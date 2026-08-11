Самозанятый и «Честный ЗНАК»: что делать, если ваш товар попал под маркировку в 2026 году

Что такое «Честный ЗНАК»
Это государственная система маркировки товаров. Каждой единице присваивается уникальный Data Matrix-код, по которому товар отслеживается от производства до кассы.
В 2026 году обязательная маркировка действует для большинства потребительских категорий:
- Одежда и обувь — товары лёгкой промышленности, обувь, меховые изделия.
- Косметика и гигиена — духи, косметика, бытовая химия, антисептики и товары личной гигиены.
- Продукты — молочная продукция, мясо, сладости и выпечка, консервы, икра, растительные масла, бакалея.
- Напитки — упакованная вода, соки и лимонады, безалкогольное пиво, чай и кофе.
- Здоровье — БАД, спортивное питание, медизделия, технические средства реабилитации.
- Детские товары — игры и игрушки.
- Зоотовары — корма для животных, ветпрепараты.
- Техника и транспорт — радиоэлектроника, стройматериалы, моторные масла, велосипеды.
Общий перечень маркируемых товаров — в распоряжении Правительства от 28.04.2018 №792-р. Но правила и сроки по каждой группе задают отдельные постановления — например по детским товарам это постановление от 31.05.2025 №819. Поэтому актуальные условия ищите в профильном постановлении.
Как узнать, что товар подлежит маркировке
Сначала определите, что вы продаёте. Если шьёте или собираете изделие по заказу конкретного клиента, это услуга — маркировка не нужна, и дальше можно не проверять.
Почему самозанятым нельзя продавать маркированную продукцию
Продавать маркируемые товары на НПД нельзя — это прямо запрещает часть 2 статьи 4 Федерального закона №422-ФЗ. Неважно, какой у вас оборот, где вы торгуете и произвели товар сами или закупили — режим недоступен в любом случае.
На НПД также запрещена перепродажа чужих товаров: продавать можно только продукцию собственного производства. Смена ассортимента внутри самозанятости ограничена этим правилом.
Из запрета на маркируемые товары есть два исключения.
1. Изготовление по индивидуальному заказу. Клиент выбирает материал, фасон и даёт мерки — предметом сделки становится услуга, а не товар, и маркировка не требуется. Правило работает, например, для пошива одежды на заказ (письмо Минфина от 23.08.2021 №03-11-11/67755).
Подтверждают заказ договор подряда, заказ-наряд или переписка с обсуждением деталей. Если вы отшили партию ходовых размеров и выложили на маркетплейс, это уже производство товара.
2. Изделия ремесленников. У всех позиций лёгкой промышленности в перечне 792-р стоит примечание: маркировка не распространяется на продукты труда ремесленников, перечень которых определяет законодательство субъектов РФ.
Статус ремесленника даёт региональный закон, поэтому условия в регионах разные — проверяйте свой.
Что делать самозанятому
Если ваш товар попал в перечень с обязательной маркировкой, вариантов два.
1. Перейти на другой режим. Зарегистрировать ИП и выбрать УСН, АУСН или патент и подключиться к «Честному ЗНАКУ».
Важный нюанс: у патента есть ограничение. Розничная торговля лекарствами, одеждой, обувью и изделиями из натурального меха для целей ПСН розничной торговлей не признаётся (пп. 1 п. 3 ст. 346.43 НК РФ). Продавать их на патенте не получится.
Для регистрации в системе «Честный ЗНАК» понадобится КЭП. Дальше нужны договор с оператором ЭДО, 2D-сканер и касса, которая работает с кодами маркировки.
2. Остаться самозанятым и сменить деятельность. Уйти в услуги: ремонт, консультации, дизайн, пошив и вязание по индивидуальным заказам. Другой вариант — производить и продавать товары, которых нет в перечне маркировки.
Что грозит за нарушение
За продажу немаркированного товара штрафуют по части 2 статьи 15.12 КоАП РФ, причём товар при этом конфискуют:
- Граждане, в том числе самозанятые, — 2 000–4 000 ₽.
- ИП — 5 000–10 000 ₽.
- Юрлица — 50 000–300 000 ₽.
Если стоимость немаркированного товара превысила 3,5 млн ₽, наступает уголовная ответственность по статье 171.1 УК РФ. При этом для продовольственных товаров порог ниже — 400 000 ₽. А для табака и алкоголя ещё ниже — 100 000 ₽.
Также дорого обойдётся утрата права на НПД. Налоговая снимет самозанятого с режима и пересчитает доход по ставке НДФЛ за период, когда режим применялся неправомерно.