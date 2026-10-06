Уставный капитал ООО: что это, зачем нужен и как влияет на бизнес

Коротко — Капитал оплачивают в срок из договора или решения об учреждении ООО, но не позднее четырёх месяцев после регистрации компании. В назначении платежа указывают, что это оплата доли в уставном капитале. — Деньги из уставного капитала ООО можно тратить на нужды бизнеса. Но если чистые активы окажутся меньше капитала два года подряд, не считая первого года работы, капитал придётся уменьшить или ликвидировать общество.

— Минимальный уставный капитал ООО — 10 000 ₽, его вносят только деньгами. Остальное можно оплатить имуществом, ценными бумагами или правами, но их стоимость должен подтвердить независимый оценщик.

Что такое уставный капитал и для чего он нужен

По закону уставный капитал ООО складывается из номинальной стоимости долей всех участников (п. 1 ст. 14 Федерального закона №14-ФЗ). То есть из выраженной в рублях стоимости их долей.

Уставный капитал нужен не только для регистрации ООО, у него несколько функций:

Стартовая. Внесённые деньги и имущество — первые ресурсы компании для запуска работы. Распределительная. От доли в капитале зависят число голосов участника на собрании и его часть прибыли, если устав не устанавливает другой порядок. Гарантийная. Уставный капитал определяет минимальный размер имущества общества, который гарантирует интересы кредиторов. Если чистые активы компании долго остаются ниже размера уставного капитала, его придётся уменьшить или ликвидировать общество. Репутационная. Большой капитал повышает доверие банков, крупных контрагентов и инвесторов. Корпоративная. Через изменение капитала принимают новых участников и распределяют доли.

А при открытии ИП уставный капитал не нужен — предприниматель отвечает по обязательствам всем своим имуществом, кроме того, на которое нельзя обратить взыскание, например единственного жилья. Узнать, что вам больше подходит для бизнеса — ИП или ООО — поможет Точка Банк.

Минимальный размер уставного капитала

Минимум для ООО и непубличного АО — 10 000 ₽, для публичного АО — 100 000 ₽. В некоторых сферах порог выше: например, у частной охранной организации с оружием — от 250 000 ₽.

Минимум вносят только деньгами (п. 2 ст. 66.2 ГК РФ). Сверх него можно внести имущество, у которого есть денежная оценка. Например, недвижимость, оборудование, транспорт, ценные бумаги, доли в других компаниях, права на товарный знак, патент или программу, право пользования помещением.

Работой, услугами или деловой репутацией оплатить долю нельзя.

Если вносите имущество:

Проверьте устав — он может запрещать отдельные виды имущества. Закажите оценку у независимого оценщика. Номинал доли не может быть выше его оценки. Утвердите оценку решением всех участников — единогласно. Оформите акт приёма‑передачи — без него сложно подтвердить оплату. Права на недвижимость подлежат регистрации в ЕГРН, доли в другом ООО передают путём нотариального совершения сделки.

Какой размер уставного капитала выбрать в разных ситуациях

Верхней границы у капитала нет. Для стартапа или малого бизнеса достаточно минимальных 10 000 ₽, но в некоторых сферах закон требует больше, например:

Если планируете тендеры, работу с крупными заказчиками или привлечение инвестиций, есть смысл сразу заложить больше 10 000 ₽. Но размер капитала — лишь один из факторов: заказчики и банки смотрят также на выручку, активы и историю компании.

Как сформировать и оплатить уставный капитал

Если учредителей несколько, каждый оплачивает свою долю отдельно — обычно на расчётный счёт компании. В назначении платежа важно указать формулировку вроде «Оплата доли в уставном капитале на основании решения об учреждении».

Сообщать ФНС об оплате доли при создании не нужно. Но платёжное поручение или банковскую выписку об оплате лучше сохранить: они могут понадобиться, например при купле-продаже доли.

Комментарий юриста Частая ошибка — перевести деньги с личной карты без назначения платежа или написать просто «Взнос учредителя». Тогда платёж будет сложно подтвердить в качестве оплаты доли: его могут посчитать как займ или безвозмездную помощь. Формально капитал останется неоплаченным, хотя деньги уже на счёте.

Анастасия Машошина Юрист Точка Банка

Срок оплаты прописывают в договоре об учреждении, а если учредитель один — в решении. Максимальный срок — четыре месяца с даты регистрации ООО. Если установили более короткий срок, нужно уложиться в него.

Если не оплатить долю в срок, её неоплаченная часть перейдёт к обществу. Договор об учреждении также может предусматривать штраф или пени за просрочку. А право голоса, если уставом не предусмотрено иное, действует только в пределах оплаченной части доли (п. 3 ст. 16 Федерального закона №14-ФЗ).

При этом подтверждать оплату до регистрации ООО не нужно: документы можно подать с неоплаченным уставным капиталом. Зарегистрировать ООО бесплатно можно через Точка Банк. Проконсультируем, поможем с документами, откроем расчётный счёт, чтобы вы могли внести на него уставный капитал.

Пример формирования уставного капитала с двумя учредителями

Два учредителя — Иван и Пётр — открывают ООО с капиталом 100 000 ₽.

Доли: 60/40. Значит, номинал Ивана — 60 000 ₽, Петра — 40 000 ₽:

Иван переводит 30 000 ₽ на расчётный счёт и передаёт станок на 30 000 ₽ — стоимость подтверждает независимый оценщик, передачу оформляют актом.

Пётр вносит свои 40 000 ₽ полностью деньгами.

Итог: 30 000 + 30 000 + 40 000 = 100 000 ₽.

Доли участников в уставном капитале

Доля участника — это его часть уставного капитала в процентах или дробях. Например, при капитале 100 000 ₽ и номинале доли 25 000 ₽ доля составляет 25%, или 1/4.

Устав может ограничить максимальный размер доли и запретить менять соотношение долей. Такие ограничения действуют сразу для всех участников: ввести их для кого-то одного нельзя.

Продажа или дарение доли обычно требует нотариального оформления.

Комментарий юриста Порядок дополнительных вкладов и изменения долей лучше закрепить в уставе или корпоративном договоре сразу, пока между партнёрами нет разногласий. Договориться об этом в спорной ситуации гораздо сложнее. Анастасия Машошина Юрист Точка Банка

Чем отличаются номинальная и действительная стоимость доли

Номинальная стоимость — стоимость доли в рублях. По соотношению номинальной стоимости доли и уставного капитала определяют размер доли участника — при капитале 100 000 ₽ и номинальной стоимости доли 50 000 ₽ участнику принадлежит 50%.

Действительная стоимость — часть стоимости чистых активов компании, пропорциональная размеру доли. Она может меняться вместе со стоимостью активов и обязательств компании.

Действительную стоимость выплачивают, например, при выходе участника из ООО. По общему правилу — в течение трёх месяцев со дня возникновения обязанности по выплате. Если участник или общество не согласны с расчётом по бухгалтерской отчётности, его можно оспорить в суде, где стоимость чистых активов определяют с учётом рыночной стоимости имущества компании.

Как увеличить уставный капитал

Если капитал полностью оплачен и устав не запрещает увеличение, нарастить капитал можно за счёт:

Средств самой компании. Например, из нераспределённой прибыли или резервов. Доли участников не меняются, растёт номинальная стоимость их долей. Решение принимают не менее чем 2/3 голосов на основе прошлогодней бухгалтерской отчётности.

Сумма увеличения не может превышать разницу между чистыми активами и суммой уставного капитала и резервного фонда.

Вкладов текущих участников. Когда все вносят деньги или имущество пропорционально своим долям, для решения достаточно 2/3 голосов от общего числа голосов участников, если устав не требует большего. Срок внесения — два месяца, но устав или решение могут предусматривать другой срок.

Когда вклад вносит один участник, нужно единогласное решение всех участников. Внести вклад нужно не позднее шести месяцев с даты принятия решения.

Вкладов нового участника. Нужно единогласное решение всех участников и отсутствие запрета в уставе.

Пошаговый алгоритм:

Оформляют протокол общего собрания или решение единственного участника. В документе указывают способ увеличения, сумму вкладов, сроки и порядок их внесения. Протокол или решение удостоверяет нотариус. Вносят деньги или имущество, для которого провели независимую оценку. В течение месяца подают документы в ФНС: заявление по форме Р13014, устав в новой редакции или лист изменений к нему, протокол собрания или решение участника, подтверждение внесения вклада и квитанцию об уплате госпошлины 800 ₽. При электронной подаче, в том числе через нотариуса, госпошлина не нужна. В течение пяти рабочих дней налоговая внесёт изменения и пришлёт лист записи ЕГРЮЛ.

Как уменьшить уставный капитал

Уставный капитал можно уменьшить добровольно, но не ниже 10 000 ₽. Обычно так поступают, когда капитал изначально заложили слишком большим и хотят вернуть часть денег. Перед крупными тендерами с этим лучше не спешить: заказчики смотрят в том числе и на размер капитала.

Уменьшение затрагивает интересы кредиторов, поэтому их нужно уведомить. В течение трёх рабочих дней после решения общество сообщает о нём в ФНС, а затем дважды с интервалом в месяц публикует уведомление в «Вестнике государственной регистрации» (п. 3 ст. 20 Федерального закона №14-ФЗ).

В течение 30 дней после второй публикации кредиторы, чьи требования возникли до публикации уведомления, вправе потребовать досрочного исполнения обязательств. А если это невозможно, то требовать прекращения обязательств и возмещения убытков. На обращение в суд у них есть шесть месяцев со дня последней публикации (п. 5 ст. 20 Федерального закона №14-ФЗ).

Есть и обязательные случаи уменьшения:

Риски и ответственность участников ООО

По общему правилу участники ООО не отвечают по долгам компании. Они несут лишь риск убытков в пределах стоимости своих долей, не рискуя личным имуществом. Но есть исключения.

Субсидиарная ответственность — главный риск. Если компания банкротится и суд установит, что к этому привели действия участников и других контролирующих лиц, они ответят по её долгам личным имуществом. Это, например, вывод активов, заведомо убыточные решения, несвоевременная подача заявления о банкротстве.

Солидарная ответственность возникает, например, когда участники завысили стоимость имущества, внесённого в капитал. Тогда они вместе с оценщиком отвечают в размере завышения в течение трёх лет с момента регистрации. Также участники солидарно отвечают по обязательствам, возникшим до регистрации ООО, если собрание их не одобрило.

Административная и уголовная ответственность — недостоверные сведения в ЕГРЮЛ, налоговые нарушения, преднамеренное банкротство могут повлечь крупные штрафы, блокировки счёта, ограничения на имущество.

Комментарий юриста Само по себе владение долей не порождает ответственности: нужна доказанная связь между конкретными действиями участника и ущербом. Но в спорах о банкротстве доказывать свою добросовестность часто приходится самому контролирующему лицу. Анастасия Машошина Юрист Точка Банка

Чек-лист для проверки уставного капитала

Сверяйтесь с этим списком при создании ООО, раз в год и перед любыми изменениями капитала: так проще избежать отказов ФНС и претензий кредиторов.

При создании ООО

Минимальный размер соблюдён: 10 000 ₽, для некоторых сфер выше

Доли оплачены в срок из договора или решения об учреждении, но не позднее четырёх месяцев после регистрации

В назначении платежа указано, что это оплата доли в уставном капитале

Вклады имуществом и правами подтверждены оценкой, решением участников и документами о передаче

Каждый год

Данные о капитале и долях совпадают в уставе, списке участников и ЕГРЮЛ

Чистые активы по итогам года не ниже капитала — если они меньше два года подряд, капитал придётся уменьшить или ликвидировать общество

Доли, которые перешли к обществу, распределены, проданы или погашены в течение года

При изменении капитала