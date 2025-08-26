Сертификация пищевой продукции: виды продуктов и необходимые документы

Продажа продуктов требует обязательных документов и соблюдения техрегламентов. Важно заранее понять, какие разрешения нужны именно вашему товару.

Коротко Перед стартом продаж определяют, какие регламенты подходят, отправляют образцы в лабораторию, регистрируют документ в реестре и делают правильную маркировку. Для некоторых товаров дополнительно нужна цифровая маркировка в системе «Честный ЗНАК». Без обязательных документов продавать продукцию нельзя. Чтобы продавать продукты законно, нужно подтвердить их безопасность по техрегламентам ЕАЭС. В зависимости от вида товара оформляют декларацию, СГР или ветеринарные документы через «Меркурий».

Общие сведения о сертификации продукции

Для продуктов питания сертификация особенно важна: они напрямую влияют на здоровье. Поэтому государство требует, чтобы такие товары проходили проверку по определённым стандартам — санитарным, техническим, гигиеническим или ветеринарным.

Есть несколько форм подтверждения безопасности продукции:

Декларация соответствия — это форма подтверждения, при которой заявитель организует проведение испытаний продукции в аккредитованной лаборатории и на основании полученных протоколов регистрирует декларацию в реестре Росаккредитации.

Свидетельство о государственной регистрации (СГР) — подтверждает гигиеническую, санитарную и эпидемиологическую безопасность, выдаёт Роспотребнадзор.

Ветеринарный сертификат — обязателен для необработанных продуктов животного происхождения, оформляется в системе «Меркурий» под контролем Россельхознадзора.

Сертификация продуктов питания бывает обязательной и добровольной. Без обязательной продавать товар нельзя. Добровольную делают по желанию — чтобы подчеркнуть качество и повысить доверие покупателей.

Оформить декларацию или СГР могут только юридические лица и индивидуальные предприниматели. Самозанятые не могут быть заявителями по таким документам. Если вы работаете без ИП, сначала нужно зарегистрировать бизнес.

Что меняется в сертификации пищевой продукции в 2026 году

Для производителей и импортёров продолжает действовать упрощённый порядок декларирования по Постановлению Правительства от 12.03.2022 №353. Его продлили до 1 сентября 2026 года.

Этот механизм позволяет подтверждать соответствие продукции на основании собственных доказательств заявителя, если проведение стандартных испытаний в аккредитованной лаборатории затруднено. Например, при проблемах с логистикой или поставками оборудования.

Важно учитывать ограничения: декларация, оформленная по упрощённой схеме, действует только на территории России и не даёт права наносить единый знак обращения ЕАС. Кроме того, заявитель обязан в установленный срок подтвердить соответствие продукции по обычной процедуре.

Сама система подтверждения соответствия для пищевой продукции в 2026 году не изменилась: по-прежнему применяются декларация, СГР и ветеринарные документы. При этом отдельные требования и показатели безопасности по техническим регламентам ЕАЭС могут уточняться решениями Евразийской экономической комиссии.

Какие продукты питания подлежат сертификации

Не вся пищевая продукция проходит одинаковую проверку. Для одних товаров достаточно декларации, для других — нужны СГР или ветеринарный сертификат. Всё зависит от состава, способа производства и назначения продукта.

СОВЕТ Перечень продукции, подлежащей сертификации, может изменяться. Поэтому перед началом производства важно проверить актуальный список в технических регламентах.

Под декларирование попадают:

Хлеб и кондитерские изделия.

Молочная продукция (кроме сырья).

Напитки, включая алкогольные и безалкогольные.

Крупы, макароны, мука.

Консервы и соусы.

Масло, маргарин, майонез.

Специи, приправы, пищевые добавки.

Готовые блюда в упаковке.

Замороженные полуфабрикаты и овощные смеси.

Некоторые виды продукции требуют других разрешительных документов.

Свидетельство о государственной регистрации (СГР) оформляют для:

Биологически активных добавок (БАДов).

Лечебной и лечебно-столовой минеральной воды.

Детского питания, включая воду для детей.

Продуктов лечебного и диетического назначения.

Специализированных продуктов для спортсменов, а также для беременных и кормящих женщин.

Пищевой продукции нового вида (не имеющей истории потребления) и товаров с ГМО.

Ветеринарный сертификат необходим для непереработанной продукции животного происхождения:

Свежего и замороженного мяса.

Рыбы и морепродуктов.

Молока-сырья.

Куриных и других пищевых яиц.

Необработанного мёда.

Другой продукции животного происхождения, подконтрольной ветеринарному надзору.

Не требуют обязательной сертификации пищевая продукция, изготовленная непромышленным способом для собственного потребления, а также блюда, приготовленные и продаваемые на месте — в кафе, ресторанах и других предприятиях общепита. Но для них обязательно соблюдение санитарных норм и внедрение процедур, основанных на принципах ХАССП.

Техрегламенты ЕАЭС: по каким документам подтверждают безопасность еды

Большинство продуктов питания подтверждают не по ГОСТам, а по техническим регламентам ЕАЭС. Это обязательные правила безопасности, которые действуют сразу в России, Беларуси, Казахстане, Армении и Кыргызстане.

Главный регламент для всех — ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

Он устанавливает общие требования к сырью, производству, хранению и продаже еды.

Почти для любой продукции дополнительно применяют ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части её маркировки» — он регулирует, что и как писать на упаковке.

В зависимости от вида продукта действуют профильные регламенты:

Отдельно проверяют упаковку. Для неё действует ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки». Декларацию на упаковку оформляет её производитель или поставщик, а производитель еды должен убедиться, что документ есть.

Как понять, какие регламенты применяются

Один продукт может подпадать сразу под несколько регламентов. Например, йогурт с фруктами проверяют по общему регламенту (021), по маркировке (022), по молочному регламенту (033) и по регламенту о добавках (029).

Чтобы определить нужные документы:

Посмотрите состав и вид продукции. Изучите область применения регламентов. При импорте уточните код ТН ВЭД. При сомнениях обратитесь в орган по сертификации.

Если продукт выпускают в коммерческое обращение, обычно требуется декларация или СГР. А для товаров животного происхождения (мясо, молоко, рыба) дополнительно обязательно оформлять эВСД в системе «Меркурий».

Этапы сертификации продуктов питания

Чтобы законно продавать продукт, нужно подтвердить его соответствие техрегламентам ЕАЭС.

Этап 1. Определить, какой документ нужен

Сначала смотрят, под какой техрегламент попадает продукт и какая форма оценки применяется — декларация, СГР или ветсертификат.

Чаще всего оформляют декларацию. Для детского питания, БАДов и новой продукции — СГР. Для товаров животного происхождения дополнительно нужны электронные ветдокументы в «Меркурии».

Этап 2. Подготовить документы

На этом этапе собирают пакет документов:

Регистрационные данные (ИНН, ОГРН) и реквизиты заявителя.

Нормативный документ производства (ГОСТ или ТУ) — для российских производителей.

Описание продукции: состав, органолептические показатели, макет этикетки.

Документы на производственное помещение (аренда или собственность).

Для импортеров: контракт на поставку, письмо от лаборатории для ввоза образцов и декларация на товары (ДТ) на эти образцы.

Также готовят проект этикетки. Знак ЕАС включают в дизайн, но право наносить его и продавать товар появляется только после регистрации.

Для регистрации декларации потребуется квалифицированная электронная подпись.

Этап 3. Пройти испытания

Образцы отправляют в аккредитованную лабораторию. Там проверяют безопасность по микробиологии, химии и токсикологии.

Перед выдачей оригинала попросите прислать макет протокола. Проверьте каждую букву в названии продукта и заявителя — ошибка в протоколе сделает декларацию недействительной.

Этап 4. Зарегистрировать документ

Заявитель загружает данные и протокол в реестр Росаккредитации и подписывает электронной подписью. После регистрации декларация становится действующей.

СГР оформляют через Роспотребнадзор. Ветдокументы — через «Меркурий» при отгрузке продукции.

Этап 5. Нанести маркировку и начать продажи

Когда декларация зарегистрирована, на упаковку наносят знак ЕАС и обязательную информацию. После этого продукт можно продавать.

Чем отличается добровольная сертификация продуктов питания

Добровольная сертификация — это проверка продукции по инициативе производителя или продавца. Она не заменяет обязательную декларацию, СГР или ветеринарные документы и не даёт права продавать товар без них. Это дополнительное подтверждение характеристик продукта.

Такой сертификат оформляют, чтобы повысить доверие покупателей, попасть в ассортимент торговых сетей, участвовать в тендерах или подчеркнуть особенности продукции. Иногда добровольную сертификацию требуют сами контрагенты как дополнительную гарантию качества.

Чаще всего её проводят, если продукция:

Соответствует ГОСТу, и производитель хочет это подтвердить.

Имеет заявленные особенности — «без ГМО», «без глютена», пониженное содержание сахара или соли.

Позиционируется как органическая продукция и подтверждает это в порядке, установленном законом.

Выпускается для премиального сегмента и требует дополнительного подтверждения качества.

Производитель выбирает систему добровольной сертификации, согласует перечень проверок и проходит испытания по её правилам. По итогам выдают сертификат, который учитывают в реестре выбранной системы.

Главное отличие простое: обязательная декларация или СГР нужны, чтобы законно ввести продукцию в обращение. Добровольная сертификация — инструмент для подтверждения заявленных свойств и усиления позиции бренда на рынке.

Как происходит маркировка пищевых продуктов

Маркировку продумывают заранее — на этапе подготовки документов. Делают проект этикетки, чтобы проверить, соответствует ли она требованиям техрегламентов.

Знак ЕАС наносят только после регистрации декларации или получения СГР. Продавать товар с этим знаком без подтверждения соответствия нельзя.

Основные требования к маркировке установлены ТР ТС 022/2011. Для отдельных видов продукции действуют дополнительные регламенты — например для молока, мяса или детского питания.

Маркировка должна быть достоверной и не вводить покупателя в заблуждение. Нельзя приписывать продукту лечебные свойства, если он не относится к специализированному питанию. В России информация указывается на русском языке.

На упаковке обычно указывают:

Название продукта.

Состав — ингредиенты по убыванию их массы.

Сведения об аллергенах.

Пищевую ценность на 100 г или 100 мл.

Дату изготовления и срок годности.

Условия хранения и способ использования.

Массу, объём или количество.

Данные изготовителя или импортёра.

При необходимости — страну происхождения.

Знак ЕАС после подтверждения соответствия.

Сведения о ГМО, если продукт получен с их применением или содержит их более допустимого порога.

Для отдельных категорий есть дополнительные требования. Например, на детском питании указывают возраст, на алкоголе — крепость, на БАДах размещают обязательную фразу: «Не является лекарственным средством».

Текст должен быть читаемым. Для части обязательных сведений минимальный размер шрифта — 2 мм, для остальных — 0,8 мм. Маркировка должна сохраняться в течение всего срока годности и не стираться при транспортировке и продаже.

Обязательная маркировка «Честный ЗНАК»

Для некоторых продуктов одной декларации или СГР недостаточно. Если товар включён в обязательную цифровую маркировку, нужно работать через систему «Честный ЗНАК»: зарегистрироваться, получать коды Data Matrix и передавать сведения о вводе товара в оборот. Без кода продавать такую продукцию нельзя.