Уведомление о старте бизнеса: новые требования с сентября 2025 года

Правительство утвердило новый документ — Правила формирования и ведения Единого реестра уведомлений. Действовать они будут шесть лет: с 01.09.2025 до 01.09.2031.

К правилам приложили обновлённый список видов деятельности, о которых ИП и ООО должны сообщать контролёрам на старте работы. В целом перечень остался тем же, но некоторые виды деятельности исключили, а именно:

гостиничные услуги и временное проживание;

производство мясных и диетических продуктов, детского питания, некоторых кондитерских изделий и других позиций;

производство готовых кормов для животных;

переработку и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков.

Другие ключевые изменения

📌 С сентября все уведомления нужно подавать онлайн через Госуслуги или региональный портал государственных и муниципальных услуг. Бумажные документы потребуются, только если заявление направляется в ФСБ или органы внешней разведки.

📌 С 27 июня штрафы за неуведомление о старте бизнеса выросли более чем в два раза. Подробнее об этом читайте в отдельной новости.

Как начинающим предпринимателям действовать с сентября 2025 года

Проверьте, есть ли ваш вид деятельности в обновлённом перечне, который утвердило Правительство РФ.

→ Если в списке нет вида деятельности — можно начинать работу без уведомления контролёров.

→ Если вид деятельности в списке есть — подайте уведомление онлайн через Госуслуги. Бумажные документы понадобятся только в исключительных случаях.

Например, услуги общественного питания в перечне есть. Значит, для открытия кафе потребуется подать уведомление в Роспотребнадзор.

С уведомлениями лучше не затягивать. Иначе рискуете нарваться на повышенные штрафы по КоАП РФ.