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Самозанятый и «Честный ЗНАК»: что делать, если ваш товар попал под маркировку в 2026 году

В 2026 году обязательную маркировку в «Честном ЗНАКЕ» ввели для новых групп товаров: сладостей и выпечки, детских игрушек, чая и кофе. Перечень постоянно пополняется — то, что сегодня продаётся свободно, в ближайшем будущем может потребовать маркировки.


Продавать маркируемые товары на режиме самозанятых (НПД) запрещено — придётся регистрировать ИП и переходить на другой налоговый режим либо уходить в услуги или продажу других товаров. Разбираем вместе с юристом Марией Суховаровой, как проверить свой товар и что делать дальше.

11.08.2026
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Что такое «Честный ЗНАК»

Это государственная система маркировки товаров. Каждой единице присваивается уникальный Data Matrix-код, по которому товар отслеживается от производства до кассы.

В 2026 году обязательная маркировка действует для большинства потребительских категорий:

  1. Одежда и обувь — товары лёгкой промышленности, обувь, меховые изделия.
  2. Косметика и гигиена — духи, косметика, бытовая химия, антисептики и товары личной гигиены.
  3. Продукты — молочная продукция, мясо, сладости и выпечка, консервы, икра, растительные масла, бакалея.
  4. Напитки — упакованная вода, соки и лимонады, безалкогольное пиво, чай и кофе.
  5. Здоровье — БАД, спортивное питание, медизделия, технические средства реабилитации.
  6. Детские товары — игры и игрушки.
  7. Зоотовары — корма для животных, ветпрепараты.
  8. Техника и транспорт — радиоэлектроника, стройматериалы, моторные масла, велосипеды.

Комментарий эксперта

С 1 сентября 2026 года запрещён оборот немаркированных детских игрушек и спортивного питания. Промаркировать остатки нужно до 31 августа.


Также до 31 августа 2026 года продолжается эксперимент по маркировке товаров для дома, средств гигиены, пиротехники, автозапчастей и слабого алкоголя. Пока участие добровольное, но следом обычно вводят обязательную маркировку.

Валерия МаркеловаВалерия Маркелова
Валерия МаркеловаЭксперт по маркировке и ЭПД

Общий перечень маркируемых товаров — в распоряжении Правительства от 28.04.2018 №792-р. Но правила и сроки по каждой группе задают отдельные постановления — например по детским товарам это постановление от 31.05.2025 №819. Поэтому актуальные условия ищите в профильном постановлении.

Маркировка товаров в 2026 году: календарь, товарные группы и коды

С 1 июля 2026 года расширяется перечень маркируемых товаров

Как узнать, что товар подлежит маркировке

Сначала определите, что вы продаёте. Если шьёте или собираете изделие по заказу конкретного клиента, это услуга — маркировка не нужна, и дальше можно не проверять.

Если продаёте готовые изделия, найдите по описанию товара их коды в классификаторах ОКПД2 и ТН ВЭД.

Комментарий эксперта

Проверьте оба кода в сервисе «Проверка товара на обязательность маркировки» на честныйзнак.рф. Товар маркируется, только если попадает под требования и по ТН ВЭД, и по ОКПД2 сразу — это следует из примечания к перечню в распоряжении №792-р. Если совпал один код, маркировка не нужна.

Отдельно посмотрите исключения по группе: они могут быть привязаны к весу, упаковке и сроку годности. Например, сладости на развес не маркируются.

Валерия МаркеловаВалерия Маркелова
Валерия МаркеловаЭксперт по маркировке и ЭПД

Почему самозанятым нельзя продавать маркированную продукцию

Продавать маркируемые товары на НПД нельзя — это прямо запрещает часть 2 статьи 4 Федерального закона №422-ФЗ. Неважно, какой у вас оборот, где вы торгуете и произвели товар сами или закупили — режим недоступен в любом случае.

На НПД также запрещена перепродажа чужих товаров: продавать можно только продукцию собственного производства. Смена ассортимента внутри самозанятости ограничена этим правилом.

Из запрета на маркируемые товары есть два исключения.

1. Изготовление по индивидуальному заказу. Клиент выбирает материал, фасон и даёт мерки — предметом сделки становится услуга, а не товар, и маркировка не требуется. Правило работает, например, для пошива одежды на заказ (письмо Минфина от 23.08.2021 №03-11-11/67755).

Подтверждают заказ договор подряда, заказ-наряд или переписка с обсуждением деталей. Если вы отшили партию ходовых размеров и выложили на маркетплейс, это уже производство товара.

2. Изделия ремесленников. У всех позиций лёгкой промышленности в перечне 792-р стоит примечание: маркировка не распространяется на продукты труда ремесленников, перечень которых определяет законодательство субъектов РФ.

Статус ремесленника даёт региональный закон, поэтому условия в регионах разные — проверяйте свой.

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Что делать самозанятому

Если ваш товар попал в перечень с обязательной маркировкой, вариантов два.

1. Перейти на другой режим. Зарегистрировать ИП и выбрать УСН, АУСН или патент и подключиться к «Честному ЗНАКУ».

ИП — это юридическое лицо или физическое

Какую систему налогообложения выбрать

Деятельность ИП без регистрации

Важный нюанс: у патента есть ограничение. Розничная торговля лекарствами, одеждой, обувью и изделиями из натурального меха для целей ПСН розничной торговлей не признаётся (пп. 1 п. 3 ст. 346.43 НК РФ). Продавать их на патенте не получится.

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Для регистрации в системе «Честный ЗНАК» понадобится КЭП. Дальше нужны договор с оператором ЭДО, 2D-сканер и касса, которая работает с кодами маркировки.

Маркировка «Честный ЗНАК»: что это такое и как с ней работать

2. Остаться самозанятым и сменить деятельность. Уйти в услуги: ремонт, консультации, дизайн, пошив и вязание по индивидуальным заказам. Другой вариант — производить и продавать товары, которых нет в перечне маркировки.

Бизнес-идеи для самозанятых: как зарабатывать без проблем с законом

Что грозит за нарушение

За продажу немаркированного товара штрафуют по части 2 статьи 15.12 КоАП РФ, причём товар при этом конфискуют:

  • Граждане, в том числе самозанятые, — 2 000–4 000 ₽.
  • ИП — 5 000–10 000 ₽.
  • Юрлица — 50 000–300 000 ₽.

Если стоимость немаркированного товара превысила 3,5 млн ₽, наступает уголовная ответственность по статье 171.1 УК РФ. При этом для продовольственных товаров порог ниже — 400 000 ₽. А для табака и алкоголя ещё ниже — 100 000 ₽.

Виды штрафов для ИП 

Также дорого обойдётся утрата права на НПД. Налоговая снимет самозанятого с режима и пересчитает доход по ставке НДФЛ за период, когда режим применялся неправомерно.

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Самозанятый и «Честный ЗНАК»: что делать, если ваш товар попал под маркировку в 2026 году — Точка Банк