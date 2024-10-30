Регистрация ООО с иностранным учредителем

Коротко — Пакет документов почти тот же, что у россиян, но иностранные документы нужно перевести на русский язык и заверить у нотариуса. А в большинстве случаев ещё и легализовать — апостилем или через консульство. — Главные ограничения: компании с иностранным участием не могут производить оружие, добывать полезные ископаемые, создавать СМИ и охранные агентства, участвовать в оборонных предприятиях. — При доле иностранных юрлиц больше 49% нет льгот МСП. Дивиденды иностранному участнику облагаются по ставке 15%, но по соглашению об избежании двойного налогообложения процент может быть ниже.

— Иностранцу не нужны гражданство РФ, особый статус или присутствие в стране — зарегистрировать ООО можно и дистанционно. Минимальный уставный капитал — 10 000 ₽.

Требования к учредителям из-за рубежа

Учредить ООО в России может иностранное физлицо — единолично или вместе с другими участниками, включая граждан РФ. Учредителем может быть и иностранная компания.

Что изменилось: с 1 августа 2025 года отменено ограничение, по которому компания с одним участником не могла быть единственным учредителем другого общества в России. Такие структуры называют «фирмами-матрёшками» — теперь они разрешены.

Ограничения в бизнесе при наличии иностранных учредителей

Компания с иностранным участием не вправе:

Арендовать земельные участки вблизи портов и государственной границы. Производить и распространять вооружение и боеприпасы. Добывать полезные ископаемые и разрабатывать месторождения. Работать с радиоактивными отходами и участвовать в оборонных предприятиях. Создавать частные охранные агентства и СМИ (исключения возможны по международным договорам).

Отдельные ограничения действуют для компаний из офшорных юрисдикций — перечень таких юрисдикций утверждён приказом Минфина от 05.06.2023 №86н. Отраслевое законодательство закрывает для них:

Статус микрофинансовой организации и участие в ней. Участие в управляющих компаниях инвестиционных фондов. Организацию торгов. Страховую деятельность.

Эти ограничения нужно учесть до выбора кодов ОКВЭД.

Документы для регистрации иностранца в качестве учредителя ООО

Разберём, чем отличается пакет документов, если ООО учреждает иностранный гражданин и если — иностранная компания.

Учредительный договор обязателен, если участников ООО несколько, но обязанности подавать его в ФНС нет. Приложить его всё же стоит, как и документы на юридический адрес: так у налоговой будет меньше вопросов к вам.

Устав можно взять типовой, утверждённый Минэкономразвития, или разработать свой — он должен соответствовать требованиям из статьи 12 Федерального закона №14-ФЗ.

Основные отличия в документах для иностранных учредителей от граждан РФ:

Физлицо подтверждает личность копией документа, удостоверяющего личность, с нотариально заверенным переводом на русский язык. Если в документе нет даты или места рождения, дополнительно понадобится свидетельство о рождении — тоже с переводом.

Юрлицо подтверждает существование выпиской из торгового реестра страны регистрации.

Комментарий эксперта Иностранный документ российская налоговая примет, только если его юридическая сила подтверждена. Порядок зависит от страны: — Беларусь, Казахстан и другие страны, с которыми у России есть договор о правовой помощи, — легализация не требуется. Достаточно нотариально заверенного перевода. — Страны — участницы Гаагской конвенции 1961 года — вместо консульской легализации достаточно апостиля. Это упрощённый порядок: один штамп уполномоченного органа страны выдачи документа. — Остальные страны — консульская легализация в российском консульстве. Во всех случаях документ переводится на русский язык, а подпись переводчика заверяет российский нотариус.

Татьяна Бавыкина Эксперт по регистрации бизнеса в Точка Банке

Если учредитель-иностранец — одновременно директор

К основному пакету добавляются документы, подтверждающие право работать в России: РВП или ВНЖ и патент либо разрешение на работу. Исключение — граждане Беларуси, Казахстана, Армении и Кыргызстана: разрешение на работу им не нужно.

После регистрации ООО нужно:

Подписать трудовой договор. Даже если учредитель назначает директором самого себя, договор нужно составить и подписать. Оформить приказ о вступлении в должность — его подписывает сам директор. Уведомить МВД — в течение трёх рабочих дней после заключения договора ( — в течение трёх рабочих дней после заключения договора ( п. 8 ст. 13 Федерального закона №115-ФЗ ).

Регистрация ООО через Точка Банк

Точка Банк — первый на рынке, кто предлагает бесплатную онлайн-регистрацию для нерезидентов. Пока можем зарегистрировать ООО, где учредитель и директор — это один человек. Регистрацию ООО с несколькими учредителями планируем запустить в ближайшем будущем.

Наши специалисты знают все требования ФНС к иностранным учредителям ООО и сопровождают регистрацию на каждом этапе:

Консультируют по открытию бизнеса — помогают разобраться со спецификой регистрации ООО для иностранцев, документами, выбором ОКВЭД и системы налогообложения. Готовят документы по актуальным требованиям ФНС — заявление Р11001, устав, протокол или решение учредителя о создании ООО. Помогают получить электронную подпись (ЭП) — для подачи документов в налоговую онлайн. Открывают счёт для бизнеса — сразу после получения документов о регистрации.

Понадобится всего одна личная встреча с представителем банка, которую можно назначить в удобное для вас время и в удобном месте. Наш специалист приедет к вам сам.

Зарегистрировать ООО с иностранным учредителем

Особенности налогообложения для ООО с иностранным учредителем

Ставки, сроки и формы отчётности — те же, что у российских компаний. Основные отличия касаются четырёх пунктов.

1. Льготы МСП. Если иностранным юрлицам суммарно принадлежит более 49% компании, ООО не включат в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Значит, льготы и господдержка будут недоступны.

2. УСН и АУСН. ООО, в котором доля других юрлиц — российских или иностранных — превышает 25%, не вправе применять упрощёнку (ст. 346.12 НК РФ). Для АУСН действует такое же правило про 25%.

Кроме того, у АУСН есть отдельное условие: все работники должны быть налоговыми резидентами РФ, поэтому директору-нерезиденту она не подойдёт.

Остальные лимиты — по доходу, численности и стоимости основных средств — общие.

3. Дивиденды участникам — иностранным компаниям. Облагаются налогом на прибыль по ставке 15% (ст. 284 НК РФ). Соглашение об избежании двойного налогообложения может снизить ставку. Но соглашения с рядом недружественных стран приостановлены — это нужно проверять отдельно.

4. Дивиденды иностранным физлицам-нерезидентам. НДФЛ 15% независимо от суммы (ст. 224 НК РФ). Ставка тоже может быть снижена международным соглашением. Для получателей дивидендов со статусом иностранного агента применяется ставка 30%.

Пошаговая процедура регистрации ООО с иностранным учредителем

Шаг 1. Определить структуру и уставный капитал. Кто учредители, сколько их, кто станет директором. От этого зависит набор документов для регистрации ООО.

Уставный капитал — не менее 10 000 ₽. Если в капитал вносят имущество или нематериальные активы, их оценивает независимый эксперт. Вклад иностранного учредителя оценивается по российскому законодательству и в рублях.

Шаг 2. Выбрать юридический адрес. Адрес должен быть реальным и числиться в государственном адресном реестре — ФИАС. Подтверждать право на помещение закон не требует, но приложить документы в ФНС стоит: это снижает риск отказа в регистрации ООО.

Если планируете арендовать помещение, приложите гарантийное письмо от собственника.

Если владеете помещением — выписку из ЕГРН, а при долевой или совместной собственности ещё и согласие остальных собственников.

Шаг 3. Подобрать коды ОКВЭД по классификатору ОК 029-2014 с учётом ограничений для компаний с иностранным участием.

Каждый код должен содержать не менее четырёх цифр. Удобно выбирать ОКВЭД в справочнике от Точка Банк.

Шаг 4. Выбрать систему налогообложения. По общему правилу ООО доступны четыре налоговых режима: ОСНО, УСН, АУСН и ЕСХН. Если доля юрлиц в компании больше 25%, УСН и АУСН применять не получится, — остаются ОСНО и ЕСХН для сельхозпроизводителей.

Уведомление на УСН или ЕСХН подают вместе с документами на регистрацию либо в течение 30 календарных дней после неё — пропустите срок, и компания останется на ОСНО до конца года, перейти можно будет только с 1 января. Для АУСН срок тот же, но подача только электронная — через Личный кабинет юрлица.

Шаг 5. Собрать и легализовать документы. Иностранному гражданину нужен документ, удостоверяющий личность, а если в нём нет даты или места рождения — ещё и свидетельство о рождении. Иностранной компании — выписка из торгового реестра.

Сначала на документе проставляют апостиль или проходят консульскую легализацию в стране, где он выдан. Затем документ вместе с апостилем переводят на русский язык, а подпись переводчика заверяет российский нотариус.

Шаг 6. Подготовить документы для ООО. Данные для заявления Р11001 берут из нотариального перевода: для физлица — из перевода документа, удостоверяющего личность, для компании — из перевода выписки из торгового реестра.

Затем готовят остальные документы: устав, а также решение единственного учредителя, если участник один, или протокол общего собрания и договор об учреждении, если участников несколько. Квитанция об уплате госпошлины понадобится только при подаче документов лично в ИФНС.

Рекомендуем также добавить документы для подтверждения юрадреса и уведомление о переходе на спецрежим — например УСН.

Шаг 7. Подать документы в ФНС по будущему юридическому адресу компании.

Способ Госпошлина Личный визит в ФНС 4 000 ₽ Онлайн через сайт ФНС или Госуслуги (нужна УКЭП) 0 ₽ Через нотариуса 0 ₽, но услуги нотариуса платные Онлайн через Точка Банк — партнёр ФНС с лицензией ЦБ РФ 0 ₽

Шаг 8. Дождаться решения. Налоговая рассматривает документы 3–5 рабочих дней. На электронную почту придёт лист записи ЕГРЮЛ или решение об отказе с указанием причины.

Шаг 9. Открыть расчётный счёт и внести капитал. Иностранные граждане и компании могут открывать рублёвые и валютные счета в российских банках. Уставный капитал вносят в течение четырёх месяцев с даты регистрации.

Подберём подходящий тариф Какой у вас бизнес? ИП ООО Какой у вас годовой оборот? 0 ₽ 100 000 000 ₽ Торгуете на маркетплейсах? Да Нет Сколько вы переводите физлицам в месяц? 0 ₽ 10 000 000 ₽ Сколько наличных вы снимаете в месяц? 0 ₽ 400 000 ₽ Вашему ИП меньше 90 дней? Да Нет Развернуть

Сроки и стоимость регистрации ООО с иностранным учредителем

ФНС регистрирует ООО за 3–5 рабочих дней после подачи документов. Но с учётом подготовки, перевода и заверения весь процесс может занять до четырёх недель.

Статья расходов Сумма Госпошлина при подаче документов лично в ИФНС 4 000 ₽ Госпошлина при подаче онлайн с УКЭП 0 ₽ Нотариальный перевод документа, удостоверяющего личность 1 500–3 000 ₽ Заверение подписи на заявлении Р11001, если требуется 3 000–4 500 ₽ Апостиль 4 000–6 000 ₽ Консульская легализация 8 000–15 000 ₽ Уставный капитал Минимум 10 000 ₽

Причины отказа в регистрации ООО с иностранным учредителем

1. Неполный пакет документов — чаще всего не хватает нотариального перевода документа, удостоверяющего личность, или выписки из торгового реестра.

2. Документы поданы не в ту инспекцию — нужно найти регистрирующую ФНС по будущему юридическому адресу.

3. Заявление подписано неуполномоченным лицом — нет доверенности или она оформлена с ошибками.

4. Данные в заявлении не совпадают с документом, удостоверяющим личность, — расхождения в имени, дате рождения, адресе.

5. Проблемы с юридическим адресом — например адреса нет в ФИАС.

Регистрация ООО с учредителем — нерезидентом РФ без личного присутствия в России

Иностранный гражданин может зарегистрировать компанию в России дистанционно, без необходимости личного присутствия. Но через Точка Банк так сделать не получится: потребуется одна встреча, на которой оформляется электронная подпись.

Если у учредителя уже есть российская усиленная квалифицированная электронная подпись, документы можно подать онлайн через сайт ФНС или Госуслуги — процедура проходит полностью дистанционно, госпошлина не взимается.

Если подписи нет, документы может подать представитель по доверенности. Подписи учредителя на заявлении Р11001 и на доверенности удостоверяют в российском консульстве либо у местного нотариуса — во втором случае понадобится апостиль, если страна участвует в Гаагской конвенции, или консульская легализация, если нет.