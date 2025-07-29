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Регистрация бизнеса

За что могут принудительно ликвидировать ООО: порядок и последствия

Принудительная ликвидация ООО — это когда компанию закрывают по решению налоговой или суда, даже если учредители против. В статье расскажем, за что могут ликвидировать организацию, как проходит процедура и какие последствия ждут владельцев и директора.

29.07.2025
5240
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Налоговая или суд могут закрыть компанию без согласия учредителей, если считают, что бизнес больше не работает или нарушает закон. Это называется принудительной ликвидацией. Чтобы не столкнуться с такими проблемами, важно с самого начала правильно зарегистрировать ООО и соблюдать требования законодательства.

Причины принудительной ликвидации ООО

Есть несколько оснований, по которым компанию могут закрыть принудительно — по решению налоговой или суда.

Ликвидация ООО по решению налоговой 

Все случаи описаны в статье 21.1 Федерального закона № 129‑ФЗ:

  • Компания больше года не сдаёт отчётность и не проводит операции ни по одному из своих счетов.
  • В ЕГРЮЛ указаны недостоверные сведения, и они остаются неисправленными более шести месяцев.
  • У компании нет средств на оплату расходов по официальной ликвидации, и их нельзя переложить на учредителей.
  • Арбитражный суд прекратил дело о банкротстве или вернул заявление, потому что у компании нет имущества для покрытия судебных расходов.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Если причина ликвидации другая — например, серьёзные нарушения закона или отсутствие лицензии — налоговая уже не может закрыть фирму самостоятельно. В таких случаях она обращается в суд, чтобы добиться упразднения компании.

Ликвидация ООО по решению суда

Суд может закрыть ООО по основаниям из статьи 61 ГК РФ:

  • Компания систематически нарушает закон. Например, не платит налоги или ведёт запрещённую деятельность.
  • ООО не может работать по объективным причинам. Например, из-за отзыва лицензии или серьёзных корпоративных конфликтов между учредителями.
  • Компания ведёт деятельность, противоречащую своим уставным целям. Это касается в основном общественных организаций, фондов или религиозных объединений.
  • Регистрация компании признана недействительной. Это случается, если при создании допущены грубые и неустранимые ошибки.

Также могут быть и другие случаи. Например, если деятельность ООО нарушает требования специальных законов.

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Процедура ликвидации ООО

Принудительная ликвидация проходит в несколько этапов. Когда процесс завершён — компанию исключают из ЕГРЮЛ.

По решению налогового органа

Если налоговая признаёт ООО недействующим, она может начать процедуру исключения компании из ЕГРЮЛ без суда. Порядок действий прописан в статье  21.1 Федерального закона № 129‑ФЗ.

Процесс проходит в несколько этапов:

  1. Принятие решения. ФНС принимает решение о предстоящем исключении компании из ЕГРЮЛ. Это возможно, если фирма больше года не сдавала отчётность и не пользовалась банковскими счетами.
  2. Публикация уведомления. В течение трёх дней с момента принятия решения налоговая публикует информацию в журнале «Вестник государственной регистрации» и на своём сайте.
  3. Срок для возражений. С этого момента у кредиторов, учредителей и других заинтересованных лиц есть три месяца, чтобы направить в налоговую возражения против исключения компании. В возражении нужно доказать, что ООО продолжает вести деятельность.
  4. Исключение или передача дела в суд. Если в срок не поступило ни одного возражения или они были отклонены, налоговая исключает компанию из реестра. Если же поступили обоснованные возражения, ликвидация будет происходить по общим правилам через суд — статья 61 ГК РФ.
РАЗНИЦА В ПРАВИЛАХ
Для некоммерческих организаций действуют дополнительные правила. Налоговая обязана уведомить их о решении и дать возможность подтвердить, что организация продолжает работать (п. 3.1 ст. 21.1 Федерального закона № 129‑ФЗ).

По решению суда

Когда налоговая или другой госорган не может ликвидировать компанию напрямую, они обращаются в арбитражный суд. Порядок и этапы такой ликвидации подробно описаны в статьях 61–63 ГК РФ:

  1. Подача иска. Представитель госоргана или органа местного самоуправления обращается в арбитражный суд с заявлением о ликвидации ООО (п. 3 ст. 61 ГК РФ). К иску прикладываются документы, которые подтверждают основания для закрытия компании. 
  2. Рассмотрение дела. Суд проверяет документы и выносит решение о ликвидации.
  3. Назначение ликвидационной комиссии. После вынесения решения создаётся ликвидационная комиссия (п. 1 ст. 63 ГК РФ). Она публикует сведения о ликвидации в журнале «Вестник государственной регистрации» и уведомляет кредиторов о сроках предъявления требований. Обычно на это даётся не меньше двух месяцев.
  4. Промежуточный баланс и расчёты с кредиторами. Если средств компании хватает, комиссия рассчитывается с кредиторами и готовит итоговый ликвидационный баланс (п. 5 ст. 63 ГК РФ).
  5. Исключение из ЕГРЮЛ. После завершения всех расчётов данные передаются в налоговую. Компанию исключают из реестра, и она считается закрытой (п. 9 ст. 63 ГК РФ).

Если имущества недостаточно для выплаты долгов, суд признаёт компанию банкротом. Тогда ликвидация проводится по правилам Федерального закона о банкротстве № 127‑ФЗ.

Как остановить ликвидацию компании

Остановить можно только ликвидацию по решению налоговой и только до того, как компанию исключат из ЕГРЮЛ.

Что нужно сделать:

  • Проверьте, началась ли процедура исключения. Информацию о решении налоговой можно найти в «Вестнике государственной регистрации» или в сервисе ФНС «Прозрачный бизнес».
  • Подайте возражение по форме Р38001. Это специальное заявление, которое позволяет остановить процесс ликвидации. Его можно направить лично в налоговую или в электронном виде с помощью квалифицированной электронной подписи.

Срок подачи — не позднее трёх месяцев с момента публикации решения о предстоящем исключении. Если уложиться в этот срок и доказать, что компания ведёт деятельность, например подать отчётность или провести операции по счёту, то налоговая остановит процесс ликвидации.

Если же фирму закрывают по решению суда, процесс уже не остановить обычным заявлением. В таком случае нужно идти в суд и оспаривать решение о принудительной ликвидации компании. 

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Последствия ликвидации для учредителей и директора

Принудительное закрытие ООО может повлечь серьёзные ограничения для бывших владельцев и руководителя компании.

Запрет на создание и управление компаниями

Если налоговая исключила компанию из ЕГРЮЛ, а на момент ликвидации у неё была задолженность перед бюджетом или в реестре значились недостоверные данные, для бывших владельцев и директора действуют ограничения.

В течение трёх лет им запрещено:

  • открывать новые ООО;
  • становиться участниками других компаний;
  • назначаться директорами действующих юрлиц.

Даже если долг был символическим, например всего 1 ₽, запрет всё равно действует. Эти правила закреплены в подпункте «ф» пункта 1 статьи  23 и пункте 5 статьи  21.1 Федерального закона № 129‑ФЗ.

Субсидиарная ответственность

Если у компании остались долги, кредиторы могут потребовать деньги напрямую с учредителей или директора — даже если ООО уже исключили из ЕГРЮЛ.

Чтобы взыскать долг, кредиторы должны доказать, что он возник из-за недобросовестных или неразумных действий руководства — часть 3.1 статьи 3 Федерального закона № 14-ФЗ и статья  53.1 ГК РФ.

Иногда к ответственности привлекают и так называемых контролирующих лиц — тех, кто фактически управлял бизнесом, но официально не числился директором или учредителем. Например, реального руководителя, который давал указания номинальному директору. Правда, доказать это в суде непросто.

Важно: если оба — директор и учредитель — виноваты в возникновении задолженности у компании, то отвечать им придётся вместе. Кредиторы вправе взыскать всю сумму с любого из них — обычно выбирают того, у кого есть имущество. А дальше должники уже разбираются между собой: кто и сколько должен вернуть.

Вопросы по теме

Что лучше: добровольная ликвидация или ждать исключения налоговой?

Добровольная ликвидация требует времени и затрат, но помогает избежать проблем с долгами и запретами на ведение бизнеса в будущем.

Какие есть альтернативы принудительной ликвидации?

Добровольная ликвидация, банкротство или продажа компании.

Как проверить, есть ли запрет на создание новых фирм?

Информацию можно посмотреть в сервисе ФНС «Прозрачный бизнес», в разделе «Ограничения участия в ЮЛ».

Что значит «недостоверные сведения» в ЕГРЮЛ?

Это когда налоговая считает, что адрес, директор или другие данные компании в реестре недействительны. Если ошибку не исправить за шесть месяцев с момента внесения отметки, ФНС может начать процедуру принудительной ликвидации.

Может ли налоговая ликвидировать компанию, если она работает?

Нет. Если ООО ведёт деятельность, сдаёт отчёты, проводит операции по счёту и в ЕГРЮЛ нет отметки о недостоверных сведениях, налоговая не сможет исключить его из реестра.

Что будет, если директор или учредитель числился в компании, но не знал о ликвидации?

Последствия ликвидации всё равно наступают, если данные участников или директора указаны в ЕГРЮЛ.

Принудительная ликвидация снимает долги с учредителей и директора?

Не всегда. Если долги компании возникли из-за недобросовестных или неразумных действий руководства, кредиторы могут взыскать их из личного имущества бывших директоров и участников.

Можно ли восстановить ООО после исключения из ЕГРЮЛ?

Нет. Если компанию уже исключили из реестра, вернуть её невозможно. Придётся создавать новое юрлицо.

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Последствия исключения ООО из ЕГРЮЛ и принудительной ликвидации — Точка Банк