Чтобы заключить сделку на небольшую сумму, необязательно проводить конкурс или аукцион. В 44-ФЗ разработан отдельный порядок, который проще и быстрее стандартных процедур.
Что такое малые закупки по 44-ФЗ
Закупки малого объёма (ЗМО) — это закупки на некрупные суммы, которые проходят без аукциона или конкурса.
Чтобы организовать ЗМО, не нужно готовить много документов. А участвовать в ней может любой поставщик, который подходит под требования 44-ФЗ.
В законе «О контрактной системе» все правила таких сделок перечислены в части 1 и 12 статьи 93.
Закупки малого объёма: до какой суммы применяются
Провести ЗМО может любой заказчик. Важно соблюдать ограничения по сумме. Они для разных категорий сделок будут разными:
1. Если сделка заключается через электронный магазин — её максимальная сумма до 600 000 ₽. А в год можно сделать закупки таким образом:
― На 2 млн ₽.
ИЛИ
― На 10% от годового объёма, но не больше 50 млн ₽.
2. Если сделка проходит на электронной торговой площадке — предельная сумма одного контракта до 5 млн ₽, а их годовой объём — до 10 млн ₽.
3. Для некоторых заказчиков действуют другие годовые лимиты. Например, если ЗМО проводит учреждение культуры, парк, зоопарк, театр, ботанический сад, концертный зал, цирк, музей или библиотека, в год допускается заключить контрактов в сумме:
― На 5 млн ₽.
ИЛИ
― На 50% от годового объёма, но не больше 30 млн ₽.
Полный перечень заказчиков, для которых действуют отдельные правила и лимиты, перечислен в пункте 5 части 1 статьи 93 №44-ФЗ.
Кто может участвовать в малых закупках
Как правило, среди заказчиков процедуру ЗМО используют региональные и муниципальные ведомства, у которых нет крупных контрактов.
Поставщиками могут быть любые участники от физических лиц до корпораций. Но особенно популярны малые закупки среди исполнителей-новичков. Здесь им проще получить первые контракты по 44-ФЗ, а значит, и опыт работы с государством.
Как устроены закупки малого объёма и как в них участвовать
Сегодня малые закупки проводятся в двух разных форматах: через электронные магазины или электронные торговые площадки. Расскажем подробнее об этих форматах и приведём инструкцию для поставщиков, как в них поучаствовать.
Сделки в электронных магазинах
Под понятием «электронные магазины» обычно объединяют разные платформы и сервисы, где проходят закупки малого объёма до 600 000 ₽, например:
- Системы электронной торговли вроде РТС-Маркета, OTC-Маркета, Единого агрегатора торговли «Берёзка».
- Ресурсы региональных и местных органов власти вроде электронного магазина Московской области и других подобных площадок.
У каждого электронного магазина свои правила проведения сделок. Расскажем о них на примере агрегатора «Берёзка». Здесь поставщики и заказчики заключают сделки двумя разными способами.
Способ 1. Обычная закупка
Этот вариант похож на упрощённые торги. Сначала заказчик заводит объявление, в котором указывает характеристики товара, стартовую цену и другие условия контракта.
Далее поставщики подают заявки на участие, предлагают свою цену и условия. Продолжительность этой стадии может быть от двух часов до суток.
Следующим шагом заказчик определяет самое выгодное предложение и предлагает контракт победителю.
Как только победитель заключит контракт, площадка спишет с него комиссию около 1% от стартовой цены. Если победитель откажется от контракта, площадка заберёт до 10%.
Способ 2. Закупка с определённым участником (ЗОУ)
В этом случае заказчик выбирает товар из заранее выложенных в магазине и предлагает контракт конкретному поставщику.
Когда поставщик подписывает проект контракта, агрегатор организует закупочную сессию: другим участникам предлагается «перебить» цену поставщика. Это нужно, чтобы убедиться, что выбранное предложение — самое выгодное.
Если никто из других участников не откликнется, заказчик подпишет контракт со своей стороны, и он начнёт действовать. Если кто-то предложит цену ниже, контракт подпишут с другим участником.
Как участвовать в закупке
Чтобы работать на ЕАТ «Берёзка», поставщику нужно пройти несколько шагов:
1. Получить электронную подпись
Для работы по 44-ФЗ нужна усиленная квалифицированная электронная подпись. Её можно получить в Удостоверяющем центре.
2. Зарегистрироваться на платформе
Для регистрации нужно подтвердить запись на «Госуслугах», заполнить форму и дождаться ответа площадки.
3. Завести предложение товара
Внести данные в систему можно через раздел «Предложения» в личном кабинете.
4. Пополнить баланс
С денег на личном счёте агрегатор будет списывать комиссии, если поставщик победит или откажется от контракта.
5. Работать с заказчиками и заключать контракты
Можно ждать, когда товар выберет заказчик, а можно самостоятельно искать сделки в разделе «Закупки» — «Подача предложений».
Сделки на электронных торговых площадках
Закупки малого объёма до 5 млн ₽ проходят на аккредитованных электронных торговых площадках (ЭТП). Их актуальный перечень есть на странице ЕИС — информационной системы, посвящённой госконтрактам.
Малые закупки, которые проводят на торговых площадках, ещё называют закупками с полки, потому что в них поставщики первыми выкладывают на ЭТП свой товар, то есть «кладут его на полку».
Порядок сделки через торговую площадку следующий: поставщики заводят предварительные предложения на ЭТП, в которых описывают свой товар и его характеристики.
Далее заказчики просматривают эти предложения и формируют под них извещение — документ, в котором описывают, какой товар им нужен.
Оператор торговой площадки выбирает пять подходящих под извещение предложений и направляет их заказчику.
На последнем этапе заказчик выбирает самый выгодный по цене вариант и заключает контракт с поставщиком.
Как участвовать в закупке
Для работы через электронную торговую площадку поставщику нужно:
1. Получить электронную подпись
Для работы подойдёт только усиленная квалифицированная электронная подпись.
2. Зарегистрироваться в ЕИС
Регистрация в Единой информационной системе даёт доступ сразу ко всем аккредитованным ЭТП.
3. Завести предварительное предложение
Поставщику нужно создать карточку товара с его названием, описанием, характеристиками. Ещё нужно указать, сколько товара есть в наличии, в какой регион и срок он может сделать поставку.
4. Дождаться ответа площадки
Оператор ЭТП будет выбирать товар и предлагать его заказчикам. Как только предложение поставщика окажется самым выгодным, с ним заключат сделку.
Как найти малые закупки
Чтобы не заходить на каждую ЭТП и в электронный магазин, искать ЗМО можно через специальные агрегаторы. Например, сервис Точка Банк «Поиск закупок». Используйте фильтры по типу сделки, региону или статусу и находите интересные вам предложения.
Преимущества малых закупок в сравнении с обычными тендерами
У ЗМО есть неоспоримые плюсы, благодаря которым они становятся популярными:
Короткие сроки заключения сделки. Заказчик может получить товар всего через несколько дней после того, как возникла потребность в нём.
Простые процедуры. И заказчику, и поставщику не нужно оформлять большой пакет документов. Почти все процессы налажены и проходят электронно.
Необязательное обеспечение. ЗМО можно не обеспечивать гарантией или депозитом, если этого не пожелает заказчик.
Риски малых закупок
В ЗМО обе стороны сделки несут больше рисков по нескольким причинам:
У участников есть больше возможностей для отказа. И заказчик, и поставщик могут отказаться заключать контракт в последний момент. В сделках через электронные магазины последствия этого будут не такими серьёзными, так как обеспечения заявок по этим контрактам не предусмотрено.
Нет протокола разногласий. У сторон нет возможности поправить что-то в контракте после выбора победителя. Поставщику придётся выполнять все первоначальные условия сделки.
Меньше выбора товаров. Не все поставщики заводят свои товары в электронных магазинах и на ЭТП. Поэтому выбор у заказчиков всегда будет ограниченным.
Перспективы и изменения малых закупок
Малые закупки — это динамичное направление 44-ФЗ, процедуры постоянно совершенствуются. Например, в ближайшие годы государство планирует:
- Перевести все сделки в электронный вид.
- Полностью отменить обеспечение.
- Привести к единым стандартам комиссии разных площадок и сервисов.
С 1 января уже официально разрешено дробление. Согласно ч.15 ст.93 44-ФЗ теперь заказчик вправе заключить несколько товаров на однородные товары, работы, услуги (ТРУ) с единственным поставщиком в пределах установленных лимитов:
— до 600 000 ₽. в год — по п. 4;
— до 5 млн ₽ — по п. 5 ч. 1 ст. 93.
Главное — не дробить сделку искусственно, иначе её признают ничтожной, а поставщику придётся вернуть деньги.
Случай из практики. Техникум заключил с индивидуальным предпринимателем два контракта по 600 000 ₽ на монтаж турникетов в двух разных корпусах. Контролёры обвинили заказчика в дроблении. Суд согласился и признал сделки ничтожными, так как оба контракта заключены в один день, с одним подрядчиком и с единой целью.
Подрядчику пришлось вернуть 1,2 млн ₽, а заказчику — оборудование. Суд сделал акцент: подрядчик — профессиональный участник рынка и должен знать о последствиях таких сделок. Ссылку на ч.15 ст. 93 отклонил, потому что норма действует только с 1 января этого года, а главное — не покрывает искусственное дробление.
Последствия зависят от предмета контракта: в данном случае оборудование вернули. Но если бы речь шла об услугах или работах, денежные средства подлежали бы возврату, а фактически понесённые затраты подрядчика — нет.
Также с 1 июля 2026 года вступают в силу конкретные изменения. Для малых закупок по пунктам 4 и 5 части 1 статьи 93 вводится особый порядок включения в реестр контрактов: данные не будут публиковаться в открытой части ЕИС, а в переходный период — до мая 2028 года — можно направлять не полный пакет документов, а перечень контрактов.