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Закупки и тендеры
Закупки и тендеры

Что такое закупки малого объёма по 44-ФЗ

Как заключить госконтракт и получить товар за несколько дней, расскажет Точка Банк.

21.04.2026
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Авторы

Чтобы заключить сделку на небольшую сумму, необязательно проводить конкурс или аукцион. В 44-ФЗ разработан отдельный порядок, который проще и быстрее стандартных процедур.

Коротко
― Некрупные контракты по 44‑ФЗ можно заключать без торгов.
― Если такая сделка проходит в электронном магазине, её предельная сумма — 600 000 ₽, если на электронной торговой площадке — 5 млн ₽.
― Организовать малую закупку быстрее и проще, но и рисков у неё больше. Например, часто стороны могут отказаться от контракта в последний момент без серьёзных последствий для себя.

Что такое малые закупки по 44-ФЗ

Закупки малого объёма (ЗМО) — это закупки на некрупные суммы, которые проходят без аукциона или конкурса.

Все виды закупок по 44-ФЗ: инфографика

Чтобы организовать ЗМО, не нужно готовить много документов. А участвовать в ней может любой поставщик, который подходит под требования 44-ФЗ.

В законе «О контрактной системе» все правила таких сделок перечислены в части 1 и 12 статьи 93.

Закупки малого объёма: до какой суммы применяются  

Провести ЗМО может любой заказчик. Важно соблюдать ограничения по сумме. Они для разных категорий сделок будут разными:

1. Если сделка заключается через электронный магазин — её максимальная сумма до 600 000 ₽. А в год можно сделать закупки таким образом:

― На 2 млн ₽.

ИЛИ

― На 10% от годового объёма, но не больше 50 млн ₽.

2. Если сделка проходит на электронной торговой площадке — предельная сумма одного контракта до 5 млн ₽, а их годовой объём — до 10 млн ₽.

3. Для некоторых заказчиков действуют другие годовые лимиты. Например, если ЗМО проводит учреждение культуры, парк, зоопарк, театр, ботанический сад, концертный зал, цирк, музей или библиотека, в год допускается заключить контрактов в сумме: 

― На 5 млн ₽.

ИЛИ

― На 50% от годового объёма, но не больше 30 млн ₽.

Полный перечень заказчиков, для которых действуют отдельные правила и лимиты, перечислен в пункте 5 части 1 статьи 93 №44-ФЗ.

Кто может участвовать в малых закупках  

Как правило, среди заказчиков процедуру ЗМО используют региональные и муниципальные ведомства, у которых нет крупных контрактов. 

Поставщиками могут быть любые участники от физических лиц до корпораций. Но особенно популярны малые закупки среди исполнителей-новичков. Здесь им проще получить первые контракты по 44-ФЗ, а значит, и опыт работы с государством.

Как устроены закупки малого объёма и как в них участвовать

Сегодня малые закупки проводятся в двух разных форматах: через электронные магазины или электронные торговые площадки. Расскажем подробнее об этих форматах и приведём инструкцию для поставщиков, как в них поучаствовать.

Сделки в электронных магазинах

Под понятием «электронные магазины» обычно объединяют разные платформы и сервисы, где проходят закупки малого объёма до 600 000 ₽, например:

  • Системы электронной торговли вроде РТС-Маркета, OTC-Маркета, Единого агрегатора торговли «Берёзка».
  • Ресурсы региональных и местных органов власти вроде электронного магазина Московской области и других подобных площадок.

Поставщикам, начинающим работать с закупками, лучше выбирать ту площадку, которой чаще пользуются заказчики из их отрасли и региона. Найти такие ЗМО можно в агрегаторе Точка Банк.

Валентина НеупокоеваВалентина Неупокоева
Валентина НеупокоеваЭксперт по тендерам в Точка Банк

У каждого электронного магазина свои правила проведения сделок. Расскажем о них на примере агрегатора «Берёзка». Здесь поставщики и заказчики заключают сделки двумя разными способами.

Способ 1. Обычная закупка

Этот вариант похож на упрощённые торги. Сначала заказчик заводит объявление, в котором указывает характеристики товара, стартовую цену и другие условия контракта.

Далее поставщики подают заявки на участие, предлагают свою цену и условия. Продолжительность этой стадии может быть от двух часов до суток.

Следующим шагом заказчик определяет самое выгодное предложение и предлагает контракт победителю.

Как только победитель заключит контракт, площадка спишет с него комиссию около 1% от стартовой цены. Если победитель откажется от контракта, площадка заберёт до 10%. 

Способ 2. Закупка с определённым участником (ЗОУ)

В этом случае заказчик выбирает товар из заранее выложенных в магазине и предлагает контракт конкретному поставщику.

Когда поставщик подписывает проект контракта, агрегатор организует закупочную сессию: другим участникам предлагается «перебить» цену поставщика. Это нужно, чтобы убедиться, что выбранное предложение — самое выгодное.

Если никто из других участников не откликнется, заказчик подпишет контракт со своей стороны, и он начнёт действовать. Если кто-то предложит цену ниже, контракт подпишут с другим участником.

Как участвовать в закупке

Чтобы работать на ЕАТ «Берёзка», поставщику нужно пройти несколько шагов:

1. Получить электронную подпись

Для работы по 44-ФЗ нужна усиленная квалифицированная электронная подпись. Её можно получить в Удостоверяющем центре. 

2. Зарегистрироваться на платформе

Для регистрации нужно подтвердить запись на «Госуслугах», заполнить форму и дождаться ответа площадки.

3. Завести предложение товара

Внести данные в систему можно через раздел «Предложения» в личном кабинете.

4. Пополнить баланс

С денег на личном счёте агрегатор будет списывать комиссии, если поставщик победит или откажется от контракта.

5. Работать с заказчиками и заключать контракты

Можно ждать, когда товар выберет заказчик, а можно самостоятельно искать сделки в разделе «Закупки» — «Подача предложений».

Сделки на электронных торговых площадках

Закупки малого объёма до 5 млн ₽ проходят на аккредитованных электронных торговых площадках (ЭТП). Их актуальный перечень есть на странице ЕИС — информационной системы, посвящённой госконтрактам. 

Малые закупки, которые проводят на торговых площадках, ещё называют закупками с полки, потому что в них поставщики первыми выкладывают на ЭТП свой товар, то есть «кладут его на полку». 

Порядок сделки через торговую площадку следующий: поставщики заводят предварительные предложения на ЭТП, в которых описывают свой товар и его характеристики.

Далее заказчики просматривают эти предложения и формируют под них извещение — документ, в котором описывают, какой товар им нужен.

Оператор торговой площадки выбирает пять подходящих под извещение предложений и направляет их заказчику.

На последнем этапе заказчик выбирает самый выгодный по цене вариант и заключает контракт с поставщиком.

ВАЖНО
Провести ЗМО через электронную торговую площадку можно только по тем позициям, которые есть в едином каталоге товаров, работ и услуг.

Как участвовать в закупке

Для работы через электронную торговую площадку поставщику нужно:

1. Получить электронную подпись

Для работы подойдёт только усиленная квалифицированная электронная подпись.

2. Зарегистрироваться в ЕИС

Регистрация в Единой информационной системе даёт доступ сразу ко всем аккредитованным ЭТП.

3. Завести предварительное предложение

Поставщику нужно создать карточку товара с его названием, описанием, характеристиками. Ещё нужно указать, сколько товара есть в наличии, в какой регион и срок он может сделать поставку.

4. Дождаться ответа площадки

Оператор ЭТП будет выбирать товар и предлагать его заказчикам. Как только предложение поставщика окажется самым выгодным, с ним заключат сделку.

Как найти малые закупки

Чтобы не заходить на каждую ЭТП и в электронный магазин, искать ЗМО можно через специальные агрегаторы. Например, сервис Точка Банк «Поиск закупок». Используйте фильтры по типу сделки, региону или статусу и находите интересные вам предложения.

Преимущества малых закупок в сравнении с обычными тендерами

У ЗМО есть неоспоримые плюсы, благодаря которым они становятся популярными:

Короткие сроки заключения сделки. Заказчик может получить товар всего через несколько дней после того, как возникла потребность в нём.

Простые процедуры. И заказчику, и поставщику не нужно оформлять большой пакет документов. Почти все процессы налажены и проходят электронно.

Необязательное обеспечение. ЗМО можно не обеспечивать гарантией или депозитом, если этого не пожелает заказчик.

Риски малых закупок

В ЗМО обе стороны сделки несут больше рисков по нескольким причинам: 

У участников есть больше возможностей для отказа. И заказчик, и поставщик могут отказаться заключать контракт в последний момент. В сделках через электронные магазины последствия этого будут не такими серьёзными, так как обеспечения заявок по этим контрактам не предусмотрено.

Помните, что любой отказ от заключения сделки может быть оспорен в ФАС. Поэтому лучший способ для поставщика обезопасить себя от негативных последствий — внимательно и своевременно читать условия контракта. А также следить, чтобы они не отличались от заявленных в электронном магазине или на площадке.

Валентина НеупокоеваВалентина Неупокоева
Валентина НеупокоеваЭксперт по тендерам в Точка Банк

Нет протокола разногласий. У сторон нет возможности поправить что-то в контракте после выбора победителя. Поставщику придётся выполнять все первоначальные условия сделки.

Меньше выбора товаров. Не все поставщики заводят свои товары в электронных магазинах и на ЭТП. Поэтому выбор у заказчиков всегда будет ограниченным.

Перспективы и изменения малых закупок  

Малые закупки — это динамичное направление 44-ФЗ, процедуры постоянно совершенствуются. Например, в ближайшие годы государство планирует:

  • Перевести все сделки в электронный вид.
  • Полностью отменить обеспечение.
  • Привести к единым стандартам комиссии разных площадок и сервисов.

С 1 января уже официально разрешено дробление. Согласно ч.15 ст.93 44-ФЗ теперь заказчик вправе заключить несколько товаров на однородные товары, работы, услуги (ТРУ) с единственным поставщиком в пределах установленных лимитов:

— до 600 000 ₽. в год — по п. 4;

— до 5 млн ₽ — по п. 5 ч. 1 ст. 93. 

Главное — не дробить сделку искусственно, иначе её признают ничтожной, а поставщику придётся вернуть деньги.

ТРУ в закупках: что это такое и как используется в госзакупках

Случай из практики. Техникум заключил с индивидуальным предпринимателем два контракта по 600 000 ₽ на монтаж турникетов в двух разных корпусах. Контролёры обвинили заказчика в дроблении. Суд согласился и признал сделки ничтожными, так как оба контракта заключены в один день, с одним подрядчиком и с единой целью. 

Подрядчику пришлось вернуть 1,2 млн ₽, а заказчику — оборудование. Суд сделал акцент: подрядчик — профессиональный участник рынка и должен знать о последствиях таких сделок. Ссылку на ч.15 ст. 93 отклонил, потому что норма действует только с 1 января этого года, а главное — не покрывает искусственное дробление.

Последствия зависят от предмета контракта: в данном случае оборудование вернули. Но если бы речь шла об услугах или работах, денежные средства подлежали бы возврату, а фактически понесённые затраты подрядчика — нет. 

Также с 1 июля 2026 года вступают в силу конкретные изменения. Для малых закупок по пунктам 4 и 5 части 1 статьи 93 вводится особый порядок включения в реестр контрактов: данные не будут публиковаться в открытой части ЕИС, а в переходный период — до мая 2028 года — можно направлять не полный пакет документов, а перечень контрактов.

Изменения в закупках в 2026 году: что важно знать участникам

Вопросы по теме

Что такое малая закупка по 44-ФЗ простыми словами?

Это закупка на небольшую сумму, которая проходит по упрощённой процедуре без аукционов и конкурсов. Если сумма контракта до 600 000 ₽, его можно заключить через электронный магазин. Если сумма до 5 млн ₽ — через электронную торговую площадку.

До какой суммы можно проводить ЗМО?

Если сделка проходит через электронный магазин, сумма контракта может быть до 600 000 ₽. Предельная сумма для электронных торговых площадок — 5 млн ₽.

Где искать ЗМО?

Есть несколько способов найти новые ЗМО. Например, можно искать сделки напрямую в электронных магазинах или на ЭТП. А можно использовать специальные агрегаторы, такие как сервис «Поиск тендеров» Точка Банк. Здесь собраны актуальные тендеры с разных площадок.

Нужна ли регистрация в ЕИС для участия в малых закупках?

Да, чтобы принять участие в ЗМО, нужно оформить ЭЦП, зарегистрироваться в ЕИС и получить доступ к электронным торговым площадкам.

Чем малые закупки выгодны для малого бизнеса?

Они проходят быстрее и по упрощённым процедурам, а значит, получить контракт по 44-ФЗ можно без серьёзной подготовки и опыта.

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