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Уведомление о старте бизнеса: новые требования с сентября 2025 года

С сентября 2025 года ИП и ООО не нужно уведомлять контролёров о начале некоторых видов деятельности. Какие именно направления освободили от такой обязанности и что ещё поменяется в подаче уведомлений, читайте в новости.

13.08.2025
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Правительство утвердило новый документ — Правила формирования и ведения Единого реестра уведомлений. Действовать они будут шесть лет: с 01.09.2025 до 01.09.2031. 

К правилам приложили обновлённый список видов деятельности, о которых ИП и ООО должны сообщать контролёрам на старте работы. В целом перечень остался тем же, но некоторые виды деятельности исключили, а именно:

  • гостиничные услуги и временное проживание;
  • производство мясных и диетических продуктов, детского питания, некоторых кондитерских изделий и других позиций;
  • производство готовых кормов для животных;
  • переработку и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков.

Другие ключевые изменения

📌 С сентября все уведомления нужно подавать онлайн через Госуслуги или региональный портал государственных и муниципальных услуг. Бумажные документы потребуются, только если заявление направляется в ФСБ или органы внешней разведки.

📌 С 27 июня штрафы за неуведомление о старте бизнеса выросли более чем в два раза. Подробнее об этом читайте в отдельной новости.

Как начинающим предпринимателям действовать с сентября 2025 года

Проверьте, есть ли ваш вид деятельности в обновлённом перечне, который утвердило Правительство РФ. 

→ Если в списке нет вида деятельности — можно начинать работу без уведомления контролёров.

→ Если вид деятельности в списке есть — подайте уведомление онлайн через Госуслуги. Бумажные документы понадобятся только в исключительных случаях. 

Например, услуги общественного питания в перечне есть. Значит, для открытия кафе потребуется подать уведомление в Роспотребнадзор.

С уведомлениями лучше не затягивать. Иначе рискуете нарваться на повышенные штрафы по КоАП РФ.

Источник: Постановление Правительства РФ от 27.05.2025 № 725.

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Уведомление о старте бизнеса: что поменяется с сентября 2025 года — Точка Банк