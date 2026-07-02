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С 16 июля 2026 года в реестре ФНС изменится состав данных о компаниях и ИП

С 16 июля 2026 года ФНС будет вести Единый государственный реестр налогоплательщиков (ЕГРН) по новым правилам. У ИП и физлиц в реестре появятся новые сведения, а у российских компаний, наоборот, часть данных исчезнет.

02.07.2026
139
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ФНС утвердила новый порядок ведения ЕГРН приказом от 15.05.2026 №ЕД-1-14/315@. Документ вступает в силу с 16 июля 2026 года. 

Большинство правок технические: приказ привели в соответствие с действующими нормами. Например, из него убрали пункты о свидетельствах и уведомлениях — эти документы перестали оформлять после отмены бумажного свидетельства ИНН.

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Но есть и содержательные изменения — их стоит иметь в виду самим владельцам бизнесов и тем, кто использует данные ЕГРН для проверки контрагентов. В таблице смотрите значимые изменения по категориям.

КатегорияКакие сведения появятся в ЕГРН или исчезнут из реестра
Общее для всехИсчезнет дата последнего представления налоговой отчётности. По недвижимости и транспорту вместо характеристик объектов останется только запись о постановке и снятии с учёта по месту их нахождения
ИП и физлицаВ реестре появится информация о постановке и снятии с учёта в качестве плательщиков ПСН и НПД. При этом исчезнут сведения из заявлений ИП о начале и прекращении применения УСН, в том числе на основе патента
Российские компанииИз реестра исчезнут данные, которые раньше автоматически переносились из ЕГРЮЛ: об учредителях, о руководителе, о возбуждении дела о банкротстве и о решении об исключении из ЕГРЮЛ. Также исчезнут сведения о начале и окончании применения УСН
Иностранные компанииВ реестре появятся сведения о руководителе иностранной организации, об обслуживающем банке в стране регистрации, о постановке на учёт при открытии счёта в российском банке и о постановке на учёт в качестве налогового агента

Новый порядок меняет состав сведений в ЕГРН, но не влияет на налоговый статус компаний и ИП: данные, которые уйдут из реестра, останутся в других источниках — например в ЕГРЮЛ.

Совет: проверить, какие данные о контрагенте или о вашем собственном бизнесе собраны в разных реестрах, можно в одном отчёте — например через сервис «Досье контрагента» от Точка Банк.

Источник: приказ ФНС от 15.05.2026 №ЕД-1-14/315@.

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С 16 июля 2026 года в реестре ФНС изменится состав данных о компаниях и ИП — Точка Банк