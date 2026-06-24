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Закупки и тендеры
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Что изменится для поставщиков с 1 июля 2026 года в госзакупках по 44-ФЗ

1 июля 2026 года вступит в силу третий этап реформ. Он затрагивает нацрежим, правила заключения контрактов и ведение реестров.  

24.06.2026
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Расширение национального режима

С 1 июля перечень товаров, которые подпадают под правила национального режима, пополнится новыми позициями из сферы рыболовства и переработки. Для участников отрасли это означает дополнительную защиту: госзаказчики больше не смогут приобретать импортную продукцию в этих категориях.

Ряд товаров исключат из приложения №2 и перенесут в приложение №1. В их числе — охлаждённая и замороженная рыба, рыбные консервы, икра и её аналоги, а также замороженные и консервированные морепродукты. Нацрежим для этих позиций ужесточится: вместо «преимущества» для российского товара вводится прямой запрет на иностранный. Продукция из стран ЕАЭС под ограничения не попадает.

Для новых позиций действует стандартный порядок: участник указывает страну в заявке, а при поставке подтверждает её документами. 

Всё больше товарных категорий переходят из режима ограничений в режим прямого запрета. Это последовательная поддержка отечественных поставщиков, и участникам важно следить за обновлением перечней — ошибка может стоить победы в торгах.

Арина РябышкинаЭксперт по тендерам

Национальный режим по 44-ФЗ и 223-ФЗ в закупках

Обязательное размещение всех контрактов в реестре

С 1 июля в реестр контрактов будут попадать практически все закупки:

  • все контракты — по конкурентным и неконкурентным процедурам;
  • закупки у единственного поставщика, проводимые в электронной и бумажной форме;
  • закупки малого объёма.

Исключения будут минимальными: в реестр не нужно включать только контракты, составляющие гостайну, а также отдельные виды неэлектронных закупок — их перечень позднее определит Правительство РФ. 

Всё больше информации пытаются унифицировать и перевести в электронный вид, чтобы упростить процедуру для участников и облегчить контроль. Особенно показательно расширение реестра — теперь контролирующие органы смогут видеть практически все контракты, что повысит прозрачность системы.

Арина РябышкинаЭксперт по тендерам

Новый формат работы для контрактов с единственным поставщиком

Раньше контракты с единственным поставщиком можно было заключать как в электронном виде, так и в бумажном. Теперь для ряда закупок электронный формат становится обязательным — контракты будут проходить только через ЕИС. 

Изменения затронут закупки по пунктам 4, 5, 23, 42, 44 и 46 части 1 статьи 93 44-ФЗ. Например, малые закупки до 600 000 ₽, контракты с конкретными исполнителями по поручениям, а также отдельные виды работ и услуг для государственных нужд. 

Эта реформа связана с тем, что заказчики получили право на дробление закупок в пределах лимитов. Электронный формат обеспечивает единое цифровое окно для оформления контрактов и упрощает контроль за тем, чтобы заказчики не выходили за пределы лимитов. Главное — не разделять сделку искусственно с целью обхода конкурентных процедур.

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Закупка у единственного поставщика по 44-ФЗ

Дробление закупок: что изменилось в 2026 году

Единые стандарты имущественных торгов

С 1 июля вступают в силу унифицированные правила для имущественных торгов — поправки внесены в 135-ФЗ. Изменения коснутся аренды и продажи земельных и лесных участков, права пользования недрами и водными объектами, а также установки и эксплуатации рекламных конструкций на публичной недвижимости.

Все процедуры теперь проходят только в электронной форме на торговых площадках. Основным форматом станет аукцион. И операторы ЭТП не будут взимать комиссию ни с участников, ни с победителей.

Кроме того, вводятся единые требования к извещению и проведению торгов в ГИС «Торги», а договор по итогам процедуры можно будет заключить не ранее чем через 10 календарных дней после подведения итогов.

Изменения в закупках в 2026 году: что важно знать участникам

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Изменения в госзакупках с 1 июля 2026 года для поставщиков — Точка Банк