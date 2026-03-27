Свой магазин или маркетплейс: где лучше продавать

До того как зарегистрировать бизнес и начать продавать, предприниматель выбирает площадку: маркетплейс или собственный интернет-магазин. Давайте разбираться, что выгоднее и принесёт больше продаж.
Собственный интернет-магазин
Создать интернет-магазин в 2026 году намного проще, чем раньше. Если десять лет назад интернет-магазины чаще заказывали у разработчиков, то теперь сделать площадку для продаж можно самому бесплатно и буквально за 5 минут.
Что продавать в интернет-магазине
Свой интернет-магазин подходит, если важен уникальный дизайн, брендинг и персонализация. Часто в интернет-магазине небольшой каталог — до 500–1 000 товаров.
Примеры:
- Эксклюзивные или сделанные своими руками украшения.
- Футболки с принтами, именные кружки, персонализированные сувениры.
- Услуги психолога, репетитора и т.д.
Преимущества собственного интернет-магазина
- Создать интернет-магазин можно бесплатно.
- Контроль цен и акций. Настраивайте скидки без одобрения маркетплейса.
- Лояльность клиентов. Собирайте базу, email-рассылки, персональные предложения.
- Универсальность. Продавайте любые законные товары, включая уникальные.
Недостатки интернет-магазина
- Трафик нужно генерировать самостоятельно. В этом поможет реклама, SEO-продвижение и социальные сети.
- Надо самостоятельно наладить приём платежей и выдачу чеков клиентов.
- Нужно настраивать доставку: договариваться со службами доставки и желательно интегрировать виджет на сайт.
Ozon и Wildberries
Для продажи на маркетплейсе подходят товары массового потребления. Покупатели заказывают их со всей страны, причём делают это регулярно.
Что продавать на маркетплейсе
- Одежда, обувь и аксессуары: бельё, футболки, детские вещи, кроссовки, туфли.
- Косметические и уходовые средства: шампуни, гели для душа, кремы.
- Бытовая химия: стиральные порошки, средства для мытья полов.
- Товары для дома: постельное белье, кухонные принадлежности.
Преимущества торговли на маркетплейсах
- Готовый трафик: миллионы покупателей на маркетплейсе. Пользователи заряжены на покупки, поэтому путь до приобретения товара короткий.
- Хранение на складе маркетплейса по системе FBO.
- Техническим обслуживанием занимается маркетплейс, самому делать ничего не надо.
Недостатки маркетплейсов
- Высокая конкуренция в массовых товарах.
- Высокие комиссии. Каждая площадка устанавливает свои требования, включая комиссии и штрафы. Большая часть прибыли может уходить на них.
Что выбрать: интернет-магазин или маркетплейс
Главный критерий выбора — массовость товара и целевая аудитория. Но есть и другие моменты, которые важно учитывать.
Если вам важен быстрый старт и масштабные продажи, подойдут маркетплейсы.
Если цель — построение долгосрочных отношений с клиентами и повышение узнаваемости продукции, выбирайте свой интернет-магазин.
Большинство предпринимателей сочетают оба варианта, используя маркетплейсы для массовых продаж, а собственный интернет-магазин — для укрепления бренда и удержания клиентов. Этот подход позволяет использовать сильные стороны каждой модели продажи и минимизировать риски.
|Критерий
|Свой интернет-магазин
|Маркетплейс
|Тип товаров
|Массовые товары, уникальные, премиум, B2B, ручная работа
|Массовые B2C: одежда, техника, косметика
|Целевая аудитория
|Средняя
|Широкая
|Конкуренция
|Высокая
|Высокая
|Отзывы
|Модерирует продавец
|Модерирует маркетплейс
|Логистика
|Гибкая, выстраивает продавец
|Негибкая, выстраивает маркетплейс. Есть ограничения на сроки хранения, штрафы за задержки
Как сделать свой интернет-магазин
Cоздать интернет‑магазин можно бесплатно.
Шаг 1. Зайдите в сервис «Витрина» от Точка Банк. Нажмите «Создать свой магазин».
Шаг 2. Введите название и укажите, что будете продавать. Добавьте свои контакты.
Шаг 3. Введите название товара, укажите категорию и опишите его. Отметьте, товар надо маркировать.
Шаг 4. Укажите, нужна ли доставка.
Шаг 5. Готово!
Теперь вы можете создавать заказы, добавлять товары, оценивать количество продаж и действия покупателей.