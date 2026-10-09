Учредитель ООО: права, обязанности и когда он рискует личным имуществом

Кто такой учредитель ООО
Учредитель — это человек или организация, которые запускают бизнес: принимают решение о создании ООО, утверждают устав, формируют уставный капитал и распределяют доли. Как только ООО появилось в ЕГРЮЛ, учредитель становится участником общества.
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Учредитель и участник ООО — в чём разница
На практике слова часто используют как синонимы, но юридически это разные статусы.
|Критерий
|Учредитель
|Участник
|Кто это
|Создатель компании
|Владелец доли в действующем бизнесе
|Когда появляется статус
|При создании ООО
|С момента регистрации ООО или получения доли
|Чем подтверждается статус
|Решение или договор об учреждении ООО
|Выписка из ЕГРЮЛ
|Может ли получить статус позже
|Нет, только при создании компании
|Да: купить долю, получить в дар или по наследству, внести вклад при увеличении капитала
|Можно ли потерять статус
|Нет, факт создания компании не меняется
|Да: продать или подарить долю, выйти из ООО (если позволяет устав)
Каждое ООО обязано вести список участников (ст. 31.1 Федерального закона №14-ФЗ). В нём указывают данные участников, размеры их долей и сведения об оплате. Если часть долей принадлежит самой компании, в списке указывают также их размер и дату, когда они перешли к ней.
Кто может стать учредителем ООО
|Кто
|Может ли быть учредителем
|Условия и ограничения
|Основание
|Граждане РФ
|Да
|По общему правилу с 18 лет. С 14 до 18 лет — с согласия родителей или законных представителей либо после эмансипации
|Ст. 21, 26 и 27 ГК РФ
|Банкроты
|Да, но с ограничениями
|Пока идёт процедура банкротства, права участника осуществляет финансовый управляющий. Три года после её завершения нельзя быть директором или иначе участвовать в управлении
|Ст. 213.25, п. 3 ст. 213.30 Федерального закона №127-ФЗ
|Госслужащие
|Да, но с ограничениями
|Владеть долей можно, но заниматься предпринимательством и управлять компанией нельзя. Если доля может привести к конфликту интересов, её передают в доверительное управление
|Ст. 17 Федерального закона №79-ФЗ
|Российские компании
|Да
|Могут создать ООО и владеть им на 100%, даже если у самой компании-учредителя один владелец. Это разрешено с 1 августа 2025 года
|Ст. 7 Федерального закона №14-ФЗ
|Иностранные граждане и компании
|Да, но с ограничениями
|В стратегических отраслях, банковской, страховой и охранной сферах участие ограничено или требует разрешения. Лицам из недружественных государств для сделок с долями в действующих ООО нужно разрешение Правкомиссии
|Ст. 4 Федерального закона №160-ФЗ, Федеральный закон №57-ФЗ, указ Президента от 08.09.2022 №618, отраслевые законы
|Госорганы и органы местного самоуправления
|Нет
|Не могут быть ни учредителями, ни участниками ООО, если иное не установлено законом
|Ст. 66 ГК РФ
|Участники с долей 50% и более и директора компаний, исключённых из ЕГРЮЛ
|Есть риск отказа
|В течение трёх лет ФНС вправе отказать в регистрации, если компанию исключили как недействующую с долгами перед бюджетом, из-за записи о недостоверности или по закону №115-ФЗ. Отказ возможен и до исключения, если по компании уже есть запись о недостоверности
|Подп. «ф» п. 1 ст. 23 Федерального закона №129-ФЗ
В ООО может быть до 50 участников. Если их больше, общество должно в течение года преобразоваться в акционерное или производственный кооператив, иначе его ликвидируют в судебном порядке.
Любому учредителю нужно верно оформить документы для ФНС — иначе с регистрацией ООО возникнут проблемы. Чтобы не разбираться со всем самостоятельно, можно обратиться в Точка Банк. С нашей помощью открылись уже более 450 000 бизнесов.
Обязанности учредителя в ООО
После регистрации ООО у участника появляются обязанности по Федеральному закону №14-ФЗ и ГК РФ:
- Оплатить долю в размере, порядке и в сроки из договора об учреждении или решения единственного учредителя. Сделать это нужно не позднее четырёх месяцев с момента регистрации ООО. Неоплаченная часть доли переходит к обществу.
- Участвовать в принятии решений, без которых компания не может продолжать работу, если без голоса участника решение не принять (п. 4 ст. 65.2 ГК РФ).
- Не вредить компании: не совершать действий, заведомо направленных на причинение ей вреда, и действий или бездействия, которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей ООО.
- Сообщать об изменении своих данных: имени или наименования, адреса, сведений о доле. Если участник этого не сделал, общество не отвечает за возникшие убытки (ст. 31.1 Федерального закона №14-ФЗ).
- Уведомить общество о заключении корпоративного договора в течение 15 дней. Содержание раскрывать не нужно (ст. 67.2 ГК РФ и ст. 8 Федерального закона №14-ФЗ).
- Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности общества.
Также участники могут закрепить в уставе дополнительные обязанности. Для всех участников — единогласно при создании ООО или позже. Для конкретного участника — решением 2/3 голосов, если он сам голосовал «за» или дал письменное согласие.
Права учредителя ООО
По закону участник вправе (ст. 8 Федерального закона №14-ФЗ и ст. 65.2 ГК РФ):
- Управлять компанией — голосовать на общем собрании по ключевым вопросам, таким как изменение устава, распределение прибыли, назначение директора и другие.
- Получать информацию — знакомиться с бухгалтерскими и другими документами компании.
- Получать часть прибыли — по общему правилу пропорционально доле, если устав не устанавливает иное.
- Распоряжаться долей — продать или подарить её по правилам закона и устава, передать по наследству, а если позволяет устав, выйти из ООО.
- Защищать свои права в суде — обжаловать решения собрания, оспаривать сделки компании, требовать от директора возмещения убытков.
- Получить часть имущества при ликвидации — после расчётов с кредиторами.
Устав может дать участникам и дополнительные права: всем сразу или кому-то конкретному. Закрепить их можно при создании ООО или позже единогласным решением собрания.
Ответственность учредителя ООО
По общему правилу участники не отвечают по долгам компании и рискуют только в пределах своих долей. Но в некоторых случаях они отвечают личным имуществом, кроме защищённого законом, например единственного жилья.
При субсидиарной ответственности долг сначала взыскивают с компании, а если средств не хватает — с участника. При солидарной ответственности кредитор вправе сразу потребовать весь долг с любого из должников.
|Вид ответственности
|Когда наступает
|Что грозит
|Основание
|Субсидиарная при банкротстве
|Участник контролировал компанию и довёл её до банкротства, например выводом активов. Участник с долей более 50% считается контролирующим, пока не докажет обратное
|Непогашенные долги компании взыщут из личного имущества
|Ст. 61.10, 61.11 Федерального закона №127-ФЗ
|Субсидиарная при исключении из ЕГРЮЛ
|ФНС исключила компанию как недействующую, а долги остались из-за недобросовестных или неразумных действий контролирующего участника
|Кредитор взыщет долг с участника
|П. 3.1 ст. 3 Федерального закона №14-ФЗ
|Субсидиарная + солидарная за завышенную оценку вклада
|Долю оплатили имуществом по завышенной цене, и имущества ООО не хватает для расчёта с кредиторами
|В течение пяти лет — ответственность в размере завышения, солидарно с независимым оценщиком
|П. 2, 3 ст. 66.2 ГК РФ
|Солидарная по неоплаченной доле
|Доля оплачена не полностью
|Ответственность в пределах неоплаченной части
|П. 1 ст. 2 Федерального закона №14-ФЗ
|Солидарная по обязательствам до регистрации
|Общее собрание участников не одобрило обязательства, возникшие до создания ООО
|Учредители отвечают солидарно
|П. 6 ст. 11 Федерального закона № 14-ФЗ
|Административная
|Например, если участник подал в ФНС недостоверные сведения
|Штраф, при повторном нарушении или заведомо ложных сведениях — дисквалификация
|Ч. 4, 5 ст. 14.25 КоАП РФ
|Уголовная
|Преднамеренное или фиктивное банкротство, мошенничество, уклонение от налогов
|Штраф, принудительные работы, лишение свободы
|Ст. 159, 196, 197, 199 УК РФ
Как выйти из состава учредителей ООО
Способ зависит от того, сколько в ООО участников и что разрешает устав.
Если участник один
Выйти из общества он не может по закону. Остаётся продать или подарить долю, принять в ООО нового участника через увеличение уставного капитала и затем выйти, если это разрешает устав, или ликвидировать компанию.
Если участников несколько
- Выйти из общества. Возможно, только если выход разрешён уставом. Участник подаёт компании нотариально заверенное заявление, а она выплачивает ему действительную стоимость доли — в течение трёх месяцев, если устав не устанавливает другой срок.
- Продать или подарить долю другому участнику. Согласие остальных не нужно, если его не требует устав (ст. 21 Федерального закона №14-ФЗ).
- Продать долю третьему лицу. Сначала долю предлагают участникам: у них есть преимущественное право купить её по такой же цене или по цене из устава. С 1 сентября 2025 года устав может исключить такое право для отдельных лиц или для всех. Если за 30 дней участники долю не купили, её можно продать третьему лицу: не дешевле, чем предлагали участникам.
- Подарить долю третьему лицу. Возможно, если устав не запрещает. Преимущественного права у других участников здесь нет.
- Потребовать, чтобы компания выкупила долю. Например, если устав запрещает продажу посторонним, а участники отказались покупать. Доля переходит к компании с момента получения требования (ст. 23 Федерального закона №14-ФЗ).