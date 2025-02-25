Всё о налогах и видах деятельности самозанятых граждан в 2026 году

Самозанятость выбирают за простую регистрацию, низкие налоги и минимум отчётности. В статье разберём, кто может работать на НПД, чем можно заниматься, как платить налог и когда пора переходить на ИП.
Кто может стать самозанятым
Самозанятость — это налоговый режим, который называется налогом на профессиональный доход (НПД). Применять его могут физлица и ИП, а из иностранцев — граждане стран ЕАЭС (Казахстан, Белоруссия, Армения, Киргизия) и Украины. Главное условие — работать на себя, без работодателя и наёмных сотрудников.
На НПД можно работать отдельно или совмещать его с работой по трудовому договору. Например, человек может быть дизайнером в компании, а по вечерам брать частные заказы как самозанятый. Главное — не оказывать услуги текущему работодателю, а также бывшему работодателю в течение двух лет после увольнения.
Какие виды деятельности доступны самозанятым
В Федеральном законе №422-ФЗ нет закрытого списка разрешённых видов деятельности для самозанятых. Работает общий принцип: можно заниматься тем, что не запрещено для НПД.
|Категория
|Примеры
|Интернет и цифровые услуги
|Программирование, веб-дизайн, вёрстка, настройка рекламы, техподдержка
|Красота и здоровье
|Маникюр, парикмахерские услуги, спа- и расслабляющий массаж, услуги стилиста
|Обучение
|Репетиторство, онлайн-курсы, тренировки, консультации
|Ремонт и строительство
|Услуги сантехника, электрика, отделочника, дизайнера интерьеров
|Авто и перевозки
|Перевозка пассажиров и грузов, автомойка, мелкий авторемонт
|Фото, видео и контент
|Фотосъёмка, видеосъёмка, написание текстов, ведение соцсетей, монтаж видео
|Юридические и финансовые услуги
|Юридические консультации, бухгалтерские услуги, налоговые консультации
|Дом и быт
|Клининг, услуги няни, сиделки, повара, помощь по дому
|Продажа собственной продукции
|Торты на заказ, украшения, изделия народных промыслов
|Аренда жилья
|Сдача жилого помещения в аренду: квартиры, комнаты или дома
|Развлечения и мероприятия
|Услуги ведущего, аниматора, музыканта, экскурсовода
Это не окончательный список. При регистрации в приложении «Мой налог» можно выбрать несколько видов деятельности. Если направление работы изменится, его можно обновить в настройках профиля.
Какие действуют ограничения и условия для самозанятых
Самое важное ограничение — годовой доход не должен превышать 2,4 млн ₽. Кроме того, предпринимателям на НПД запрещено:
- Торговать подакцизными товарами, например алкоголем, табаком и топливом, а также товарами, подлежащими обязательной маркировке.
- Иметь сотрудников по трудовым договорам.
- Добывать и продавать полезные ископаемые.
- Перепродавать товары, за исключением тех, что изготовлены самостоятельно.
- Работать по агентским договорам, а также по договорам комиссии и поручения.
- Оказывать услуги доставки с приёмом платежей, кроме случаев, когда используется касса продавца.
- Заниматься майнингом, покупкой или продажей цифровой валюты.
- Сотрудничать с бывшим работодателем в течение двух лет после увольнения.
- Совмещать НПД с другими налоговыми режимами, например ИП не может одновременно работать на НПД и УСН.
Какие преимущества у самозанятости
Режим НПД — это не только низкие налоговые ставки. Вот что ещё получают самозанятые:
- Налог только с фактического заработка. Нет выручки — нет платежей.
- Не нужно подавать налоговые декларации. Информация, внесённая в «Мой налог», автоматически отправляется в ФНС.
- Страховые взносы перечислять не обязательно. При желании можно добровольно вступить в систему обязательного пенсионного страхования.
- Самозанятые освобождаются от отчётности в Росстат. Всю необходимую информацию государство получает через ФНС и другие источники.
- С 2026 года самозанятые смогут оформлять больничные — это станет доступно в рамках эксперимента по добровольному социальному страхованию. Нужно вступить в программу через «Мой налог» или «Госуслуги» и платить взносы.
А открытие ИП на НПД даёт дополнительные преимущества:
- ИП не платят НДС, кроме отдельных случаев — при ввозе товаров или когда выступают налоговым агентом при аренде либо покупке государственного или муниципального имущества.
- ИП на НПД освобождаются от обязательных страховых взносов за себя, в отличие от других налоговых режимов.
- Переход на другой налоговый режим в будущем проходит проще, потому что статус ИП уже оформлен.
- ИП может оформлять сертификацию продукции и получать лицензии, которые самозанятым физлицам недоступны.
- У ИП есть возможность открыть расчётный счёт, подключить торговый эквайринг и онлайн-кассу: это облегчает масштабирование и работу с крупными клиентами.
Открыть ИП проще, чем кажется: подавать документы в налоговую лично не обязательно, всё можно сделать онлайн. С Точка Банк через регистрацию ИП прошли уже более 450 000 предпринимателей — успешность 99,9%.
Если хотите глубже разобраться в различиях форматов бизнеса и выбрать оптимальный вариант, посмотрите материалы по теме:
Налоги и ставки для самозанятых в 2026 году
В 2026 году самозанятые продолжают платить налог на профессиональный доход.
По Федеральному закону №422-ФЗ действующие ставки не повысят до конца 2028 года. Они составляют:
- 4% — с поступлений от физических лиц.
- 6% — с поступлений от юридических лиц и ИП.
Налог исчисляется с каждой продажи и уплачивается ежемесячно. Если заработали меньше 100 ₽, платёж переносится на следующий месяц. Он суммируется до тех пор, пока не достигнет этого значения.
Какие доходы облагаются налогом
НПД облагаются все поступления самозанятого за работу: продажу товаров собственного изготовления и оказание услуг. А доходы, которые не связаны с предпринимательской деятельностью, под этот налог не попадают (ст. 6 Федерального закона №422-ФЗ).
НПД не платится, например, с таких доходов:
- Зарплата по трудовому договору.
- Продажа квартиры, дома, машины.
- Передача прав на недвижимость, кроме сдачи жилого помещения в аренду.
- Зарплаты госслужащих.
- Продажа акций и других ценных бумаг.
Налоговый вычет для самозанятых
При регистрации самозанятому предоставляется налоговый вычет 10 000 ₽. Деньгами он не выдаётся — просто уменьшает налог, пока не израсходуются 10 000 ₽. Применяется вычет автоматически в приложении «Мой налог», никаких заявлений в ФНС подавать не нужно (ст. 12 Федерального закона №422-ФЗ).
|Тип дохода
|Обычная ставка
|Ставка с вычетом
|Экономия с каждых 10 000 ₽ дохода
|От физических лиц
|4%
|3%
|100 ₽
|От организаций и ИП
|6%
|4%
|200 ₽
Остаток вычета можно посмотреть в приложении «Мой налог». Вычет дают один раз в жизни. Если самозанятый снялся с учёта с неизрасходованным остатком, при повторной регистрации остаток сохранится. Но новый вычет на 10 000 ₽ не начислят.
Как и когда платить налог
После каждой продажи самозанятый вносит её в приложение «Мой налог»: указывает сумму и статус плательщика — физлицо, ИП или юрлицо. На основе этих данных приложение формирует чек, а ФНС автоматически рассчитывает налог. Бумажные чеки и ККТ не нужны, декларации тоже.
Если ошиблись в сумме или вернули деньги покупателю — неправильный чек надо аннулировать в приложении и при необходимости создать новый.
Сроки уплаты
ФНС выставляет платёж до 12-го числа следующего месяца, уплатить его нужно до 28-го. Если день выпадает на выходной — срок сдвигается на ближайший рабочий день. До 28-го кнопка уплаты будет неактивна, но сумму можно посмотреть заранее.
Первый платёж считается с даты регистрации до конца следующего месяца. Например, зарегистрировались 15 февраля — заплатите за период с 15 февраля по 31 марта. Дальше — раз в месяц.
Способы уплаты
К каждому платежу в приложении автоматически формируется квитанция с QR-кодом. Уплатить можно:
- Картой прямо в приложении «Мой налог» или через «Госуслуги».
- В банке по квитанции.
- В составе Единого налогового платежа (ЕНП) в личном кабинете ФНС — данные о платеже там отображаются в течение 10 рабочих дней.
Внести оплату может любой человек, не обязательно сам самозанятый.
Рассмотрим короткую инструкцию, как уплатить налог через приложение «Мой налог».
1. Перейдите в раздел «Налоги» или кликните по баннеру с суммой к оплате.
Уведомления также придут в сообщениях.
2. Выберите начисленную сумму.
3. Нажмите «Оплатить» и выберите способ оплаты — банковской картой или по квитанции, в которой также есть QR-код.
4. Подтвердите уплату. Информация о принятом платеже появится в сообщениях в личном кабинете.
5. Укажите адрес электронной почты, на которую сервис направит чек об уплате.
Тот же простой порядок уплаты налога действует и для ИП на НПД — но со статусом ИП появляется доступ к расчётному счёту, торговому эквайрингу и больше возможностей для работы с крупными клиентами.
Штрафы и проверки самозанятых
Самозанятый должен формировать чек на каждый доход. Если не отразить оплату в приложении «Мой налог», ФНС может начислить штраф по статье 129.13 НК РФ.
|Нарушение
|Размер штрафа
|Первое нарушение
|20% от суммы, на которую не сформирован чек
|Повторное нарушение в течение шести месяцев
|100% от суммы
Неправильно оформленный чек тоже могут приравнять к отсутствующему — например, если самозанятый ошибся в сумме, типе клиента или ИНН заказчика. Штраф будет таким же.
Если самозанятый не заплатит налог вовремя, за каждый день просрочки начислят пени — 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ, которая действует в этот период. Сумму пеней можно посмотреть в приложении «Мой налог» или в личном кабинете ФНС.
Когда сотрудничество с самозанятым могут признать трудовыми отношениями
Если самозанятый работает только с одним заказчиком, по его графику и внутренним правилам — или раньше был его сотрудником, — ФНС может расценить это как подмену трудовых отношений (ст. 19.1 ТК РФ).
Штрафы и доначисления получит заказчик: ему могут доначислить НДФЛ, страховые взносы и пени. Но для самозанятого это тоже потеря — компания или ИП, скорее всего, прекратит сотрудничество или потребует пересмотреть договор.
Чтобы снизить риски, в договоре важно зафиксировать конкретную услугу или результат работы — и проверить, что нет формулировок, указывающих на трудовые отношения: должности, графика, отпуска, премий и так далее.
Когда нужно переходить с самозанятости на другой налоговый режим
Самозанятость подходит тем, кто работает на себя и получает доход до 2,4 млн ₽ в год. Свыше этой суммы надо оформить ИП и перейти на другой режим, например УСН, АУСН или ПСН.
- Упрощённая система: ставка 6% на доход или 15% на доходы минус расходы — в зависимости от выбранного объекта налогообложения. Регион может устанавливать пониженные ставки.
- Автоматизированная упрощённая система: ставка 8% на доход или 20% на доходы минус расходы. Зато ФНС сама считает налог по данным банка и кассы, отчётность минимальная и нет страховых взносов, кроме взносов на травматизм в фиксированном размере — 2 959 ₽ в 2026 году.
- Патентная система: стоимость патента зависит от вида деятельности и региона. Проверить можно на сайте ФНС.
Если самозанятый–физлицо превышает лимит, он должен сняться с НПД и уведомить контрагентов об утрате статуса. С размера превышения надо исчислить и уплатить в бюджет НДФЛ 13%. Исключение — если сотрудничаете с юрлицами и ИП: они выступят налоговыми агентами и сами удержат НДФЛ и взносы.
Сравнение налоговой нагрузки: самозанятый и ИП на УСН
Допустим, годовой доход — 1 млн ₽, клиенты — только физлица, сотрудников нет.
|Показатель
|Самозанятый
|ИП на УСН «Доходы»
|Налог
|40 000 ₽
|60 000 ₽
|Страховые взносы
|0 ₽ (можно платить добровольно)
|64 390 ₽: фиксированные 57 390 ₽ + 1% с дохода свыше 300 000 ₽ = 7 000 ₽
|Налог после вычета взносов
|40 000 ₽
|0 ₽ — взносы покрывают весь налог
|Итого к уплате в 2026 году
|40 000 ₽
|64 390 ₽
|Отчётность
|Нет
|Нужно вести КУДиР и сдавать декларацию по УСН
Как читать таблицу: ИП на УСН «Доходы» без сотрудников может вычесть страховые взносы из налога полностью. В нашем примере взносы (64 390 ₽) больше налога (60 000 ₽) — значит, налог платить вообще не нужно, остаются только взносы. Но взносы платятся всегда, даже при нулевом доходе.
Вывод: при доходе до 2,4 млн ₽, работе без сотрудников и клиентах–физлицах самозанятость обычно выгоднее: 40 000 ₽ против 64 390 ₽ — разница в 24 390 ₽ за год. ИП на УСН становится оправданным, когда нужны сотрудники, расчётный счёт, лицензии, сертификация, торговый эквайринг или масштабирование бизнеса.
Цифры в таблице — для конкретного сценария, но налоговая нагрузка зависит от многих факторов: вида деятельности, региона, наличия сотрудников, планов по масштабированию. Если сомневаетесь, какой режим подходит именно вам, лучше просчитать всё заранее — на бесплатной консультации с экспертом.
Как отменить статус самозанятого
1. Подайте заявление через приложение «Мой налог» — «Прочее» — «Профиль» — внизу страницы кнопка «Сняться с учёта НПД».
2. Укажите причину — отказ или утрата права.
3. Нажмите на кнопку «Снять себя с учёта».
4. Статус подтвердится мгновенно, уведомление от ФНС придёт в приложение не позже следующего рабочего дня. Для надёжности можете проверить статус самозанятого.
Чтобы сняться с учёта через «Госуслуги», авторизуйтесь на портале. Если аккаунта нет, создайте его. Найдите услугу «Снятие с учёта самозанятого», укажите причину и отправьте заявку. Через несколько дней получите уведомление на электронную почту и в личный кабинет.