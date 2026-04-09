Банковская гарантия по 223-ФЗ: требования, размер и порядок предоставления

эксперт по тендерному сопровождению и банковским гарантиям в Точка Банк

У заказчиков, которые работают по 223-ФЗ, есть несколько способов обезопасить себя от недобросовестных поставщиков. Например, они могут включить в договор размер неустойки, гарантийный срок на товар, а ещё банковскую гарантию. По этому документу заказчик получит выплату от банка, если со сделкой что-то пойдёт не так.

Коротко — Документ гарантирует, что поставщик выполнит свои обязательства. Например, подпишет договор после победы в конкурсе или вовремя выполнит условия сделки. — Поставщик оформляет гарантию, только если заказчик прописал это требование в Положении о закупке. — Для заказчиков банковская гарантия — это способ защитить свои интересы, а для поставщиков — подтвердить благонадёжность.

Что такое банковская гарантия по 223-ФЗ

Банковская гарантия — это документ, который банк выдаёт поставщику за небольшую комиссию. Обычно она составляет до 4% от суммы.

В документе банк подтверждает, что выплатит заказчику деньги, если поставщик нарушит договор. Другими словами, банк ручается за поставщика, гарантирует выполнение им обязательств.

В такой сделке банк называют гарантом, поставщика — принципалом, а заказчика — бенефициаром.

Что будет после выплаты компенсации

Если поставщик не справляется со своими обязанностями, бенефициар направляет банку требование о выплате. В ответ банк перечисляет ему деньги. Позже поставщик должен будет вернуть эти деньги банку. В случае невозврата банк начислит пеню за каждый день просрочки платежа.

Некоторые банки открывают поставщику кредит на сумму, которую заплатили за него по гарантии. График платежей, процентная ставка и другие условия такого кредита заранее прописываются в договоре между банком и поставщиком.

Чем отличаются условия по 223-ФЗ и 44-ФЗ

В госконтрактах по 44-ФЗ тоже есть обеспечение. Но гарантии в сделках по двум законам отличаются. Главная разница — в жёсткости условий.

В 44-ФЗ все требования к обеспечению чётко обозначены. В законе прописаны суммы, сроки и случаи, в которых оно нужно.

В 223-ФЗ нет жёстких норм. Если заказчик желает, то добавляет обеспечение в сделку, если нет — обеспечения не будет. Своё решение он прописывает в Положении о закупках — это регламент, в котором собраны правила закупок конкретного заказчика.

Как получить банковскую гарантию в Точка Банк

Если у вас открыт расчётный счёт в Точка Банк, вы можете круглосуточно получить гарантию. Вот что нужно сделать:

Зайдите в интернет-банк. Откройте раздел «Банковские гарантии». Оставьте заявку. Вы сразу увидите все условия, в том числе размер комиссии. Подпишите её кодом из СМС. Когда заявка перейдёт в статус «Одобрено», у вас в интернет-банке появится проект банковской гарантии. Вы можете его согласовать или внести корректировки, загрузив в заявку исправленный проект. После исправлений дождитесь повторного проекта банковской гарантии от банка. Подтвердите оплату. Комиссия спишется с расчётного счёта — реквизиты вводить не нужно.

Через 15 минут после оплаты комиссии мы выпустим гарантию.

Если вы не являетесь клиентом Точка Банка, мы поможем вам оформить гарантию через партнёров. Вот что нужно сделать:

Перейдите на страницу услуги Нажмите «Оставить заявку». Выберите «Я не клиент». Укажите телефон. Менеджер перезвонит в течение 30 минут и подберёт условия. Если не хотите ждать, позвоните сами: 8 (800) 600-46-57. Загрузите документы. Как минимум понадобятся карточка компании, паспорта директора и учредителей. О том, какой пакет документов нужен в вашем случае, расскажет менеджер.

После этого мы подготовим заявку и отправим партнёрам. Вам останется только подписать её электронной подписью.

Примерно через десять минут или чуть позже вам придёт предварительное решение: одобрена гарантия или нет. Время выпуска самой гарантии зависит от её параметров, а также от нормативных сроков банка-партнёра.

Для каких целей применяется банковская гарантия

В договоры по 223-ФЗ можно добавить несколько видов гарантий с разными целями.

На обеспечение заявки

Гарантирует, что поставщик заключит сделку, если победит в конкурсе или аукционе. Эту гарантию ещё называют тендерной, потому что она нужна на время закупки. Поставщик оформляет её до аукциона или конкурса.

Максимальный размер такого обеспечения — 5% от стартовой цены договора. Его можно установить только для закупок больше 5 млн ₽ (часть 27 статья 3.2).

На обеспечение исполнения договора

Гарантирует, что поставщик выполнит договор вовремя и без грубых нарушений. Её оформляют перед заключением сделки.

На обеспечение гарантийных обязательств

Гарантирует, что поставщик будет обслуживать товар или результаты работ после приёмки. Документ требуется только по договорам, в которых есть гарантийные обязательства.

По 223-ФЗ существует больше видов банковских гарантий, чем по 44-ФЗ. Партнёры Точка Банка могут выдать гарантию даже на возврат аванса на тот случай, если поставщик не выполнит условия договора. Ирина Бугаева Эксперт по тендерному сопровождению и банковским гарантиям в Точка Банк

Формы обеспечения по 223-ФЗ

Во всех трёх случаях гарантия от банка — это не единственный способ обеспечения. Ещё поставщик может перечислить деньги заказчику или на специальный счёт. Когда он выполнит все обязательства, то получит деньги обратно.

Банковская и независимая гарантия: в чем разница

Иногда вместо банковской гарантии в закупках встречается термин «независимая». Рассказываем, чем они отличаются и могут ли заменить друг друга.

Банковская гарантия — это документ, который выдаёт любой банк по своим стандартам. Для большинства закупок по 223-ФЗ подойдёт банковская гарантия любого банка, но есть нюанс:

Если заказчику в обеспечение нужна именно банковская гарантия, он может указать в документации о закупке список конкретных банков, в которых её можно оформить. Ирина Бугаева Эксперт по тендерному сопровождению и банковским гарантиям в Точка Банк

Независимая гарантия выдаётся только банками из перечня Минфина, а ещё некоторыми финансовыми организациями:

Корпорацией развития «ВЭБ.РФ».

Фондами содействия кредитования.

Евразийским банком развития.

В 223-ФЗ независимые гарантии обязательны для закупок СМП. Это закупки, которые проводят только для малого бизнеса. По закону доля таких закупок у любого заказчика должна быть минимум 25% в год.

Требования к гарантии по 223-ФЗ

Для обычных тендеров заказчик прописывает условия обеспечения в Положении о закупке.

Для закупок СМП требования к независимой гарантии есть в законе (часть 14.1 статьи 3.4 №223-ФЗ). Так, она должна быть:

Безотзывной. Это значит, что банк не может расторгнуть договор и забрать её у бенефициара.

С условием о выплате заказчику денег в течение 10 рабочих дней после требования. В гарантиях исполнения договора ещё указывают, что банк выплатит деньги без решения суда.

С перечнем документов, которые нужны от заказчика для выплаты. По тендерной гарантии — это описание условий, которые нарушил поставщик, подтверждение полномочий заказчика. А по гарантии исполнения договора — ещё и расчёт выплаты. Другие документы требовать нельзя.

Сроком действия минимум на месяц дольше, чем обязательство. То есть гарантии на тендер выдаются до конца закупки плюс месяц, а на исполнение договора — до завершения самой сделки плюс месяц. Заказчик может установить и большие сроки в своём Положении о закупке.

Подписанной гарантом от руки или УКЭП

для исполнения договора или гарантийных обязательств. Составленной по типовой форме. Есть отдельная форма гарантии для тендеров

Размер гарантии

Сумму выплаты по гарантии устанавливают в процентах от начальной максимальной цены договора (НМЦД). Процент всегда определяет заказчик в Положении о закупке. Но тендерная гарантия не может быть больше 5% от закупки.

ПРИМЕР Заказчик установил обеспечение заявок 5% от НМЦД. Стартовая цена договора — 5 млн ₽. Размер обеспечения: 5 млн * 5% = 250 000 ₽.

Срок действия

Сроки тоже устанавливаются в Положении о закупках. Если обеспечение выдаётся по закупкам для малого бизнеса, то должно действовать на месяц дольше самого обязательства.

ПРИМЕР Договор заканчивается 31 августа 2026 года. Значит, его нужно обеспечить до 30 сентября 2026 года.

Возврат и прекращение действия

Возвращать документ поставщику или в банк не нужно. Он теряет силу, как только заканчивается срок действия. А иногда и раньше, если договор полностью исполнится досрочно и по нему не возникнет претензий у сторон.

Типичные ошибки участников закупок

Собрали частые ошибки, которые совершают поставщики при работе по 223-ФЗ.

Ошибка 1: в требованиях

Часто заказчики по 223-ФЗ прописывают требования к обеспечению, как в 44-ФЗ. Поставщики привыкают к этому, перестают проверять условия перед каждой сделкой и работают по договорам так же, как по госконтрактам.

Нужно помнить, что каждый заказчик имеет право прописать любые условия обеспечения, и постоянно их проверять. Иначе есть риск заплатить комиссию банку за документ, который не примут, не успеть заключить сделку, да ещё и попасть в реестр недобросовестных поставщиков.

Ошибка 2: в сроках

Поставщики оформляют гарантии строго на срок действия договора, тогда как чаще всего они должны действовать на месяц дольше. Другая частая ошибка — вообще не указывать срок. Такой документ считается недействительным.

Ошибка 3: в банках-гарантах

Поставщики могут работать с любыми банками по обычным закупкам. Но если они решают участвовать в закупке для малого бизнеса, обеспечение нужно оформить в банках из перечня Минфина. Другое заказчик не примет.

Ошибка 4: в форме

Некоторые банки выдают документ по собственным формам. Но они могут не подойти заказчику. Поэтому лучше использовать типовые формы из 223-ФЗ. Они обязательны только для закупок для малого бизнеса, но для остальных договоров их тоже можно брать за основу.

Как проверить подлинность документа

Если вы впервые оформляете гарантию у банка не из перечня Минфина, её лучше предварительно проверить: