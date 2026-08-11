Самозанятый и «Честный ЗНАК»: что делать, если ваш товар попал под маркировку в 2026 году

В 2026 году обязательную маркировку в «Честном ЗНАКЕ» ввели для новых групп товаров: сладостей и выпечки, детских игрушек, чая и кофе. Перечень постоянно пополняется — то, что сегодня продаётся свободно, в ближайшем будущем может потребовать маркировки.





Продавать маркируемые товары на режиме самозанятых (НПД) запрещено — придётся регистрировать ИП и переходить на другой налоговый режим либо уходить в услуги или продажу других товаров. Разбираем вместе с юристом Марией Суховаровой, как проверить свой товар и что делать дальше.