В России обновляют ОКВЭД для бизнеса: каким будет новый классификатор

Правительство приступило к разработке новой версии ОКВЭД — классификатора видов экономической деятельности. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на презентацию Минэкономики и ВШЭ.

Уже летом ведомства предложат новые коды по отраслям. ОКВЭД-3 планируют утвердить до конца 2027 года, а заработает он с 2029-го.

За основу взяли европейский классификатор NACE 2.1 — международный стандарт на базе классификации ISIC ООН. Его адаптируют под российскую специфику.

Зачем меняют ОКВЭД? В «Опоре России» выделяют две задачи. Первая — навести порядок в традиционных отраслях: многие виды деятельности сейчас «спрятаны» в слишком общих группах. Вторая — добавить то, чего в ОКВЭД-2 просто нет: коды для стриминга, инфлюенс-маркетинга и майнинга криптовалют.