
В ФНС:
- Персонифицированные сведения о физлицах — ежемесячно.
- Расчёт по страховым взносам (РСВ) — ежеквартально.
Взносы на травматизм перечисляются в СФР ежемесячно, не позднее 15-го числа следующего месяца. Взносы в налоговую уплачиваются через единый налоговый платёж.
Что делать ИП, если сотрудник уволился
Если у ИП был единственный сотрудник, и он уволился, отдельное заявление о снятии с учёта подавать не нужно. Достаточно сдать форму ЕФС-1 со сведениями об увольнении — титульный лист, подраздел 1 раздела 1 и подраздел 1.1 подраздела 1 раздела 1.
Получив отчёт, фонд снимет работодателя с учёта сам в течение трёх рабочих дней.