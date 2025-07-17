Штрафы за неуведомление о старте бизнеса выросли более чем в два раза

Новые штрафы с 27 июня 2025 года
📌 За неподачу уведомления или работу без него:
- ИП и руководители: от 7 000 до 12 000 руб. (было 3 000–5 000 руб.).
- Компании: от 24 000 до 48 000 руб. (было 10 000–20 000 руб.).
📌 За недостоверные сведения в уведомлении:
- ИП и руководители: от 7 000 до 12 000 руб. (было 5 000–10 000 руб.).
- Компании: от 24 000 до 48 000 руб. (было 20 000–30 000 руб.).
📌 За повторное нарушение:
- ИП и руководители: от 15 000 до 25 000 руб. (раньше штрафа не было).
- Компании: от 50 000 до 60 000 руб. (раньше штрафа не было).
Кого затронут изменения
Изменения коснутся тех, кто обязан подавать уведомления о начале деятельности. Это кафе, магазины, салоны красоты, гостиницы и другие виды бизнеса из перечня Постановления Правительства РФ № 584.
В большинстве случаев уведомление подают в Роспотребнадзор, но для отдельных сфер есть свои органы. Например, если начинаете перевозить грузы, уведомлять нужно будет Ространснадзор.
Что нужно сделать ИП и компаниям
Вариант 1. Если ещё не начали работать — подайте уведомление минимум за день до открытия бизнеса. Сделать это можно через Госуслуги — в разделе «Уведомление о начале предпринимательской деятельности».
Например, кафе зарегистрировали 15 июля, а открытие запланировали на 1 августа. Значит, уведомление нужно отправить не позже 31 июля.
Вариант 2. Если уже работаете без уведомления — подайте его как можно скорее. Штраф всё равно будет, но, скорее всего, меньше, так как вы сами признали ошибку и сообщили о ней. Если же не подать уведомление совсем, после первого штрафа можно получить и штраф за повторное нарушение.
Источник: Федеральный закон от 28.12.2024 № 516‑ФЗ.
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