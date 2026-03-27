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Свой магазин или маркетплейс: где лучше продавать

Не знаете, где продавать товары: на маркетплейсе или в собственном магазине? Давайте разбираться, чем выгодны оба варианта.

27.03.2026
74
74

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Регистрация бизнеса бесплатно

Создайте интернет-магазин за 5 минут 

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Регистрация бизнеса бесплатно

Автор

До того как зарегистрировать бизнес и начать продавать, предприниматель выбирает площадку: маркетплейс или собственный интернет-магазин. Давайте разбираться, что выгоднее и принесёт больше продаж.

Коротко
Маркетплейсы подходят для продажи массовых товаров — одежда, косметика, товары для дома. Wildberries и Ozon дают готовый трафик миллионов покупателей и удобную логистику, но надо быть готовым к высокой конкуренции и комиссиям.
Чтобы избежать огромных комиссий и невыгодных условий маркетплейсов, лучше создать собственный интернет‑магазин. Это позволит сформировать собственную базу лояльных клиентов, иметь возможность реализовывать допродажи и повторные продажи.
Свой интернет‑магазин стоит создавать, когда ваш бизнес выходит за рамки массовых продаж и требует индивидуального подхода.
Лучше комбинировать оба формата, чтобы минимизировать риски.

Собственный интернет-магазин

Создать интернет-магазин в 2026 году намного проще, чем раньше. Если десять лет назад интернет-магазины чаще заказывали у разработчиков, то теперь сделать площадку для продаж можно самому бесплатно и буквально за 5 минут.

Готовый интернет-магазин за 5 минут

Быстро загружайте товары или импортируйте их из маркетплейсов. Приём платежей, чеки клиентам и доставка уже настроены — вы можете сразу принимать заказы.

Что продавать в интернет-магазине

Свой интернет-магазин подходит, если важен уникальный дизайн, брендинг и персонализация. Часто в интернет-магазине небольшой каталог — до 500–1 000 товаров. 

Примеры:

  • Эксклюзивные или сделанные своими руками украшения. 
  • Футболки с принтами, именные кружки, персонализированные сувениры. ​
  • Услуги психолога, репетитора и т.д. 

Преимущества собственного интернет-магазина

  • Создать интернет-магазин можно бесплатно.  
  • Контроль цен и акций. Настраивайте скидки без одобрения маркетплейса.
  • Лояльность клиентов. Собирайте базу, email-рассылки, персональные предложения.
  • Универсальность. Продавайте любые законные товары, включая уникальные.

Недостатки интернет-магазина

  1. Трафик нужно генерировать самостоятельно. В этом поможет реклама, SEO-продвижение и социальные сети.
  2. Надо самостоятельно наладить приём платежей и выдачу чеков клиентов.
  3. Нужно настраивать доставку: договариваться со службами доставки и желательно интегрировать виджет на сайт.
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Ozon и Wildberries

Для продажи на маркетплейсе подходят товары массового потребления. Покупатели заказывают их со всей страны, причём делают это регулярно.

Что продавать на маркетплейсе

  • Одежда, обувь и аксессуары: бельё, футболки, детские вещи, кроссовки, туфли. 
  • Косметические и уходовые средства: шампуни, гели для душа, кремы. 
  • Бытовая химия: стиральные порошки, средства для мытья полов. 
  • Товары для дома: постельное белье, кухонные принадлежности.

Преимущества торговли на маркетплейсах

  1. Готовый трафик: миллионы покупателей на маркетплейсе. Пользователи заряжены на покупки, поэтому путь до приобретения товара короткий. 
  2. Хранение на складе маркетплейса по системе FBO
  3. Техническим обслуживанием занимается маркетплейс, самому делать ничего не надо. 

Недостатки маркетплейсов

  1. Высокая конкуренция в массовых товарах. 
  2. Высокие комиссии. Каждая площадка устанавливает свои требования, включая комиссии и штрафы. Большая часть прибыли может уходить на них. 

Что выбрать: интернет-магазин или маркетплейс

Главный критерий выбора — массовость товара и целевая аудитория. Но есть и другие моменты, которые важно учитывать. 

Если вам важен быстрый старт и масштабные продажи, подойдут маркетплейсы. 

Если цель — построение долгосрочных отношений с клиентами и повышение узнаваемости продукции, выбирайте свой интернет-магазин.  

Большинство предпринимателей сочетают оба варианта, используя маркетплейсы для массовых продаж, а собственный интернет-магазин — для укрепления бренда и удержания клиентов. Этот подход позволяет использовать сильные стороны каждой модели продажи и минимизировать риски.

КритерийСвой интернет-магазинМаркетплейс
Тип товаровМассовые товары, уникальные, премиум, B2B, ручная работаМассовые B2C: одежда, техника, косметика
Целевая аудиторияСредняя
Широкая
КонкуренцияВысокаяВысокая
ОтзывыМодерирует продавецМодерирует маркетплейс
ЛогистикаГибкая, выстраивает продавецНегибкая, выстраивает маркетплейс. Есть ограничения на сроки хранения, штрафы за задержки 

Как сделать свой интернет-магазин

Cоздать интернет‑магазин можно бесплатно. 

Шаг 1. Зайдите в сервис «Витрина» от Точка Банк. Нажмите «Создать свой магазин».

Шаг 2. Введите название и укажите, что будете продавать. Добавьте свои контакты.

Шаг 3. Введите название товара, укажите категорию и опишите его. Отметьте, товар надо маркировать. 

Шаг 4. Укажите, нужна ли доставка. 

Шаг 5. Готово!

Теперь вы можете создавать заказы, добавлять товары, оценивать количество продаж и действия покупателей. 

Вопросы по теме

Почему селлеры недовольны маркетплейсами?

Прибыль селлеров зачастую уменьшается, даже если растут продажи. Это связано с тем, что маркетплейсы часто повышают свои комиссии, вводят платежи за дополнительные услуги, а также увеличивают стоимость логистики и хранения товаров.


Кроме того, у маркетплейсов есть свои правила работы, указанные в соглашении с площадкой, а также инструкциях. При их нарушении продавца могут оштрафовать, а работу магазина остановить.

Сколько стоит сделать интернет-магазин?

Сделать интернет-магазин можно бесплатно, например в Витрине от Точка Банк или на конструкторах сайтов. Если нужен сложный сайт, понадобятся деньги: отдельная разработка и дизайн. Стоимость может достигать нескольких миллионов.

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Свой интернет-магазин или маркетплейс: где лучше продавать, преимущества и отличия — Точка Банк