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Регистрация ИП как работодателя в 2026 году

С 2023 года ИП-работодатели в большинстве случаев встают на учёт в СФР автоматически. Остаётся один случай, когда заявление нужно подать самому, — если ИП без работников заключает договор ГПХ с условием о взносах на травматизм. С 1 сентября 2026 года и этот случай переходит на беззаявительный, автоматический порядок.

28.06.2026
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Коротко
— При найме по трудовому договору регистрация автоматическая — СФР сам ставит ИП на учёт в течение трёх рабочих дней по данным от ФНС и из системы персучёта.
— Самостоятельно подать заявление нужно только в одном случае — если у ИП нет сотрудников, но он заключил договор ГПХ с условием о взносах на травматизм. Срок — 30 календарных дней с даты договора. Это правило действует до 31 августа 2026 года.
— С 1 сентября 2026 года и этот случай станет беззаявительным: фонд будет регистрировать ИП сам по сведениям от налоговой.
— Пока регистрация обязательна, за опоздание штрафуют на 5 000 ₽, а при просрочке больше 90 дней — на 10 000 ₽.
— Взносы на травматизм платят в СФР ежемесячно по ставке от 0,2% до 8,5% в зависимости от класса профессионального риска.

Когда ИП регистрируется автоматически, а когда — по заявлению

После объединения ПФР и ФСС в Социальный фонд России основной порядок постановки на учёт — беззаявительный: предприниматель ничего не подаёт, фонд получает сведения от налоговой и из персучёта и регистрирует ИП сам. Разберём по основаниям:

  1. Сам факт регистрации ИП. Сразу после внесения записи в ЕГРИП налоговая передаёт данные в СФР, и фонд ставит предпринимателя на учёт по обязательному пенсионному страхованию. Делать ничего не нужно.
  2. Найм по трудовому договору. Когда ИП заключает первый трудовой договор, сведения о работнике поступают в СФР через персучёт. Этого достаточно, чтобы фонд зарегистрировал ИП как страхователя, в том числе по взносам на травматизм.
  3. Договор ГПХ со взносами на травматизм. Если ИП без сотрудников заключает гражданско-правовой договор, в котором прописана уплата взносов на травматизм, он становится страхователем. До 1 сентября 2026 года в этом случае нужно самому подать заявление в течение 30 календарных дней с даты договора. С 1 сентября фонд ставит на учёт автоматически — по данным из отчета в составе ЕФС-1, который ИП сдает в СФР.
  4. Добровольное страхование на случай болезни и материнства. Здесь заявление подаётся всегда. Но это не про статус работодателя, а про то, чтобы сам предприниматель мог получать больничные и декретные. Основание отдельное — Федеральный закон от 29.12.2006 №255-ФЗ.
ВАЖНО
Беззаявительный порядок регистрации по договору ГПХ со взносами на травматизм вводит Федеральный закон от 20.02.2026 №29-ФЗ — с 1 сентября 2026 года. Сам порядок такой регистрации устанавливает приказ Минтруда от 17.04.2026 №164н.

Рассмотрим в таблице, что именно меняется для случая с договором ГПХ.

Что сравниваемДо 1 сентября 2026 годаС 1 сентября 2026 года
ПорядокЗаявительныйБеззаявительный, автоматический
Что делает ИПСам подаёт заявление в СФР в течение 30 календарных дней с даты договораНичего не подаёт для регистрации
Как фонд узнаёт об основанииИз заявления и копии договораИз сведений о договоре, которые ИП передаёт в составе ЕФС-1 в СФР
Штраф за пропуск срока5 000 ₽, при просрочке больше 90 дней — 10 000 ₽Не применяется — срок нарушить нельзя
Обязанность платить взносы на травматизмЕстьЕсть

Все эти случаи касаются регистрации именно в качестве работодателя — она возникает поверх обычной регистрации ИП в налоговой. А если вы только планируете открыть ИП, это более ранний и отдельный шаг.

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Чем постановка на учёт отличается от отчёта ЕФС-1

Регистрацию в фонде часто путают с отчётом ЕФС-1, но это разные вещи. Постановка на учёт — присвоение ИП статуса страхователя: обычно фонд делает это автоматически, и лишь для договора ГПХ до 1 сентября нужно заявление. ЕФС-1 — отчёт о кадровых событиях, который работодатель подаёт сам.

Подраздел 1.1 подраздела 1 раздела 1 формы ЕФС-1 подают в СФР при приёме или увольнении сотрудника по трудовому договору или ГПХ. Срок — не позднее следующего рабочего дня после события. Именно по этим сведениям фонд и узнаёт о кадровых изменениях у предпринимателя.

Какие документы нужны для регистрации в качестве работодателя до 1 сентября 2026 года

Пока для случая с договором ГПХ действует заявительный порядок, понадобятся:

При подаче через представителя потребуется нотариальная доверенность на него, а также нотариально заверенные копии паспорта ИП — первый разворот с фотографией и страница с регистрацией по месту жительства. 

Если представитель действует через «Госуслуги», достаточно скана доверенности, заверенного усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП).

Выписку из ЕГРИП прикладывать не нужно: эти сведения фонд получает сам — в порядке межведомственного взаимодействия с ФНС. По желанию её можно приложить к комплекту, но требовать её у вас не должны.

Где подать документы до 1 сентября 2026 года

Подать заявление можно онлайн через «Госуслуги», лично в отделении СФР, через МФЦ или по почте. Все способы бесплатны, но у каждого свои нюансы.

Способ подачиЧто понадобитсяСрок регистрацииСтоимость
Онлайн через «Госуслуги»Подтверждённая учётная запись, сканы документов3 рабочих дняБесплатно
Лично в СФРПаспорт, заявление, копия договора ГПХ3 рабочих дняБесплатно
Через МФЦПаспорт, заявление, копия договора ГПХ3 дня + время доставки в СФРБесплатно
Почтой (ценное письмо)Нотариально заверенная копия паспорта, заявление, копия договора, опись вложения3 дня с момента получения СФРТолько почтовые расходы

Онлайн через «Госуслуги»

Вот пошаговый алгоритм:

  1. Войдите под подтверждённой учётной записью. Если она не подтверждена, сделайте это заранее — иначе подать заявление не получится.
  2. В поиске введите «Регистрация страхователей» или перейдите в раздел услуг СФР и выберите основание «Гражданско-правовой договор».
  3. Заполните электронное заявление. Основные данные подтянутся из профиля: ФИО, ИНН, ОГРНИП, адрес. Останется указать сведения о договоре ГПХ.
  4. Прикрепите скан договора ГПХ. Заверять у нотариуса не нужно — достаточно подписей обеих сторон. Копию паспорта прикладывать не требуется, данные уже есть в системе.
  5. Подпишите заявление кодом от «Госуслуг» и отправьте.
  6. Уведомление о регистрации с номером страхователя придёт в личный кабинет в течение трёх рабочих дней.

Лично в СФР

Выберите отделение по месту жительства ИП, возьмите паспорт, заполненное заявление и копию договора ГПХ. Через три рабочих дня выдадут уведомление о регистрации с номером и тарифом взносов на травматизм.

Через МФЦ

Заранее уточните, оказывает ли ближайший центр такую услугу, и запишитесь. Документы — как для личного визита. Срок может увеличиться на время пересылки в фонд.

По почте

Отправьте документы ценным письмом с описью вложения по форме 107: заявление, копию договора ГПХ с вашей подписью и нотариально заверенную копию паспорта. Письмо направляют в территориальное отделение СФР по месту жительства.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ 
Датой подачи считается день отправки письма, а не день получения его фондом. Это критично, если вы на грани 30‑дневного срока.

После регистрации СФР внесёт ИП в реестр страхователей, присвоит регистрационный номер и код подчинённости, а также определит тариф взносов на травматизм по основному виду деятельности. Уведомление придёт тем же способом, которым подавали документы.

Стоимость постановки на учёт в СФР 

Предприниматель ничего не платит за постановку на учёт как работодатель — и при автоматической регистрации, и при подаче заявления. Платить нужно только сами взносы.

Сроки регистрации в СФР

Срок постановки на учёт зависит от того, по какому основанию регистрируется ИП.

  • Трудовой договор — регистрация автоматическая: СФР получает данные из ФНС и ставит ИП на учёт в течение трёх рабочих дней. Заявление подавать не нужно.
  • Договор ГПХ со взносами на травматизм — до 31 августа 2026 года нужно самому подать заявление в течение 30 календарных дней с даты договора. С 1 сентября 2026 года регистрация по этому основанию тоже становится автоматической: фонд ставит на учёт в течение трёх рабочих дней по сведениям из отчёта в составе ЕФС-1, и 30-дневный срок больше не действует.

Штрафы за нарушения при постановке на учёт

До 31 августа 2026 года ИП, заключивший договор ГПХ со взносами на травматизм, обязан сам встать на учёт в СФР в качестве страхователя. На это даётся 30 дней с даты договора. Если не уложиться, грозит штраф по статье 26.28 Федерального закона от 24.07.1998 №125-ФЗ.

Срок просрочкиРазмер штрафа
До 90 календарных дней включительно5 000 ₽
Более 90 календарных дней10 000 ₽

С 1 сентября 2026 года этот случай переведут на беззаявительный порядок: ИП перестанет подавать заявление сам — а раз нет заявления, то нельзя ни пропустить срок регистрации, ни получить за это штраф.

Однако это не значит, что штрафов не остаётся совсем: ответственность за нарушение сроков отчётности сохраняется. Например, форму ЕФС-1 о приёме или увольнении нужно сдать не позднее следующего рабочего дня — за опоздание предусмотрен отдельный штраф.

А чтобы не пропустить последнюю дату регистрации в СФР, воспользуйтесь калькулятором дней от Точка Банк.

Как узнать свой регистрационный номер в СФР

Номер нужен для отчётности, поэтому стоит посмотреть его заранее:

  • Закажите свежую выписку из ЕГРИП на сайте ФНС — в разделе «Сведения о регистрации в качестве страхователя в СФР» будет указан номер.
  • Зайдите в личный кабинет страхователя на сайте СФР — номер виден в реквизитах профиля.
  • Позвоните на горячую линию СФР: 8 (800) 100-00-01.
ВАЖНО
С 1 октября 2024 года СФР присвоил страхователям новые 10‑значные регистрационные номера вместо прежних 12‑значных — это связано с переходом на единую цифровую платформу в социальной сфере. С 1 ноября 2024 года в отчётности в СФР нужно указывать только новый номер.

Сколько взносов ИП платит за сотрудников

В ФНС перечисляется единый тариф страховых взносов, который объединяет пенсионные, медицинские взносы и взносы на случай нетрудоспособности и материнства. По НК РФ это 30% от выплат сотруднику в пределах предельной базы — в 2026 году она составляет 2,979 млн ₽ (постановление Правительства от 31.10.2025 №1705). 

Это базовый тариф: некоторые ИП из реестра МСП платят меньше. К части выплат сверх 1,5 МРОТ применяется пониженный тариф — 15% для приоритетных отраслей и 7,6% для обрабатывающих производств. С 2026 года льготные тарифы сильно сократили.

Ставки страховых взносов в 2026 году

В СФР отдельно платят только взносы на травматизм. Их размер зависит от класса профессионального риска: чем опаснее работа, тем выше ставка. Всего 32 класса со ставками от 0,2 до 8,5%. Какому ОКВЭД какой класс присваивается, можно посмотреть в приказе Минтруда от 30.12.2016 №851н.

Класс рискаПример деятельностиСтавка взноса
1Розничная торговля0,2%
3Производство пищевой продукции0,4%
6Производство обоев0,7%
9Производство часов1%
14Рыболовство1,5%
18Добыча торфа2,3%
26Добыча камня, песка, глины5,0%
32Добыча угля подземным способом8,5%

Виды деятельности в таблице приведены для примера. Конкретный класс риска и ставку для ИП фонд определяет по основному коду ОКВЭД, поэтому для вашего бизнеса они могут отличаться.

Взносы на травматизм: что важно знать работодателям в 2026 году

ВАЖНО
Если у ИП работает сотрудник с инвалидностью 1, 2 или 3 группы, взносы на травматизм за него платят в размере 60% от тарифа (ст. 2 Федерального закона от 28.11.2025 №434-ФЗ).

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Какую отчётность сдавать после найма сотрудников

В СФР:

  • ЕФС-1, подраздел 1.1 подраздела 1 раздела 1 — при приёме сотрудника, не позднее следующего рабочего дня.
  • ЕФС-1, раздел 2 — расчёт взносов на травматизм, ежеквартально.

С 1 сентября 2026 года при заключении договора ГПХ в подразделе 1.1 формы ЕФС-1 нужно дополнительно указывать, есть ли в договоре условие о взносах на травматизм. Именно по этим сведениям фонд и поставит ИП на учёт автоматически — отдельное заявление подавать не придётся.

В ФНС:

  • Персонифицированные сведения о физлицах — ежемесячно.
  • Расчёт по страховым взносам (РСВ) — ежеквартально.

Взносы на травматизм перечисляются в СФР ежемесячно, не позднее 15-го числа следующего месяца. Взносы в налоговую уплачиваются через единый налоговый платёж.

Как уплачивать налоги ИП и что такое ЕНП

Что делать ИП, если сотрудник уволился 

Если у ИП был единственный сотрудник, и он уволился, отдельное заявление о снятии с учёта подавать не нужно. Достаточно сдать форму ЕФС-1 со сведениями об увольнении — титульный лист, подраздел 1 раздела 1 и подраздел 1.1 подраздела 1 раздела 1. 

Получив отчёт, фонд снимет работодателя с учёта сам в течение трёх рабочих дней.

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Как зарегистрировать ИП в качестве работодателя в 2026 году — Точка Банк