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Регистрация бизнеса

Регистрация ООО с иностранным учредителем

Иностранный гражданин или иностранная компания могут зарегистрировать ООО в России. Процедура прозрачная, но есть свои нюансы: легализация документов, ограничения по видам деятельности, особенности налогообложения.


Вместе с экспертом по регистрации бизнеса Татьяной Бавыкиной разбираем пошагово: какие документы нужно собрать иностранному учредителю, какие ограничения и требования учесть и как избежать отказа ФНС. 

31.07.2026
5809
5809

Оглавление

Бесплатная регистрация бизнеса для иностранных граждан

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Регистрация бизнеса бесплатно

Регистрация бизнеса бесплатно

Бесплатная регистрация бизнеса для иностранных граждан

Проконсультируем: поможем выбрать СНО и коды ОКВЭД. Подготовим документы для регистрации онлайн.
Подробнее

Регистрация бизнеса бесплатно

Регистрация бизнеса бесплатно

Авторы

Коротко
— Иностранцу не нужны гражданство РФ, особый статус или присутствие в стране — зарегистрировать ООО можно и дистанционно. Минимальный уставный капитал — 10 000 ₽.
— Пакет документов почти тот же, что у россиян, но иностранные документы нужно перевести на русский язык и заверить у нотариуса. А в большинстве случаев ещё и легализовать — апостилем или через консульство.
— Главные ограничения: компании с иностранным участием не могут производить оружие, добывать полезные ископаемые, создавать СМИ и охранные агентства, участвовать в оборонных предприятиях.
— При доле иностранных юрлиц больше 49% нет льгот МСП. Дивиденды иностранному участнику облагаются по ставке 15%, но по соглашению об избежании двойного налогообложения процент может быть ниже.

Требования к учредителям из-за рубежа

Учредить ООО в России может иностранное физлицо — единолично или вместе с другими участниками, включая граждан РФ. Учредителем может быть и иностранная компания.

Что изменилось: с 1 августа 2025 года отменено ограничение, по которому компания с одним участником не могла быть единственным учредителем другого общества в России. Такие структуры называют «фирмами-матрёшками» — теперь они разрешены.

Ограничения в бизнесе при наличии иностранных учредителей

Компания с иностранным участием не вправе:

  1. Арендовать земельные участки вблизи портов и государственной границы.
  2. Производить и распространять вооружение и боеприпасы.
  3. Добывать полезные ископаемые и разрабатывать месторождения.
  4. Работать с радиоактивными отходами и участвовать в оборонных предприятиях.
  5. Создавать частные охранные агентства и СМИ (исключения возможны по международным договорам).

Отдельные ограничения действуют для компаний из офшорных юрисдикций — перечень таких юрисдикций утверждён приказом Минфина от 05.06.2023 №86н. Отраслевое законодательство закрывает для них:

  1. Статус микрофинансовой организации и участие в ней.
  2. Участие в управляющих компаниях инвестиционных фондов.
  3. Организацию торгов.
  4. Страховую деятельность.

Эти ограничения нужно учесть до выбора кодов ОКВЭД.

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Документы для регистрации иностранца в качестве учредителя ООО

Разберём, чем отличается пакет документов, если ООО учреждает иностранный гражданин и если — иностранная компания.

ДокументИностранец-физлицоИностранное юрлицо
Заявление по форме Р11001ОбязательноОбязательно
Устав ООООбязательноОбязательно
Решение единственного учредителяЕсли участник одинЕсли участник один
Протокол общего собранияЕсли участников несколькоЕсли участников несколько
Учредительный договорЖелательно подать в ФНС, если участников несколькоЖелательно подать в ФНС, если участников несколько
Документ, удостоверяющий личность учредителяОбязательно копия документа с нотариальным переводом.

Оригинал — только при личной подаче
Свидетельство о рождении с переводомЕсли в документе, удостоверяющем личность, нет даты или места рождения
Выписка из торгового реестра с переводомОбязательно
Квитанция об уплате госпошлины 4 000 ₽Только при подаче документов на бумаге — лично в ИФНСТолько при подаче документов на бумаге — лично в ИФНС
Документы на юридический адрес: например гарантийное письмо либо выписка из ЕГРН и согласие всех собственниковЖелательно подать в ФНСЖелательно подать в ФНС
ДоверенностьЕсли подаёт представительЕсли подаёт представитель

Учредительный договор обязателен, если участников ООО несколько, но обязанности подавать его в ФНС нет. Приложить его всё же стоит, как и документы на юридический адрес: так у налоговой будет меньше вопросов к вам.

Устав можно взять типовой, утверждённый Минэкономразвития, или разработать свой — он должен соответствовать требованиям из статьи 12 Федерального закона №14-ФЗ.

Основные отличия в документах для иностранных учредителей от граждан РФ: 

  • Физлицо подтверждает личность копией документа, удостоверяющего личность, с нотариально заверенным переводом на русский язык. Если в документе нет даты или места рождения, дополнительно понадобится свидетельство о рождении — тоже с переводом.
  • Юрлицо подтверждает существование выпиской из торгового реестра страны регистрации.

Комментарий эксперта

Иностранный документ российская налоговая примет, только если его юридическая сила подтверждена. Порядок зависит от страны:

— Беларусь, Казахстан и другие страны, с которыми у России есть договор о правовой помощи, — легализация не требуется. Достаточно нотариально заверенного перевода.
— Страны — участницы Гаагской конвенции 1961 года — вместо консульской легализации достаточно апостиля. Это упрощённый порядок: один штамп уполномоченного органа страны выдачи документа.
— Остальные страны — консульская легализация в российском консульстве.
Во всех случаях документ переводится на русский язык, а подпись переводчика заверяет российский нотариус.

Татьяна БавыкинаТатьяна Бавыкина
Татьяна БавыкинаЭксперт по регистрации бизнеса в Точка Банке

Если учредитель-иностранец — одновременно директор

К основному пакету добавляются документы, подтверждающие право работать в России: РВП или ВНЖ и патент либо разрешение на работу. Исключение — граждане Беларуси, Казахстана, Армении и Кыргызстана: разрешение на работу им не нужно.

После регистрации ООО нужно:

  1. Подписать трудовой договор. Даже если учредитель назначает директором самого себя, договор нужно составить и подписать.
  2. Оформить приказ о вступлении в должность — его подписывает сам директор.
  3. Уведомить МВД — в течение трёх рабочих дней после заключения договора (п. 8 ст. 13 Федерального закона №115-ФЗ).

Регистрация ООО через Точка Банк

Точка Банк — первый на рынке, кто предлагает бесплатную онлайн-регистрацию для нерезидентов. Пока можем зарегистрировать ООО, где учредитель и директор — это один человек. Регистрацию ООО с несколькими учредителями планируем запустить в ближайшем будущем.

Наши специалисты знают все требования ФНС к иностранным учредителям ООО и сопровождают регистрацию на каждом этапе: 

  1. Консультируют по открытию бизнеса — помогают разобраться со спецификой регистрации ООО для иностранцев, документами, выбором ОКВЭД и системы налогообложения.
  2. Готовят документы по актуальным требованиям ФНС — заявление Р11001, устав, протокол или решение учредителя о создании ООО.
  3. Помогают получить электронную подпись (ЭП) — для подачи документов в налоговую онлайн.
  4. Открывают счёт для бизнеса — сразу после получения документов о регистрации.

Понадобится всего одна личная встреча с представителем банка, которую можно назначить в удобное для вас время и в удобном месте. Наш специалист приедет к вам сам.

Особенности налогообложения для ООО с иностранным учредителем

Ставки, сроки и формы отчётности — те же, что у российских компаний. Основные отличия касаются четырёх пунктов.

1. Льготы МСП. Если иностранным юрлицам суммарно принадлежит более 49% компании, ООО не включат в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Значит, льготы и господдержка будут недоступны.

Малый, средний и крупный бизнес: критерии, отличия и льготы

2. УСН и АУСН. ООО, в котором доля других юрлиц — российских или иностранных — превышает 25%, не вправе применять упрощёнку (ст. 346.12 НК РФ). Для АУСН действует такое же правило про 25%. 

Кроме того, у АУСН есть отдельное условие: все работники должны быть налоговыми резидентами РФ, поэтому директору-нерезиденту она не подойдёт.

Остальные лимиты — по доходу, численности и стоимости основных средств — общие.

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Что такое АУСН

3. Дивиденды участникам — иностранным компаниям. Облагаются налогом на прибыль по ставке 15% (ст. 284 НК РФ). Соглашение об избежании двойного налогообложения может снизить ставку. Но соглашения с рядом недружественных стран приостановлены — это нужно проверять отдельно.

4. Дивиденды иностранным физлицам-нерезидентам. НДФЛ 15% независимо от суммы (ст. 224 НК РФ). Ставка тоже может быть снижена международным соглашением. Для получателей дивидендов со статусом иностранного агента применяется ставка 30%.

Пошаговая процедура регистрации ООО с иностранным учредителем

Шаг 1. Определить структуру и уставный капитал. Кто учредители, сколько их, кто станет директором. От этого зависит набор документов для регистрации ООО.

Уставный капитал — не менее 10 000 ₽. Если в капитал вносят имущество или нематериальные активы, их оценивает независимый эксперт. Вклад иностранного учредителя оценивается по российскому законодательству и в рублях.

Шаг 2. Выбрать юридический адрес. Адрес должен быть реальным и числиться в государственном адресном реестре — ФИАС. Подтверждать право на помещение закон не требует, но приложить документы в ФНС стоит: это снижает риск отказа в регистрации ООО.

  • Если планируете арендовать помещение, приложите гарантийное письмо от собственника.
  • Если владеете помещением — выписку из ЕГРН, а при долевой или совместной собственности ещё и согласие остальных собственников.
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Шаг 3. Подобрать коды ОКВЭД по классификатору ОК 029-2014 с учётом ограничений для компаний с иностранным участием. 

Каждый код должен содержать не менее четырёх цифр. Удобно выбирать ОКВЭД в справочнике от Точка Банк.

Шаг 4. Выбрать систему налогообложения. По общему правилу ООО доступны четыре налоговых режима: ОСНО, УСН, АУСН и ЕСХН. Если доля юрлиц в компании больше 25%, УСН и АУСН применять не получится, — остаются ОСНО и ЕСХН для сельхозпроизводителей.

Уведомление на УСН или ЕСХН подают вместе с документами на регистрацию либо в течение 30 календарных дней после неё — пропустите срок, и компания останется на ОСНО до конца года, перейти можно будет только с 1 января. Для АУСН срок тот же, но подача только электронная — через Личный кабинет юрлица.

Какую систему налогообложения выбрать

Шаг 5. Собрать и легализовать документы. Иностранному гражданину нужен документ, удостоверяющий личность, а если в нём нет даты или места рождения — ещё и свидетельство о рождении. Иностранной компании — выписка из торгового реестра.

Сначала на документе проставляют апостиль или проходят консульскую легализацию в стране, где он выдан. Затем документ вместе с апостилем переводят на русский язык, а подпись переводчика заверяет российский нотариус.

Шаг 6. Подготовить документы для ООО. Данные для заявления Р11001 берут из нотариального перевода: для физлица — из перевода документа, удостоверяющего личность, для компании — из перевода выписки из торгового реестра.

Затем готовят остальные документы: устав, а также решение единственного учредителя, если участник один, или протокол общего собрания и договор об учреждении, если участников несколько. Квитанция об уплате госпошлины понадобится только при подаче документов лично в ИФНС.

Рекомендуем также добавить документы для подтверждения юрадреса и уведомление о переходе на спецрежим — например УСН.

Документы для регистрации ООО

Шаг 7. Подать документы в ФНС по будущему юридическому адресу компании.

СпособГоспошлина
Личный визит в ФНС4 000 ₽
Онлайн через сайт ФНС или Госуслуги (нужна УКЭП)0 ₽
Через нотариуса0 ₽, но услуги нотариуса платные
Онлайн через Точка Банк — партнёр ФНС с лицензией ЦБ РФ0 ₽ 

Шаг 8. Дождаться решения. Налоговая рассматривает документы 3–5 рабочих дней. На электронную почту придёт лист записи ЕГРЮЛ или решение об отказе с указанием причины.

Шаг 9. Открыть расчётный счёт и внести капитал. Иностранные граждане и компании могут открывать рублёвые и валютные счета в российских банках. Уставный капитал вносят в течение четырёх месяцев с даты регистрации. 

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Сроки и стоимость регистрации ООО с иностранным учредителем

ФНС регистрирует ООО за 3–5 рабочих дней после подачи документов. Но с учётом подготовки, перевода и заверения весь процесс может занять до четырёх недель.

Статья расходовСумма
Госпошлина при подаче документов лично в ИФНС4 000 ₽
Госпошлина при подаче онлайн с УКЭП0 ₽
Нотариальный перевод документа, удостоверяющего личность1 500–3 000 ₽
Заверение подписи на заявлении Р11001, если требуется3 000–4 500 ₽
Апостиль4 000–6 000 ₽
Консульская легализация8 000–15 000 ₽
Уставный капиталМинимум 10 000 ₽

Причины отказа в регистрации ООО с иностранным учредителем

1. Неполный пакет документов — чаще всего не хватает нотариального перевода документа, удостоверяющего личность, или выписки из торгового реестра.

2. Документы поданы не в ту инспекцию — нужно найти регистрирующую ФНС по будущему юридическому адресу.

3. Заявление подписано неуполномоченным лицом — нет доверенности или она оформлена с ошибками.

4. Данные в заявлении не совпадают с документом, удостоверяющим личность, — расхождения в имени, дате рождения, адресе.

5. Проблемы с юридическим адресом — например адреса нет в ФИАС.

Регистрация ООО с учредителем — нерезидентом РФ без личного присутствия в России

Иностранный гражданин может зарегистрировать компанию в России дистанционно, без необходимости личного присутствия. Но через Точка Банк так сделать не получится: потребуется одна встреча, на которой оформляется электронная подпись.

Если у учредителя уже есть российская усиленная квалифицированная электронная подпись, документы можно подать онлайн через сайт ФНС или Госуслуги — процедура проходит полностью дистанционно, госпошлина не взимается.

Если подписи нет, документы может подать представитель по доверенности. Подписи учредителя на заявлении Р11001 и на доверенности удостоверяют в российском консульстве либо у местного нотариуса — во втором случае понадобится апостиль, если страна участвует в Гаагской конвенции, или консульская легализация, если нет.

Затем документы переводят на русский, а подпись переводчика заверяет российский нотариус.

Вопросы по теме

Нужен ли иностранцу ИНН для регистрации ООО?

Нет. При регистрации ФНС присвоит ИНН автоматически. Если российский ИНН уже есть — например после работы в России, — его указывают в заявлении Р11001.

Можно ли зарегистрировать ООО на домашний адрес?

Да, если по этому адресу законно проживает директор или учредитель — п. 2 ст. 17 ЖК РФ. Понадобится согласие всех собственников квартиры, а иностранцу — РВП или ВНЖ для постоянной регистрации.


Важный нюанс: в некоторых регионах ИФНС могут быть против регистрации по домашнему адресу и отказать по этой причине. Учитывайте такой риск.

Можно ли внести уставный капитал в валюте?

Вклад оценивается в рублях по российскому законодательству. Валютные средства пересчитываются по курсу на дату внесения.

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Как иностранцу открыть ООО в России: требования и список документов — Точка Банк