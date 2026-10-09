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Регистрация бизнеса

Учредитель ООО: права, обязанности и когда он рискует личным имуществом

Учредитель ООО — это физлицо или юрлицо, которое принимает решение о создании компании, утверждает устав и формирует уставный капитал. По долгам ООО он обычно не отвечает и рискует только своей долей. Но в некоторых случаях может ответить и личным имуществом, например если его действия и решения привели компанию к банкротству.


Вместе с юристом Анастасией Машошиной разбираемся, какие у учредителя права и обязанности и когда он рискует своими деньгами.

09.10.2026
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Коротко
— Учредитель — тот, кто создал компанию. Участник — тот, кто сейчас владеет в ней долей. Все учредители после регистрации ООО становятся участниками. Но не все участники — учредители: долю можно купить, унаследовать или получить, внеся вклад при увеличении уставного капитала.
— Единственный учредитель создаёт ООО своим решением. А несколько учредителей заключают договор об учреждении и подписывают протокол общего собрания. Решения об учреждении ООО, утверждении устава и оценке неденежных вкладов принимают единогласно. Дальше число голосов участника по общему правилу зависит от размера доли.
— Как выйти из ООО, зависит от числа участников и устава. Если участников несколько, долю можно продать, подарить или, если разрешает устав, выйти и получить её стоимость. Единственный участник выйти не может: остаётся продать или подарить бизнес, ликвидировать компанию либо принять нового участника и выйти, если позволяет устав.

Кто такой учредитель ООО

Учредитель — это человек или организация, которые запускают бизнес: принимают решение о создании ООО, утверждают устав, формируют уставный капитал и распределяют доли. Как только ООО появилось в ЕГРЮЛ, учредитель становится участником общества.

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Учредитель и участник ООО — в чём разница

На практике слова часто используют как синонимы, но юридически это разные статусы.

КритерийУчредительУчастник
Кто этоСоздатель компанииВладелец доли в действующем бизнесе
Когда появляется статусПри создании ОООС момента регистрации ООО или получения доли
Чем подтверждается статусРешение или договор об учреждении ОООВыписка из ЕГРЮЛ
Может ли получить статус позжеНет, только при создании компанииДа: купить долю, получить в дар или по наследству, внести вклад при увеличении капитала
Можно ли потерять статусНет, факт создания компании не меняетсяДа: продать или подарить долю, выйти из ООО (если позволяет устав)

Каждое ООО обязано вести список участников (ст. 31.1 Федерального закона №14-ФЗ). В нём указывают данные участников, размеры их долей и сведения об оплате. Если часть долей принадлежит самой компании, в списке указывают также их размер и дату, когда они перешли к ней.

Кто может стать учредителем ООО

КтоМожет ли быть учредителемУсловия и ограниченияОснование
Граждане РФДаПо общему правилу с 18 лет. С 14 до 18 лет — с согласия родителей или законных представителей либо после эмансипацииСт. 21, 26 и 27 ГК РФ
БанкротыДа, но с ограничениямиПока идёт процедура банкротства, права участника осуществляет финансовый управляющий. Три года после её завершения нельзя быть директором или иначе участвовать в управленииСт. 213.25, п. 3 ст. 213.30 Федерального закона №127-ФЗ
ГосслужащиеДа, но с ограничениямиВладеть долей можно, но заниматься предпринимательством и управлять компанией нельзя. Если доля может привести к конфликту интересов, её передают в доверительное управлениеСт. 17 Федерального закона №79-ФЗ
Российские компанииДаМогут создать ООО и владеть им на 100%, даже если у самой компании-учредителя один владелец. Это разрешено с 1 августа 2025 годаСт. 7 Федерального закона №14-ФЗ
Иностранные граждане и компанииДа, но с ограничениямиВ стратегических отраслях, банковской, страховой и охранной сферах участие ограничено или требует разрешения. Лицам из недружественных государств для сделок с долями в действующих ООО нужно разрешение ПравкомиссииСт. 4 Федерального закона №160-ФЗ, Федеральный закон №57-ФЗ, указ Президента от 08.09.2022 №618, отраслевые законы
Госорганы и органы местного самоуправленияНетНе могут быть ни учредителями, ни участниками ООО, если иное не установлено закономСт. 66 ГК РФ
Участники с долей 50% и более и директора компаний, исключённых из ЕГРЮЛЕсть риск отказаВ течение трёх лет ФНС вправе отказать в регистрации, если компанию исключили как недействующую с долгами перед бюджетом, из-за записи о недостоверности или по закону №115-ФЗ. Отказ возможен и до исключения, если по компании уже есть запись о недостоверностиПодп. «ф» п. 1 ст. 23 Федерального закона №129-ФЗ

В ООО может быть до 50 участников. Если их больше, общество должно в течение года преобразоваться в акционерное или производственный кооператив, иначе его ликвидируют в судебном порядке.

Чем ООО отличается от других видов юридических лиц

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Любому учредителю нужно верно оформить документы для ФНС — иначе с регистрацией ООО возникнут проблемы. Чтобы не разбираться со всем самостоятельно, можно обратиться в Точка Банк. С нашей помощью открылись уже более 450 000 бизнесов.

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Обязанности учредителя в ООО

После регистрации ООО у участника появляются обязанности по Федеральному закону №14-ФЗ и ГК РФ:

  1. Оплатить долю в размере, порядке и в сроки из договора об учреждении или решения единственного учредителя. Сделать это нужно не позднее четырёх месяцев с момента регистрации ООО. Неоплаченная часть доли переходит к обществу.
  2. Участвовать в принятии решений, без которых компания не может продолжать работу, если без голоса участника решение не принять (п. 4 ст. 65.2 ГК РФ).
  3. Не вредить компании: не совершать действий, заведомо направленных на причинение ей вреда, и действий или бездействия, которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей ООО.
  4. Сообщать об изменении своих данных: имени или наименования, адреса, сведений о доле. Если участник этого не сделал, общество не отвечает за возникшие убытки (ст. 31.1 Федерального закона №14-ФЗ).
  5. Уведомить общество о заключении корпоративного договора в течение 15 дней. Содержание раскрывать не нужно (ст. 67.2 ГК РФ и ст. 8 Федерального закона №14-ФЗ).
  6. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности общества.

Также участники могут закрепить в уставе дополнительные обязанности. Для всех участников — единогласно при создании ООО или позже. Для конкретного участника — решением 2/3 голосов, если он сам голосовал «за» или дал письменное согласие.

Как создать устав ООО с одним учредителем

Как создать устав ООО с несколькими учредителями

Комментарий юриста

Дополнительные обязанности помогают партнёрам заранее договориться, кто что делает для бизнеса. Например, в устав можно включить такие:


— Вносить деньги, если компании не хватает средств, — с лимитом суммы для каждого участника.

— Не открывать конкурирующий бизнес.

— Для конкретного участника — передать компании в пользование помещение или оборудование.

Формулировать нужно конкретно: что сделать и в какой срок. Тогда, если партнёр грубо нарушит обязанности, его можно будет исключить из ООО через суд (ст. 10 Федерального закона №14-ФЗ).

Анастасия МашошинаАнастасия Машошина
Анастасия МашошинаЮрист Точка Банка

Права учредителя ООО

По закону участник вправе (ст. 8 Федерального закона №14-ФЗ и ст. 65.2 ГК РФ):

  1. Управлять компанией — голосовать на общем собрании по ключевым вопросам, таким как изменение устава, распределение прибыли, назначение директора и другие.
  2. Получать информацию — знакомиться с бухгалтерскими и другими документами компании.
  3. Получать часть прибыли — по общему правилу пропорционально доле, если устав не устанавливает иное.
  4. Распоряжаться долейпродать или подарить её по правилам закона и устава, передать по наследству, а если позволяет устав, выйти из ООО.
  5. Защищать свои права в суде — обжаловать решения собрания, оспаривать сделки компании, требовать от директора возмещения убытков.
  6. Получить часть имущества при ликвидации — после расчётов с кредиторами.

Устав может дать участникам и дополнительные права: всем сразу или кому-то конкретному. Закрепить их можно при создании ООО или позже единогласным решением собрания.

Комментарий юриста

На практике в уставе часто закрепляют такие дополнительные права:

— Право вето на ключевые решения — продажу недвижимости или крупные сделки.

— Расширенный доступ к информации — например ежемесячные финансовые отчёты.

— Распределение прибыли не по долям — если один партнёр вложил деньги, а другой ведёт бизнес.

Учтите: права, которые даны конкретному участнику, при продаже доли к покупателю не переходят.

Анастасия МашошинаАнастасия Машошина
Анастасия МашошинаЮрист Точка Банка

Ответственность учредителя ООО

По общему правилу участники не отвечают по долгам компании и рискуют только в пределах своих долей. Но в некоторых случаях они отвечают личным имуществом, кроме защищённого законом, например единственного жилья.

При субсидиарной ответственности долг сначала взыскивают с компании, а если средств не хватает — с участника. При солидарной ответственности кредитор вправе сразу потребовать весь долг с любого из должников.

Вид ответственностиКогда наступаетЧто грозитОснование
Субсидиарная при банкротствеУчастник контролировал компанию и довёл её до банкротства, например выводом активов. Участник с долей более 50% считается контролирующим, пока не докажет обратноеНепогашенные долги компании взыщут из личного имуществаСт. 61.10, 61.11 Федерального закона №127-ФЗ
Субсидиарная при исключении из ЕГРЮЛФНС исключила компанию как недействующую, а долги остались из-за недобросовестных или неразумных действий контролирующего участникаКредитор взыщет долг с участникаП. 3.1 ст. 3 Федерального закона №14-ФЗ
Субсидиарная + солидарная за завышенную оценку вкладаДолю оплатили имуществом по завышенной цене, и имущества ООО не хватает для расчёта с кредиторамиВ течение пяти лет — ответственность в размере завышения, солидарно с независимым оценщикомП. 2, 3 ст. 66.2 ГК РФ
Солидарная по неоплаченной долеДоля оплачена не полностьюОтветственность в пределах неоплаченной частиП. 1 ст. 2 Федерального закона №14-ФЗ
Солидарная по обязательствам до регистрацииОбщее собрание участников не одобрило обязательства, возникшие до создания ОООУчредители отвечают солидарноП. 6 ст. 11 Федерального закона № 14-ФЗ
АдминистративнаяНапример, если участник подал в ФНС недостоверные сведенияШтраф, при повторном нарушении или заведомо ложных сведениях — дисквалификацияЧ. 4, 5 ст. 14.25 КоАП РФ
УголовнаяПреднамеренное или фиктивное банкротство, мошенничество, уклонение от налоговШтраф, принудительные работы, лишение свободыСт. 159, 196, 197, 199 УК РФ

Виды штрафов для ООО

Комментарий юриста

Неудачный бизнес-результат сам по себе к ответственности не ведёт: нужно доказать, что к банкротству привели именно действия участника. При этом закон содержит презумпции: например, если с одобрения контролирующего лица совершены сделки, которые существенно навредили кредиторам, его вина предполагается, пока он не докажет обратное (п. 2 ст. 61.11 Федерального закона №127-ФЗ).

При этом к субсидиарной ответственности могут привлечь не только участников, но и всех, кто фактически контролировал компанию: директора, бенефициара, главбуха.

Анастасия МашошинаАнастасия Машошина
Анастасия МашошинаЮрист Точка Банка

Как выйти из состава учредителей ООО

Способ зависит от того, сколько в ООО участников и что разрешает устав.

Если участник один

Выйти из общества он не может по закону. Остаётся продать или подарить долю, принять в ООО нового участника через увеличение уставного капитала и затем выйти, если это разрешает устав, или ликвидировать компанию.

Если участников несколько

  1. Выйти из общества. Возможно, только если выход разрешён уставом. Участник подаёт компании нотариально заверенное заявление, а она выплачивает ему действительную стоимость доли — в течение трёх месяцев, если устав не устанавливает другой срок.
  2. Продать или подарить долю другому участнику. Согласие остальных не нужно, если его не требует устав (ст. 21 Федерального закона №14-ФЗ).
  3. Продать долю третьему лицу. Сначала долю предлагают участникам: у них есть преимущественное право купить её по такой же цене или по цене из устава. С 1 сентября 2025 года устав может исключить такое право для отдельных лиц или для всех. Если за 30 дней участники долю не купили, её можно продать третьему лицу: не дешевле, чем предлагали участникам. 
  4. Подарить долю третьему лицу. Возможно, если устав не запрещает. Преимущественного права у других участников здесь нет.
  5. Потребовать, чтобы компания выкупила долю. Например, если устав запрещает продажу посторонним, а участники отказались покупать. Доля переходит к компании с момента получения требования (ст. 23 Федерального закона №14-ФЗ).

Вопросы по теме

Может ли учредитель работать в своей компании?

Да: директором, бухгалтером или занимать любую другую должность. Главное — оформить отношения официально, например по трудовому договору.


С директором, который является единственным участником, можно не заключать трудовой договор. Достаточно решения единственного участника (ст. 273 ТК РФ). 

Может ли учредитель не участвовать в управлении?

Да. Текущей деятельностью руководит директор, а участвовать в общих собраниях участник по общему правилу не обязан. Исключения — решения, без которых общество не может продолжать деятельность. Если для их принятия нужен голос участника, он обязан голосовать (п. 4 ст. 65.2 ГК РФ).


За систематическое уклонение от такого голосования участника могут исключить из общества через суд.

Может ли учредитель забрать деньги из компании?

Просто так — нет: деньги принадлежат компании. Законно получить их можно, например, в виде дивидендов, зарплаты, выплаты при выходе из ООО или по договору займа. Если участник выводил деньги без оснований, а компания потом обанкротилась, его могут привлечь к субсидиарной ответственности.

Что грозит учредителю при банкротстве компании?

Обычно — только потеря доли: по долгам компании учредитель не отвечает. Но если компания обанкротилась из-за его действий, например вывода активов, долги взыщут в том числе с его личного имущества (ст. 61.11 Федерального закона №127-ФЗ).

Может ли учредитель быть судимым?

Да, судимость сама по себе не мешает создать ООО. Исключения — отдельные сферы: например с неснятой или непогашенной судимостью за умышленное преступление нельзя учредить частную охранную организацию.

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Учредитель ООО: права, обязанности и ответственность — Точка Банк