Коротко Больше всего на доход влияют место установки, ассортимент и расходы на обслуживание. Если первая точка показывает хороший результат, можно постепенно добавлять новые автоматы.

Вендинговый бизнес можно начать с одного автомата и на старте обходиться без большого штата. Для запуска понадобится в среднем от 200 000 до 600 000 ₽ на один аппарат. Нужно зарегистрировать бизнес, оформить место для установки, подключить онлайн‑кассу и безналичную оплату.

Что такое вендинг и как он работает

Вендинг — это продажа товаров через автоматы без кассира. Покупатель выбирает товар на экране, платит картой или телефоном и сразу получает покупку.

По оценке Европейской вендинговой ассоциации, в 2025 году объём российского рынка вендинга составил около 130 млрд ₽ — на 7–10% больше, чем годом ранее.

Обычно через автоматы продают то, что берут на ходу:

Кофе, воду, соки, газировку.

Снеки, шоколад, готовые блюда.

Зарядки, наушники и другие мелочи.

Преимущества и недостатки вендингового бизнеса

✅ Плюсы ❌ Минусы Простота управления. Автомат работает сам, а продажи, остатки и состояние оборудования можно контролировать онлайн Зависимость от места. Выгодные точки с большим потоком часто уже заняты, а на слабой локации даже хороший автомат приносит мало Небольшие вложения. Начать можно с одного автомата — это один из вариантов . Начать можно с одного автомата — это один из вариантов бизнеса до 500 000 ₽ Точка может не оправдать ожиданий. Заранее рассчитайте, какую аренду она выдержит, и не заключайте долгий договор, пока не проверили её на практике Гибкость. Если точка не приносит прибыли, автомат можно перенести. Расширять бизнес тоже просто — достаточно добавлять новые аппараты Поломки и повреждения. Простой снижает выручку и требует расходов на ремонт. Лучше размещать автоматы в охраняемых местах или под видеонаблюдением Минимум персонала. На старте владелец может обслуживать автоматы сам: загружать товар и проверять состояние Неравномерная выручка. В офисах продажи снижаются в выходные, праздники и отпускной сезон. Такие просадки нужно учитывать

Виды вендинговых аппаратов

Основные виды вендинговых аппаратов:

Кофейные — варят зерновой или растворимый кофе, иногда чай и какао. Популярны в офисах, вузах, поликлиниках и на вокзалах. Снековые — продают шоколадки, чипсы, воду, газировку: то, что покупают быстро и без раздумий. С готовой едой — разогревают блюда и выдают их горячими. Подходят для бизнес-центров и заводов. С линзами — продают контактные линзы и растворы, востребованы в торговых центрах и рядом с клиниками. Аппараты услуг — делают фото, копируют документы, заряжают телефоны. С питьевой водой — наливают воду в тару покупателя. Удобны в жилых районах. Цветочные — выдают готовые букеты в упаковке. Чаще их ставят у вокзалов, в ТЦ и возле офисов. С игрушками и сувенирами — хорошо работают в ТЦ, кинотеатрах, парках и музеях. С аксессуарами — продают зарядки, батарейки, переходники, перчатки. Полезны в метро и общественных местах.

Как начать вендинговый бизнес

Пошагово разберём, как можно запуститься.

Шаг 1. Регистрация бизнеса и оформление

Прежде чем ставить автоматы, нужно зарегистрировать бизнес. Форма зависит от масштабов и планов на развитие.

ИП — удобный вариант для вендинга. Можно покупать продукцию у поставщиков, нанимать операторов и заключать договоры с арендодателями. Отчётность простая, налоги зависят от выбранной системы. При этом предприниматель отвечает по долгам всем своим имуществом.

ООО — подойдёт, если работаете с партнёрами или планируете крупные контракты. Понадобятся устав, уставный капитал минимум 10 000 ₽ и бухгалтерский учёт. При этом участники по общему правилу не отвечают по долгам компании личным имуществом.

После регистрации нужно выбрать систему налогообложения. Для вендинга подходят разные варианты, поэтому лучше заранее сравнить условия и ограничения.

Комментарий эксперта Для вендинга часто выбирают ПСН или УСН с объектом «Доходы». Самозанятость (НПД) подходит реже: на ней нельзя перепродавать закупленные товары и продавать товары с обязательной маркировкой.

Подходящий режим зависит от конкретного бизнеса: региона, выручки, количества сотрудников и других условий. Поэтому систему налогообложения лучше выбирать до запуска, а не после установки автоматов.



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После регистрации откройте расчётный счёт и зарегистрируйте онлайн-кассу с фискальным накопителем. Для нескольких автоматов иногда можно использовать одну удалённую кассу. При этом нужно соблюдать требования 54-ФЗ к работе вендинговых аппаратов и выдаче кассового чека.

После этого настройте безналичную оплату: банковскими картами и, при необходимости, через СБП. Оборудование и условия подключения зависят от выбранного банка и модели автомата.

Лицензия для обычного вендингового бизнеса не нужна. Уведомление в Роспотребнадзор о начале деятельности для торговли через автоматы тоже подавать не требуется.

Дополнительные требования появляются, если продаёте отдельные категории товаров. Например, для вендингового автомата с бутилированной водой нужно зарегистрироваться в системе «Честный ЗНАК» и настроить работу с маркированными товарами.

Шаг 2. Исследование рынка и выбор локации

Начать стоит с понимания, где и что будут покупать ваши клиенты. Изучите рынок в своём городе: какие автоматы уже стоят, какие товары пользуются спросом и где есть свободные точки.

Лучше всего автоматы работают там, где люди совершают быстрые покупки, — в бизнес-центрах, вузах, больницах, на вокзалах, в метро, торговых центрах и жилых районах.

Важно учитывать не только трафик, но и тип аудитории: в фитнес-клубе купят протеиновые батончики, в бизнес-центре — кофе и воду. Для стабильных продаж место должно иметь:

Разрешение от собственника или управляющей компании. Доступ к розетке 220 В и достаточную мощность: для кофе-автомата 1,5–3 кВт. Стабильное подключение к интернету для онлайн-кассы и безналичной оплаты. Для кофейных аппаратов — возможность подключения к воде или сливу, если это требуется конкретной модели.

Заранее подберите несколько запасных мест на случай, если выбранная точка не оправдает ожиданий. Если работаете на ПСН, при переносе автомата на другой адрес может потребоваться переоформить патент.

Шаг 3. Покупка аппаратов

Главный вопрос — купить автомат самостоятельно или работать по франшизе.

Кофейный автомат стоит в среднем от 200 000 до 500 000 ₽, снековый — от 150 000 ₽. На вторичном рынке можно найти дешевле, но важно проверить документы и состояние техники.

Перед покупкой убедитесь, что у автомата:

Есть декларация или сертификат ЕАЭС. Есть модуль для онлайн-кассы или экран с QR-кодом чека. Поддерживаются нужные способы оплаты: банковской картой или телефоном, через СБП, а при необходимости — наличными через монето- и купюроприёмник. Исправны модем, системы нагрева или охлаждения, корпус без повреждений. Есть гарантия и сервис поблизости.

Франшиза подойдёт тем, кто хочет готовую модель бизнеса, обучение и поддержку при запуске и готов платить паушальный взнос и роялти.

Лучше начинать с 1–2 автоматов и только потом расширяться. Так проще понять спрос, расходы на обслуживание и перспективы точки.

Шаг 4. Заключение договоров аренды

Нужно официально оформить аренду. Без договора ставить автоматы нельзя — иначе можно получить штраф и требование демонтировать оборудование.

Договор заключают с собственником помещения или управляющей компанией. В нём прописывают:

Точный адрес и место установки автомата — важно также указать холл, коридор, этаж. Срок аренды и размер платы — фиксированной суммой или процентом от выручки. Условия доступа к автомату для обслуживания. Подключение к электричеству и интернету, если нужно. Ответственность сторон, порядок расторжения договора и возмещения убытков.

Если автомат размещают на общем имуществе многоквартирного дома, потребуется решение собственников. Договор может заключить УК или ТСЖ, если собственники наделили их такими полномочиями. В метро и на вокзалах места предоставляют по итогам торгов, а в аэропортах — по правилам администрации.

СОВЕТ Перед подписанием договора лучше показать его юристу — это поможет избежать скрытых условий и проблем в будущем.



Шаг 5. Налаживание поставок и обслуживания

Когда автоматы установлены, важно наладить поставки и следить за их состоянием. Проверяйте документы, сроки годности и условия хранения. Лучше работать с несколькими партнёрами, чтобы не зависеть от одного.

Обслуживание включает загрузку товаров, чистку, проверку температуры и исправности автомата. Пока автоматов немного, это можно делать самому. Когда сеть вырастет — наймите оператора или подключите сервисную компанию.

Полезно вести простой журнал обслуживания: записывать даты загрузки, чистки и ремонта. Это помогает держать всё под контролем и подтвердить Роспотребнадзору, что санитарные нормы выполняются.

Для автоматов, которые готовят пищевую продукцию из ингредиентов, например кофе, одного журнала обслуживания недостаточно. Нужно разработать и соблюдать процедуры производственного контроля, основанные на принципах ХАССП, — это требование ТР ТС 021/2011, за его нарушение штрафуют по статье 14.43 КоАП РФ.

Современные автоматы можно подключить к системе телеметрии. Она показывает выручку, остатки товаров и состояние оборудования, а также может сообщать о сбоях. Это помогает быстрее реагировать на проблемы и планировать обслуживание.

Чек-лист перед запуском

Перед установкой первого автомата проверьте:

Бизнес зарегистрирован как ИП или ООО.

Есть договор на размещение автомата, если место вам не принадлежит.

Получены документы, подтверждающие соответствие автомата требованиям ЕАЭС.

Есть документы на товары от поставщиков: декларации о соответствии, накладные.

Оформлены медицинские книжки на тех, кто обслуживает автоматы с продуктами и напитками.

Онлайн-касса зарегистрирована в ФНС и настроена для работы с автоматом.

Если продаёте маркированные товары — бизнес зарегистрирован в системе «Честный ЗНАК» и настроена работа с маркировкой.

Финансовая модель вендингового бизнеса

Расчёты ниже — усреднённые. Чтобы собрать свой бизнес-план с финансовой моделью, попробуйте бесплатный сервис от Точка Банк.

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Расчёт стартовых инвестиций

Для запуска вендингового бизнеса понадобится в среднем от 200 000 до 600 000 ₽ на один автомат.

Статья расходов Сумма, ₽ Покупка вендингового автомата 150 000–500 000 Доставка и установка 10 000–20 000 Стартовая закупка товаров 10 000–20 000 Аренда места за первый месяц 10 000–30 000 Брендирование и реклама (по желанию) 10 000–20 000

Расчёт ежемесячных расходов

В среднем такие расходы составляют 30 000–100 000 ₽ в месяц на одну точку.

Статья расходов Сумма, ₽ Аренда и коммунальные платежи 10 000–30 000 Пополнение ассортимента 20 000–50 000 Обслуживание, чистка, расходники 5 000–10 000 Комиссия банка за эквайринг 1 000–2 000

Если появляется сотрудник, который обслуживает автоматы, то расходы увеличиваются в среднем на 70 000–100 000 ₽: это зарплата, уплата налогов и страховых взносов, расходы на дорогу и другое.

Комментарий эксперта Важно учитывать, как считается налог на выбранном режиме. Например, на УСН «Доходы» налог рассчитывают со всей выручки, а не с прибыли после аренды и закупок. Поэтому платить его придётся даже в месяц с минимальной прибылью. Страховые взносы ИП за себя тоже нужно учитывать независимо от того, были продажи или нет.

Татьяна Наумова Эксперт по налоговому учёту и продукту Онлайн-бухгалтерия от Точка Банк

Оценка потенциальной прибыли

Средняя выручка одного автомата — 30 000–80 000 ₽ в месяц. Чистая прибыль после всех расходов — 10 000–30 000 ₽ в зависимости от места и ассортимента.

Вложения обычно окупаются за 1–3 года, а при удачной локации — быстрее.

Маркетинг и продвижение вендингового бизнеса

В вендинге главный маркетинговый инструмент — сам автомат и его расположение. Но выручку можно увеличить и без смены точки.

Внешний вид. Яркая оклейка, понятные цены и фото товаров привлекают внимание. Следите за чистотой автомата при каждом обслуживании.

Программы лояльности. Например, каждый 10-й кофе бесплатно. Такие механики можно настроить через приложение, бонусную карту или встроенную систему автомата.

Акции. Используйте сезонные предложения и комбо, а информацию о них размещайте на экране автомата и в соцсетях.

Онлайн-каналы. Публикуйте адреса точек, новинки и отзывы в социальных сетях. Это особенно полезно для сети из нескольких автоматов.