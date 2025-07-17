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Регистрация бизнеса

Штрафы за неуведомление о старте бизнеса выросли более чем в два раза

Неуведомление о старте деятельности стало дороже для бизнеса. Объясняем, кого затронут новые штрафы.

17.07.2025
1708
1708

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Новые штрафы с 27 июня 2025 года

📌 За неподачу уведомления или работу без него:

  • ИП и руководители: от 7 000 до 12 000 руб. (было 3 000–5 000 руб.).
  • Компании: от 24 000 до 48 000 руб. (было 10 000–20 000 руб.).

📌 За недостоверные сведения в уведомлении:

  • ИП и руководители: от 7 000 до 12 000 руб. (было 5 000–10 000 руб.).
  • Компании: от 24 000 до 48 000 руб. (было 20 000–30 000 руб.).

📌 За повторное нарушение: 

  • ИП и руководители: от 15 000 до 25 000 руб. (раньше штрафа не было). 
  • Компании: от 50 000 до 60 000 руб. (раньше штрафа не было).

Кого затронут изменения

Изменения коснутся тех, кто обязан подавать уведомления о начале деятельности. Это кафе, магазины, салоны красоты, гостиницы и другие виды бизнеса из перечня Постановления Правительства РФ № 584.

В большинстве случаев уведомление подают в Роспотребнадзор, но для отдельных сфер есть свои органы. Например, если начинаете перевозить грузы, уведомлять нужно будет Ространснадзор.

Что нужно сделать ИП и компаниям

Вариант 1. Если ещё не начали работать — подайте уведомление минимум за день до открытия бизнеса. Сделать это можно через Госуслуги — в разделе «Уведомление о начале предпринимательской деятельности».

Например, кафе зарегистрировали 15 июля, а открытие запланировали на 1 августа. Значит, уведомление нужно отправить не позже 31 июля.

Только зарегистрировали бизнес? 
Пора подумать о расчётном счёте. Если откроете счёт в Точка Банк, упростите себе жизнь, приём платежей и бухгалтерские отчёты ИП возьмём на себя. А вы сможете сконцентрироваться на развитии бизнеса. 

Вариант 2. Если уже работаете без уведомления — подайте его как можно скорее. Штраф всё равно будет, но, скорее всего, меньше, так как вы сами признали ошибку и сообщили о ней. Если же не подать уведомление совсем, после первого штрафа можно получить и штраф за повторное нарушение.

Источник: Федеральный закон от 28.12.2024 № 516‑ФЗ.

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Штрафы за отсутствие уведомления о начале бизнеса выросли вдвое с 27 июня 2025 года — Точка Банк