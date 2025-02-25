Всё о налогах и видах деятельности самозанятых граждан в 2026 году

Самозанятость выбирают за простую регистрацию, низкие налоги и минимум отчётности. В статье разберём, кто может работать на НПД, чем можно заниматься, как платить налог и когда пора переходить на ИП.

Коротко Минус — сужается список разрешённых видов деятельности. Самозанятым нельзя торговать товарами с обязательной маркировкой «Честный ЗНАК», а с 2026 года под неё подпадает ещё больше товаров, например с марта — кондитерка и сладости. Поэтому остаётся только изготовление на заказ такой продукции.

В 2026 году самозанятые платят налог по ставкам: 4% с клиентов–физлиц, 6% с компаний и ИП. Годовой лимит дохода — 2,4 млн ₽. Отчётности нет, страховые взносы добровольные. Новшество — для самозанятых физлиц появится возможность оформлять больничные.

Кто может стать самозанятым

Самозанятость — это налоговый режим, который называется налогом на профессиональный доход (НПД). Применять его могут физлица и ИП, а из иностранцев — граждане стран ЕАЭС (Казахстан, Белоруссия, Армения, Киргизия) и Украины. Главное условие — работать на себя, без работодателя и наёмных сотрудников.

На НПД можно работать отдельно или совмещать его с работой по трудовому договору. Например, человек может быть дизайнером в компании, а по вечерам брать частные заказы как самозанятый. Главное — не оказывать услуги текущему работодателю, а также бывшему работодателю в течение двух лет после увольнения.

Какие виды деятельности доступны самозанятым

В Федеральном законе №422-ФЗ нет закрытого списка разрешённых видов деятельности для самозанятых. Работает общий принцип: можно заниматься тем, что не запрещено для НПД.

Категория Примеры Интернет и цифровые услуги Программирование, веб-дизайн, вёрстка, настройка рекламы, техподдержка Красота и здоровье Маникюр, парикмахерские услуги, спа- и расслабляющий массаж, услуги стилиста Обучение Репетиторство, онлайн-курсы, тренировки, консультации Ремонт и строительство Услуги сантехника, электрика, отделочника, дизайнера интерьеров Авто и перевозки Перевозка пассажиров и грузов, автомойка, мелкий авторемонт Фото, видео и контент Фотосъёмка, видеосъёмка, написание текстов, ведение соцсетей, монтаж видео Юридические и финансовые услуги Юридические консультации, бухгалтерские услуги, налоговые консультации Дом и быт Клининг, услуги няни, сиделки, повара, помощь по дому Продажа собственной продукции Торты на заказ, украшения, изделия народных промыслов Аренда жилья Сдача жилого помещения в аренду: квартиры, комнаты или дома Развлечения и мероприятия Услуги ведущего, аниматора, музыканта, экскурсовода

Это не окончательный список. При регистрации в приложении «Мой налог» можно выбрать несколько видов деятельности. Если направление работы изменится, его можно обновить в настройках профиля.

Какие действуют ограничения и условия для самозанятых

Самое важное ограничение — годовой доход не должен превышать 2,4 млн ₽. Кроме того, предпринимателям на НПД запрещено:

Торговать подакцизными товарами, например алкоголем, табаком и топливом, а также товарами, подлежащими обязательной маркировке. Иметь сотрудников по трудовым договорам. Добывать и продавать полезные ископаемые. Перепродавать товары, за исключением тех, что изготовлены самостоятельно. Работать по агентским договорам, а также по договорам комиссии и поручения. Оказывать услуги доставки с приёмом платежей, кроме случаев, когда используется касса продавца. Заниматься майнингом, покупкой или продажей цифровой валюты. Сотрудничать с бывшим работодателем в течение двух лет после увольнения. Совмещать НПД с другими налоговыми режимами, например ИП не может одновременно работать на НПД и УСН.

Какие преимущества у самозанятости

Режим НПД — это не только низкие налоговые ставки. Вот что ещё получают самозанятые:

Налог только с фактического заработка. Нет выручки — нет платежей.

Не нужно подавать налоговые декларации. Информация, внесённая в «Мой налог», автоматически отправляется в ФНС.

Страховые взносы перечислять не обязательно. При желании можно добровольно вступить в систему обязательного пенсионного страхования.

Самозанятые освобождаются от отчётности в Росстат. Всю необходимую информацию государство получает через ФНС и другие источники.

С 2026 года самозанятые смогут оформлять больничные — это станет доступно в рамках эксперимента по добровольному социальному страхованию. Нужно вступить в программу через «Мой налог» или «Госуслуги» и платить взносы.

А открытие ИП на НПД даёт дополнительные преимущества:

ИП не платят НДС, кроме отдельных случаев — при ввозе товаров или когда выступают налоговым агентом при аренде либо покупке государственного или муниципального имущества.

ИП на НПД освобождаются от обязательных страховых взносов за себя, в отличие от других налоговых режимов.

Переход на другой налоговый режим в будущем проходит проще, потому что статус ИП уже оформлен.

ИП может оформлять сертификацию продукции и получать лицензии, которые самозанятым физлицам недоступны.

У ИП есть возможность открыть расчётный счёт, подключить торговый эквайринг и онлайн-кассу: это облегчает масштабирование и работу с крупными клиентами.

Открыть ИП проще, чем кажется: подавать документы в налоговую лично не обязательно, всё можно сделать онлайн. С Точка Банк через регистрацию ИП прошли уже более 450 000 предпринимателей — успешность 99,9%.

Если хотите глубже разобраться в различиях форматов бизнеса и выбрать оптимальный вариант, посмотрите материалы по теме:

Налоги и ставки для самозанятых в 2026 году

В 2026 году самозанятые продолжают платить налог на профессиональный доход.

По Федеральному закону №422-ФЗ действующие ставки не повысят до конца 2028 года. Они составляют:

4% — с поступлений от физических лиц.

6% — с поступлений от юридических лиц и ИП.

ПРИМЕР Репетитор по английскому работает с учениками. За одно занятие он берёт 2 000 ₽. Налог рассчитывается по ставке для физлиц — 4%. Это 80 рублей. При выполнении заказа для компании ставка будет уже 6% — 120 ₽.



Налог исчисляется с каждой продажи и уплачивается ежемесячно. Если заработали меньше 100 ₽, платёж переносится на следующий месяц. Он суммируется до тех пор, пока не достигнет этого значения.

Какие доходы облагаются налогом

НПД облагаются все поступления самозанятого за работу: продажу товаров собственного изготовления и оказание услуг. А доходы, которые не связаны с предпринимательской деятельностью, под этот налог не попадают (ст. 6 Федерального закона №422-ФЗ).

НПД не платится, например, с таких доходов:

Зарплата по трудовому договору.

Продажа квартиры, дома, машины.

Передача прав на недвижимость, кроме сдачи жилого помещения в аренду.

Зарплаты госслужащих.

Продажа акций и других ценных бумаг.

Налоговый вычет для самозанятых

При регистрации самозанятому предоставляется налоговый вычет 10 000 ₽. Деньгами он не выдаётся — просто уменьшает налог, пока не израсходуются 10 000 ₽. Применяется вычет автоматически в приложении «Мой налог», никаких заявлений в ФНС подавать не нужно (ст. 12 Федерального закона №422-ФЗ).

Тип дохода Обычная ставка Ставка с вычетом Экономия с каждых 10 000 ₽ дохода От физических лиц 4% 3% 100 ₽ От организаций и ИП 6% 4% 200 ₽

ПРИМЕР Дизайнер работает только с физлицами и получает 200 000 ₽ в месяц. Без вычета налог составил бы 8 000 ₽. С вычетом — 6 000 ₽. Экономия — 2 000 ₽ в месяц. При таком доходе вычет 10 000 ₽ закончится примерно через пять месяцев.

Остаток вычета можно посмотреть в приложении «Мой налог». Вычет дают один раз в жизни. Если самозанятый снялся с учёта с неизрасходованным остатком, при повторной регистрации остаток сохранится. Но новый вычет на 10 000 ₽ не начислят.

Как и когда платить налог

После каждой продажи самозанятый вносит её в приложение «Мой налог»: указывает сумму и статус плательщика — физлицо, ИП или юрлицо. На основе этих данных приложение формирует чек, а ФНС автоматически рассчитывает налог. Бумажные чеки и ККТ не нужны, декларации тоже.

Если ошиблись в сумме или вернули деньги покупателю — неправильный чек надо аннулировать в приложении и при необходимости создать новый.

Сроки уплаты

ФНС выставляет платёж до 12-го числа следующего месяца, уплатить его нужно до 28-го. Если день выпадает на выходной — срок сдвигается на ближайший рабочий день. До 28-го кнопка уплаты будет неактивна, но сумму можно посмотреть заранее.

Первый платёж считается с даты регистрации до конца следующего месяца. Например, зарегистрировались 15 февраля — заплатите за период с 15 февраля по 31 марта. Дальше — раз в месяц.

Способы уплаты

К каждому платежу в приложении автоматически формируется квитанция с QR-кодом. Уплатить можно:

Картой прямо в приложении «Мой налог» или через «Госуслуги».

В банке по квитанции.

В составе Единого налогового платежа (ЕНП) в личном кабинете ФНС — данные о платеже там отображаются в течение 10 рабочих дней.

Внести оплату может любой человек, не обязательно сам самозанятый.

Рассмотрим короткую инструкцию, как уплатить налог через приложение «Мой налог».

1. Перейдите в раздел «Налоги» или кликните по баннеру с суммой к оплате.

Уведомления также придут в сообщениях.

2. Выберите начисленную сумму.

3. Нажмите «Оплатить» и выберите способ оплаты — банковской картой или по квитанции, в которой также есть QR-код.

4. Подтвердите уплату. Информация о принятом платеже появится в сообщениях в личном кабинете.

5. Укажите адрес электронной почты, на которую сервис направит чек об уплате.

Тот же простой порядок уплаты налога действует и для ИП на НПД — но со статусом ИП появляется доступ к расчётному счёту, торговому эквайрингу и больше возможностей для работы с крупными клиентами.

Штрафы и проверки самозанятых

Самозанятый должен формировать чек на каждый доход. Если не отразить оплату в приложении «Мой налог», ФНС может начислить штраф по статье 129.13 НК РФ.

Нарушение Размер штрафа Первое нарушение 20% от суммы, на которую не сформирован чек Повторное нарушение в течение шести месяцев 100% от суммы

Неправильно оформленный чек тоже могут приравнять к отсутствующему — например, если самозанятый ошибся в сумме, типе клиента или ИНН заказчика. Штраф будет таким же.

Если самозанятый не заплатит налог вовремя, за каждый день просрочки начислят пени — 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ, которая действует в этот период. Сумму пеней можно посмотреть в приложении «Мой налог» или в личном кабинете ФНС.

Когда сотрудничество с самозанятым могут признать трудовыми отношениями

Если самозанятый работает только с одним заказчиком, по его графику и внутренним правилам — или раньше был его сотрудником, — ФНС может расценить это как подмену трудовых отношений (ст. 19.1 ТК РФ).

Штрафы и доначисления получит заказчик: ему могут доначислить НДФЛ, страховые взносы и пени. Но для самозанятого это тоже потеря — компания или ИП, скорее всего, прекратит сотрудничество или потребует пересмотреть договор.

Чтобы снизить риски, в договоре важно зафиксировать конкретную услугу или результат работы — и проверить, что нет формулировок, указывающих на трудовые отношения: должности, графика, отпуска, премий и так далее.

Когда нужно переходить с самозанятости на другой налоговый режим

Самозанятость подходит тем, кто работает на себя и получает доход до 2,4 млн ₽ в год. Свыше этой суммы надо оформить ИП и перейти на другой режим, например УСН, АУСН или ПСН.

Если самозанятый–физлицо превышает лимит, он должен сняться с НПД и уведомить контрагентов об утрате статуса. С размера превышения надо исчислить и уплатить в бюджет НДФЛ 13%. Исключение — если сотрудничаете с юрлицами и ИП: они выступят налоговыми агентами и сами удержат НДФЛ и взносы.

Комментарий эксперта Многие изначально регистрируют ИП на НПД, а перед превышением лимита переходят на УСН. Сделать это надо самостоятельно, иначе ФНС автоматически переведёт на ОСНО — более сложный режим. Ольга Клепикова Эксперт по бухгалтерии и налогам

Сравнение налоговой нагрузки: самозанятый и ИП на УСН

Допустим, годовой доход — 1 млн ₽, клиенты — только физлица, сотрудников нет.

Показатель Самозанятый ИП на УСН «Доходы» Налог 40 000 ₽ 60 000 ₽ Страховые взносы 0 ₽ (можно платить добровольно) 64 390 ₽: фиксированные 57 390 ₽ + 1% с дохода свыше 300 000 ₽ = 7 000 ₽ Налог после вычета взносов 40 000 ₽ 0 ₽ — взносы покрывают весь налог Итого к уплате в 2026 году 40 000 ₽ 64 390 ₽ Отчётность Нет Нужно вести КУДиР и сдавать декларацию по УСН

Как читать таблицу: ИП на УСН «Доходы» без сотрудников может вычесть страховые взносы из налога полностью. В нашем примере взносы (64 390 ₽) больше налога (60 000 ₽) — значит, налог платить вообще не нужно, остаются только взносы. Но взносы платятся всегда, даже при нулевом доходе.

Вывод: при доходе до 2,4 млн ₽, работе без сотрудников и клиентах–физлицах самозанятость обычно выгоднее: 40 000 ₽ против 64 390 ₽ — разница в 24 390 ₽ за год. ИП на УСН становится оправданным, когда нужны сотрудники, расчётный счёт, лицензии, сертификация, торговый эквайринг или масштабирование бизнеса.

Цифры в таблице — для конкретного сценария, но налоговая нагрузка зависит от многих факторов: вида деятельности, региона, наличия сотрудников, планов по масштабированию. Если сомневаетесь, какой режим подходит именно вам, лучше просчитать всё заранее — на бесплатной консультации с экспертом.

Как отменить статус самозанятого

1. Подайте заявление через приложение «Мой налог» — «Прочее» — «Профиль» — внизу страницы кнопка «Сняться с учёта НПД».

2. Укажите причину — отказ или утрата права.

3. Нажмите на кнопку «Снять себя с учёта».

4. Статус подтвердится мгновенно, уведомление от ФНС придёт в приложение не позже следующего рабочего дня. Для надёжности можете проверить статус самозанятого.