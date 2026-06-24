Что изменится для поставщиков с 1 июля 2026 года в госзакупках по 44-ФЗ

Расширение национального режима
С 1 июля перечень товаров, которые подпадают под правила национального режима, пополнится новыми позициями из сферы рыболовства и переработки. Для участников отрасли это означает дополнительную защиту: госзаказчики больше не смогут приобретать импортную продукцию в этих категориях.
Ряд товаров исключат из приложения №2 и перенесут в приложение №1. В их числе — охлаждённая и замороженная рыба, рыбные консервы, икра и её аналоги, а также замороженные и консервированные морепродукты. Нацрежим для этих позиций ужесточится: вместо «преимущества» для российского товара вводится прямой запрет на иностранный. Продукция из стран ЕАЭС под ограничения не попадает.
Для новых позиций действует стандартный порядок: участник указывает страну в заявке, а при поставке подтверждает её документами.
Обязательное размещение всех контрактов в реестре
С 1 июля в реестр контрактов будут попадать практически все закупки:
- все контракты — по конкурентным и неконкурентным процедурам;
- закупки у единственного поставщика, проводимые в электронной и бумажной форме;
- закупки малого объёма.
Исключения будут минимальными: в реестр не нужно включать только контракты, составляющие гостайну, а также отдельные виды неэлектронных закупок — их перечень позднее определит Правительство РФ.
Новый формат работы для контрактов с единственным поставщиком
Раньше контракты с единственным поставщиком можно было заключать как в электронном виде, так и в бумажном. Теперь для ряда закупок электронный формат становится обязательным — контракты будут проходить только через ЕИС.
Изменения затронут закупки по пунктам 4, 5, 23, 42, 44 и 46 части 1 статьи 93 44-ФЗ. Например, малые закупки до 600 000 ₽, контракты с конкретными исполнителями по поручениям, а также отдельные виды работ и услуг для государственных нужд.
Эта реформа связана с тем, что заказчики получили право на дробление закупок в пределах лимитов. Электронный формат обеспечивает единое цифровое окно для оформления контрактов и упрощает контроль за тем, чтобы заказчики не выходили за пределы лимитов. Главное — не разделять сделку искусственно с целью обхода конкурентных процедур.
Единые стандарты имущественных торгов
С 1 июля вступают в силу унифицированные правила для имущественных торгов — поправки внесены в 135-ФЗ. Изменения коснутся аренды и продажи земельных и лесных участков, права пользования недрами и водными объектами, а также установки и эксплуатации рекламных конструкций на публичной недвижимости.
Все процедуры теперь проходят только в электронной форме на торговых площадках. Основным форматом станет аукцион. И операторы ЭТП не будут взимать комиссию ни с участников, ни с победителей.
Кроме того, вводятся единые требования к извещению и проведению торгов в ГИС «Торги», а договор по итогам процедуры можно будет заключить не ранее чем через 10 календарных дней после подведения итогов.