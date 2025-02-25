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Самозанятые

Всё о налогах и видах деятельности самозанятых граждан в 2026 году

Несмотря на разговоры о досрочной отмене, режим самозанятости продолжает действовать до конца 2028 года. В 2026 году ставки НПД остаются прежними — 4% при работе с физлицами и 6% с компаниями и ИП.

02.05.2026
8769
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Самозанятость выбирают за простую регистрацию, низкие налоги и минимум отчётности. В статье разберём, кто может работать на НПД, чем можно заниматься, как платить налог и когда пора переходить на ИП.

Коротко
В 2026 году самозанятые платят налог по ставкам: 4% с клиентов–физлиц, 6% с компаний и ИП. Годовой лимит дохода — 2,4 млн ₽. Отчётности нет, страховые взносы добровольные. Новшество — для самозанятых физлиц появится возможность оформлять больничные.
Минус — сужается список разрешённых видов деятельности. Самозанятым нельзя торговать товарами с обязательной маркировкой «Честный ЗНАК», а с 2026 года под неё подпадает ещё больше товаров, например с марта — кондитерка и сладости. Поэтому остаётся только изготовление на заказ такой продукции.

Кто может стать самозанятым

Самозанятость — это налоговый режим, который называется налогом на профессиональный доход (НПД). Применять его могут физлица и ИП, а из иностранцев — граждане стран ЕАЭС (Казахстан, Белоруссия, Армения, Киргизия) и Украины. Главное условие — работать на себя, без работодателя и наёмных сотрудников.

На НПД можно работать отдельно или совмещать его с работой по трудовому договору. Например, человек может быть дизайнером в компании, а по вечерам брать частные заказы как самозанятый. Главное — не оказывать услуги текущему работодателю, а также бывшему работодателю в течение двух лет после увольнения.

Можно ли совмещать ИП и основную работу

Какие виды деятельности доступны самозанятым

В Федеральном законе №422-ФЗ нет закрытого списка разрешённых видов деятельности для самозанятых. Работает общий принцип: можно заниматься тем, что не запрещено для НПД.

КатегорияПримеры
Интернет и цифровые услугиПрограммирование, веб-дизайн, вёрстка, настройка рекламы, техподдержка
Красота и здоровьеМаникюр, парикмахерские услуги, спа- и расслабляющий массаж, услуги стилиста
ОбучениеРепетиторство, онлайн-курсы, тренировки, консультации
Ремонт и строительствоУслуги сантехника, электрика, отделочника, дизайнера интерьеров
Авто и перевозкиПеревозка пассажиров и грузов, автомойка, мелкий авторемонт
Фото, видео и контентФотосъёмка, видеосъёмка, написание текстов, ведение соцсетей, монтаж видео
Юридические и финансовые услугиЮридические консультации, бухгалтерские услуги, налоговые консультации
Дом и бытКлининг, услуги няни, сиделки, повара, помощь по дому
Продажа собственной продукцииТорты на заказ, украшения, изделия народных промыслов
Аренда жильяСдача жилого помещения в аренду: квартиры, комнаты или дома
Развлечения и мероприятияУслуги ведущего, аниматора, музыканта, экскурсовода

Это не окончательный список. При регистрации в приложении «Мой налог» можно выбрать несколько видов деятельности. Если направление работы изменится, его можно обновить в настройках профиля.

Сферы деятельности самозанятых

Бизнес-идеи для самозанятых: как зарабатывать без проблем с законом

Какие действуют ограничения и условия для самозанятых

Самое важное ограничение — годовой доход не должен превышать 2,4 млн ₽. Кроме того, предпринимателям на НПД запрещено:

  1. Торговать подакцизными товарами, например алкоголем, табаком и топливом, а также товарами, подлежащими обязательной маркировке.
  2. Иметь сотрудников по трудовым договорам.
  3. Добывать и продавать полезные ископаемые.
  4. Перепродавать товары, за исключением тех, что изготовлены самостоятельно.
  5. Работать по агентским договорам, а также по договорам комиссии и поручения.
  6. Оказывать услуги доставки с приёмом платежей, кроме случаев, когда используется касса продавца.
  7. Заниматься майнингом, покупкой или продажей цифровой валюты.
  8. Сотрудничать с бывшим работодателем в течение двух лет после увольнения.
  9. Совмещать НПД с другими налоговыми режимами, например ИП не может одновременно работать на НПД и УСН.

Комментарий эксперта

Самозанятым нельзя продавать товары с обязательной маркировкой «Честный ЗНАК». Под маркировку попадает всё больше категорий товаров. Например, с марта 2026 года это сладости и кондитерские изделия. Поэтому следите за перечнем на сайте «Честный ЗНАК».


Если работаете с такими товарами, вам доступно только изготовление на заказ. Для розничной продажи придётся регистрировать ИП и переходить на другой режим. Другой вариант — открыть ООО.

Алина МусинаЭксперт по регистрации бизнеса в Точка Банке

Какие преимущества у самозанятости

Режим НПД — это не только низкие налоговые ставки. Вот что ещё получают самозанятые:

  • Налог только с фактического заработка. Нет выручки — нет платежей.
  • Не нужно подавать налоговые декларации. Информация, внесённая в «Мой налог», автоматически отправляется в ФНС.
  • Страховые взносы перечислять не обязательно. При желании можно добровольно вступить в систему обязательного пенсионного страхования.
  • Самозанятые освобождаются от отчётности в Росстат. Всю необходимую информацию государство получает через ФНС и другие источники.
  • С 2026 года самозанятые смогут оформлять больничные — это станет доступно в рамках эксперимента по добровольному социальному страхованию. Нужно вступить в программу через «Мой налог» или «Госуслуги» и платить взносы.

А открытие ИП на НПД даёт дополнительные преимущества:

  • ИП не платят НДС, кроме отдельных случаев — при ввозе товаров или когда выступают налоговым агентом при аренде либо покупке государственного или муниципального имущества.
  • ИП на НПД освобождаются от обязательных страховых взносов за себя, в отличие от других налоговых режимов.
  • Переход на другой налоговый режим в будущем проходит проще, потому что статус ИП уже оформлен.
  • ИП может оформлять сертификацию продукции и получать лицензии, которые самозанятым физлицам недоступны.
  • У ИП есть возможность открыть расчётный счёт, подключить торговый эквайринг и онлайн-кассу: это облегчает масштабирование и работу с крупными клиентами.

Открыть ИП проще, чем кажется: подавать документы в налоговую лично не обязательно, всё можно сделать онлайн. С Точка Банк через регистрацию ИП прошли уже более 450 000 предпринимателей — успешность 99,9%.

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Если хотите глубже разобраться в различиях форматов бизнеса и выбрать оптимальный вариант, посмотрите материалы по теме:

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Налоги и ставки для самозанятых в 2026 году

В 2026 году самозанятые продолжают платить налог на профессиональный доход. 

По Федеральному закону №422-ФЗ действующие ставки не повысят до конца 2028 года. Они составляют: 

  • 4% — с поступлений от физических лиц. 
  • 6% — с поступлений от юридических лиц и ИП. 
ПРИМЕР
Репетитор по английскому работает с учениками. За одно занятие он берёт 2 000 ₽. Налог рассчитывается по ставке для физлиц — 4%. Это 80 рублей.
При выполнении заказа для компании ставка будет уже 6% — 120 ₽.

Налог исчисляется с каждой продажи и уплачивается ежемесячно. Если заработали меньше 100 ₽, платёж переносится на следующий месяц. Он суммируется до тех пор, пока не достигнет этого значения.

Какие доходы облагаются налогом

НПД облагаются все поступления самозанятого за работу: продажу товаров собственного изготовления и оказание услуг. А доходы, которые не связаны с предпринимательской деятельностью, под этот налог не попадают (ст. 6 Федерального закона №422-ФЗ).

НПД не платится, например, с таких доходов:

  • Зарплата по трудовому договору.
  • Продажа квартиры, дома, машины.
  • Передача прав на недвижимость, кроме сдачи жилого помещения в аренду.
  • Зарплаты госслужащих.
  • Продажа акций и других ценных бумаг.

Налоговый вычет для самозанятых

При регистрации самозанятому предоставляется налоговый вычет 10 000 ₽. Деньгами он не выдаётся — просто уменьшает налог, пока не израсходуются 10 000 ₽. Применяется вычет автоматически в приложении «Мой налог», никаких заявлений в ФНС подавать не нужно (ст. 12 Федерального закона №422-ФЗ).

Тип доходаОбычная ставкаСтавка с вычетомЭкономия с каждых 10 000 ₽ дохода
От физических лиц4%3%100 ₽
От организаций и ИП6%4%200 ₽
ПРИМЕР
Дизайнер работает только с физлицами и получает 200 000 ₽ в месяц. Без вычета налог составил бы 8 000 ₽. С вычетом — 6 000 ₽. Экономия — 2 000 ₽ в месяц. При таком доходе вычет 10 000 ₽ закончится примерно через пять месяцев.

Остаток вычета можно посмотреть в приложении «Мой налог». Вычет дают один раз в жизни. Если самозанятый снялся с учёта с неизрасходованным остатком, при повторной регистрации остаток сохранится. Но новый вычет на 10 000 ₽ не начислят.

Как и когда платить налог

После каждой продажи самозанятый вносит её в приложение «Мой налог»: указывает сумму и статус плательщика — физлицо, ИП или юрлицо. На основе этих данных приложение формирует чек, а ФНС автоматически рассчитывает налог. Бумажные чеки и ККТ не нужны, декларации тоже.

Налог НПД у ИП: как считать, сроки оплаты

Если ошиблись в сумме или вернули деньги покупателю — неправильный чек надо аннулировать в приложении и при необходимости создать новый.

Скриншот электронного чека в мобильном приложении: услуга по договору, сумма 78 754 ₽, дата создания и QR-код для отправки.

Сроки уплаты

ФНС выставляет платёж до 12-го числа следующего месяца, уплатить его нужно до 28-го. Если день выпадает на выходной — срок сдвигается на ближайший рабочий день. До 28-го кнопка уплаты будет неактивна, но сумму можно посмотреть заранее.

Скриншот раздела “Мои налоги” в личном кабинете: предварительный налог за январь 2 436,30 ₽, остаток бонуса 0 ₽, сумма к оплате 0 ₽.

Первый платёж считается с даты регистрации до конца следующего месяца. Например, зарегистрировались 15 февраля — заплатите за период с 15 февраля по 31 марта. Дальше — раз в месяц.

Способы уплаты

К каждому платежу в приложении автоматически формируется квитанция с QR-кодом. Уплатить можно:

  • Картой прямо в приложении «Мой налог» или через «Госуслуги».
  • В банке по квитанции.
  • В составе Единого налогового платежа (ЕНП) в личном кабинете ФНС — данные о платеже там отображаются в течение 10 рабочих дней.

Внести оплату может любой человек, не обязательно сам самозанятый.

Рассмотрим короткую инструкцию, как уплатить налог через приложение «Мой налог».

1. Перейдите в раздел «Налоги» или кликните по баннеру с суммой к оплате.

Главная страница личного кабинета “Мой налог”: сумма к оплате 2 436,30 ₽, разделы выручка, налоги, статистика и помощь

Уведомления также придут в сообщениях.

2. Выберите начисленную сумму.

Онлайн‑оплата налога: сумма 2 436,30 ₽, кнопки «Получить квитанцию» и «Оплатить картой»

3. Нажмите «Оплатить» и выберите способ оплаты — банковской картой или по квитанции, в которой также есть QR-код.

4. Подтвердите уплату. Информация о принятом платеже появится в сообщениях в личном кабинете.

5. Укажите адрес электронной почты, на которую сервис направит чек об уплате.

Тот же простой порядок уплаты налога действует и для ИП на НПД — но со статусом ИП появляется доступ к расчётному счёту, торговому эквайрингу и больше возможностей для работы с крупными клиентами.

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Штрафы и проверки самозанятых

Самозанятый должен формировать чек на каждый доход. Если не отразить оплату в приложении «Мой налог», ФНС может начислить штраф по статье 129.13 НК РФ.

НарушениеРазмер штрафа
Первое нарушение20% от суммы, на которую не сформирован чек
Повторное нарушение в течение шести месяцев100% от суммы

Неправильно оформленный чек тоже могут приравнять к отсутствующему — например, если самозанятый ошибся в сумме, типе клиента или ИНН заказчика. Штраф будет таким же.

Если самозанятый не заплатит налог вовремя, за каждый день просрочки начислят пени — 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ, которая действует в этот период. Сумму пеней можно посмотреть в приложении «Мой налог» или в личном кабинете ФНС.

Долги самозанятого: задолженность по НПД, штрафы и взыскание

Когда сотрудничество с самозанятым могут признать трудовыми отношениями

Если самозанятый работает только с одним заказчиком, по его графику и внутренним правилам — или раньше был его сотрудником, — ФНС может расценить это как подмену трудовых отношений (ст. 19.1 ТК РФ). 

Штрафы и доначисления получит заказчик: ему могут доначислить НДФЛ, страховые взносы и пени. Но для самозанятого это тоже потеря — компания или ИП, скорее всего, прекратит сотрудничество или потребует пересмотреть договор.

Чтобы снизить риски, в договоре важно зафиксировать конкретную услугу или результат работы — и проверить, что нет формулировок, указывающих на трудовые отношения: должности, графика, отпуска, премий и так далее.

Как платить самозанятым с расчётного счёта ИП и ООО

Когда нужно переходить с самозанятости на другой налоговый режим

Самозанятость подходит тем, кто работает на себя и получает доход до 2,4 млн ₽ в год. Свыше этой суммы надо оформить ИП и перейти на другой режим, например УСН, АУСН или ПСН. 

  • Упрощённая система: ставка 6% на доход или 15% на доходы минус расходы — в зависимости от выбранного объекта налогообложения. Регион может устанавливать пониженные ставки.
  • Автоматизированная упрощённая система: ставка 8% на доход или 20% на доходы минус расходы. Зато ФНС сама считает налог по данным банка и кассы, отчётность минимальная и нет страховых взносов, кроме взносов на травматизм в фиксированном размере — 2 959 ₽ в 2026 году.
  • Патентная система: стоимость патента зависит от вида деятельности и региона. Проверить можно на сайте ФНС.

Если самозанятый–физлицо превышает лимит, он должен сняться с НПД и уведомить контрагентов об утрате статуса. С размера превышения надо исчислить и уплатить в бюджет НДФЛ 13%. Исключение — если сотрудничаете с юрлицами и ИП: они выступят налоговыми агентами и сами удержат НДФЛ и взносы.

Комментарий эксперта

Многие изначально регистрируют ИП на НПД, а перед превышением лимита переходят на УСН. Сделать это надо самостоятельно, иначе ФНС автоматически переведёт на ОСНО — более сложный режим.

Ольга КлепиковаЭксперт по бухгалтерии и налогам

Сравнение налоговой нагрузки: самозанятый и ИП на УСН

Допустим, годовой доход — 1 млн ₽, клиенты — только физлица, сотрудников нет.

ПоказательСамозанятыйИП на УСН «Доходы»
Налог40 000 ₽60 000 ₽
Страховые взносы0 ₽ (можно платить добровольно)64 390 ₽: фиксированные 57 390 ₽ + 1% с дохода свыше 300 000 ₽ = 7 000 ₽
Налог после вычета взносов40 000 ₽0 ₽ — взносы покрывают весь налог
Итого к уплате в 2026 году40 000 ₽64 390 ₽
ОтчётностьНетНужно вести КУДиР и сдавать декларацию по УСН

Как читать таблицу: ИП на УСН «Доходы» без сотрудников может вычесть страховые взносы из налога полностью. В нашем примере взносы (64 390 ₽) больше налога (60 000 ₽) — значит, налог платить вообще не нужно, остаются только взносы. Но взносы платятся всегда, даже при нулевом доходе.

Вывод: при доходе до 2,4 млн ₽, работе без сотрудников и клиентах–физлицах самозанятость обычно выгоднее: 40 000 ₽ против 64 390 ₽ — разница в 24 390 ₽ за год. ИП на УСН становится оправданным, когда нужны сотрудники, расчётный счёт, лицензии, сертификация, торговый эквайринг или масштабирование бизнеса.

Цифры в таблице — для конкретного сценария, но налоговая нагрузка зависит от многих факторов: вида деятельности, региона, наличия сотрудников, планов по масштабированию. Если сомневаетесь, какой режим подходит именно вам, лучше просчитать всё заранее — на бесплатной консультации с экспертом.

Как отменить статус самозанятого

1. Подайте заявление через приложение «Мой налог» — «Прочее» — «Профиль» — внизу страницы кнопка «Сняться с учёта НПД».

2. Укажите причину — отказ или утрата права.

3. Нажмите на кнопку «Снять себя с учёта». 

4. Статус подтвердится мгновенно, уведомление от ФНС придёт в приложение не позже следующего рабочего дня. Для надёжности можете проверить статус самозанятого.

Мобильное приложение ФНС: профиль налогоплательщика и экран снятия с учёта режима НПД с выбором причины

Чтобы сняться с учёта через «Госуслуги», авторизуйтесь на портале. Если аккаунта нет, создайте его. Найдите услугу «Снятие с учёта самозанятого», укажите причину и отправьте заявку. Через несколько дней получите уведомление на электронную почту и в личный кабинет.

Вопросы по теме

Почему деньги списали автоматически?

В приложении «Мой налог» можно настроить автоплатёж. Тогда ФНС может списать деньги автоматически.

Как платить налоги, если клиент заплатил наличными?

Порядок уплаты не меняется, отличается только срок выдачи чека: при наличных — сразу после получения денег, при безналичных — до 9-го числа следующего месяца. О платеже ФНС узнаёт из чека.

Каким будет налог, если за месяц не было дохода?

Если ничего не удалось заработать, платить не нужно. Это одно из основных преимуществ НПД.

Как часто нужно уплачивать налог?

Раз в месяц, до 28-го числа следующего месяца. Если день выпадает на выходной или праздник — срок сдвигается на ближайший рабочий день.

Есть ли льготы для самозанятых в 2026 году?

1. Меры поддержки от Минэкономразвития. Актуальный перечень смотрите на сайте ведомства.


2. Налоговый вычет 10 000 ₽. Он автоматически уменьшает налог при каждом чеке, пока не израсходуется полностью.


3. Стандартные налоговые вычеты по НДФЛ. Можно вернуть налог за покупку жилья, обучение или лечение, но только если одновременно работаете по трудовому договору и платите НДФЛ с зарплаты.

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Налоги самозанятых в 2026 году: ставки, порядок уплаты и изменения — Точка Банк