УСН или ПСН: что выбрать для строительного бизнеса в 2026 году

Кому доступна УСН, а кому — патент
УСН могут применять ИП и компании. Патент — только ИП.
Главное отличие — в том, с чего считают налог:
- На УСН налог зависит от реальных показателей бизнеса: доходов или разницы между доходами и расходами.
- На патенте налог считают с потенциального дохода — суммы, которую регион установил для конкретного вида деятельности. Поэтому одинаковый патент в разных регионах может стоить по-разному. Проверить виды деятельности и стоимость патента можно в калькуляторе ФНС.
Ещё режимы отличаются лимитами, отчётностью и НДС.
|Критерий
|УСН
|ПСН
|Виды деятельности
|Любые, кроме запрещённых для УСН по статье 346.12 НК РФ
|Только из регионального перечня. На каждый вид — отдельный патент
|Где действует
|По всей России
|В регионе, где получен патент. Иногда — в отдельных муниципалитетах
|Ставка
|6% на объекте «Доходы», 15% на «Доходах минус расходы». В регионах ставки могут быть ниже
|6% с потенциального дохода. В регионах ставка может быть ниже
|Расходы
|Можно учесть на объекте «Доходы минус расходы»
|Не учитываются
|Лимит дохода
|490,5 млн ₽ в 2026 году
|20 млн ₽ в 2026 году
|Сотрудники
|До 130 человек
|До 15 человек
|НДС
|До 20 млн ₽ дохода в год — НДС не платят, такой лимит действует до 2029 года.
Свыше 20 млн ₽ — на выбор:
— Пониженные ставки без вычетов: 5% при доходе до 272,5 млн ₽, 7% — до 490,5 млн ₽.
— Обычные ставки с вычетами: 0, 10 или 22%
|По патентной деятельности НДС нет. Исключения — импорт и обязанности налогового агента
|Отчётность
|Декларация раз в год, книга учёта доходов и расходов (КУДиР), уведомления об исчисленных суммах. При работе с НДС — ещё декларации по НДС
|Декларации нет, но нужно вести книгу учёта доходов. А отчётность по основной системе (УСН или ОСНО) всё равно сдают
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Сравнение УСН и ПСН для строительного бизнеса
Для строительного бизнеса чаще удобнее УСН. Она гибче: позволяет вести разные виды работ, учитывать расходы и работать с более высоким лимитом дохода.
ПСН может быть выгоднее в узких ситуациях: если ИП работает в одном регионе, делает конкретные виды работ и у него мало расходов.
|Ситуация
|Что чаще подходит
|Почему
|ИП выполняет узкие работы: штукатурку, малярные работы, укладку плитки, монтаж электрики или сантехники
|ПСН
|Патент удобен, если нужный вид деятельности есть в региональном перечне и расходов немного
|ИП ремонтирует квартиры или офисы под ключ
|УСН
|В одном договоре часто смешаны разные работы: демонтаж, отделка, электрика, сантехника и так далее
|Бизнес сам закупает материалы для объекта
|УСН «Доходы минус расходы»
|На патенте расходы не учитываются, а на УСН их можно включить в расходы при наличии подтверждающих документов
|Есть бригада, техника или подрядчики
|УСН «Доходы минус расходы»
|В строительстве такие затраты могут занимать большую часть выручки
|Заказчики — компании, которым нужен НДС
|УСН с НДС или ОСНО
|Патент не даёт заказчику входной НДС
|Работы идут в нескольких регионах
|УСН как основа, ПСН точечно
|Патент нужно получать и проверять отдельно по каждому региону, а УСН доступен по всей России
|Бизнес быстро растёт по выручке или сотрудникам
|УСН
|На УСН выше лимиты по доходу и численности сотрудников
Как выбрать режим под свою ситуацию
Единого ответа нет: один строительный бизнес может работать на патенте, другому безопаснее сразу выбрать УСН, а третьему — совмещать оба режима. Всё зависит от работ, расходов, заказчиков и региона.
Ниже разберём шесть распространённых ситуаций и к каждой дадим комментарий эксперта по налоговому учёту.
1. ИП работает один и делает узкие работы
Например, занимается штукатуркой, малярными работами, укладкой плитки, электромонтажом или сантехникой.
2. ИП выполняет ремонт под ключ
В ремонте под ключ обычно смешаны разные работы: демонтаж, черновая отделка, чистовая отделка, электрика, сантехника, закупка и доставка материалов.
3. Есть бригада, техника и субподрядчики
Когда бизнес растёт, появляются сотрудники, аренда техники и субподрядчики. Патент позволяет нанимать не более 15 человек, а расходы всё равно не уменьшают налог.
4. Заказчики — юрлица, которым нужен НДС
Если заказчики — физлица, НДС обычно не важен. Но крупным компаниям и генподрядчикам часто нужен входной НДС, чтобы принять его к вычету.
5. Объекты в разных регионах
Патент действует не по всей России, а в конкретном регионе. Иногда — даже в отдельных муниципалитетах.
6. ИП строит дома с нуля
Строительство нового дома — не то же самое, что ремонт или реконструкция. Поэтому патент здесь подходит редко.
Когда патент выгоднее УСН
Иногда бизнесу подходят оба режима. Например, ИП делает отделку в одном регионе, укладывается в лимиты, и нужный патент в регионе есть. Тогда режимы стоит сравнить в цифрах.
Допустим, ИП планирует за год заработать 4 млн ₽ на отделочных работах и потратить 2,8 млн ₽ на материалы, рабочих и подрядчиков.
Для расчёта патента нужен ещё один показатель — потенциальный доход. Его устанавливает регион для конкретного вида деятельности, он различается по регионам и может меняться каждый год. Узнать его и посчитать стоимость патента можно в калькуляторе ФНС. Возьмём для примера 1,5 млн ₽.
|Режим
|Как считают налог
|Налог
|Патент
|1,5 млн ₽ × 6%
|90 000 ₽
|УСН «Доходы»
|4 млн ₽ × 6%
|240 000 ₽
|УСН «Доходы минус расходы»
|1,2 млн ₽ (4 млн ₽ − 2,8 млн ₽) × 15%
|180 000 ₽
В этом примере патент дешевле: на 150 000 ₽ по сравнению с УСН «Доходы» и на 90 000 ₽ по сравнению с УСН «Доходы минус расходы».
Но так будет не всегда. Результат может измениться, если ИП выполняет разные работы и патентов нужно несколько, если в регионе действует сниженная ставка УСН или ИП попадает под налоговые каникулы.
Ещё нужно учесть страховые взносы. На ПСН и УСН «Доходы» они уменьшают налог: без сотрудников — вплоть до нуля, с сотрудниками — не больше чем наполовину. А на УСН «Доходы минус расходы» взносы просто идут в расходы, ограничения в 50% нет.
Отдельный момент — взнос 1% с дохода свыше 300 000 ₽. На патенте его считают не с реальной выручки, а с потенциального дохода. В нашем примере на УСН это 1% с 3,7 млн ₽, на патенте — с 1,2 млн ₽. Чем выше выручка, тем заметнее разница в пользу патента.
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Что будет, если потерять право на патент
Право на патент можно потерять в двух случаях:
- Доходы с начала года по УСН и ПСН вместе превысили лимит.
- Сотрудников на патентной деятельности стало больше 15.
Если работа просто не входит в патент или объект находится в другом регионе, это не приводит к потере права на ПСН. Такие доходы нужно учитывать на УСН или ОСНО, а патент продолжит действовать.
Как перейти на УСН или получить патент
После того как выбрали режим, подайте уведомление о переходе. Иначе новый ИП останется на ОСНО: перейти на УСН он сможет только с 1 января следующего года. Патент можно начать применять с любой даты в течение года, но заявление подают заранее — не позднее чем за 10 рабочих дней до начала деятельности на ПСН.
Даже если ИП планирует работать только на патенте, уведомление о переходе на УСН лучше подать сразу. Тогда доходы от работ, не попавших в патент, уйдут на УСН, а не на ОСНО.
|Что нужно сделать
|Срок
|Перейти на УСН при регистрации — подать уведомление (форма действует с 31 июля 2026 года)
|При регистрации или в течение 30 календарных дней после постановки на учёт
|Перейти на УСН с другого режима — подать уведомление (форма действует с 31 июля 2026 года)
|Не позднее 31 декабря, чтобы применять УСН со следующего года
|Получить патент при регистрации ИП — подать заявление по форме №26.5-1
|Одновременно с документами на регистрацию. Патент будет действовать со дня регистрации ИП
|Получить патент для действующего ИП — подать заявление по форме №26.5-1
|Не позднее чем за 10 рабочих дней до начала применения ПСН
Новым ИП стоит проверить, есть ли в их регионе налоговые каникулы — ставка 0% для впервые зарегистрированных предпринимателей. Она может действовать и на УСН, и на патенте, но список видов деятельности каждый регион определяет сам.
Заявлять о ней нужно по-разному: на патенте ставку 0% и норму регионального закона указывают прямо в заявлении, на УСН ничего подавать не надо — ставку показывают в декларации. Каникулы действуют до конца 2026 года.