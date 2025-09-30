223-ФЗ простыми словами: полное руководство по правилам и этапам проведения закупок для начинающих поставщиков

Если вы новичок в закупках, обратите внимание на тендеры по 223-ФЗ. В них заказчики устанавливают собственные требования к участникам. И если вы найдёте закупки с подходящими условиями, то сможете выиграть первый тендер даже без опыта.

В статье Точка Банк расскажет вам, что это за закон и как он помогает организовать закупки.

Коротко

В тендерах по 223-ФЗ можно тратить внебюджетные средства, например гранты или деньги, которые компания заработала сама. В этом заключается в основном отличие от 44-ФЗ, по которому можно тратить только бюджетные деньги.

По закону заказчики проводят аукционы или конкурсы, чтобы найти поставщиков товаров или услуг. А бизнес участвует в тендерах и исполняет договоры. Федеральный закон №223-ФЗ устанавливает правила закупок для госкомпаний, естественных монополий, ГУПов и МУПов.

Что такое 223-ФЗ простыми словами

223-ФЗ — это Федеральный закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». По нему проводят закупки организации, в которых доля государственного участия больше 50%.

Эти компании разрабатывают собственные положения о закупках, проводят тендеры на электронных площадках и заключают контракты с поставщиками.

Оплачиваются договоры по 223-ФЗ обязательно из внебюджетных средств: грантов, благотворительных сборов или доходов заказчиков.

Зачем нужен 223-ФЗ

Закон помогает всем участникам закупок:

Заказчикам — привлекать внимание к тендерам и выбирать исполнителей с лучшими условиями.

Поставщикам — узнавать о новых тендерах и участвовать в честной конкурентной борьбе.

Государству — снизить уровень коррупции и повысить прозрачность закупок.

Кто работает по 223-ФЗ

В закупках по 223-ФЗ участвуют заказчики, поставщики и посредники между ними — электронные торговые площадки.

Заказчики

Заказчики — это юридические лица, которым нужны товары, работы или услуги. Они проводят тендеры и выбирают исполнителей. По 223-ФЗ заказчиками могут быть:

Госкомпании, то есть компании с долей участия государства более 50% и их «дочки».

Естественные монополии, например ОАО «РЖД» или ПАО «Газпром».

Публично-правовые компании, например Роскадастр или Фонд развития территорий.

ГУПы, МУПы и бюджетные учреждения, если они проводят закупки не из госбюджета, а на собственные средства, например из дохода или на благотворительные сборы.

Поставщики

Поставщики — это компании, ИП и самозанятые, которые участвуют в закупках и исполняют договоры.

Закон не устанавливает жёстких требований к поставщикам, но заказчик может сам выдвинуть условия по каждой закупке.

Электронные торговые площадки для 223-ФЗ

Закупки проходят на федеральных электронных торговых площадка (ЭТП) — это место встречи заказчиков и поставщиков. Заказчики туда добавляют информацию о закупках, а поставщики участвуют в тендерах.

Одна из популярных торговых площадок для малого бизнеса — сервис «Поиск закупок» от Точка Банка

Чтобы не искать тендеры самостоятельно по разным ЭТП, воспользуйтесь агрегаторами. Например, сервисом «Поиск закупок» — в нём вы найдёте информацию с разных площадок и сможете включить уведомления о новых тендерах.

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Основные особенности 223-ФЗ о закупках

Гибкость и свобода в процедурах

Закон 223-ФЗ не устанавливает жёстких правил для закупок. Заказчики сами решают, как проводить торги, устанавливают требования к поставщикам и сроки договоров.

Обязательное положение о закупке

Чтобы определить правила закупок, заказчики разрабатывают положение о закупке. В нём прописывают:

Как устанавливать начальную максимальную цену договора.

Подготовиться к тендеру.

Провести закупки разными способами.

Заключать и исполнять договоры.

Заказчики размещают положения о закупке в Единой информационной системе (ЕИС). Это платформа, на которой есть информация о любой закупке по 223-ФЗ.

Виды закупок по 223-ФЗ

По закону поставщика можно выбрать несколькими способами. Они бывают конкурентными и неконкурентными.

Конкурентные закупки

Аукцион — это торги, которые проходят в один или несколько этапов. Заказчик устанавливает начальную максимальную цену договора (НМЦ). А участники во время торгов предлагают суммы, за которые готовы исполнить договор — и их цены не должны быть выше НМЦ. Побеждает тот, чья цена будет ниже остальных.

Конкурс — это отбор поставщиков с лучшими предложениями. В отличие от аукциона цена в конкурсе не единственный критерий для отбора. Заказчик выбирает поставщика также:

По сроку выполнения работ.

Опыту участника.

Партнёрам, с которыми он сотрудничает.

И по другим условиям.

Запрос котировок. В этом случае все желающие заключить договор компании и ИП присылают заказчику свои цены — котировки. А затем заказчик выбирает поставщика по наименьшей цене. В отличие от аукциона в этом способе нет торгов. Поставщики присылают котировки заказчику вместе с заявкой на участие.

Запрос предложений. Участники направляют заказчику свои предложения по договору. В них перечисляют цены, срок, возможности поставки и другие условия. Заказчик отсматривает предложения и выбирает из них лучшее по всем критериям.

Неконкурентные закупки

Закупка у единственного поставщика. Заказчик заранее выбирает поставщика и заключает с ним договор без аукционов и конкурсов. Чаще всего такой способ закупки выбирают, если:

Нужен уникальный товар. Если товар могут изготовить всего несколько компаний, то заказчику нет смысла искать исполнителей на конкурсе.

Закупиться нужно срочно и нет времени, чтобы организовать торги.

Нужны товары, которые заказчик уже покупал раньше, или комплектующие для них.

ПРИМЕР ГУП «Энергия» закупило партию принтеров у поставщика. Через год ГУП заключает договор с ним же на поставку картриджей к этим принтерам.



Другие способы закупок

Заказчик может разработать свой способ для отбора поставщиков. Например, если его не устроят результаты торгов, можно организовать переторжку — новые торги с изменившимися условиями.

А для крупных и важных заказов можно провести конкурентные переговоры. На них заказчики знакомятся с возможными исполнителями лично и обсуждают тонкости закупки.

Заказчик может применять любой способ закупки. Главное — указать это в своём положении о закупке.

Что нужно для участия в закупках по 223-ФЗ

Чтобы участвовать в закупках, поставщику нужно подготовиться.

Завести электронную подпись (ЭЦП)

По электронным закупкам вся документация подписывается электронно-цифровой подписью (ЭЦП). Поставщику нужно заранее заказать и получить её в удостоверяющем центре — их список есть на сайте Минцифры.

Зарегистрироваться на электронной торговой площадке

Поставщику нужно зарегистрироваться на той ЭТП, где заказчик проводит закупку. Регистрация обычно бесплатная. Но некоторые ЭТП берут плату за участие в закупках, другие — только комиссию за заключение договора.

Подготовить документы для участия в закупках

Обычно заказчики просят у поставщиков одни и те же документы. Их лучше приготовить заранее, чтобы не тратить время и присылать свои предложения одним из первых. Чаще всего у поставщиков запрашивают:

Лицензии на профессиональную деятельность.

Договоры, которые компания выполняла ранее.

Бухгалтерскую отчётность.

Этапы проведения закупок по 223-ФЗ

Процедура закупок зависит от её способа. Обычно выделяют четыре этапа.

Этап 1: публикация извещения

Первым делом на ЭТП размещают извещение — это сообщение о будущей закупке. В нём перечисляют её условия:

Сроки поставки или работ.

Требования к товару, его объём.

Начальную максимальную цену.

Требования к участникам и другие условия.

Размещают извещение в единой информационной системе и на ЭТП, где проводится закупка.

Этап 2: приём заявок

Все желающие участвовать в закупке подают свои заявки на конкурс или аукцион, присылают котировки или предложения.

Сроки приёма заявок прописаны в положении каждого заказчика. 223-ФЗ устанавливает лишь минимальные сроки. Например, на подачу заявок для аукциона даётся не менее 15 дней, а на запрос котировок — пять рабочих дней.

Этап 3: проведение закупки

Заказчик проводит конкурс, аукцион или оценивает поданные заявки. По результатам оценки или торгов выбирает поставщика. Итоги размещаются в ЕИС.

Этап 4: подписание договора

Заключить договор с победителем нужно с 10-го по 20-й день после объявления результатов. Время до 10-го дня даётся другим участникам, чтобы оспорить результаты закупки.

Связь с другими федеральными законами

Закон о закупках ссылается на положения и нормы других законов. Например, 223-ФЗ связан:

Отличия 223-ФЗ от 44-ФЗ

223-ФЗ также связан с другим законом о закупках — №44-ФЗ. Главное отличие между ними — это то, какими деньгами можно рассчитываться за контракт. Если по 44-ФЗ оплата происходит из бюджета, то по 223-ФЗ — из внебюджетных средств.

Важно знать и другие отличия законов, чтобы понимать, когда и какой из них применяется.

Критерий Федеральный закон №44-ФЗ Федеральный закон №223-ФЗ Средства, на которые проводятся закупки Деньги из государственного бюджета Доходы заказчика, субсидии, гранты, благотворительность Жёсткость требований Прописаны детальные требования и процедура госзакупок Установлены только рамки. Конкретный порядок закупок заказчики разрабатывают сами Площадки для торгов Конкурсы и аукционы проводят только на 8 аккредитованных площадках Площадкам аккредитация не нужна

Что не регулирует 223-ФЗ

Закон не распространяется на:

Сделки с ценными бумагами и долями в уставном капитале. Биржевые сделки. Закупки военной техники и гособоронзаказ. Закупки по международным договорам и у иностранных компаний. Отбор компаний для обязательного аудита.

Полный перечень найдёте в части 4 статьи 1 №223-ФЗ.

Также 223-ФЗ не распространяется на закупки для государственных и муниципальных нужд. Для них действует другой закон — №44-ФЗ.

Преимущества 223-ФЗ для участников

Плюсы для заказчиков

Разработка собственных правил. Закон 223-ФЗ устанавливает базовые требования к закупкам, а заказчики адаптируют их под себя.

Широкий выбор поставщиков. В конкурсах участвуют поставщики со всей страны, а значит, можно найти лучшего исполнителя.

Плюсы для поставщиков

Прозрачность. Вся информация о закупке доступна в ЕИС и на электронной торговой площадке.

Здоровая конкуренция. Шанс выиграть тендер есть у всех поставщиков. Можно подобрать конкурс или аукцион по требованиям, которым соответствует компания.

Поддержка малого и среднего бизнеса. Заказчики обязаны проводить часть торгов только для малого и среднего бизнеса. Доля таких торгов не менее 20%. А доля закупок у МСП в годовом объёме не менее 25%.

Поддержка российских производителей. По статье 3.1-4 №223-ФЗ Правительство может выпустить распоряжение на закупку товаров только у отечественных поставщиков.

Недостатки 223-ФЗ

Минусы для заказчиков

Нет единых правил закупок. Из-за этого заказчикам приходится самим решать спорные вопросы.

Необходимость следовать нормам закона. Если заказчик работает по 223-ФЗ, он обязан соблюдать его требования: закупаться у субъектов малого бизнеса, составлять план закупок, размещать информацию в ЕИС.

Минусы для поставщиков

Разные требования к поставщикам. Условия для поставщиков устанавливает заказчик. Поставщик может не подойти под условия интересного ему конкурса.

Возможность попасть в реестр недобросовестных поставщиков. Если нарушить условия договоров, можно попасть в чёрный список ЕИС на два года. Это повлияет на деловую репутацию компании, так как список открыт для всех.

Контроль и ответственность

Органы, контролирующие закупки по 223-ФЗ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Ведомство проверяет:

Правомерно ли отказали в участии в конкурсе.

Вся ли информация о закупке есть в открытом доступе.

Соблюдаются ли сроки по 223-ФЗ и другие положения закона.

В ФАС можно подать жалобу любому участнику закупок, который столкнулся с нарушением.

Вышестоящие ведомства. Контролируют, как подведомственные им заказчики исполняют типовое положение о закупках.

Общественные организации. Компании и инициативные граждане могут отслеживать закупки. А ещё подавать жалобы или даже заявления в суд в случае нарушений.

Ответственность заказчиков

За нарушение 223-ФЗ заказчику грозят штрафы. Почти все они перечислены в статье 7.30.4 КоАП РФ. Вот её основные положения.

Нарушение заказчика Штраф для руководителя Штраф для юридического лица Нарушил порядок закупки 5 000–30 000 ₽ 50 000–100 000 ₽ Не разместил всю информацию в срок или разместил неверно 3 000–10 000 ₽ 10 000–30 000 ₽ Установил незаконные требования к поставщикам 5 000–30 000 ₽ 10 000–30 000₽ Закупил у МСП меньше 25% в год 30 000–50 000 ₽ 50 000–100 000 ₽ Не расплатился по договору с МСП в срок 30 000–50 000 ₽ 50 000–100 000 ₽

Ответственность поставщиков

Поставщики тоже отвечают за качество и сроки по договорам. Например, платят неустойку за ненадлежащее исполнение. Точные суммы неустойки заказчик устанавливает в положении о закупках.

Изменения в 223-ФЗ в 2025 году

В конце 2024 года Правительство РФ издало Постановление №1875. Оно защищает российских производителей и даёт им преимущество при участии в закупках. Например:

Запрещает заказчикам покупать у иностранных компаний одежду, обувь, посуду, инструменты, спецтехнику, бытовую технику, легковые автомобили.

Ограничивает закупки импортной канцелярии, химической продукции, спецоборудования, промышленных приборов, медицинских изделий, музыкальных инструментов.

Обязывает заказчиков отдавать приоритет российским товарам.

Всем заказчикам нужно добавить в свои положения о закупках информацию о том, что они придерживаются правил Постановления Правительства РФ №1875. А также указывать это в извещениях по каждой закупке.

Изменения в 223-ФЗ в 2026 году