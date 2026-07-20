УСН или ПСН: что выбрать для строительного бизнеса в 2026 году

Эксперт по налоговому учёту и продукту Онлайн-бухгалтерия от Точка Банк

Коротко УСН чаще выбирают для ремонта под ключ и строительства с нуля: когда в договоре смешаны разные работы, а на материалы, бригаду и подрядчиков уходит большая часть выручки. На объекте «Доходы минус расходы» эти затраты вычитают из доходов и платят налог с разницы. Лимиты на УСН выше: 490,5 млн ₽ в год и до 130 сотрудников. УСН и патент можно совмещать: часть работ вести на ПСН, остальные — на УСН. Но важно помнить: для лимита ПСН доходы по обоим режимам складываются, поэтому есть риск превысить ограничение в 20 млн ₽ и потерять право на патент.

Патент подходит небольшому строительному бизнесу: ИП работает в одном регионе, занимается конкретными видами работ, а расходы на материалы, технику и работников невысокие. Налог считают не с выручки, а с потенциального дохода, который установил регион. Лимиты на ПСН в 2026 году: 20 млн ₽ дохода в год и до 15 сотрудников.

Кому доступна УСН, а кому — патент

УСН могут применять ИП и компании. Патент — только ИП.

Главное отличие — в том, с чего считают налог:

Ещё режимы отличаются лимитами, отчётностью и НДС.

Критерий УСН ПСН Виды деятельности Любые, кроме запрещённых для УСН по статье 346.12 НК РФ Только из регионального перечня. На каждый вид — отдельный патент Где действует По всей России В регионе, где получен патент. Иногда — в отдельных муниципалитетах Ставка 6% на объекте «Доходы», 15% на «Доходах минус расходы». В регионах ставки могут быть ниже 6% с потенциального дохода. В регионах ставка может быть ниже Расходы Можно учесть на объекте «Доходы минус расходы» Не учитываются Лимит дохода 490,5 млн ₽ в 2026 году 20 млн ₽ в 2026 году Сотрудники До 130 человек До 15 человек НДС До 20 млн ₽ дохода в год — НДС не платят, такой лимит действует до 2029 года.



Свыше 20 млн ₽ — на выбор:



— Пониженные ставки без вычетов: 5% при доходе до 272,5 млн ₽, 7% — до 490,5 млн ₽.



— Обычные ставки с вычетами: 0, 10 или 22%

По патентной деятельности НДС нет. Исключения — импорт и обязанности налогового агента Отчётность Декларация раз в год, книга учёта доходов и расходов (КУДиР), уведомления об исчисленных суммах. При работе с НДС — ещё декларации по НДС Декларации нет, но нужно вести книгу учёта доходов. А отчётность по основной системе (УСН или ОСНО) всё равно сдают

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Сравнение УСН и ПСН для строительного бизнеса

Для строительного бизнеса чаще удобнее УСН. Она гибче: позволяет вести разные виды работ, учитывать расходы и работать с более высоким лимитом дохода.

ПСН может быть выгоднее в узких ситуациях: если ИП работает в одном регионе, делает конкретные виды работ и у него мало расходов.

Ситуация Что чаще подходит Почему ИП выполняет узкие работы: штукатурку, малярные работы, укладку плитки, монтаж электрики или сантехники ПСН Патент удобен, если нужный вид деятельности есть в региональном перечне и расходов немного ИП ремонтирует квартиры или офисы под ключ УСН В одном договоре часто смешаны разные работы: демонтаж, отделка, электрика, сантехника и так далее Бизнес сам закупает материалы для объекта УСН «Доходы минус расходы» На патенте расходы не учитываются, а на УСН их можно включить в расходы при наличии подтверждающих документов Есть бригада, техника или подрядчики УСН «Доходы минус расходы» В строительстве такие затраты могут занимать большую часть выручки Заказчики — компании, которым нужен НДС УСН с НДС или ОСНО Патент не даёт заказчику входной НДС Работы идут в нескольких регионах УСН как основа, ПСН точечно Патент нужно получать и проверять отдельно по каждому региону, а УСН доступен по всей России Бизнес быстро растёт по выручке или сотрудникам УСН На УСН выше лимиты по доходу и численности сотрудников

Комментарий эксперта Патент не существует сам по себе: его всегда совмещают с базовым режимом — УСН или ОСНО. Патент выдают на конкретный вид деятельности, и всё, что в него не входит, облагается налогом по этому базовому режиму.

В строительстве одного патента обычно мало: компания берётся за разные работы, а патент действует только на те, что прямо в нём указаны. Остальное придётся считать по УСН или ОСНО.

При этом расходы на материалы, технику, зарплаты и подрядчиков в стройке доходят до 60–80% выручки. Поэтому базовым режимом чаще выбирают УСН «Доходы минус расходы», а патент используют точечно — под отдельные виды работ.

Главное — следить за лимитом: при совмещении доходы по УСН и ПСН суммируются, а в 2026 году лимит на ПСН — 20 млн ₽. Если превысить, право на патент теряется с начала его действия, а вернуться можно только со следующего года.

Татьяна Наумова Эксперт по налоговому учёту и продукту Онлайн-бухгалтерия от Точка Банка

Как выбрать режим под свою ситуацию

Единого ответа нет: один строительный бизнес может работать на патенте, другому безопаснее сразу выбрать УСН, а третьему — совмещать оба режима. Всё зависит от работ, расходов, заказчиков и региона.

Ниже разберём шесть распространённых ситуаций и к каждой дадим комментарий эксперта по налоговому учёту.

1. ИП работает один и делает узкие работы

Например, занимается штукатуркой, малярными работами, укладкой плитки, электромонтажом или сантехникой.

Экспертное мнение Патент имеет смысл, когда бизнес сосредоточен на узком наборе работ. Главное — заранее проверить, что именно он покрывает: если ИП берётся за разные работы, одного патента может не хватить.

Например, штукатурные, малярные и плиточные работы могут закрываться одним патентом на ремонт, а на электромонтаж или сантехнику понадобится отдельный. В таком случае стоит сложить стоимость всех нужных патентов и сравнить с налогом, который вышел бы на УСН.

Татьяна Наумова Эксперт по налоговому учёту и продукту Онлайн-бухгалтерия от Точка Банка

2. ИП выполняет ремонт под ключ

В ремонте под ключ обычно смешаны разные работы: демонтаж, черновая отделка, чистовая отделка, электрика, сантехника, закупка и доставка материалов.

Экспертное мнение Для ремонта под ключ чаще подходит УСН «Доходы минус расходы».

На патенте расходы не учитываются: сколько бы ИП ни потратил на материалы, рабочих и подрядчиков, налог не уменьшится. Есть и второй риск: патент может не покрывать все работы по договору под ключ. Тогда доходы от работ, которые в патент не входят, придётся учитывать, например на УСН или ОСНО.

На УСН «Доходы минус расходы» подтверждённые расходы можно вычесть из доходов и платить налог с разницы.

Татьяна Наумова Эксперт по налоговому учёту и продукту Онлайн-бухгалтерия от Точка Банка

3. Есть бригада, техника и субподрядчики

Когда бизнес растёт, появляются сотрудники, аренда техники и субподрядчики. Патент позволяет нанимать не более 15 человек, а расходы всё равно не уменьшают налог.

Экспертное мнение Для бизнеса с бригадой и субподрядом больше подходит УСН «Доходы минус расходы».

С субподрядом есть отдельный риск: по позиции Минфина ИП на патенте не может передавать работы другим компаниям или ИП — он может только нанимать физлиц, в том числе самозанятых ( письмо от 01.09.2023 №03-11-11/83513 ). Если часть работ выполняет субподрядная организация, доход от них налоговая может не признать патентным.

На УСН всё проще: зарплату, взносы, аренду техники, материалы и оплату подрядчиков можно списать в расходы — главное, чтобы были подтверждающие документы. Когда расходы постоянные, как в стройке, этот вариант обычно выгоднее.

Татьяна Наумова Эксперт по налоговому учёту и продукту Онлайн-бухгалтерия от Точка Банка

4. Заказчики — юрлица, которым нужен НДС

Если заказчики — физлица, НДС обычно не важен. Но крупным компаниям и генподрядчикам часто нужен входной НДС, чтобы принять его к вычету.

Экспертное мнение Важно учитывать не только налоговую нагрузку ИП, но и требования заказчиков.

На патенте ИП работает без НДС. Поэтому крупным заказчикам такой вариант может быть неудобен, даже если для самого ИП патент выгоднее.

На УСН после превышения лимита доходов возникает обязанность платить НДС. Тогда ИП на УСН может выбрать спецставку 5 или 7% без права на вычеты либо обычные ставки 0, 10 и 22% с вычетами.

При этом, если ИП выставит счёт‑фактуру с НДС 5 или 7%, заказчик сможет принять к вычету только указанную сумму налога. Из‑за этого крупным компаниям на ОСНО часто удобнее работать с подрядчиками, которые применяют обычную ставку НДС 22%.

Татьяна Наумова Эксперт по налоговому учёту и продукту Онлайн-бухгалтерия от Точка Банка

5. Объекты в разных регионах

Патент действует не по всей России, а в конкретном регионе. Иногда — даже в отдельных муниципалитетах.

Экспертное мнение УСН можно взять как основу, а ПСН использовать точечно.

Если ИП работает в нескольких регионах, патент нужно проверять отдельно по каждому: есть ли нужный вид деятельности, сколько он стоит и на какой территории действует. В такой ситуации УСН удобно оставить основной системой, а патент брать под отдельные работы в конкретном регионе.

Доходы по УСН и ПСН нужно учитывать раздельно. Но важно помнить: для лимита ПСН доходы по УСН и патенту складываются. В 2026 году их общая сумма не должна превышать 20 млн ₽.

Например, по ПСН ИП получил 12 млн ₽, а по УСН — ещё 10 млн ₽. Вместе это 22 млн ₽: лимит превышен, поэтому ИП теряет право на патент.

Татьяна Наумова Эксперт по налоговому учёту и продукту Онлайн-бухгалтерия от Точка Банка

6. ИП строит дома с нуля

Строительство нового дома — не то же самое, что ремонт или реконструкция. Поэтому патент здесь подходит редко.

Экспертное мнение Для строительства с нуля почти всегда нужен УСН. В федеральном перечне для патента есть ремонт и реконструкция существующих зданий. Нового строительства там нет.

В некоторых регионах есть патент на строительство домов. Но обычно он работает только для заказов от физлиц: например, если человек заказал ИП построить частный дом для себя.

Патент точно не подойдёт, если ИП строит дом на продажу или работает на объекте, который ещё не ввели в эксплуатацию. Недострой не считается существующим зданием даже для патента на ремонт. Такие доходы нужно учитывать на УСН или ОСНО.

Татьяна Наумова Эксперт по налоговому учёту и продукту Онлайн-бухгалтерия от Точка Банка

Когда патент выгоднее УСН

Иногда бизнесу подходят оба режима. Например, ИП делает отделку в одном регионе, укладывается в лимиты, и нужный патент в регионе есть. Тогда режимы стоит сравнить в цифрах.

Допустим, ИП планирует за год заработать 4 млн ₽ на отделочных работах и потратить 2,8 млн ₽ на материалы, рабочих и подрядчиков.

Для расчёта патента нужен ещё один показатель — потенциальный доход. Его устанавливает регион для конкретного вида деятельности, он различается по регионам и может меняться каждый год. Узнать его и посчитать стоимость патента можно в калькуляторе ФНС. Возьмём для примера 1,5 млн ₽.

Режим Как считают налог Налог Патент 1,5 млн ₽ × 6% 90 000 ₽ УСН «Доходы» 4 млн ₽ × 6% 240 000 ₽ УСН «Доходы минус расходы» 1,2 млн ₽ (4 млн ₽ − 2,8 млн ₽) × 15% 180 000 ₽

В этом примере патент дешевле: на 150 000 ₽ по сравнению с УСН «Доходы» и на 90 000 ₽ по сравнению с УСН «Доходы минус расходы».

Но так будет не всегда. Результат может измениться, если ИП выполняет разные работы и патентов нужно несколько, если в регионе действует сниженная ставка УСН или ИП попадает под налоговые каникулы.

Ещё нужно учесть страховые взносы. На ПСН и УСН «Доходы» они уменьшают налог: без сотрудников — вплоть до нуля, с сотрудниками — не больше чем наполовину. А на УСН «Доходы минус расходы» взносы просто идут в расходы, ограничения в 50% нет.

Отдельный момент — взнос 1% с дохода свыше 300 000 ₽. На патенте его считают не с реальной выручки, а с потенциального дохода. В нашем примере на УСН это 1% с 3,7 млн ₽, на патенте — с 1,2 млн ₽. Чем выше выручка, тем заметнее разница в пользу патента.

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Что будет, если потерять право на патент

Право на патент можно потерять в двух случаях:

Доходы с начала года по УСН и ПСН вместе превысили лимит. Сотрудников на патентной деятельности стало больше 15.

Если работа просто не входит в патент или объект находится в другом регионе, это не приводит к потере права на ПСН. Такие доходы нужно учитывать на УСН или ОСНО, а патент продолжит действовать.

Комментарий эксперта Главный риск — пересчёт налога задним числом. Допустим, ИП взял патент на весь 2026 год, а в ноябре доходы по УСН и ПСН вместе превысили 20 млн ₽. Право на патент теряется не с ноября, а с января — весь год пересчитают по УСН или ОСНО. Саму стоимость патента зачтут, но разницу придётся доплатить, а отчётность досдать.

Вернуться на патент сразу не выйдет. Правило такое: чтобы получить патент на какой‑то год, доход за предыдущий год не должен превышать лимит, установленный на этот новый год. На 2026 год этот лимит — 20 млн ₽.

В стройке лимит превышают быстрее, чем кажется: приходят авансы, параллельно идёт несколько объектов. Если выручка подбирается к лимиту, надёжнее держать основной УСН, а патент брать точечно — на отдельные работы.

Татьяна Наумова Эксперт по налоговому учёту и продукту Онлайн-бухгалтерия от Точка Банка

Как перейти на УСН или получить патент

После того как выбрали режим, подайте уведомление о переходе. Иначе новый ИП останется на ОСНО: перейти на УСН он сможет только с 1 января следующего года. Патент можно начать применять с любой даты в течение года, но заявление подают заранее — не позднее чем за 10 рабочих дней до начала деятельности на ПСН.

Даже если ИП планирует работать только на патенте, уведомление о переходе на УСН лучше подать сразу. Тогда доходы от работ, не попавших в патент, уйдут на УСН, а не на ОСНО.

Что нужно сделать Срок Перейти на УСН при регистрации — подать уведомление (форма действует с 31 июля 2026 года) При регистрации или в течение 30 календарных дней после постановки на учёт Перейти на УСН с другого режима — подать уведомление (форма действует с 31 июля 2026 года) Не позднее 31 декабря, чтобы применять УСН со следующего года Получить патент при регистрации ИП — подать заявление по форме №26.5-1 Одновременно с документами на регистрацию. Патент будет действовать со дня регистрации ИП Получить патент для действующего ИП — подать заявление по форме №26.5-1 Не позднее чем за 10 рабочих дней до начала применения ПСН

Новым ИП стоит проверить, есть ли в их регионе налоговые каникулы — ставка 0% для впервые зарегистрированных предпринимателей. Она может действовать и на УСН, и на патенте, но список видов деятельности каждый регион определяет сам.