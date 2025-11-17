Социальное предпринимательство: что это и как начать

Чтобы социальный бизнес работал легально и получал господдержку, нужен официальный статус. Вместе с юристом разбираемся, как всё правильно оформить и не упустить важные детали.
Что такое социальное предпринимательство
Социальный бизнес объединяет получение прибыли и благотворительность. Предприниматель решает социальные проблемы: поддерживает уязвимые группы населения и закрывает дефицит социальных услуг. Проще говоря, улучшает жизнь людей и зарабатывает на этом.
Основные виды деятельности:
- Образование.
- Здравоохранение и социальные услуги.
- Культура, спорт, досуг и развлечения.
- Обрабатывающие производства.
- Прочие виды услуг.
Критерии социального бизнеса
Бизнес называют социальным, если он соответствует хотя бы одному из четырёх критериев, указанных в статье 24.1 Закона №209.
Критерий 1. Компания или ИП нанимает людей из социально незащищённых категорий: малоимущих, одиноких пенсионеров, выпускников детдомов и других граждан, которым нужна социальная поддержка. Условия:
- Такие сотрудники составляют не менее 50% штата.
- Их должно быть как минимум два человека.
- На зарплаты приходится 25% от фонда оплаты труда.
С 2022 года закон дополнили, и теперь социальным предпринимателем может также стать ИП, который имеет инвалидность и работает без сотрудников (подп. 1.1 п. 1 ст. 24.1 Закона №209)
Критерий 2. Бизнес продаёт товары или услуги, которые производят сами работники из уязвимых групп. Условия:
- Выручка от этой деятельности составляет не менее 50%.
- 50% прибыли направляется на развитие этой деятельности.
Критерий 3. Предприниматель производит товары или оказывает услуги, которые помогают таким же людям с ограничениями по здоровью и другим категориям граждан улучшать качество жизни, проходить реабилитацию, получать образование и другую поддержку. Условия такие же, как выше:
- Выручка от реализации таких услуг или товаров составляет от 50%.
- На развитие деятельности направляется от 50% прибыли.
Критерий 4. Бизнес решает социальные задачи: помогает семьям и детям, развивает образование и культуру для детей, занимается установкой пандусов, поручней и подъёмников для инвалидов. Условия те же:
- Выручка не менее 50%.
- 50% прибыли идёт на развитие дела.
Как стать социальным предпринимателем
Чтобы получить такой статус, ИП и компаниям нужно подготовить подтверждающие документы и подать заявку на включение в специальный реестр. Рассмотрим подробнее.
Выбор формата бизнеса и кодов ОКВЭД
Социальным предпринимателем может стать только субъект МСП. Для получения такого статуса понадобится открыть ИП или зарегистрировать ООО.
Также нужно выбрать коды ОКВЭД. Чтобы не получить штрафы или отказ в льготах, коды должны соответствовать фактической деятельности. Вот некоторые коды для социального бизнеса:
- 85.11 — Образование дошкольное.
- 86.90.4 — Деятельность санаторно-курортных организаций.
- 87.1 — Деятельность по медицинскому уходу с обеспечением проживания.
- 88.9 — Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания.
- 90.04.3 — Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов народного творчества.
Определение категории социального бизнеса
Предпринимателю нужно проверить, соответствует ли он одному или нескольким из четырёх критериев из статьи 24.1 Закона №209. Для каждой категории социального предпринимательства установлен свой перечень документов.
Необходимые документы для регистрации
Список можно найти в приказе Минэкономразвития №773. В регионах перечень может дополняться по решению местных властей. Чаще всего основной набор документов включает:
- Выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП.
- Копию действующего штатного расписания.
- Копии трудовых договоров с работниками из уязвимых групп.
- Копии бумаг, подтверждающих, что среди сотрудников есть люди из уязвимых групп.
- Документы, доказывающие социальную направленность бизнеса: отчёты, лицензии, договоры.
Подача заявки и регистрация
Предприятия и ИП подают документы на статус социального бизнеса в региональные центры инноваций социальной сферы через МФЦ или «Госуслуги». Срок рассмотрения документов — до 30 дней.
Получение решения комиссии
Решение о включении в реестр принимает экспертная комиссия. После одобрения бизнес вносят в реестр социальных предприятий и передают информацию в ФНС. В базе МСП у такого бизнеса появляется отметка «Социальный предприниматель».
Государственная поддержка социального бизнеса
Социальный бизнес может получить от государства гранты, налоговые льготы и кредиты на выгодных условиях.
Налоги и льготы
Регионы могут устанавливать для социальных предпринимателей пониженный налог:
- 1% по УСН «Доходы» вместо 6%.
- 5% по УСН «Доходы минус расходы» вместо 15%.
От НДС освобождаются предприниматели, которые выпускают товары для людей с инвалидностью, помогают социально уязвимым гражданам, оказывают ветеринарные услуги и осуществляют уход за детьми. Полный список таких видов деятельности указан в статье 149 НК РФ.
Так же и с налогом на прибыль — его не нужно платить, если бизнес связан с образованием, медициной или социальными услугами.
Ещё бизнесам доступны налоговые каникулы, скидки на аренду государственного и муниципального имущества, субсидии для оплаты ЖКХ.
Гранты и кредиты
Все гранты можно изучить на сайте «Мой бизнес». Например, в Москве и Республике Башкортостан гранты достигают 500 000 ₽, а в Арктической зоне — до 1 млн ₽.
Средства гранта нужно использовать только по назначению в рамках социального бизнеса, а также отчитаться за них в течение трёх лет с приложением подтверждающих документов. На кредиты и налоги такие деньги направить не получится.
Кроме того, корпорация МСП выделяет социальным бизнесам льготные кредиты от 1% годовых.
А чтобы получать гранты и кредиты, ИП и ООО нужно открыть расчётный счёт.
Подберём подходящий тариф
Какой у вас бизнес?
Торгуете на маркетплейсах?
Вашему ИП меньше 90 дней?
Фонды поддержки социального предпринимательства
Один из вариантов для социального бизнеса — Фонд поддержки социальных проектов. Предпринимателей обучают, консультируют и помогают развивать свое дело.
Фонд «Наше будущее» также проводит обучение для социальных предпринимателей, помогает продавать продукцию через крупные сети и поддерживает продвижение их проектов.
Местные фонды в центрах «Мой бизнес» тоже оказывают поддержку и помогают привлекать крупных инвесторов.
Образовательные программы для предпринимателей
Выше обсудили обучение от фондов, но будущим социальным предпринимателям также доступны и вузы. Например, в МГТУ имени Баумана есть программа «Высокотехнологичное социальное предпринимательство».
РАНХиГС проводит конкурс студенческих проектов, где участников учат разрабатывать и запускать инициативы в сфере социального бизнеса. Также академия вместе с фондом «Наше будущее» организует конкурс, где победители получают консультации и стартовый капитал для своих проектов.
Идеи для социального предпринимательства
Выбор идеи зависит от актуальной социальной проблемы. Это могут быть мастерские для уязвимых групп или обучающие кружки для детей с особенностями здоровья.
Прибыльные направления для старта
- Курсы для пожилых людей. Центр обучает людей старшего возраста пользоваться смартфоном, компьютером и онлайн-сервисами. Программа включает базовые курсы, поддержку кураторов и помощь с поиском работы.
- Ремесленный хаб. Это объединённое пространство нескольких мастерских, где проходят мастер-классы и выставки. Здесь создаются и продаются изделия ручной работы, проводится обучение ремёслам.
- Кафе с сотрудниками-инвалидами. Кафе создаёт рабочие места для людей с инвалидностью и помогает формировать инклюзивное отношение в обществе. В проект входит адаптированное оборудование, обучение персонала и создание комфортной атмосферы для посетителей.
- Ремесленная мастерская с социально незащищёнными сотрудниками. В мастерской обучают и трудоустраивают людей из уязвимых категорий. Изготавливаются изделия из дерева, ткани, кожи, керамики и других материалов.
- Мастерская по ремонту инвалидных колясок. Бизнес включает ремонт и кастомизацию инвалидных кресел, ходунков и другого оборудования. Услуги варьируются от мелкого ремонта до полной замены деталей и адаптации под пользователя.
- Сервис трудовой интеграции людей с инвалидностью. Компания помогает людям с ограниченными возможностями найти работу, обучает новым навыкам и связывает с работодателями. Услуги включают профориентацию, обучение и подбор вакансий.
- Пошив адаптивной одежды для инвалидов. Швейная мастерская разрабатывает удобную и красивую одежду, учитывая особенности людей с ограниченными возможностями.
- Сервис нянь для детей с особенностями развития. Такая компания подбирает и обучает нянь, умеющих работать с детьми с аутизмом, синдромом Дауна и другими особенностями. Формат может быть домашний, центровой или онлайн.
- Социальное такси. Сервис перевозит пожилых людей и инвалидов на специально оборудованных автомобилях. Водители проходят подготовку и помогают клиентам при посадке и выходе.
- Детский сад для детей с особенностями развития. Такие сады работают по адаптированным программам, где каждому ребёнку уделяется внимание. В программу входят занятия с дефектологами, логопедами и психологами, а также сенсорные комнаты и обучение родителей.
Примеры успешных кейсов
1. Ресторан «В темноте?!». Ресторан предлагает гостям уникальный опыт ужина в полной темноте. Работают в зале незрячие официанты, которые помогают гостям почувствовать атмосферу доверия и увидеть мир другими чувствами.
2. Туристическая компания «Либерти» для людей с инвалидностью. Компания организует безбарьерные путешествия для людей с инвалидностью, заранее проверяя маршруты, транспорт и гостиницы.
3. Экосистема заботы о пожилых людях «Система Забота». Служба круглосуточно помогает пожилым людям и инвалидам: экстренная связь, надомная реабилитация и социальное сопровождение по всей стране.
Шаги к успешному запуску бизнеса
Чтобы бизнес мог стабильно приносить доход и помогать людям, нужно определить целевую аудиторию, составить бизнес-план и привлечь финансирование от государства. Вот что нужно сделать.
Шаг 1. Оценить собственные ресурсы, опыт и связи, чтобы выбрать направление, в котором получится развиваться.
Шаг 2. Изучить спрос в регионе, сравнить конкурентов и понять, какие социальные проблемы можно решить через бизнес.
Шаг 3. Разработать бизнес-план с расчётом расходов, доходов и способов продвижения.
Бизнес-план социального предпринимателя
Опишите идею — и сервис посчитает расходы и доходы, сделает анализ рынка за пару минут
Шаг 4. Подготовить документы для регистрации ИП или ООО и подачи заявки в реестр социальных предприятий.
Шаг 5. Зарегистрировать бизнес, выбрать налоговый режим и открыть расчётный счёт.
Шаг 6. Подтвердить статус социального предприятия и воспользоваться мерами господдержки.
Шаг 7. Распределить бюджет по приоритетам и приобрести всё необходимое для бизнеса.
Шаг 8. Запустить продвижение через соцсети, местные сообщества и партнёрские площадки.
Шаг 9. Вести учёт и своевременно сдавать отчётность.