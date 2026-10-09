Учредитель ООО: права, обязанности и когда он рискует личным имуществом

Коротко

— Единственный учредитель создаёт ООО своим решением. А несколько учредителей заключают договор об учреждении и подписывают протокол общего собрания. Решения об учреждении ООО, утверждении устава и оценке неденежных вкладов принимают единогласно. Дальше число голосов участника по общему правилу зависит от размера доли.

— Как выйти из ООО, зависит от числа участников и устава. Если участников несколько, долю можно продать, подарить или, если разрешает устав, выйти и получить её стоимость. Единственный участник выйти не может: остаётся продать или подарить бизнес, ликвидировать компанию либо принять нового участника и выйти, если позволяет устав.



— Учредитель — тот, кто создал компанию. Участник — тот, кто сейчас владеет в ней долей. Все учредители после регистрации ООО становятся участниками. Но не все участники — учредители: долю можно купить, унаследовать или получить, внеся вклад при увеличении уставного капитала.