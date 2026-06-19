Аванс по 44-ФЗ: правила авансирования контракта, размер и ограничения

Коротко

Размер аванса зависит от уровня бюджета и вида контракта.

Обычно он составляет до 30%, но в некоторых случаях может быть все 100%. Главные правила авансирования: обеспечение контракта должно быть не ниже суммы аванса, а за нецелевое использование наказывают.

Аванс по 44‑ФЗ — это когда заказчик платит поставщику ещё до того, как тот выполнил свою работу. Для бизнеса это возможность взяться за крупный проект без своих оборотных средств, а для заказчика — способ ускорить исполнение контракта.

Что такое авансирование по 44-ФЗ

Авансирование в 44-ФЗ — это перечисление заказчиком денег ещё до того, как поставщик выполнил свою работу или поставил товар. Простыми словами, государство или бюджетное учреждение платит заранее, чтобы подрядчик мог закупить материалы или запустить производство.

Зачем аванс применяется в госзакупках. Для заказчика это способ ускорить исполнение контракта и получить лучшую цену, ведь поставщики часто дают скидки, если им предлагают предоплату. Для исполнителя — возможность взяться за крупный проект, даже если оборотных средств не хватает. Кроме того, без авансирования многие контракты, особенно в строительстве и производстве, стали бы недоступны для малого и среднего бизнеса.

В чём разница между авансом и предоплатой. По 44-ФЗ и Гражданскому кодексу — ни в чём. Это синонимы:

предоплата (ст. 487 ГК РФ) — платёж до получения встречного исполнения. Он может быть хоть 100%, хоть 50%;

аванс — ровно то же самое с юридической точки зрения.

Суды тоже говорят, что аванс и предоплата — равнозначные понятия. Так что можно использовать оба слова, и суть от этого не изменится.

Общие правила авансирования по 44-ФЗ

Аванс — это право, а не обязанность заказчика. Он сам решает, включать ли условие о предоплате в контракт. И если да, то указывает это в извещении о закупке и проекте контракта. Поставщик не может потребовать аванс, если он не предусмотрен документацией.

Какие ещё есть правила авансирования:

1. Аванс в госзакупках регулируется не одним, а сразу несколькими нормативными актами. Всё зависит от уровня бюджета и условий конкретного контракта. Вот что важно знать:

2. В любом контракте по 44-ФЗ, где есть аванс, обязательно указывают:

размер в процентах от цены контракта;

срок перечисления;

порядок выплаты.

3. Перечислить аванс можно только после того, как Казначейство подтвердит лимит, то есть разрешит именно эти расходы.

4. Если сумма аванса попадает в диапазон 50–100 млн ₽, включается казначейское сопровождение. Это значит, что сумма аванса зачисляется на отдельный счёт поставщика в Казначействе, а не на его расчётный счёт, и каждое списание аванса контролируется.

5. Аванс запрещён полностью в следующих случаях:

по контрактам с поставщиком, к которому применены антидемпинговые меры;

по контрактам на товары или услуги из п еречня , утверждённого Распоряжением Правительства №21-р, например поставку грузовых автомобилей или ремонт компьютеров.

Размер аванса по 44-ФЗ

Минимальный размер аванса законом не установлен. Заказчик может вообще не давать аванс или установить любой процент, если это не противоречит вышестоящим нормативным актам.

Максимальный зависит от уровня бюджета и вида контракта. Для федерального уровня действует Распоряжением, постановление №1496. Основные лимиты привели в таблице.

Размер аванса Когда применяется До 100% Подписка на печатные издания, билеты (авиа, ЖД), путевки в санатории, гостиницы при командировках, ОСАГО, услуги связи, обучение (повышение квалификации), госэкспертиза проектов в строительстве, тушение пожаров До 50% При условии казначейского сопровождения аванса (поставщик получает деньги на спецсчёт в Казначействе) До 30% Стандартное правило для большинства контрактов (строительство, поставки товаров, услуги) До 70% Для особо крупных строек (цена контракта >600 млн ₽): сначала 30%, потом дополнительное авансирование, но не более 70% суммарно Не менее 80% Для закупок импортозамещающих промтоваров, входящих в перечень приложения №2 к постановлению №2411, при следующих условиях:



— контракт заключен до 31 декабря 2026 года;



— процедура проведена с запретом на допуск импортной продукции.



Для регионального и муниципального уровней ограничения устанавливаются местным бюджетным законодательством. Нужно проверять свои нормативные акты.

Аванс по контракту с единственным поставщиком

Контракты с единственным поставщиком допускают авансирование до 100% согласно постановлению Правительства №1496. Закупки до 600 000 ₽ по п. 2 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ ограничений по авансу не имеют.

Как прописать аванс в контракте по 44-ФЗ

В контракте обязательно указывают следующее.

Размер аванса. Должен быть указан конкретный процент от цены контракта, то есть не «до 30%», а именно 30%. Если контракт поэтапный, то нужно указать процент аванса за каждый этап, причём одинаковый для всех этапов.

Срок выплаты. Например, в течение 10 рабочих дней с даты заключения контракта. Нельзя писать «по заявке поставщика» или «после доведения лимитов» — это неподходящие формулировки.

ПРИМЕР В контракте можно использовать такую формулировку: «Заказчик выплачивает поставщику аванс в размере 30% от цены контракта, что составляет ______ (сумма прописью) рублей, в том числе НДС ____ рублей. Аванс перечисляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения счёта на аванс, выставленного поставщиком».

Порядок выплаты. Это то, как засчитывается аванс при окончательном расчёте. Например, аванс засчитывается при оплате принятых работ в размере 30% от стоимости фактически выполненных работ. Или аванс выплачивается в течение пяти рабочих дней с даты предоставления исполнителем счёта на оплату.

Выплата и оплата аванса по 44-ФЗ

44-ФЗ не устанавливает фиксированных сроков для оплаты аванса, их определяет сам заказчик в контракте. Обычно это 5, 7, 10 или 15 рабочих дней с даты заключения контракта или предоставления счёта на аванс. Реже в контрактах указывают конкретную дату.

В связи с выплатой аванса заказчик должен:

Перечислить аванс в срок, указанный в контракте, если условие об авансе включено. Проконтролировать целевое использование аванса при казначейском сопровождении.

А поставщик обязан:

Использовать аванс по назначению и предоставлять документы, которые подтверждают, что деньги уходят на исполнение контракта. Расходование их на другие цели, особенно при казначейском сопровождении, грозит блокировкой счёта и штрафами. Вернуть неотработанный аванс в случае расторжения контракта.

Обеспечение при авансировании контракта

Для заказчика аванс — это всегда риск. Поставщик может не выполнить работу или не вернуть деньги, поэтому 44-ФЗ защищает государственного заказчика: если в контракте есть аванс, то поставщик должен предоставить обеспечение не меньше этой суммы (ч. 6 ст. 96 44-ФЗ). При этом если аванс превышает 30% от цены контракта, то обеспечение должно быть строго равно сумме аванса (ч. 6.2 ст. 96).

Но есть исключения:

Казначейское сопровождение . Если деньги идут через Казначейство, заказчик вправе не устанавливать обеспечение либо ограничить его 10% от начальной цены контракта ( . Если деньги идут через Казначейство, заказчик вправе не устанавливать обеспечение либо ограничить его 10% от начальной цены контракта ( ч. 1.1 и 6.1 ст. 96 ).

Антидемпинг. Если поставщик снизил цену на 25% и более, к нему применяются повышенные требования по . Если поставщик снизил цену на 25% и более, к нему применяются повышенные требования по ст. 37 — обеспечение рассчитывают по особым правилам.

Банковская гарантия при авансе

Если в качестве обеспечения выбрана банковская гарантия, она должна быть безотзывной. В тексте обязательно прописывают, что банк обязуется вернуть сумму аванса в случае срыва контракта.

Стандартные требования к гарантии:

сумма — не ниже размера аванса;

срок действия — минимум на месяц дольше, чем действует контракт.

Важно запомнить, что аванс перечисляют только после того, как поставщик предоставил обеспечение на нужную сумму. Без действующей банковской гарантии или внесённых денег предоплату не получить.

Казначейское сопровождение аванса

Казначейское сопровождение в 2026 году обязательно для контрактов:

от 3 млн ₽ с авансом более 50%;

от 100 млн ₽ независимо от аванса;

с бюджетной субсидией или средствами нацпроекта.

Вот как казначейское сопровождение влияет на выплаты:

Деньги перечисляют на отдельный казначейский счёт поставщика. Он открывается не в банке, а в Управлении Федерального казначейства.

Списание средств строго контролируют. Любой перевод со счёта проверяет Казначейство. Поставщик должен предоставить информацию о том, кто получатель, какое назначение платежа, сумму перевода, код направления расходования. А также приложить документ-основание (договор или счёт), подтверждающие документы (акт, накладная, УПД) через специализированные информационные системы, например ГИИС «Электронный бюджет».

Если все документы корректны, платёж переведут в течение 1–3 рабочих дней. Если Казначейство обнаружит ошибки, оно вернёт документы на доработку — тогда перевод может занять до 7–10 дней.

Неиспользованный остаток аванса возвращается. Его перечисляют на тот же казначейский счёт, с которого был получен платёж.

При казначейском сопровождении заказчик вправе установить обеспечение в размере не более 10% от начальной максимальной цены контракта или от цены контракта, если закупка проводилась с преимуществом для малого бизнеса, уменьшенной на размер аванса. Это значит, что аванс может быть больше суммы обеспечения — в отличие от общего правила, когда обеспечение не может быть меньше аванса.

ПРИМЕР ООО «СтройИнвест» получило аванс 60 млн ₽ на строительство школы. Деньги пришли не на расчётный счёт компании, а на спецсчёт в Казначействе. Теперь каждый платёж, например за бетон или аренду техники, нужно подтверждать документами. Компания не сможет потратить деньги на другой проект или снять наличными.

Возврат неотработанного аванса

Неотработанный аванс возвращают в срок, установленный контрактом, или в разумный срок по требованию заказчика. Основаниями для возврата могут быть расторжение контракта, уменьшение объёма работ или неисполнение обязательств поставщиком.

Заказчик направляет требование вернуть аванс в течение 10 рабочих дней после расторжения или истечения срока исполнения контракта. Поставщик обязан вернуть сумму в срок, указанный в требовании, за вычетом стоимости фактически выполненных работ, на лицевой счёт заказчика, с которого был переведён аванс.

Если добровольного возврата не произошло, заказчик вправе удержать сумму неотработанного аванса из обеспечения исполнения контракта либо обратиться в банк при наличии независимой гарантии.

ПРИМЕР Заказчик перечислил 1 млн ₽ аванса, поставщик выполнил работы на 300 000 ₽. Контракт расторгли — теперь ему нужно вернуть 700 000 ₽.

Ответственность и риски при авансировании

Поставщик

Нецелевое использование аванса приведёт к требованию вернуть в бюджет деньги в полном объёме, а также штрафу от 5 до 25% от суммы нарушения. В серьёзных случаях контракт расторгнут в одностороннем порядке, что может привести к попаданию в реестр недобросовестных поставщиков.

Просрочка возврата аванса после расторжения приведёт к пеням по ч. 7 ст. 34 44-ФЗ. Их рассчитывают в размере одной трёхсотой ключевой ставки ЦБ от суммы долга за каждый день просрочки. Также заказчик может потребовать проценты по ст. 395 ГК РФ.

При наличии гарантии банк платит заказчику в пределах её суммы. А далее требует возмещения этих средств у поставщика. Если исполнитель не вернёт деньги добровольно, банк взыщет их через суд.

Заказчик