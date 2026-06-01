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В России обновляют ОКВЭД для бизнеса: каким будет новый классификатор

Новый ОКВЭД-3 планируют утвердить до конца 2027 года и запустить с 2029-го.

01.06.2026
48
48

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Правительство приступило к разработке новой версии ОКВЭД — классификатора видов экономической деятельности. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на презентацию Минэкономики и ВШЭ.

Уже летом ведомства предложат новые коды по отраслям. ОКВЭД-3 планируют утвердить до конца 2027 года, а заработает он с 2029-го. 

За основу взяли европейский классификатор NACE 2.1 — международный стандарт на базе классификации ISIC ООН. Его адаптируют под российскую специфику.

Как выбрать ОКВЭД для ИП и ООО

Актуальный справочник кодов ОКВЭД

Зачем меняют ОКВЭД? В «Опоре России» выделяют две задачи. Первая — навести порядок в традиционных отраслях: многие виды деятельности сейчас «спрятаны» в слишком общих группах. Вторая — добавить то, чего в ОКВЭД-2 просто нет: коды для стриминга, инфлюенс-маркетинга и майнинга криптовалют.

Что получит бизнес? Отраслевую поддержку государство назначает по кодам ОКВЭД — с точным кодом проще на неё претендовать. А единые данные в реестрах ФНС убирают разночтения и снижают риск лишних проверок и споров с контрагентами.

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В России обновляют ОКВЭД для бизнеса: каким будет новый классификатор — Точка Банк