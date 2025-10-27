С 2026 года заработает новый порядок постановки на налоговый учёт

ФНС утвердила новый порядок постановки на налоговый учёт, который вступит в силу с 1 января 2026 года. Документ разработали в связи с отменой свидетельств и уведомлений о постановке на учёт.

Что меняется с 2026 года

Подтверждением постановки на учёт станут выписки из государственных реестров.

Для ИП — выписки из ЕГРН и ЕГРИП.

Для компаний — выписки из ЕГРН и ЕГРЮЛ.

Единый государственный реестр налогоплательщиков (ЕГРН) — это электронная база данных ФНС. В ней содержатся сведения обо всех организациях и физических лицах, которые состоят на налоговом учёте.

ЕГРН содержит данные о налогоплательщике и всех его постановках на учёт, включая регистрацию недвижимости, транспорта и выданные лицензии.

Как будет работать новая система

Постановка на налоговый учёт происходит в момент внесения записи в ЕГРИП или ЕГРЮЛ. Вместо свидетельства предприниматель или компания получает выписку из реестра. Если требуется выписка из ЕГРН, её можно запросить в любой момент через сайт ФНС, портал «Госуслуги», лично в инспекции или по почте (информация с сайта ФНС от 02.10.2025).

При регистрации по месту нахождения транспорта или недвижимости налоговая ставит организацию на учёт автоматически, используя межведомственный обмен. Срок для большинства операций — 5 рабочих дней.

Снятие с учёта ИП и компаний также будет выполняться на основании записей в реестрах.

В чём смысл изменений

Новый порядок сокращает документооборот. Подтверждающие документы можно будет получить онлайн, без обращения в инспекцию.

Для бизнеса это означает меньше бумажной бюрократии и быстрый доступ к актуальной информации через портал «Госуслуги» и сервисы ФНС.

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