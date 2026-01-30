Чтобы заключить сделку на небольшую сумму, необязательно проводить конкурс или аукцион. В 44-ФЗ разработан отдельный порядок, который проще и быстрее стандартных процедур.

Коротко ― Если такая сделка проходит в электронном магазине, её предельная сумма — 600 000 ₽, если на электронной торговой площадке — 5 млн ₽. ― Организовать малую закупку быстрее и проще, но и рисков у неё больше. Например, часто стороны могут отказаться от контракта в последний момент без серьёзных последствий для себя. ― Некрупные контракты по 44‑ФЗ можно заключать без торгов.

Что такое малые закупки по 44-ФЗ

Закупки малого объёма (ЗМО) — это закупки на некрупные суммы, которые проходят без аукциона или конкурса.

Чтобы организовать ЗМО, не нужно готовить много документов. А участвовать в ней может любой поставщик, который подходит под требования 44-ФЗ.

В законе «О контрактной системе» все правила таких сделок перечислены в части 1 и 12 статьи 93.

Закупки малого объёма: до какой суммы применяются

Провести ЗМО может любой заказчик. Важно соблюдать ограничения по сумме. Они для разных категорий сделок будут разными:

1. Если сделка заключается через электронный магазин — её максимальная сумма до 600 000 ₽. А в год можно сделать закупки таким образом:

― На 2 млн ₽.

ИЛИ

― На 10% от годового объёма, но не больше 50 млн ₽.

2. Если сделка проходит на электронной торговой площадке — предельная сумма одного контракта до 5 млн ₽, а их годовой объём — до 10 млн ₽.

3. Для некоторых заказчиков действуют другие годовые лимиты. Например, если ЗМО проводит учреждение культуры, парк, зоопарк, театр, ботанический сад, концертный зал, цирк, музей или библиотека, в год допускается заключить контрактов в сумме:

― На 5 млн ₽.

ИЛИ

― На 50% от годового объёма, но не больше 30 млн ₽.

Полный перечень заказчиков, для которых действуют отдельные правила и лимиты, перечислен в пункте 5 части 1 статьи 93 №44-ФЗ.

Кто может участвовать в малых закупках

Как правило, среди заказчиков процедуру ЗМО используют региональные и муниципальные ведомства, у которых нет крупных контрактов.

Поставщиками могут быть любые участники от физических лиц до корпораций. Но особенно популярны малые закупки среди исполнителей-новичков. Здесь им проще получить первые контракты по 44-ФЗ, а значит, и опыт работы с государством.

Как устроены закупки малого объёма и как в них участвовать

Сегодня малые закупки проводятся в двух разных форматах: через электронные магазины или электронные торговые площадки. Расскажем подробнее об этих форматах и приведём инструкцию для поставщиков, как в них поучаствовать.

Сделки в электронных магазинах

Под понятием «электронные магазины» обычно объединяют разные платформы и сервисы, где проходят закупки малого объёма до 600 000 ₽, например:

Системы электронной торговли вроде РТС-Маркета, OTC-Маркета, Единого агрегатора торговли «Берёзка».

Ресурсы региональных и местных органов власти вроде электронного магазина Московской области и других подобных площадок.

Поставщикам, начинающим работать с закупками, лучше выбирать ту площадку, которой чаще пользуются заказчики из их отрасли и региона. Найти такие ЗМО можно в агрегаторе Точка Банк. Валентина Неупокоева Эксперт по тендерам в Точка Банк

У каждого электронного магазина свои правила проведения сделок. Расскажем о них на примере агрегатора «Берёзка». Здесь поставщики и заказчики заключают сделки двумя разными способами.

Способ 1. Обычная закупка

Этот вариант похож на упрощённые торги. Сначала заказчик заводит объявление, в котором указывает характеристики товара, стартовую цену и другие условия контракта.

Далее поставщики подают заявки на участие, предлагают свою цену и условия. Продолжительность этой стадии может быть от двух часов до суток.

Следующим шагом заказчик определяет самое выгодное предложение и предлагает контракт победителю.

Как только победитель заключит контракт, площадка спишет с него комиссию около 1% от стартовой цены. Если победитель откажется от контракта, площадка заберёт до 10%.

Способ 2. Закупка с определённым участником (ЗОУ)

В этом случае заказчик выбирает товар из заранее выложенных в магазине и предлагает контракт конкретному поставщику.

Когда поставщик подписывает проект контракта, агрегатор организует закупочную сессию: другим участникам предлагается «перебить» цену поставщика. Это нужно, чтобы убедиться, что выбранное предложение — самое выгодное.

Если никто из других участников не откликнется, заказчик подпишет контракт со своей стороны, и он начнёт действовать. Если кто-то предложит цену ниже, контракт подпишут с другим участником.

Как участвовать в закупке

Чтобы работать на ЕАТ «Берёзка», поставщику нужно пройти несколько шагов:

1. Получить электронную подпись

Для работы по 44-ФЗ нужна усиленная квалифицированная электронная подпись. Её можно получить в Удостоверяющем центре.

2. Зарегистрироваться на платформе

Для регистрации нужно подтвердить запись на «Госуслугах», заполнить форму и дождаться ответа площадки.

3. Завести предложение товара

Внести данные в систему можно через раздел «Предложения» в личном кабинете.

4. Пополнить баланс

С денег на личном счёте агрегатор будет списывать комиссии, если поставщик победит или откажется от контракта.

5. Работать с заказчиками и заключать контракты

Можно ждать, когда товар выберет заказчик, а можно самостоятельно искать сделки в разделе «Закупки» — «Подача предложений».

Сделки на электронных торговых площадках

Закупки малого объёма до 5 млн ₽ проходят на аккредитованных электронных торговых площадках (ЭТП). Их актуальный перечень есть на странице ЕИС — информационной системы, посвящённой госконтрактам.

Малые закупки, которые проводят на торговых площадках, ещё называют закупками с полки, потому что в них поставщики первыми выкладывают на ЭТП свой товар, то есть «кладут его на полку».

Порядок сделки через торговую площадку следующий: поставщики заводят предварительные предложения на ЭТП, в которых описывают свой товар и его характеристики.

Далее заказчики просматривают эти предложения и формируют под них извещение — документ, в котором описывают, какой товар им нужен.

Оператор торговой площадки выбирает пять подходящих под извещение предложений и направляет их заказчику.

На последнем этапе заказчик выбирает самый выгодный по цене вариант и заключает контракт с поставщиком.

ВАЖНО Провести ЗМО через электронную торговую площадку можно только по тем позициям, которые есть в едином каталоге товаров, работ и услуг.

Как участвовать в закупке

Для работы через электронную торговую площадку поставщику нужно:

1. Получить электронную подпись

Для работы подойдёт только усиленная квалифицированная электронная подпись.

2. Зарегистрироваться в ЕИС

Регистрация в Единой информационной системе даёт доступ сразу ко всем аккредитованным ЭТП.

3. Завести предварительное предложение

Поставщику нужно создать карточку товара с его названием, описанием, характеристиками. Ещё нужно указать, сколько товара есть в наличии, в какой регион и срок он может сделать поставку.

4. Дождаться ответа площадки

Оператор ЭТП будет выбирать товар и предлагать его заказчикам. Как только предложение поставщика окажется самым выгодным, с ним заключат сделку.

Как найти малые закупки

Чтобы не заходить на каждую ЭТП и в электронный магазин, искать ЗМО можно через специальные агрегаторы. Например, сервис Точка Банк «Поиск закупок». Используйте фильтры по типу сделки, региону или статусу и находите интересные вам предложения.

Преимущества малых закупок в сравнении с обычными тендерами

У ЗМО есть неоспоримые плюсы, благодаря которым они становятся популярными:

Короткие сроки заключения сделки. Заказчик может получить товар всего через несколько дней после того, как возникла потребность в нём.

Простые процедуры. И заказчику, и поставщику не нужно оформлять большой пакет документов. Почти все процессы налажены и проходят электронно.

Необязательное обеспечение. ЗМО можно не обеспечивать гарантией или депозитом, если этого не пожелает заказчик.

Риски малых закупок

В ЗМО обе стороны сделки несут больше рисков по нескольким причинам:

У участников есть больше возможностей для отказа. И заказчик, и поставщик могут отказаться заключать контракт в последний момент. В сделках через электронные магазины последствия этого будут не такими серьёзными, так как обеспечения заявок по этим контрактам не предусмотрено.

Помните, что любой отказ от заключения сделки может быть оспорен в ФАС. Поэтому лучший способ для поставщика обезопасить себя от негативных последствий — внимательно и своевременно читать условия контракта. А также следить, чтобы они не отличались от заявленных в электронном магазине или на площадке. Валентина Неупокоева Эксперт по тендерам в Точка Банк

Нет протокола разногласий. У сторон нет возможности поправить что-то в контракте после выбора победителя. Поставщику придётся выполнять все первоначальные условия сделки.

Меньше выбора товаров. Не все поставщики заводят свои товары в электронных магазинах и на ЭТП. Поэтому выбор у заказчиков всегда будет ограниченным.

Перспективы и изменения малых закупок

Малые закупки — это динамичное направление 44-ФЗ, процедуры постоянно совершенствуются. Например, в ближайшие годы государство планирует:

Перевести все сделки в электронный вид.

Полностью отменить обеспечение.

Привести к единым стандартам комиссии разных площадок и сервисов.

С 1 января уже официально разрешено дробление. Согласно ч.15 ст.93 44-ФЗ теперь заказчик вправе заключить несколько товаров на однородные товары, работы, услуги (ТРУ) с единственным поставщиком в пределах установленных лимитов:

— до 600 000 ₽. в год — по п. 4;

— до 5 млн ₽ — по п. 5 ч. 1 ст. 93.

Главное — не дробить сделку искусственно, иначе её признают ничтожной, а поставщику придётся вернуть деньги.

Случай из практики. Техникум заключил с индивидуальным предпринимателем два контракта по 600 000 ₽ на монтаж турникетов в двух разных корпусах. Контролёры обвинили заказчика в дроблении. Суд согласился и признал сделки ничтожными, так как оба контракта заключены в один день, с одним подрядчиком и с единой целью.

Подрядчику пришлось вернуть 1,2 млн ₽, а заказчику — оборудование. Суд сделал акцент: подрядчик — профессиональный участник рынка и должен знать о последствиях таких сделок. Ссылку на ч.15 ст. 93 отклонил, потому что норма действует только с 1 января этого года, а главное — не покрывает искусственное дробление.

Последствия зависят от предмета контракта: в данном случае оборудование вернули. Но если бы речь шла об услугах или работах, денежные средства подлежали бы возврату, а фактически понесённые затраты подрядчика — нет.