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Со 2 марта 2026 года вводится новая форма заявления на патент: что важно знать — комментарий эксперта

ФНС утвердила обновлённую форму заявления для ИП на патенте. Главная причина — с 1 января можно перейти на новый патент, если уменьшились физические показатели.

04.02.2026
616
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Налоговая служба утвердила приказом от 18.12.2025 №ЕД‑7‑3/1226@:

Все три документа начнут действовать со 2 марта 2026 года. А старая форма, утверждённая приказом ФНС от 09.12.2020 №КЧ-7-3/891@, перестанет действовать с этой даты.

Почему приняли новую форму заявления на патент

С 1 января 2026 года ИП получили право подать заявление на новый патент, если у них уменьшились физические показатели. Раньше такой возможности не было.

Физпоказатели — параметры бизнеса, от которых зависит стоимость патента: количество работников, площадь торгового зала, число автомобилей и так далее. Они указаны в вашем патенте.

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Как работает новый механизм

Если у вас уменьшились физпоказатели, вы можете подать заявление на новый патент взамен действующего.

Важный момент: заявление нужно подать в течение 10 дней со дня изменения показателей.

Налоговая пересчитает сумму по старому патенту — учтёт период с даты начала его действия до даты, предшествующей началу действия нового патента.

Нововведение выгодно для ИП. Если планируете сокращать физические показатели, стоит заранее проверить условия действующего патента и оценить, есть ли смысл подать заявление на новый.


Например, патент оформлен на пятерых сотрудников с января по декабрь. В июле двоих сотрудников уволили — ИП может подать заявление на новый патент на троих работников. Тогда налоговая пересчитает налог за январь–июнь по старому патенту, а с июля начнёт действовать новый.

Дарья ЖуковскаяЭксперт по бухгалтерии

Источник: приказ ФНС от 18.12.2025 №ЕД‑7‑3/1226@.

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С 2 марта 2026 года вводится новая форма заявления на патент — Точка Банк