Свой магазин или маркетплейс: где лучше продавать

Коротко

Чтобы избежать огромных комиссий и невыгодных условий маркетплейсов, лучше создать собственный интернет‑магазин. Это позволит сформировать собственную базу лояльных клиентов, иметь возможность реализовывать допродажи и повторные продажи.

Свой интернет‑магазин стоит создавать, когда ваш бизнес выходит за рамки массовых продаж и требует индивидуального подхода.

Лучше комбинировать оба формата, чтобы минимизировать риски.

Маркетплейсы подходят для продажи массовых товаров — одежда, косметика, товары для дома. Wildberries и Ozon дают готовый трафик миллионов покупателей и удобную логистику, но надо быть готовым к высокой конкуренции и комиссиям.