Социальное предпринимательство: что это и как начать

Чтобы социальный бизнес работал легально и получал господдержку, нужен официальный статус. Вместе с юристом разбираемся, как всё правильно оформить и не упустить важные детали.

Коротко Перечень документов зависит от того, какому критерию соответствует бизнес. Обычно требуются: заявление, выписка из реестра, штатное расписание, копии трудовых договоров и документы, подтверждающие социальную направленность. С таким статусом доступна господдержка: налоговые ставки по УСН снижаются до 1–5%, можно получить гранты до 1 млн ₽, кредиты от 1% годовых и освобождение от НДС по ряду направлений. Статус нужно подтверждать каждый год.

Социальным предпринимателем может стать субъект МСП, который соответствует хотя бы одному критерию из Закона №209-ФЗ: работает с уязвимыми группами, производит товары с их помощью или для них, решает социальные задачи.

Что такое социальное предпринимательство

Социальный бизнес объединяет получение прибыли и благотворительность. Предприниматель решает социальные проблемы: поддерживает уязвимые группы населения и закрывает дефицит социальных услуг. Проще говоря, улучшает жизнь людей и зарабатывает на этом.

Основные виды деятельности:

Образование.

Здравоохранение и социальные услуги.

Культура, спорт, досуг и развлечения.

Обрабатывающие производства.

Прочие виды услуг.

Критерии социального бизнеса

Бизнес называют социальным, если он соответствует хотя бы одному из четырёх критериев, указанных в статье 24.1 Закона №209.

Критерий 1. Компания или ИП нанимает людей из социально незащищённых категорий: малоимущих, одиноких пенсионеров, выпускников детдомов и других граждан, которым нужна социальная поддержка. Условия:

Такие сотрудники составляют не менее 50% штата.

Их должно быть как минимум два человека.

На зарплаты приходится 25% от фонда оплаты труда.

С 2022 года закон дополнили, и теперь социальным предпринимателем может также стать ИП, который имеет инвалидность и работает без сотрудников (подп. 1.1 п. 1 ст. 24.1 Закона №209)

Критерий 2. Бизнес продаёт товары или услуги, которые производят сами работники из уязвимых групп. Условия:

Выручка от этой деятельности составляет не менее 50%.

50% прибыли направляется на развитие этой деятельности.

Критерий 3. Предприниматель производит товары или оказывает услуги, которые помогают таким же людям с ограничениями по здоровью и другим категориям граждан улучшать качество жизни, проходить реабилитацию, получать образование и другую поддержку. Условия такие же, как выше:

Выручка от реализации таких услуг или товаров составляет от 50%.

На развитие деятельности направляется от 50% прибыли.

Критерий 4. Бизнес решает социальные задачи: помогает семьям и детям, развивает образование и культуру для детей, занимается установкой пандусов, поручней и подъёмников для инвалидов. Условия те же:

Выручка не менее 50%.

50% прибыли идёт на развитие дела.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ Социальный контракт и социальное предпринимательство — разные форматы поддержки. Контракт государство заключает с людьми в трудной ситуации, выделяя деньги на конкретные цели. Например, до 350 000 ₽ на открытие дела — получатель становится самозанятым или ИП и проходит бесплатное обучение.

Как стать социальным предпринимателем

Чтобы получить такой статус, ИП и компаниям нужно подготовить подтверждающие документы и подать заявку на включение в специальный реестр. Рассмотрим подробнее.

Выбор формата бизнеса и кодов ОКВЭД

Социальным предпринимателем может стать только субъект МСП. Для получения такого статуса понадобится открыть ИП или зарегистрировать ООО.

Также нужно выбрать коды ОКВЭД. Чтобы не получить штрафы или отказ в льготах, коды должны соответствовать фактической деятельности. Вот некоторые коды для социального бизнеса:

85.11 — Образование дошкольное.

86.90.4 — Деятельность санаторно-курортных организаций.

87.1 — Деятельность по медицинскому уходу с обеспечением проживания.

88.9 — Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания.

90.04.3 — Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов народного творчества.

Определение категории социального бизнеса

Предпринимателю нужно проверить, соответствует ли он одному или нескольким из четырёх критериев из статьи 24.1 Закона №209. Для каждой категории социального предпринимательства установлен свой перечень документов.

Необходимые документы для регистрации

Список можно найти в приказе Минэкономразвития №773. В регионах перечень может дополняться по решению местных властей. Чаще всего основной набор документов включает:

Заявление о признании социальным предприятием.

Выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП.

Копию действующего штатного расписания.

Копии трудовых договоров с работниками из уязвимых групп.

Копии бумаг, подтверждающих, что среди сотрудников есть люди из уязвимых групп.

Документы, доказывающие социальную направленность бизнеса: отчёты, лицензии, договоры.

Подача заявки и регистрация

Предприятия и ИП подают документы на статус социального бизнеса в региональные центры инноваций социальной сферы через МФЦ или «Госуслуги». Срок рассмотрения документов — до 30 дней.

Получение решения комиссии

Решение о включении в реестр принимает экспертная комиссия. После одобрения бизнес вносят в реестр социальных предприятий и передают информацию в ФНС. В базе МСП у такого бизнеса появляется отметка «Социальный предприниматель».

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ Статус социального предпринимателя оформляется на год, поэтому его нужно ежегодно подтверждать.

Государственная поддержка социального бизнеса

Социальный бизнес может получить от государства гранты, налоговые льготы и кредиты на выгодных условиях.

Налоги и льготы

Регионы могут устанавливать для социальных предпринимателей пониженный налог:

1% по УСН «Доходы» вместо 6%.

5% по УСН «Доходы минус расходы» вместо 15%.

От НДС освобождаются предприниматели, которые выпускают товары для людей с инвалидностью, помогают социально уязвимым гражданам, оказывают ветеринарные услуги и осуществляют уход за детьми. Полный список таких видов деятельности указан в статье 149 НК РФ.

Так же и с налогом на прибыль — его не нужно платить, если бизнес связан с образованием, медициной или социальными услугами.

Ещё бизнесам доступны налоговые каникулы, скидки на аренду государственного и муниципального имущества, субсидии для оплаты ЖКХ.

Гранты и кредиты

Все гранты можно изучить на сайте «Мой бизнес». Например, в Москве и Республике Башкортостан гранты достигают 500 000 ₽, а в Арктической зоне — до 1 млн ₽.

Средства гранта нужно использовать только по назначению в рамках социального бизнеса, а также отчитаться за них в течение трёх лет с приложением подтверждающих документов. На кредиты и налоги такие деньги направить не получится.

Кроме того, корпорация МСП выделяет социальным бизнесам льготные кредиты от 1% годовых.

А чтобы получать гранты и кредиты, ИП и ООО нужно открыть расчётный счёт.

Подберём подходящий тариф Какой у вас бизнес? ИП ООО Какой у вас годовой оборот? 0 ₽ 100 000 000 ₽ Торгуете на маркетплейсах? Да Нет Сколько вы переводите физлицам в месяц? 0 ₽ 10 000 000 ₽ Сколько наличных вы снимаете в месяц? 0 ₽ 400 000 ₽ Вашему ИП меньше 90 дней? Да Нет Развернуть

Фонды поддержки социального предпринимательства

Один из вариантов для социального бизнеса — Фонд поддержки социальных проектов. Предпринимателей обучают, консультируют и помогают развивать свое дело.

Фонд «Наше будущее» также проводит обучение для социальных предпринимателей, помогает продавать продукцию через крупные сети и поддерживает продвижение их проектов.

Местные фонды в центрах «Мой бизнес» тоже оказывают поддержку и помогают привлекать крупных инвесторов.

Образовательные программы для предпринимателей

Выше обсудили обучение от фондов, но будущим социальным предпринимателям также доступны и вузы. Например, в МГТУ имени Баумана есть программа «Высокотехнологичное социальное предпринимательство».

РАНХиГС проводит конкурс студенческих проектов, где участников учат разрабатывать и запускать инициативы в сфере социального бизнеса. Также академия вместе с фондом «Наше будущее» организует конкурс, где победители получают консультации и стартовый капитал для своих проектов.

Идеи для социального предпринимательства

Выбор идеи зависит от актуальной социальной проблемы. Это могут быть мастерские для уязвимых групп или обучающие кружки для детей с особенностями здоровья.

Прибыльные направления для старта

Курсы для пожилых людей. Центр обучает людей старшего возраста пользоваться смартфоном, компьютером и онлайн-сервисами. Программа включает базовые курсы, поддержку кураторов и помощь с поиском работы. Ремесленный хаб. Это объединённое пространство нескольких мастерских, где проходят мастер-классы и выставки. Здесь создаются и продаются изделия ручной работы, проводится обучение ремёслам. Кафе с сотрудниками-инвалидами. Кафе создаёт рабочие места для людей с инвалидностью и помогает формировать инклюзивное отношение в обществе. В проект входит адаптированное оборудование, обучение персонала и создание комфортной атмосферы для посетителей. Ремесленная мастерская с социально незащищёнными сотрудниками. В мастерской обучают и трудоустраивают людей из уязвимых категорий. Изготавливаются . В мастерской обучают и трудоустраивают людей из уязвимых категорий. Изготавливаются изделия из дерева , ткани, кожи, керамики и других материалов. Мастерская по ремонту инвалидных колясок. Бизнес включает ремонт и кастомизацию инвалидных кресел, ходунков и другого оборудования. Услуги варьируются от мелкого ремонта до полной замены деталей и адаптации под пользователя. Сервис трудовой интеграции людей с инвалидностью. Компания помогает людям с ограниченными возможностями найти работу, обучает новым навыкам и связывает с работодателями. Услуги включают профориентацию, обучение и подбор вакансий. Пошив адаптивной одежды для инвалидов. Швейная мастерская разрабатывает удобную и красивую одежду, учитывая особенности людей с ограниченными возможностями. Сервис нянь для детей с особенностями развития. Такая компания подбирает и обучает нянь, умеющих работать с детьми с аутизмом, синдромом Дауна и другими особенностями. Формат может быть домашний, центровой или онлайн. Социальное такси. Сервис перевозит пожилых людей и инвалидов на специально оборудованных автомобилях. Водители проходят подготовку и помогают клиентам при посадке и выходе. Детский сад для детей с особенностями развития. Такие сады работают по адаптированным программам, где каждому ребёнку уделяется внимание. В программу входят занятия с дефектологами, логопедами и психологами, а также сенсорные комнаты и обучение родителей.

Примеры успешных кейсов

1. Ресторан «В темноте?!». Ресторан предлагает гостям уникальный опыт ужина в полной темноте. Работают в зале незрячие официанты, которые помогают гостям почувствовать атмосферу доверия и увидеть мир другими чувствами.

2. Туристическая компания «Либерти» для людей с инвалидностью. Компания организует безбарьерные путешествия для людей с инвалидностью, заранее проверяя маршруты, транспорт и гостиницы.

3. Экосистема заботы о пожилых людях «Система Забота». Служба круглосуточно помогает пожилым людям и инвалидам: экстренная связь, надомная реабилитация и социальное сопровождение по всей стране.

Шаги к успешному запуску бизнеса

Чтобы бизнес мог стабильно приносить доход и помогать людям, нужно определить целевую аудиторию, составить бизнес-план и привлечь финансирование от государства. Вот что нужно сделать.

Шаг 1. Оценить собственные ресурсы, опыт и связи, чтобы выбрать направление, в котором получится развиваться.

Шаг 2. Изучить спрос в регионе, сравнить конкурентов и понять, какие социальные проблемы можно решить через бизнес.

Шаг 3. Разработать бизнес-план с расчётом расходов, доходов и способов продвижения.

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Шаг 4. Подготовить документы для регистрации ИП или ООО и подачи заявки в реестр социальных предприятий.

Шаг 5. Зарегистрировать бизнес, выбрать налоговый режим и открыть расчётный счёт.

Шаг 6. Подтвердить статус социального предприятия и воспользоваться мерами господдержки.

Шаг 7. Распределить бюджет по приоритетам и приобрести всё необходимое для бизнеса.

Шаг 8. Запустить продвижение через соцсети, местные сообщества и партнёрские площадки.