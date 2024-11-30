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Сдача отчётности ИП через личный кабинет налогоплательщика

Через личный кабинет ИП можно отправить декларацию по УСН, 3-НДФЛ, 6-НДФЛ, расчёт по страховым взносам, персонифицированные сведения и другую отчётность в ФНС. Для отправки понадобится КЭП предпринимателя или его представителя по доверенности.

03.06.2026
27 956
27 956

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В статье разберём, как получить доступ в личный кабинет, где найти раздел для отправки отчётности, как загрузить файл и отправить его в налоговую.

Коротко
ИП на УСН могут сдавать отчётность через личный кабинет на сайте ФНС. Для этого отчёт заранее готовят в программе «Налогоплательщик ЮЛ» или другом сервисе и выгружают в формате XML.
Готовый файл загружают в раздел «Налоговая бухгалтерская отчётность», подписывают КЭП предпринимателя и отправляют в налоговую. После отправки документ появится в ЛК со статусом. Его нужно отслеживать: налоговая может принять отчёт, попросить уточнить сведения или отклонить документ из‑за ошибок.

Что такое личный кабинет ИП

Личный кабинет — это сервис на сайте ФНС, который даёт доступ к ресурсам службы и электронному документообороту.

Вкладка «Индивидуальные предприниматели» на сайте ФНС

В ЛК предприниматели могут: 

  • Получать информацию по обязательствам о налогах и страховых взносах.
  • Консультироваться у специалистов налоговой службы.
  • Регистрировать контрольно-кассовую технику.
  • Формировать и сдавать отчётность.

Заходить в ЛК можно через сайт налоговой или приложение для смартфона «Личный кабинет предпринимателя» ФНС России. Но в приложении доступны не все функции. Например, отправлять отчёты можно только с сайта.

Чтобы пользоваться личным кабинетом предпринимателя, сначала нужно зарегистрировать ИП. Это можно сделать онлайн — без визита в налоговую и госпошлины.

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Как получить доступ в личный кабинет ИП на УСН

Сначала можно просто познакомиться с сервисом. Для этого нажмите на кнопку «Демоверсия» над окном входа в личный кабинет предпринимателя.

Вход в личный кабинет ИП на сайте ФНС

Получить доступ в личный кабинет ИП можно несколькими способами:

  • Войти с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).
  • Получить в налоговой логин и пароль от личного кабинета налогоплательщика-физлица. При первом входе в ЛК ИП система попросит указать дополнительные данные, например ОГРНИП.
  • Войти через «Госуслуги». Для этого нужна подтверждённая учётная запись, а в профиле «Госуслуг» должен быть указан ИНН.
  • Войти по доверенности как представитель ИП. Для этого нужны КЭП представителя и машиночитаемая доверенность (МЧД) с полными полномочиями. Личный кабинет ИП должен быть уже зарегистрирован.

При входе по логину и паролю или через «Госуслуги» часть функций будет недоступна. Чтобы подписывать и отправлять отчётность, нужно войти в ЛК ИП с помощью КЭП.

ВАЖНО
Для отправки отчётности через ЛК ИП нужна КЭП предпринимателя. Электронная подпись из личного кабинета физлица для этого не подойдёт. КЭП можно бесплатно получить в Удостоверяющем центре ФНС, но USB‑токен для записи подписи нужно купить отдельно.

Главная страница личного кабинета ИП

Доступ через проверку сертификата ключа электронной подписи

Чтобы получить сертификат, необходимо лично с паспортом, СНИЛС и ИНН обратиться в Удостоверяющий центр ФНС или к его доверенному лицу. Также надо приобрести USB-токен — защищённый носитель, на который записывают ключ электронной подписи. Распространённые модели — Рутокен и JaCarta. 

Для доступа к ЛК через сертификат:

  • Проверьте, какие программы и расширения установлены на компьютере для работы с электронной подписью и для криптозащиты. Какие условия доступа устанавливает ФНС, можно узнать на сайте службы
  • Установите сертификат ЭП и выполните дополнительные настройки. 
  • После того как пройдёт проверка условий доступа к ЛК, перейдите по ссылке в личный кабинет, укажите адрес электронной почты. На неё придёт ссылка для активации кабинета ИП.

Что такое электронная цифровая подпись (ЭЦП), как она работает и для чего нужна

Подготовка отчёта индивидуального предпринимателя

Для самостоятельной подготовки отчёта ФНС предлагает использовать бесплатную программу «Налогоплательщик ЮЛ». Её можно скачать на сайте налоговой.

В программе нужно создать профиль ИП, выбрать форму отчётности и заполнить показатели. Затем в программе можно рассчитать налог и проверить декларацию по контрольным соотношениям ФНС. Если ошибок нет, готовый отчёт можно выгрузить в формате XML.

Готовый XML-файл нужно загрузить в личный кабинет ИП и перед отправкой в ФНС подписать квалифицированной электронной подписью. 

Через ЛК ИП можно сдать 20 форм отчётности — декларацию по УСН, 3-НДФЛ, 6-НДФЛ, расчёт по страховым взносам, персонифицированные сведения о физлицах и другие. Полный перечень опубликован на сайте ФНС.

Какие разделы есть в декларации по УСН

В декларации по УСН заполняют разные разделы — это зависит от объекта налогообложения и ситуации предпринимателя. Обычно ИП на УСН «Доходы» заполняет титульный лист, разделы 1.1 и 2.1.1. ИП на УСН «Доходы минус расходы» — титульный лист, разделы 1.2 и 2.2.

Раздел декларацииУСН «Доходы»УСН «Доходы минус расходы»
Титульный листОбязательноОбязательно
Раздел 1.1 / 1.21.1 — сумма налога к уплате1.2 — сумма налога к уплате
Раздел 2.1.1 / 2.22.1.1 — расчёт налога2.2 — расчёт налога
Раздел 2.1.2Только для плательщиков торгового сбораНе заполняется
Раздел 3Только при получении целевого финансированияТолько при получении целевого финансирования
Раздел 4Только для налогоплательщиков новых территорий, которые уменьшают налог на расходы по ККТТолько для налогоплательщиков новых территорий, которые уменьшают налог на расходы по ККТ

Если не уверены, что заполнили всё правильно, проверьте декларацию в «Налогоплательщик ЮЛ»: программа сверит её по контрольным соотношениям ФНС и покажет ошибки перед выгрузкой файла.

Когда сдавать декларацию по УСН

ИП на УСН сдают декларацию за прошлый год не позднее 25 апреля. Если дата выпадает на выходной или праздник, срок переносится на ближайший рабочий день. Например, декларацию за 2026 год нужно сдать не позднее 26 апреля 2027 года, потому что 25 апреля — воскресенье.

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Отправка отчёта ИП

1. Зайдите в раздел «Жизненные ситуации» и нажмите на «Показать все».

Раздел «Жизненные ситуации» на главной странице личного кабинета ИП

2. Пролистайте ниже, до пункта НБО — налоговая бухгалтерская отчётность.

Налоговая бухгалтерская отчётность (НБО) в личном кабинете ИП

3. Здесь отображаются отправленные документы и их статусы. Основные:

  • «Документ принят на рассмотрение» — документ получен, идёт проверка.
  • «Документ принят налоговым органом» — отчёт принят.
  • «Документ не принят налоговым органом» — отчёт отклонён, нужно исправить ошибки и отправить заново.
  • «Документ требует уточнения» — налоговая просит уточнить сведения в документе.

Информация о дате отправки, номере корректировки, отчётном периоде и статусе доступна на странице «Информация о документе».

Отправленные документы в разделе «Налоговая бухгалтерская отчётность»

4. В ЛК можно отфильтровать документы через кнопку «Фильтры». Например, посмотреть все декларации по УСН, которые подавались за прошлые годы. Сервис покажет документы, подходящие под выбранные параметры.

Фильтр отправленных документов в разделе «Налоговая бухгалтерская отчётность»

5. Для отправки отчётности нажмите кнопку «Направить документ».

Кнопка «Направить документ» в разделе «Налоговая бухгалтерская отчётность»

6. Останется подписать и отправить документ. Подписать отчётность могут только пользователи, которые вошли в личный кабинет с помощью КЭП, выпущенной удостоверяющим центром ФНС.

Отправка нового документа в разделе «Налоговая бухгалтерская отчётность»

После отправки появится сообщение «Документ принят». Ход проверки можно посмотреть в разделе «Налоговая бухгалтерская отчётность».

Сообщение о принятии документа после отправки

После этого нужно отслеживать статус документа, так как налоговая может вернуть его для уточнения информации или из-за ошибок.

Чтобы облегчить себе задачу, можно подключить бухгалтерские сервисы. С Онлайн-бухгалтерией от Точка Банк ваша отчётность будет готова вовремя, а у вас останется больше времени на бизнес.

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Как сдать уведомление ЕНП

Уведомление об исчисленных суммах нужно, чтобы ФНС знала, сколько налога, авансового платежа или взноса нужно списать с единого налогового счёта. Сейчас большинство налоговых платежей поступает на ЕНС, а потом налоговая распределяет деньги по конкретным обязанностям.

Как уплачивать налоги ИП и что такое ЕНП

Когда нужно подавать уведомление ЕНП

Уведомление об исчисленных суммах подают, когда ФНС не может определить сумму налога или взноса по декларации до срока платежа. Обычно срок подачи — не позднее 25-го числа месяца, в котором нужно заплатить налог, авансовый платёж или взнос.

Например:

  • Авансовый платёж по УСН за II квартал 2026 года — уведомление подают не позднее 27 июля 2026 года, потому что 25 июля — суббота.
  • Страховые взносы за сотрудников за май 2026 года — уведомление подают не позднее 25 июня 2026 года.

Уведомление не нужно, если налоговая уже знает сумму к уплате из декларации или расчёта. Например, по годовому налогу на УСН сумму видно из декларации, поэтому отдельное уведомление по этому платежу не подают.

Как отправить уведомление ЕНП

Если есть КЭП, уведомление можно отправить через личный кабинет на сайте ФНС. Если КЭП нет, нужно заполнить бумажную версию документа и отнести её в налоговую лично или отправить по почте.

Индивидуальные предприниматели могут отправить уведомление через личный кабинет ИП. Для этого:

  1. В разделе «Жизненные ситуации» нажмите ссылку «Сформировать уведомление об исчисленных суммах».
  2. Выберите «Добавить обязательство» и укажите способ: «Внести вручную» или «Выбрать из текущих».
  3. Укажите отчётный год и отчётный период из выпадающего списка.
  4. Заполните исчисленную сумму и нажмите «Применить».
  5. Затем «Подписать и отправить».

Вопросы по теме

Можно ли сдать нулевую декларацию через личный кабинет ИП?

Да. Если ИП на УСН не вёл деятельность и у него нет доходов за год, декларацию всё равно нужно сдать. Её можно заполнить с нулевыми показателями в «Налогоплательщик ЮЛ», выгрузить в формате XML и отправить через ЛК ИП.

Что будет, если отправить декларацию с опозданием?

ФНС начислит штраф по статье 119 НК РФ: 5% от суммы налога, не уплаченной в срок по декларации, за каждый полный или неполный месяц просрочки. Минимальный штраф — 1 000 ₽, максимальный — 30% от суммы налога.


Если задержать декларацию больше чем на 20 дней после срока сдачи, налоговая может приостановить операции по расчётному счёту и переводы электронных денег (п. 3 ст. 76 НК РФ). 

Можно ли через ЛК ИП сдать отчётность за сотрудников?

Да. Через ЛК ИП можно отправить 6-НДФЛ, расчёт по страховым взносам и персонифицированные сведения о физических лицах. Эти формы входят в перечень отчётности, доступной для отправки через ЛК ИП. Полный список опубликован на сайте ФНС.

ФНС не приняла декларацию. Что делать?

Проверьте статус документа в разделе НБО. Если документ не принят или требует уточнения, откройте информацию о документе, посмотрите причину отказа, исправьте ошибку и отправьте декларацию повторно.

Может ли бухгалтер сдать отчётность через личный кабинет ИП?

Да. Представитель может войти в ЛК ИП по доверенности — со своей квалифицированной электронной подписью и машиночитаемой доверенностью (МЧД) с полными полномочиями. Без доверенности отчётность в ЛК ИП подписывают КЭП самого предпринимателя. Ещё вариант — сдавать через оператора электронной отчётности

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Сдача отчётности ИП через личный кабинет налогоплательщика — Точка Банк