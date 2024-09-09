Учредительный договор для ООО: пример и правила оформления

Коротко

При этом учредительный договор не относится к учредительным документам и не заменяет устав. Он нужен для создания ООО и регулирования отношений между учредителями на этом этапе, а устав определяет работу компании уже после регистрации.

Подавать договор при регистрации ООО не обязательно. Но лучше сразу приложить его к комплекту документов, чтобы избежать вопросов от налоговых инспекторов.



Учредительный договор обязателен, если у ООО два и более учредителя. Документ составляют на общем собрании до регистрации компании. В договоре фиксируют процесс создания общества, размер уставного капитала, доли участников и сроки их внесения.