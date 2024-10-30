Регистрация ООО с иностранным учредителем

Требования к учредителям из-за рубежа
Учредить ООО в России может иностранное физлицо — единолично или вместе с другими участниками, включая граждан РФ. Учредителем может быть и иностранная компания.
Что изменилось: с 1 августа 2025 года отменено ограничение, по которому компания с одним участником не могла быть единственным учредителем другого общества в России. Такие структуры называют «фирмами-матрёшками» — теперь они разрешены.
Ограничения в бизнесе при наличии иностранных учредителей
Компания с иностранным участием не вправе:
- Арендовать земельные участки вблизи портов и государственной границы.
- Производить и распространять вооружение и боеприпасы.
- Добывать полезные ископаемые и разрабатывать месторождения.
- Работать с радиоактивными отходами и участвовать в оборонных предприятиях.
- Создавать частные охранные агентства и СМИ (исключения возможны по международным договорам).
Отдельные ограничения действуют для компаний из офшорных юрисдикций — перечень таких юрисдикций утверждён приказом Минфина от 05.06.2023 №86н. Отраслевое законодательство закрывает для них:
- Статус микрофинансовой организации и участие в ней.
- Участие в управляющих компаниях инвестиционных фондов.
- Организацию торгов.
- Страховую деятельность.
Эти ограничения нужно учесть до выбора кодов ОКВЭД.
Документы для регистрации иностранца в качестве учредителя ООО
Разберём, чем отличается пакет документов, если ООО учреждает иностранный гражданин и если — иностранная компания.
|Документ
|Иностранец-физлицо
|Иностранное юрлицо
|Заявление по форме Р11001
|Обязательно
|Обязательно
|Устав ООО
|Обязательно
|Обязательно
|Решение единственного учредителя
|Если участник один
|Если участник один
|Протокол общего собрания
|Если участников несколько
|Если участников несколько
|Учредительный договор
|Желательно подать в ФНС, если участников несколько
|Желательно подать в ФНС, если участников несколько
|Документ, удостоверяющий личность учредителя
|Обязательно копия документа с нотариальным переводом.
Оригинал — только при личной подаче
|—
|Свидетельство о рождении с переводом
|Если в документе, удостоверяющем личность, нет даты или места рождения
|—
|Выписка из торгового реестра с переводом
|—
|Обязательно
|Квитанция об уплате госпошлины 4 000 ₽
|Только при подаче документов на бумаге — лично в ИФНС
|Только при подаче документов на бумаге — лично в ИФНС
|Документы на юридический адрес: например гарантийное письмо либо выписка из ЕГРН и согласие всех собственников
|Желательно подать в ФНС
|Желательно подать в ФНС
|Доверенность
|Если подаёт представитель
|Если подаёт представитель
Учредительный договор обязателен, если участников ООО несколько, но обязанности подавать его в ФНС нет. Приложить его всё же стоит, как и документы на юридический адрес: так у налоговой будет меньше вопросов к вам.
Устав можно взять типовой, утверждённый Минэкономразвития, или разработать свой — он должен соответствовать требованиям из статьи 12 Федерального закона №14-ФЗ.
Основные отличия в документах для иностранных учредителей от граждан РФ:
- Физлицо подтверждает личность копией документа, удостоверяющего личность, с нотариально заверенным переводом на русский язык. Если в документе нет даты или места рождения, дополнительно понадобится свидетельство о рождении — тоже с переводом.
- Юрлицо подтверждает существование выпиской из торгового реестра страны регистрации.
Если учредитель-иностранец — одновременно директор
К основному пакету добавляются документы, подтверждающие право работать в России: РВП или ВНЖ и патент либо разрешение на работу. Исключение — граждане Беларуси, Казахстана, Армении и Кыргызстана: разрешение на работу им не нужно.
После регистрации ООО нужно:
- Подписать трудовой договор. Даже если учредитель назначает директором самого себя, договор нужно составить и подписать.
- Оформить приказ о вступлении в должность — его подписывает сам директор.
- Уведомить МВД — в течение трёх рабочих дней после заключения договора (п. 8 ст. 13 Федерального закона №115-ФЗ).
Регистрация ООО через Точка Банк
Точка Банк — первый на рынке, кто предлагает бесплатную онлайн-регистрацию для нерезидентов. Пока можем зарегистрировать ООО, где учредитель и директор — это один человек. Регистрацию ООО с несколькими учредителями планируем запустить в ближайшем будущем.
Наши специалисты знают все требования ФНС к иностранным учредителям ООО и сопровождают регистрацию на каждом этапе:
- Консультируют по открытию бизнеса — помогают разобраться со спецификой регистрации ООО для иностранцев, документами, выбором ОКВЭД и системы налогообложения.
- Готовят документы по актуальным требованиям ФНС — заявление Р11001, устав, протокол или решение учредителя о создании ООО.
- Помогают получить электронную подпись (ЭП) — для подачи документов в налоговую онлайн.
- Открывают счёт для бизнеса — сразу после получения документов о регистрации.
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Особенности налогообложения для ООО с иностранным учредителем
Ставки, сроки и формы отчётности — те же, что у российских компаний. Основные отличия касаются четырёх пунктов.
1. Льготы МСП. Если иностранным юрлицам суммарно принадлежит более 49% компании, ООО не включат в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Значит, льготы и господдержка будут недоступны.
2. УСН и АУСН. ООО, в котором доля других юрлиц — российских или иностранных — превышает 25%, не вправе применять упрощёнку (ст. 346.12 НК РФ). Для АУСН действует такое же правило про 25%.
Кроме того, у АУСН есть отдельное условие: все работники должны быть налоговыми резидентами РФ, поэтому директору-нерезиденту она не подойдёт.
Остальные лимиты — по доходу, численности и стоимости основных средств — общие.
3. Дивиденды участникам — иностранным компаниям. Облагаются налогом на прибыль по ставке 15% (ст. 284 НК РФ). Соглашение об избежании двойного налогообложения может снизить ставку. Но соглашения с рядом недружественных стран приостановлены — это нужно проверять отдельно.
4. Дивиденды иностранным физлицам-нерезидентам. НДФЛ 15% независимо от суммы (ст. 224 НК РФ). Ставка тоже может быть снижена международным соглашением. Для получателей дивидендов со статусом иностранного агента применяется ставка 30%.
Пошаговая процедура регистрации ООО с иностранным учредителем
Шаг 1. Определить структуру и уставный капитал. Кто учредители, сколько их, кто станет директором. От этого зависит набор документов для регистрации ООО.
Уставный капитал — не менее 10 000 ₽. Если в капитал вносят имущество или нематериальные активы, их оценивает независимый эксперт. Вклад иностранного учредителя оценивается по российскому законодательству и в рублях.
Шаг 2. Выбрать юридический адрес. Адрес должен быть реальным и числиться в государственном адресном реестре — ФИАС. Подтверждать право на помещение закон не требует, но приложить документы в ФНС стоит: это снижает риск отказа в регистрации ООО.
- Если планируете арендовать помещение, приложите гарантийное письмо от собственника.
- Если владеете помещением — выписку из ЕГРН, а при долевой или совместной собственности ещё и согласие остальных собственников.
Шаг 3. Подобрать коды ОКВЭД по классификатору ОК 029-2014 с учётом ограничений для компаний с иностранным участием.
Каждый код должен содержать не менее четырёх цифр. Удобно выбирать ОКВЭД в справочнике от Точка Банк.
Шаг 4. Выбрать систему налогообложения. По общему правилу ООО доступны четыре налоговых режима: ОСНО, УСН, АУСН и ЕСХН. Если доля юрлиц в компании больше 25%, УСН и АУСН применять не получится, — остаются ОСНО и ЕСХН для сельхозпроизводителей.
Уведомление на УСН или ЕСХН подают вместе с документами на регистрацию либо в течение 30 календарных дней после неё — пропустите срок, и компания останется на ОСНО до конца года, перейти можно будет только с 1 января. Для АУСН срок тот же, но подача только электронная — через Личный кабинет юрлица.
Шаг 5. Собрать и легализовать документы. Иностранному гражданину нужен документ, удостоверяющий личность, а если в нём нет даты или места рождения — ещё и свидетельство о рождении. Иностранной компании — выписка из торгового реестра.
Сначала на документе проставляют апостиль или проходят консульскую легализацию в стране, где он выдан. Затем документ вместе с апостилем переводят на русский язык, а подпись переводчика заверяет российский нотариус.
Шаг 6. Подготовить документы для ООО. Данные для заявления Р11001 берут из нотариального перевода: для физлица — из перевода документа, удостоверяющего личность, для компании — из перевода выписки из торгового реестра.
Затем готовят остальные документы: устав, а также решение единственного учредителя, если участник один, или протокол общего собрания и договор об учреждении, если участников несколько. Квитанция об уплате госпошлины понадобится только при подаче документов лично в ИФНС.
Рекомендуем также добавить документы для подтверждения юрадреса и уведомление о переходе на спецрежим — например УСН.
Шаг 7. Подать документы в ФНС по будущему юридическому адресу компании.
|Способ
|Госпошлина
|Личный визит в ФНС
|4 000 ₽
|Онлайн через сайт ФНС или Госуслуги (нужна УКЭП)
|0 ₽
|Через нотариуса
|0 ₽, но услуги нотариуса платные
|Онлайн через Точка Банк — партнёр ФНС с лицензией ЦБ РФ
|0 ₽
Шаг 8. Дождаться решения. Налоговая рассматривает документы 3–5 рабочих дней. На электронную почту придёт лист записи ЕГРЮЛ или решение об отказе с указанием причины.
Шаг 9. Открыть расчётный счёт и внести капитал. Иностранные граждане и компании могут открывать рублёвые и валютные счета в российских банках. Уставный капитал вносят в течение четырёх месяцев с даты регистрации.
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Сроки и стоимость регистрации ООО с иностранным учредителем
ФНС регистрирует ООО за 3–5 рабочих дней после подачи документов. Но с учётом подготовки, перевода и заверения весь процесс может занять до четырёх недель.
|Статья расходов
|Сумма
|Госпошлина при подаче документов лично в ИФНС
|4 000 ₽
|Госпошлина при подаче онлайн с УКЭП
|0 ₽
|Нотариальный перевод документа, удостоверяющего личность
|1 500–3 000 ₽
|Заверение подписи на заявлении Р11001, если требуется
|3 000–4 500 ₽
|Апостиль
|4 000–6 000 ₽
|Консульская легализация
|8 000–15 000 ₽
|Уставный капитал
|Минимум 10 000 ₽
Причины отказа в регистрации ООО с иностранным учредителем
1. Неполный пакет документов — чаще всего не хватает нотариального перевода документа, удостоверяющего личность, или выписки из торгового реестра.
2. Документы поданы не в ту инспекцию — нужно найти регистрирующую ФНС по будущему юридическому адресу.
3. Заявление подписано неуполномоченным лицом — нет доверенности или она оформлена с ошибками.
4. Данные в заявлении не совпадают с документом, удостоверяющим личность, — расхождения в имени, дате рождения, адресе.
5. Проблемы с юридическим адресом — например адреса нет в ФИАС.
Регистрация ООО с учредителем — нерезидентом РФ без личного присутствия в России
Иностранный гражданин может зарегистрировать компанию в России дистанционно, без необходимости личного присутствия. Но через Точка Банк так сделать не получится: потребуется одна встреча, на которой оформляется электронная подпись.
Если у учредителя уже есть российская усиленная квалифицированная электронная подпись, документы можно подать онлайн через сайт ФНС или Госуслуги — процедура проходит полностью дистанционно, госпошлина не взимается.
Если подписи нет, документы может подать представитель по доверенности. Подписи учредителя на заявлении Р11001 и на доверенности удостоверяют в российском консульстве либо у местного нотариуса — во втором случае понадобится апостиль, если страна участвует в Гаагской конвенции, или консульская легализация, если нет.
Затем документы переводят на русский, а подпись переводчика заверяет российский нотариус.