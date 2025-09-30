44-ФЗ простыми словами: полный разбор закона и правил участия в госзакупке для начинающих

Участвовать в госзакупках может даже новичок. Для этого достаточно получить электронную подпись, зарегистрироваться на портале «ЕИС Закупки» и внимательно изучить закон о контрактной системе №44-ФЗ.

Чтобы вы быстро разобрались во всех тонкостях государственного контракта, Точка Банк сделал полный обзор этого федерального закона.

Коротко

По закону любая компания или ИП может принять участие в конкурсе или аукционе, выиграть контракт, а после его исполнения — получить оплату из бюджета.

Заключить контракт с бюджетной организацией можно только по строгому регламенту. Он прописан в Федеральном законе №44-ФЗ о госзакупках.

Что такое 44-ФЗ простыми словами

Закон о госзакупках определяет, как бизнесу заключать контракты с государственными ведомствами и организациями. Его полное название — «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Зачем принят закон 44-ФЗ

Закон №44-ФЗ приняли 5 апреля 2013 года. До 2013 года в России действовал другой закон о госзакупках — №94-ФЗ, в котором были следующие недоработки:

Отсутствие планирования: закупки проводились по мере необходимости.

Много закрытых процедур и ограничений для участников.

Размытые нормы ответственности.

В основном бумажный документооборот.

В итоге, пока действовал 94-ФЗ, контроль над закупками был слабый, а бюджет расходовался неэффективно. Новый закон №44-ФЗ чётко определил порядок госзакупок и помог в следующем:

Добавил меры поддержки малого бизнеса и инноваций

Основные цели закона

Установить единые и понятные правила госзакупок. Следить за государственными деньгами. Продуктивно и грамотно осваивать бюджет.

Принципы контрактной системы

В 44-ФЗ законодатели закрепили шесть главных принципов системы госзакупок.

Открытость и прозрачность. Доступ к информации о закупках есть у всех.

Конкуренция. Участвовать в тендере может любая компания или ИП без явных проблем в бизнесе.

Профессионализм заказчика. Чтобы заниматься госзакупками, сотрудники заказчика проходят профподготовку и получают квалификацию.

Стимулирование инноваций. При закупках приоритет отдаётся новой продукции и современным технологиям.

Единство контрактной системы. Правила и нормы закона действуют для всех госзакупок.

Эффективность использования бюджета. Руководители бюджетных организаций отвечают за расходование денег. А также за то, чтобы обеспечить ведомство всем необходимым.

Что регулирует 44-ФЗ о закупках

Государственные и муниципальные закупки

Закон устанавливает правила для тех закупок, которые оплачиваются из бюджетов разных уровней.

ПРИМЕР — Сельская школа проводит капитальный ремонт и ищет подрядчика. — Областная больница закупает аппараты МРТ через поставщика. — Министерство культуры проводит кинофестиваль и заказывает кейтеринг, чтобы организовать выездной фуршет. Во всех этих случаях контракт будет заключаться по 44-ФЗ.

В законе есть указания о том, как:

Планировать закупки.

Отбирать поставщиков разными способами.

Подписывать и исполнять контракт.

Контролировать участников госзакупок.

Исключения

Правила 44-ФЗ не действуют для закупок:

У международных финансовых организаций.

Для обеспечения безопасности свидетелей и потерпевших.

У бесплатных адвокатов.

Драгметаллов и камней для Госфонда.

У избирательных комиссий.

Также 44-ФЗ не распространяется на закупки, которые проходят за деньги самих заказчиков. Например, в контрактной системе в сфере закупок могут участвовать ГУПы и МУПы. Но эти организации получают прибыль и платят по контрактам из собственных денег, поэтому для них действует другой закон — №223-ФЗ.

Кто участвует в закупках по 44-ФЗ

В госзакупках есть три стороны: заказчик, поставщик и посредник между ними — электронная торговая площадка.

Заказчик

Это государственные и муниципальные учреждения. Они размещают заявки, отбирают исполнителей и заключают контракты.

Поставщик

Это компании или ИП, которые участвуют в тендерах: оказывают услуги или выполняют работы для государства. На этапе конкурса они — участники закупки. После выигрыша контракта — поставщики.

Электронные торговые площадки (ЭТП)

Это специальные платформы для торгов. На них подают заявки, проводят конкурсы или аукционы, подписывают контракты.

У ЭТП должна быть аккредитация. Аккредитованных электронных торговых площадок в 2026 году всего восемь.

Список аккредитованных ЭТП смотрите на сайте «ЕИС Закупки»

Что такое ЕИС 44-ФЗ и зачем она нужна

ЕИС Закупки — это единая информационная система. На ней размещается информация о закупках для государственных ведомств и организаций. Проводить торги в единой информационной системе нельзя. Зато можно бесплатно получить сведения о закупке.

Основные функции ЕИС

В ЕИС можно найти:

Планы закупок по 44-ФЗ.

Заявки на закупки.

Реестр действующих и завершённых контрактов

Правила работы площадки, разъяснения о законе и новости.

Аналитические отчёты по госзакупкам.

Каждого участника госзакупок: как заказчика, так и поставщика.

Реестр недобросовестных поставщиков

А ещё в ЕИС можно подать жалобу и следить за тем, как её будут рассматривать.

Размещение документации и планов закупок

Госструктуры обязательно планируют свои закупки. Для этого они составляют планы-графики и размещают их в ЕИС. Для бизнеса это возможность отследить те тендеры, в которых интересно поучаствовать.

В ЕИС уже есть информация о закупках на 2026 год

В ЕИС заказчики размещают подробную информацию о закупках:

Номер лота.

Цену контракта.

Название товара или услуги.

Даты аукциона и сроки подачи заявок на участие.

Документы по закупке — например, требования к участникам, проект контракта, извещение о проведении аукциона.

Как найти закупку в ЕИС

Найти закупку в ЕИС можно двумя способами:

По самой закупке — для этого нужно знать её номер или название.

Заказчику — используют наименование ведомства или ИНН.

Искать нужно через раздел «Закупки».

Для удобства используйте фильтры. Они сократят масштабы поиска.

Как определяется начальная цена контракта

Начальная максимальная цена контракта (НМЦК) — это цена, которую изначально устанавливает заказчик. Её можно увидеть в заявке и в плане-графике.

НМЦК — это предельная цена для сделки. Это означает, что госконтракт можно заключить по такой же цене или ниже.

Обоснование и методы расчёта цены

Заказчик не может устанавливать начальную цену без обоснования. Её нужно рассчитать одним из следующих методов.

Метод анализа рынка. НМЦК устанавливают по актуальным ценам на аналогичные товары. Для этого находят похожие аукционы, объявления, предложения в интернет-магазинах. Этот метод самый популярный — его используют для большинства товаров.

Нормативный метод. В этом случае цена устанавливается не выше предельной, которую определило государство. Например, предельные цены есть у продуктов питания и лекарств.

Тарифный метод. Цена зависит от государственных тарифов. Например, тарифы устанавливаются на грузоперевозки, тепло или газ.

Проектно-сметный метод. Чтобы посчитать итоговую цену, составляют смету. Этот метод применяют для строительных работ.

Затратный метод. При этом методе считают затраты на то, чтобы создать единицу продукции. Применяют его для производственных работ.

Способы проведения госзакупок

Когда НМЦК и все параметры заявки известны, назначают дату госзакупки и выбирают способ её проведения. По 44-ФЗ эти способы бывают:

Конкурентными — это конкурсы, аукционы и запрос котировок.

Неконкурентными — это закупка у единственного поставщика.

Аукцион

Аукцион — это торги. В них участники предлагают свою цену, которая равна или ниже НМЦК. Выигрывает тот, кто предложит цену ниже остальных, — по этой цене с ним и заключат контракт.

Аукционы бывают открытыми и закрытыми. В открытых участвует любая компания или ИП, которые подходят по условиям Федерального закона. В закрытых — только ограниченный круг компаний. К участию их предварительно приглашает заказчик.

Электронный аукцион проводится чаще всего онлайн, но закон не запрещает организовывать аукционы очно. В этом случае заявки на участие подаются в бумажном виде. Далее участников собирают вместе в одно время и проводят торги.

Конкурс

В конкурсе побеждает участник, который предложит лучшие условия по контракту. Цена — лишь один из критериев, конкурс можно выиграть и по другим причинам.

ПРИМЕР Поликлиника объявила конкурс на поставку вакцин от гриппа. Компания «Авиценна» предложила поставить партию за 500 000 ₽ через 2 месяца. А компания «Панацея» — за 580 000 ₽ за 2 недели. Контракт заключили с «Панацеей», так как поликлинике нужна вакцина до начала прививочной кампании.



Конкурсы также могут быть открытыми и закрытыми и проводиться в очной и электронной форме.

Запрос котировок

В этом случае поставщик выбирается по наименьшей цене, но без проведения аукциона. Участники присылают цены, по которым они согласны выполнить контракт, — котировки. А заказчик выбирает из них самое выгодное предложение.

Закупка у единственного поставщика

Иногда заказчик выбирает, с кем заключить договор, без конкурса или аукциона. В таком способе госзакупок отсутствует конкуренция, поэтому применять его можно не всегда. Например, только при небольшой стоимости контракта или по определённым товарам.

Стать единственным поставщиком и заключить контракт по 44-ФЗ без конкурса может любая компания. Для этого нужно зарекомендовать себя как надёжного исполнителя по предыдущим контрактам. Валентина Неупокоева эксперт по тендерам в Точка Банк

Что нужно, чтобы участвовать в госзакупках

Участвовать в госзакупках по 44-ФЗ могут компании или ИП, которые:

Получили усиленную ЭП. Она нужна, чтобы подписывать заявку и контракт.

Зарегистрировались на портале «ЕИС Закупки».

Соответствуют требованиям 44-ФЗ: не должно быть задолженности по налогам, судимости, связей с заказчиком. А ещё бизнес не должен состоять в Реестре недобросовестных поставщиков. В него попадают те компании или ИП, которые не исполняют госконтракт.

После регистрации и проверки бизнеса можно переходить к конкретным шагам.

Этапы участия в закупках

Шаг 1: Найдите и выберите закупку

Найдите в перечне актуальных закупок те, что вам интересны. Ознакомьтесь с условиями каждой закупки.

Шаг 2: Подайте заявку

В заявке укажите важную для заказчика информацию. Это может быть график выполнения работ, перечень поставщиков, с которыми вы работаете, или цена.

Чтобы заполнить заявку, внимательно изучите все документы по закупке. В них перечислены требования к поставщикам. Так вы поймёте, что дополнительно приложить к заявке, чтобы повысить шансы на победу в конкурсе. Например, это могут быть:

Сертификаты соответствия ГОСТ.

Подтверждение квалификации сотрудников.

Лицензия СРО.

Даже не имея опыта работы с контрактами по 44-ФЗ, можно заключить выгодный контракт, если хорошо подготовить заявку.

Победа в тендере зависит от многих факторов. Это может быть лучшая цена, точное соответствие требованиям заказчика, эксклюзивность предложения, а в некоторых случаях и квалификация персонала. Валентина Неупокоева эксперт по тендерам в Точка Банк

Шаг 3: Поучаствуйте в аукционе или дождитесь итогов конкурса

В обозначенное время подключитесь к электронным торгам на площадке или отследите итоги конкурса. В конкурсе или аукционе бывает и несколько этапов. Чтобы выиграть тендер, нужно пройти их все.

Шаг 4: Заключите контракт

Если вы выиграли контакт, заказчик вышлет проект договора в течение двух дней. У вас будет ещё неделя, чтобы ознакомиться с контрактом и задать вопросы заказчику. Подписать контракт нужно с 10-го по 20-й день после конкурса.

Часто до заключения сделки вам нужно предоставить банковскую гарантию или денежный депозит — они обеспечивают исполнение контракта. Подробные условия об этом ищите в тексте контракта.

Ответственность и контроль по 44-ФЗ

Госзакупки контролируются на разных уровнях несколькими органами.

Органы контроля

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) следит за тем, как устанавливаются цены и соответствуют ли они рыночным. Проверяет участников госзакупок.

В ФАС можно подать жалобу в случае нарушений. Например, если вас незаконно не допустили к торгам.

Казначейство РФ следит за тем, как расходуются средства, и контролирует, чтобы платежи совершались полностью и вовремя. Например, чтобы расчёты по контракту проходили после приёмки.

Общественные объединения — инициативные граждане и компании также могут создавать организации контроля, предлагать изменения и совершенствования.

Ответственность заказчиков

За нарушения госзакупок заказчики несут ответственность. Вот перечень самых распространённых нарушений и суммы штрафов, которые заплатит заказчик. Они перечислены в статьях 7.30.1. и 7.30.2 КоАП РФ.

Нарушение заказчика Основание Размер штрафа Не разместил план закупок ч.1 ст. 7.30.1 КоАП РФ 5 000–10 000 ₽ Не обосновал цену контракта (НМЦК) ч. 3 ст. 7.30.1 КоАП РФ 1% от стоимости контракта, но в пределах 10 000–50 000 ₽ Неверно выбрал способ закупки ч. 4 ст. 7.30.1 КоАП РФ 30 000–50 000 ₽ Не разместил сведения в ЕИС ч. 5 ст. 7.30.1 КоАП РФ 3 000–10 000 ₽ Заключил контракт с нарушениями ч. 1 ст. 7.30.2 КоАП РФ 1% от стоимости контракта, но в пределах 50 000–200 000 ₽ Не оплатил контракт вовремя ч. 8 ст. 7.30.2 КоАП РФ 1% от стоимости контракта, но в пределах 10 000–50 000 ₽

Ответственность поставщиков

Исполнители чаще всего нарушают сроки выполнения работ или услуг, сроки поставки товара. По статье 34 №44-ФЗ за это придётся заплатить пеню. Её размер — 1/300 ставки Центробанка за каждый день нарушения. Считают пеню от стоимости ещё не выполненных обязательств.

ПРИМЕР ООО «Гармония» должна была поставить компьютеры в школу на сумму 3 000 000 ₽, но задержала последнюю партию на 2 дня. Стоимость партии — 500 000 ₽. Сумма пени при ключевой ставке 18%: 0,18/300 x 500 000 x 2 = 600 ₽



Другое частое нарушение — это выполнение контракта ненадлежащим образом. Например, поставщик может закупить не тот продукт или выполнить работы или услуги не по ГОСТу.

В этом случае поставщику грозит штраф. Его размер зависит от первоначальной цены контракта:

При НМЦК меньше 3 000 000 ₽ — штраф 10% от НМЦК.

От 3 000 000 до 50 000 000 ₽ — штраф 5%.

От 50 000 000 до 100 000 000 ₽ — штраф 1% и так далее.

Размеры штрафов во всех случаях можно посмотреть в Постановлении Правительства РФ №1042.

ПРИМЕР ИП Севостьянов заключил контракт на замену окон в областной библиотеке. Сумма контракта 5 000 000 ₽. Через месяц окна треснули. Суд установил, что контракт выполнен ненадлежащим образом, и предприниматель заплатил штраф: 5 млн x 5% = 250 000 ₽.

Плюсы и минусы участия в закупках по 44-ФЗ

Если вы решаете, участвовать в госзакупках или нет, Точка Банк собрал для вас преимущества и недостатки такого бизнеса. С ними принять решение будет проще.

Плюсы

Надёжность. Если выполнить работы или поставить товар без нарушений, по госконтракту расплатятся вовремя и в срок. Это контролируется со стороны государства.

Справедливая конкуренция. Участвовать в большинстве заявок и выигрывать контракты может даже новичок без опыта.

Поддержка малого бизнеса. По 44-ФЗ заказчики обязательно должны проводить 25% закупок в год у малого бизнеса и социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО).

Бесплатное участие в закупках. Участникам не нужно платить за регистрацию или за подачу заявки.

Минусы

Риск попасть в Реестр недобросовестных поставщиков (РНП). Если не выполнить контракт или отказаться от него, компанию включат в РНП на 2 года. Участвовать в госзаказах в это время вы не сможете.

Также вы рискуете испортить деловую репутацию. Информация реестра открыта для всех. Любой из ваших контрагентов может узнать о том, что вас включили в РНП.

Гарантии по контракту. Чтобы поучаствовать в аукционе или заключить контракт, нужны банковские гарантии — они стоят дополнительных денег.