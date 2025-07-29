За что могут принудительно ликвидировать ООО: порядок и последствия

Налоговая или суд могут закрыть компанию без согласия учредителей, если считают, что бизнес больше не работает или нарушает закон. Это называется принудительной ликвидацией. Чтобы не столкнуться с такими проблемами, важно с самого начала правильно зарегистрировать ООО и соблюдать требования законодательства.



Причины принудительной ликвидации ООО

Есть несколько оснований, по которым компанию могут закрыть принудительно — по решению налоговой или суда.

Ликвидация ООО по решению налоговой

Все случаи описаны в статье 21.1 Федерального закона № 129‑ФЗ:

Компания больше года не сдаёт отчётность и не проводит операции ни по одному из своих счетов.

В ЕГРЮЛ указаны недостоверные сведения, и они остаются неисправленными более шести месяцев.

У компании нет средств на оплату расходов по официальной ликвидации, и их нельзя переложить на учредителей.

Арбитражный суд прекратил дело о банкротстве или вернул заявление, потому что у компании нет имущества для покрытия судебных расходов.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ Если причина ликвидации другая — например, серьёзные нарушения закона или отсутствие лицензии — налоговая уже не может закрыть фирму самостоятельно. В таких случаях она обращается в суд, чтобы добиться упразднения компании.

Ликвидация ООО по решению суда

Суд может закрыть ООО по основаниям из статьи 61 ГК РФ:

Компания систематически нарушает закон. Например, не платит налоги или ведёт запрещённую деятельность.

ООО не может работать по объективным причинам. Например, из-за отзыва лицензии или серьёзных корпоративных конфликтов между учредителями.

Компания ведёт деятельность, противоречащую своим уставным целям. Это касается в основном общественных организаций, фондов или религиозных объединений.

Регистрация компании признана недействительной. Это случается, если при создании допущены грубые и неустранимые ошибки.

Также могут быть и другие случаи. Например, если деятельность ООО нарушает требования специальных законов.

Процедура ликвидации ООО

Принудительная ликвидация проходит в несколько этапов. Когда процесс завершён — компанию исключают из ЕГРЮЛ.

По решению налогового органа

Если налоговая признаёт ООО недействующим, она может начать процедуру исключения компании из ЕГРЮЛ без суда. Порядок действий прописан в статье 21.1 Федерального закона № 129‑ФЗ.

Процесс проходит в несколько этапов:

Принятие решения. ФНС принимает решение о предстоящем исключении компании из ЕГРЮЛ. Это возможно, если фирма больше года не сдавала отчётность и не пользовалась банковскими счетами. Публикация уведомления. В течение трёх дней с момента принятия решения налоговая публикует информацию в журнале « В течение трёх дней с момента принятия решения налоговая публикует информацию в журнале « Вестник государственной регистрации » и на своём сайте. Срок для возражений. С этого момента у кредиторов, учредителей и других заинтересованных лиц есть три месяца, чтобы направить в налоговую возражения против исключения компании. В возражении нужно доказать, что ООО продолжает вести деятельность. Исключение или передача дела в суд. Если в срок не поступило ни одного возражения или они были отклонены, налоговая исключает компанию из реестра. Если же поступили обоснованные возражения, ликвидация будет происходить по общим правилам через суд — Если в срок не поступило ни одного возражения или они были отклонены, налоговая исключает компанию из реестра. Если же поступили обоснованные возражения, ликвидация будет происходить по общим правилам через суд — статья 61 ГК РФ

РАЗНИЦА В ПРАВИЛАХ Для некоммерческих организаций действуют дополнительные правила. Налоговая обязана уведомить их о решении и дать возможность подтвердить, что организация продолжает работать ( п. 3.1 ст. 21.1 Федерального закона № 129‑ФЗ ).

По решению суда

Когда налоговая или другой госорган не может ликвидировать компанию напрямую, они обращаются в арбитражный суд. Порядок и этапы такой ликвидации подробно описаны в статьях 61–63 ГК РФ:

Если имущества недостаточно для выплаты долгов, суд признаёт компанию банкротом. Тогда ликвидация проводится по правилам Федерального закона о банкротстве № 127‑ФЗ.

Как остановить ликвидацию компании

Остановить можно только ликвидацию по решению налоговой и только до того, как компанию исключат из ЕГРЮЛ.

Что нужно сделать:

Проверьте, началась ли процедура исключения. Информацию о решении налоговой можно найти в « Информацию о решении налоговой можно найти в « Вестнике государственной регистрации » или в сервисе ФНС « Прозрачный бизнес ».

Подайте возражение по форме Р38001. Это специальное заявление, которое позволяет остановить процесс ликвидации. Его можно направить лично в налоговую или в электронном виде с помощью квалифицированной электронной подписи.

Скачать форму Р38001

Срок подачи — не позднее трёх месяцев с момента публикации решения о предстоящем исключении. Если уложиться в этот срок и доказать, что компания ведёт деятельность, например подать отчётность или провести операции по счёту, то налоговая остановит процесс ликвидации.

Если же фирму закрывают по решению суда, процесс уже не остановить обычным заявлением. В таком случае нужно идти в суд и оспаривать решение о принудительной ликвидации компании.

Последствия ликвидации для учредителей и директора

Принудительное закрытие ООО может повлечь серьёзные ограничения для бывших владельцев и руководителя компании.

Запрет на создание и управление компаниями

Если налоговая исключила компанию из ЕГРЮЛ, а на момент ликвидации у неё была задолженность перед бюджетом или в реестре значились недостоверные данные, для бывших владельцев и директора действуют ограничения.

В течение трёх лет им запрещено:

открывать новые ООО;

становиться участниками других компаний;

назначаться директорами действующих юрлиц.

Даже если долг был символическим, например всего 1 ₽, запрет всё равно действует. Эти правила закреплены в подпункте «ф» пункта 1 статьи 23 и пункте 5 статьи 21.1 Федерального закона № 129‑ФЗ.

Субсидиарная ответственность

Если у компании остались долги, кредиторы могут потребовать деньги напрямую с учредителей или директора — даже если ООО уже исключили из ЕГРЮЛ.

Иногда к ответственности привлекают и так называемых контролирующих лиц — тех, кто фактически управлял бизнесом, но официально не числился директором или учредителем. Например, реального руководителя, который давал указания номинальному директору. Правда, доказать это в суде непросто.