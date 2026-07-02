С 16 июля 2026 года в реестре ФНС изменится состав данных о компаниях и ИП

ФНС утвердила новый порядок ведения ЕГРН приказом от 15.05.2026 №ЕД-1-14/315@. Документ вступает в силу с 16 июля 2026 года.

Большинство правок технические: приказ привели в соответствие с действующими нормами. Например, из него убрали пункты о свидетельствах и уведомлениях — эти документы перестали оформлять после отмены бумажного свидетельства ИНН.

Но есть и содержательные изменения — их стоит иметь в виду самим владельцам бизнесов и тем, кто использует данные ЕГРН для проверки контрагентов. В таблице смотрите значимые изменения по категориям.

Категория Какие сведения появятся в ЕГРН или исчезнут из реестра Общее для всех Исчезнет дата последнего представления налоговой отчётности. По недвижимости и транспорту вместо характеристик объектов останется только запись о постановке и снятии с учёта по месту их нахождения ИП и физлица В реестре появится информация о постановке и снятии с учёта в качестве плательщиков ПСН и НПД. При этом исчезнут сведения из заявлений ИП о начале и прекращении применения УСН, в том числе на основе патента Российские компании Из реестра исчезнут данные, которые раньше автоматически переносились из ЕГРЮЛ: об учредителях, о руководителе, о возбуждении дела о банкротстве и о решении об исключении из ЕГРЮЛ. Также исчезнут сведения о начале и окончании применения УСН Иностранные компании В реестре появятся сведения о руководителе иностранной организации, об обслуживающем банке в стране регистрации, о постановке на учёт при открытии счёта в российском банке и о постановке на учёт в качестве налогового агента

Новый порядок меняет состав сведений в ЕГРН, но не влияет на налоговый статус компаний и ИП: данные, которые уйдут из реестра, останутся в других источниках — например в ЕГРЮЛ.