Устав ООО: что такое, как составить, виды, образец

Коротко — Типовой устав — готовый шаблон из 36 вариантов, утверждённых Минэкономразвития. Не нужно ни составлять, ни подавать — достаточно указать его номер в заявлении Р11001. — Индивидуальный — составляют под конкретный бизнес, с любыми условиями, которые не противоречат закону.

Устав можно сменить в любой момент путём подачи заявления Р13014: выбрать другой типовой из 36 вариантов, перейти с типового на индивидуальный или наоборот. Вносить правки в типовой устав нельзя.

Устав — единственный учредительный документ ООО, без которого компанию не зарегистрируют. Он бывает двух видов:

Зачем нужен устав

Но устав нужен не только для регистрации и для налоговой. Он закрепляет правила, по которым «живёт» компания, например: кто и каким образом принимает решения, как делят прибыль, что происходит с долей, если участник захочет выйти из общества.

Всё, что в уставе не прописано, регулируется законом по умолчанию, но положения закона не всегда учитывают интересы конкретной компании. Например, по закону участник вправе продать свою долю третьему лицу, если устав этого не запрещает.

При продаже доли другие участники имеют преимущественное право выкупа. Если они отказываются, доля может перейти к третьему лицу — и тогда в компании появляется новый совладелец, которого вы не выбирали.

Чтобы этого избежать, в уставе можно заранее запретить продажу посторонним или разрешить её только с согласия всех участников.

Индивидуальный или типовой устав: в чём разница

Учредители выбирают из двух вариантов: взять один из 36 типовых уставов на сайте ФНС или разработать свой.

Типовой устав

Типовой устав — одна из 36 готовых форм, утвержденных приказом Минэкономразвития от 01.08.2018 №411.

Формы отличаются набором условий: может ли участник выйти из ООО, нужно ли согласие остальных участников на продажу доли третьему лицу, переходит ли доля наследникам, как удостоверяют решения собрания и кто руководит компанией.

Выбрать подходящий вариант можно на сайте ФНС, ответив на вопросы. Составлять и распечатывать ничего не нужно: достаточно указать номер формы в заявлении Р11001 на регистрацию ООО.

В типовом уставе нет названия компании, адреса и размера уставного капитала — эти данные хранятся в ЕГРЮЛ. Поэтому при переезде или смене названия править устав не придётся: изменения вносят только в реестр.

Однако свои условия, например особый порядок распределения прибыли, добавить не получится. Текст типовой формы менять нельзя, можно только выбрать другую или перейти на индивидуальный устав.

Типовой устав не подойдёт и в таких случаях:

У компании есть печать. Если ООО её использует, сведения о печати должны быть в уставе ( . Если ООО её использует, сведения о печати должны быть в уставе ( п. 5 ст. 2 Федерального закона №14-ФЗ ). Ни в одной из 36 типовых форм печать не упоминается, а дополнить типовой устав нельзя. Деятельность требует лицензии. Контролирующие органы проверяют устав на соответствие отраслевым законам: например, у образовательной организации в уставе должны быть виды программ и уровень образования. В типовых формах таких деталей нет. Есть совет директоров. Типовые уставы рассчитаны на простую систему органов управления: директор и общее собрание участников. Полномочия совета директоров придётся прописывать самим. Создаётся ревизионная комиссия. Закон не обязывает её формировать, но если компания решила это сделать — . Закон не обязывает её формировать, но если компания решила это сделать — порядок работы фиксируют в уставе

Индивидуальный устав

Индивидуальный устав разрабатывают под конкретную компанию. В нём можно закрепить любые договорённости, которые не противоречат закону, например: ограничить продажу долей третьим лицам, описать порядок наследования доли, потребовать единогласия по крупным сделкам.

Такой устав подают в ФНС в одном экземпляре на бумаге или файлом с КЭП.

Критерий Индивидуальный устав Типовой устав Кто составляет Собственники или юрист Минэкономразвития Как подготовить Пишут с нуля или по шаблону: нужны время и знания Выбирают одну из 36 форм на сайте ФНС : быстро и бесплатно Содержание Любые условия, не противоречащие закону Фиксированный текст — выбор только из готовых вариантов Данные о компании Указаны в тексте Нет в уставе, хранятся в ЕГРЮЛ Изменения Оформляют и регистрируют в ФНС Внести нельзя, только заменить устав на другой Подача в ФНС Бумажный экземпляр или файл с КЭП Не подаётся, номер указывают в заявлении Р11001 Кому подходит Сложная структура управления, партнёрские договорённости Стандартная система управления без особых требований

Комментарий юриста Типовой устав подойдёт, если у компании один–два участника и стандартная система управления. Как только появляются партнёрские договорённости, например необходимо закрепить, у кого решающий голос при равных долях, типовая форма перестаёт работать.



Переход на индивидуальный устав возможен в любой момент, но для этого необходимо подать заявление по форме Р13014 и ожидать регистрации. Анастасия Машошина Юрист Точка Банка

Содержание устава

Обязательный минимум установлен пунктом 2 статьи 12 Федерального закона №14-ФЗ. Разбираем каждый пункт: на что обратить внимание и какие ошибки чаще всего допускают при составлении.

Наименование

Полное и сокращённое, на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Альфа» и ООО «Альфа». Нельзя использовать названия госорганов, политических партий и чужие товарные знаки. Также в уставе могут быть предусмотрены полное и сокращённое наименования на иностранном языке.

Место нахождения

Достаточно указания города, например город Москва. Полный адрес указывать не нужно, он указывается в ЕГРЮЛ. Если прописать в уставе полный адрес, то при переезде даже в соседнее здание придётся регистрировать новую редакцию устава.

Органы управления

Высший орган — общее собрание участников. Текущей работой руководит генеральный директор. Дополнительно можно предусмотреть совет директоров и ревизионную комиссию, но тогда в уставе необходимо будет описать их полномочия и порядок работы.

Размер уставного капитала

Минимальный размер — 10 000 ₽. Эту часть вносят только деньгами. Сверх минимума можно внести имуществом или правами, но их стоимость должен подтвердить независимый оценщик.

Права и обязанности участников

Участники ООО вправе управлять компанией, получать информацию о её деятельности, участвовать в распределении прибыли и распоряжаться своей долей. Выйти из состава можно только в случае, если такая возможность закреплена в уставе.

Важный нюанс: единственный участник выйти не может — у него два варианта: продать долю или ликвидировать ООО.

Обязанностей по Федеральному закону №14-ФЗ всего две: оплатить долю в течение четырёх месяцев после регистрации ООО и не разглашать конфиденциальную информацию.

Порядок перехода долей

В уставе должны быть правила продажи доли другим участникам и третьим лицам, преимущественное право покупки, наследование. Если условия не прописать, по умолчанию будут действовать нормы Федерального закона №14-ФЗ.

Хранение документов

Учредительные документы, протоколы собраний и отчётность хранятся по юридическому адресу компании. Участники имеют право знакомиться с ними и получать копии — порядок доступа обычно прописывается в уставе или внутренних регламентах.

Комментарий юриста В уставе можно опустить положения, не обязательные по закону. Например, для ООО с одним участником не нужна процедура созыва собраний — решения принимает он один. Но при появлении новых участников устав придётся перерегистрировать.



При этом обязательный перечень из пункта 2 статьи 12 Федерального закона №14-ФЗ должен быть в уставе всегда. Анастасия Машошина Юрист Точка Банка

Как составить устав

Набор правил зависит от того, один в компании учредитель или несколько.

Параметр Один учредитель Несколько учредителей Чем утверждают устав Решением учредителя Протоколом общего собрания Выход из ООО Не применяется Прописывают обязательно Прибыль Вся единственному участнику По долям или по договорённости Управление Учредитель, при этом директором может быть другое лицо Общее собрание и директор (могут быть совет директоров и ревизионная комиссия)

Для одного учредителя

Устав можно упростить: собрания, выход из общества и раздел прибыли между участниками не нужны — решения принимает один человек, и вся прибыль его. Выйти из своего ООО единственный участник не может: закон это запрещает.

Полезно сразу прописать, что решения оформляются письменно и подписываются единственным участником, — это упростит документооборот.

Скачать устав

Для нескольких учредителей

Перед тем как составлять устав, совместно с другими учредителями ответьте на пять вопросов.

Кто созывает собрания и сколько голосов нужно для решения? Что проходит большинством, а что — только единогласно? Как делят прибыль: пропорционально долям или иначе? Можно ли продать долю третьему лицу и нужно ли согласие остальных? У кого из участников будет преимущественное право покупки: у всех или только у некоторых? Переходит ли доля наследникам?

Ограничение одно: нельзя, чтобы положения устава противоречили закону.

Скачать устав

Требования к оформлению

Официальных рекомендаций к оформлению бумажного устава всего две, они закреплены в приказе ФНС от 31.08.2020 №ЕД-7-14/617@:

Левое поле — не меньше 3 см. Левый верхний угол первой страницы размером примерно 8 × 8 см оставьте свободным: туда налоговая поставит отметку о регистрации.

Больше ФНС ничего не требует: ни определённого шрифта, ни цвета, ни размера бумаги. Печатать можно с двух сторон листа. Устав не нужно прошивать, ставить на нём печать или заверять у нотариуса.

Остальное — рекомендации ГОСТ Р 7.0.97-2025. Он обязателен, только если компания сама закрепила его применение в своём локальном акте. Для нового ООО это лишь полезные рекомендации:

Нумеровать страницы со второй, номер — посередине верхнего поля. Шрифт 12–14 кегля, межстрочный интервал 1–1,5. Поля: верхнее и нижнее от 2 см, правое от 1 см.

Титульный лист не обязателен. Если он есть, на нём размещают гриф утверждения — слово «УТВЕРЖДЁН» с основанием («решением единственного учредителя» или «решением общего собрания учредителей» с указанием реквизитов протокола) и полное наименование ООО. Гриф ставят в правом верхнем углу: левый будет занят отметкой ФНС.

Подпись на самом уставе не нужна. Устав утверждают решением единственного учредителя или общего собрания учредителей, которое оформляется в виде протокола.

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Как подать устав в налоговую: все способы

Устав подают в ИФНС по месту регистрации ООО — вместе с заявлением Р11001, решением о создании ООО или протоколом общего собрания. Квитанция об уплате госпошлины 4 000 ₽ понадобится, только если подаёте документы лично в ИФНС. Также при личной подаче нужны паспорта учредителей.

Индивидуальный устав нужен в одном экземпляре, типовой подавать нет необходимости, его номер указывают в заявлении.

Способы подачи

Онлайн через Точка Банк — подготовим документы, поможем подать их в ФНС без визита в инспекцию и откроем расчётный счёт. Всё бесплатно. Онлайн через сайт ФНС или «Госуслуги» — потребуется усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП). Госпошлина не уплачивается. Онлайн через сервис «Старт бизнеса онлайн» — без госпошлины, электронную подпись оформляют в процессе, но понадобится подтверждённая биометрия в ЕБС. Вариант доступен только ООО с одним учредителем, который одновременно выступает директором. Лично в ИФНС — нужно уплатить госпошлину 4 000 ₽ и всем учредителям прийти в налоговую с паспортами. Лично у нотариуса — нотариус заверяет документы и сам направляет их в ФНС. Госпошлина не уплачивается, но оплачиваются услуги нотариуса. Ориентировочно 4 000–6 000 ₽.

Сроки регистрации

ФНС регистрирует ООО за 3–5 рабочих дней. Результат придёт на электронную почту: при успешной регистрации — лист записи ЕГРЮЛ, выписка из Единого государственного реестра налогоплательщиков (ЕГРН) и устав с отметкой налоговой.

Типовой устав налоговая не присылает: его номер будет указан в ЕГРЮЛ, а текст открыт для всех на сайте ФНС.

Риски неправильного устава

Отказ в регистрации. Если устав не соответствует обязательным требованиям закона, ФНС откажет. Придётся исправлять документ и подавать заявление заново.

Корпоративные конфликты. Классический сценарий — доли 50/50, а механизм разрешения споров не прописан: каждый участник может заблокировать решение другого, и бизнес приостановится. Поэтому порядок выхода из тупика стоит продумать заранее.

Штраф за устаревшие сведения. Если вовремя не зарегистрировать изменения, директору грозит предупреждение или штраф 5 000 ₽ (ч. 3 ст. 14.25 КоАП РФ).

Проблемы с контрагентами. Перед сделкой партнёры запрашивают устав. Если документ не совпадает с данными ЕГРЮЛ, заключение договора как минимум придётся отложить.

Как внести изменения в устав

Новое название, другой адрес в тексте устава, изменённый порядок распределения прибыли — любую правку регистрируют в ФНС.

Шаг 1. Примите решение. Единственный участник оформляет письменное решение, если участников несколько, то проводится собрание, итоги фиксируются протоколом. Для изменения устава нужно не менее ⅔ голосов, если в уставе не прописан другой порог.

Скачать решение о смене адреса

Шаг 2. Подготовьте документ. На выбор:

Лист изменений — перечень правок: какой пункт меняется, что было, что стало. Подходит для точечных поправок.

Новая редакция устава — переписанный текст целиком. Удобнее, если изменений много: после регистрации это единственный действующий документ, листы изменений больше не нужны.

Шаг 3. Заполните форму Р13014. В ней указывают, что меняется — сам устав или только сведения в ЕГРЮЛ.

Скачать форму Р13014

Шаг 4. Подайте документы. Онлайн с УКЭП через сайт ФНС или «Госуслуги», через нотариуса, лично в ИФНС, через МФЦ или почтой — ценным письмом с описью. Госпошлина при электронной подаче — 0 ₽, при бумажной — 800 ₽.