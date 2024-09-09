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Учредительный договор для ООО: пример и правила оформления

Если ООО открывают несколько учредителей, они заключают договор об учреждении общества. Он нужен, чтобы зафиксировать договорённости о создании нового ООО.

21.01.2026
3610
3610

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В статье расскажем, что такое учредительный договор, когда и зачем нужно его заключать, чем он отличается от устава ООО. Разберёмся, что нужно учесть в структуре договора, и дадим образец документа.

Коротко
Учредительный договор обязателен, если у ООО два и более учредителя. Документ составляют на общем собрании до регистрации компании. В договоре фиксируют процесс создания общества, размер уставного капитала, доли участников и сроки их внесения.
При этом учредительный договор не относится к учредительным документам и не заменяет устав. Он нужен для создания ООО и регулирования отношений между учредителями на этом этапе, а устав определяет работу компании уже после регистрации.
Подавать договор при регистрации ООО не обязательно. Но лучше сразу приложить его к комплекту документов, чтобы избежать вопросов от налоговых инспекторов.

Что такое учредительный договор

Учредительный договор — это соглашение между учредителями о создании юридического лица. Его официальное название в соответствии с законом — «договор об учреждении общества».

Такой документ составляют не только для учреждения ООО, но и для других организационно-правовых форм ведения бизнеса. Например, при учреждении акционерных обществ (АО). 

Если учредителей два и больше, договор обязателен (п. 5 ст. 11 Федерального закона №14-ФЗ). Если учредитель один, договор не требуется, так как все решения принимает единственный участник.

Несмотря на название, учредительный договор не является учредительным документом, и формально вы не обязаны подавать его в ФНС при регистрации ООО. Тем не менее инспекторы могут его запросить, поэтому лучше приложить договор к пакету документов.

Документы для регистрации ООО

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Основные положения учредительного договора

В учредительном договоре закрепляют всю важную информацию о создании ООО. 

Информация об учредителях

Сведения, которые надо предоставить, зависят от статуса учредителей. 

  • Для физлиц. Паспортные данные: ФИО, дата рождения, серия и номер паспорта, адрес регистрации.
  • Для юрлиц. Данные юрлица: название организации, юридический адрес, ИНН, КПП, ОГРН, а также реквизиты документов представителя юридического лица — учредителя.

Информация об ООО

Укажите основную информацию о создаваемом юрлице:

  1. Фирменное наименование общества — полное, например «Общество с ограниченной ответственностью „Ромашка“», и сокращённое, например ООО «Ромашка». По желанию учредителей также можно указать полное и сокращённое наименование на иностранном языке.
  2. Юридический адрес — может совпадать с адресом проживания учредителя, находиться в офисе или на производстве. Важно, чтобы по этому адресу ФНС могла фактически найти представителя компании при проверке.

При этом юридический адрес ООО должен соответствовать установленным требованиям. Если их не соблюдать, в регистрации компании могут отказать.

Требования к юридическому адресу

Сведения об уставном капитале

Пропишите общую сумму уставного капитала. Минимальный размер — 10 000 ₽. Каждый учредитель сам оплачивает свою долю в уставном капитале: деньгами, имуществом, ценными бумагами.

Информация о распределении долей и прибыли

В учредительном договоре прописывают размер и номинальную стоимость доли каждого участника. Размер доли зависит от вклада в уставный капитал. 

Представьте: Иван вложил 50% уставного капитала, а Пётр и Николай по 25%. Значит, доля Ивана в компании — половина, а доли Петра и Николая — по четверти. 

Условия и сроки оплаты долей

Если участники собираются вносить часть уставного капитала имуществом или ценными бумагами, это надо заранее прописать в учредительном договоре. Срок оплаты доли не должен превышать четыре месяца с момента регистрации общества.

Дополнительные условия

Договор можно дополнить любой значимой для компании и её учредителей информацией. Например, прописать ответственность за неисполнение сроков по внесению доли в уставный капитал. Также можно указать учредителя, который будет заниматься процессом регистрации компании. 

Устав и учредительный договор: отличия

Предприниматели иногда путают учредительный договор и устав, а иногда думают, что это один и тот же документ. Но на самом деле они отличаются.

Учредительный договорУстав
Не является учредительным документомУчредительный документ
Регулирует вопросы до создания компанииРегулирует работу после регистрации общества
Нужен для юрлиц с двумя и больше учредителямиНужен с любым количеством учредителей
Составляется один раз и не меняетсяМожет изменяться по ходу работы компании

Проще говоря, учредительный договор нужен для создания компании. А устав — для регулирования отношений между учредителями уже во время работы и при ликвидации. В этом и есть главное отличие.

Часть данных в учредительном договоре и уставе дублируется. Поэтому важно, чтобы информация в обоих документах совпадала.

Устав ООО: что такое, как составить, виды, образец

Правила составления учредительного договора

Договор об учреждении общества составляют в письменной форме. В нём указывают основные пункты

  • Порядок учреждения компании.
  • Размер уставного капитала.
  • Размер и номинальную стоимость долей, а также порядок их оплаты учредителями. 
  • Другие важные моменты совместной деятельности по усмотрению учредителей.

Договор составляют на общем собрании и подписывают все участники. Обычно для каждого учредителя готовят отдельный экземпляр. Заверять документ у нотариуса не обязательно, но при желании это можно сделать.

Пример договора об учреждении ООО с двумя учредителями и более

Учредители могут скачать готовый договор или составить его самостоятельно. Главное — учесть в структуре все обязательные пункты и включить их в содержание учредительного договора.

Если вы составляете договор самостоятельно или добавляете в него дополнительные пункты, убедитесь, что все положения соответствуют законодательству РФ. При сомнениях лучше обратиться за помощью к юристу.

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Учредительный договор для ООО: пример и правила оформления в 2026 году — Точка Банк