С 2026 года заработает новый порядок постановки на налоговый учёт

ФНС утвердила новый порядок постановки на налоговый учёт, который вступит в силу с 1 января 2026 года. Документ разработали в связи с отменой свидетельств и уведомлений о постановке на учёт.
Что меняется с 2026 года
Подтверждением постановки на учёт станут выписки из государственных реестров.
- Для ИП — выписки из ЕГРН и ЕГРИП.
- Для компаний — выписки из ЕГРН и ЕГРЮЛ.
Единый государственный реестр налогоплательщиков (ЕГРН) — это электронная база данных ФНС. В ней содержатся сведения обо всех организациях и физических лицах, которые состоят на налоговом учёте.
ЕГРН содержит данные о налогоплательщике и всех его постановках на учёт, включая регистрацию недвижимости, транспорта и выданные лицензии.
Как будет работать новая система
Постановка на налоговый учёт происходит в момент внесения записи в ЕГРИП или ЕГРЮЛ. Вместо свидетельства предприниматель или компания получает выписку из реестра. Если требуется выписка из ЕГРН, её можно запросить в любой момент через сайт ФНС, портал «Госуслуги», лично в инспекции или по почте (информация с сайта ФНС от 02.10.2025).
При регистрации по месту нахождения транспорта или недвижимости налоговая ставит организацию на учёт автоматически, используя межведомственный обмен. Срок для большинства операций — 5 рабочих дней.
Снятие с учёта ИП и компаний также будет выполняться на основании записей в реестрах.
В чём смысл изменений
Новый порядок сокращает документооборот. Подтверждающие документы можно будет получить онлайн, без обращения в инспекцию.
Для бизнеса это означает меньше бумажной бюрократии и быстрый доступ к актуальной информации через портал «Госуслуги» и сервисы ФНС.
Источник: приказ ФНС от 30.06.2025 №ЕД-7-14/568@.