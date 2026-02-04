Со 2 марта 2026 года вводится новая форма заявления на патент: что важно знать — комментарий эксперта

Налоговая служба утвердила приказом от 18.12.2025 №ЕД‑7‑3/1226@:

Все три документа начнут действовать со 2 марта 2026 года. А старая форма, утверждённая приказом ФНС от 09.12.2020 №КЧ-7-3/891@, перестанет действовать с этой даты.

Почему приняли новую форму заявления на патент

С 1 января 2026 года ИП получили право подать заявление на новый патент, если у них уменьшились физические показатели. Раньше такой возможности не было.

Физпоказатели — параметры бизнеса, от которых зависит стоимость патента: количество работников, площадь торгового зала, число автомобилей и так далее. Они указаны в вашем патенте.

Как работает новый механизм

Если у вас уменьшились физпоказатели, вы можете подать заявление на новый патент взамен действующего.

Важный момент: заявление нужно подать в течение 10 дней со дня изменения показателей.

Налоговая пересчитает сумму по старому патенту — учтёт период с даты начала его действия до даты, предшествующей началу действия нового патента.