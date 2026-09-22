Добросовестность по 44-ФЗ: как подтвердить и снизить обеспечение контракта

Представьте, что в районную больницу нужно поставить 2 650 пачек бумаги, и она объявляет аукцион на 960 000 ₽. Появляется предприниматель, который снижает цену в два раза и выигрывает контракт. Заказчик не понимает, где можно купить бумагу за 480 000 ₽, ведь таких цен на бумажных фабриках нет.
По закону заказчик обязан заключить контракт с победителем, даже если цена кажется ему слишком низкой и с этим подрядчиком он никогда раньше не работал. Для его защиты существуют антикризисные, или антидемпинговые меры. Одна из них — это подтверждение добросовестности.
Что такое добросовестность по 44-ФЗ
Иногда во время торгов участники используют демпинг, то есть занижают цену, чтобы получить госконтракт. В некоторых случаях это оправданно, но порой к демпингу прибегают недобросовестные исполнители, которые пропадают вместе с авансом, задерживают поставку или некачественно оказывают услуги.
Для исключения подобных рисков участники, занизившие цену, должны подтвердить свою добросовестность. А надёжным считается поставщик, который успешно исполнил все предыдущие договоры с госзаказчиками.
Когда требуется подтверждение добросовестности
Перед публикацией тендера заказчик рассчитывает НМЦК — стартовую цену, с которой начинают торги. Её вычисляют по формуле на основе аналогичных контрактов и коммерческих предложений.
Демпинг — это когда участник снижает стартовую сумму на 25% и более. До 1 января 2026 года в таком случае антикризисные меры применялись автоматически. Но сейчас ст. 37 44-ФЗ скорректировали, поэтому, чтобы участник закупки попал под антидемпинговые меры, должны совпасть два критерия:
- участник снизил стартовую сумму на 25% и более;
- заказчик прописал в документации условие об обеспечении исполнения контракта.
Если же участник предложил цену на 30% ниже, но при этом в документации нет условия об обеспечении исполнения контракта, то он побеждает с демпинговой ценой без дополнительной нагрузки. Доказывать добросовестность не нужно.
НМЦК контракта — 7 200 000 ₽. Контракт заключили с компанией, предложившей 6 699 840 ₽. Снижение цены составило 7%. Это меньше порога в 25%, поэтому антидемпинговые меры не применялись
Добросовестность и демпинг по 44-ФЗ
Последствия демпинга для участника зависят от цены контракта:
НМЦК до 15 000 000 ₽. Поставщику предлагают на выбор:
— Увеличить обеспечение в 1,5 раза.
— Подтвердить свою добросовестность и оставить стандартное обеспечение.
НМЦК более 15 000 000 ₽. Убирают аванс, а поставщику увеличивают размер обеспечения в 1,5 раза. Важно, что увеличенное обеспечение не должно быть меньше 10% от начальной максимальной цены или размера аванса, если он предусмотрен.
Информация, подтверждающая добросовестность участника закупки
Чтобы подтвердить свою надёжность, нужно соблюсти следующие условия:
1. Вас нет в реестре недобросовестных поставщиков.
2. В реестре контрактов есть как минимум три ваших контракта без штрафов и пеней за последние три года. Так, если подаёте заявку 1 января 2026 года, надёжность может подтверждаться заказами 2023–2025 годов.
Статусы «Исполнение прекращено» и «Исполнение завершено» в реестре контрактов нужны, чтобы доказать надёжность поставщика
3. Цена хотя бы одного из ваших контрактов составляет минимум 20% от НМЦК, установленной организатором.
Как подтвердить добросовестность по 44-ФЗ
В законе нет специальной формы для подтверждения надёжности поставщика. Можно составить такой документ самостоятельно или прикрепить записи из реестра контрактов. Главное, чтобы в подтверждающих бумагах были указаны:
- реестровый номер контракта;
- ИНН и наименование заказчика;
- цена контракта;
- предмет контракта;
- даты заключения, начала и окончания исполнения заказа;
- наличие неустоек.
Все сведения есть в карточке контракта — можно просто прикрепить ссылку
Добросовестность по 44-ФЗ для СМП
Если малый бизнес или некоммерческие организации без опыта участвуют в стандартных торгах для всех, то им придётся обеспечить контракт. Но сумма гарантии зависит от итоговой цены, а не от начальной максимальной.
Если торги проводятся только для субъектов малого предпринимательства (СМП) и социально ориентированных некоммерческих организаций (СОКНО), то им можно не предоставлять обеспечение (ч. 8.1 статьи 96 44-ФЗ). Достаточно подтвердить добросовестность по 44-ФЗ для СМП. Антикризисные меры для них не применяют.
Когда СМП может не предоставлять обеспечение исполнения контракта
Чтобы эта норма заработала, нужно показать три завершённых контракта за последние три года:
- без пеней и штрафов;
- без субподрядчиков;
- на общую сумму не меньше НМЦК.
На каком этапе закупки предоставляется подтверждение добросовестности
Добросовестность подтверждают в разное время — в зависимости от вида тендера.
|Когда предоставить информацию?
|Когда предоставить информацию?
|Когда предоставить информацию?
|Конкурс или аукцион
|Открытая закупка
|Закрытая закупка
|Конкурс или аукцион
|После оглашения результатов вместе с подписанным контрактом
|Прикрепить к заявке
|Другой способ закупки
|Антидемпинговые меры не действуют
|Антидемпинговые меры не действуют
Типичные ошибки при подтверждении добросовестности
При подготовке документов поставщики допускают следующие ошибки.
Предоставляют мало контрактов
За три года до подачи заявки у поставщика должно быть как минимум три исполненных контракта. Если по реестру видно, что у участника два свежих контракта 2025 года и один старый 2020 года, такое подтверждение не примут.
Ошибаются в сроках и суммах
Если комиссия найдёт неточности в сроках и суммах или поймёт, что поставщик предоставил поддельные данные, такую заявку отклонят, а в протоколе сделают пометку с причиной отказа.
Не подтверждают исполнение
Контракты должны быть завершены на момент подачи заявки. Если хотя бы у одного из них будет статус «Исполнение», такой опыт не засчитают.
Последствия отсутствия подтверждения добросовестности
Если не выполнить антидемпинговые меры, участника ждут санкции.
Если участник не выполнил требование, например не предоставил реестр контрактов, то с ним не заключат сделку, а ещё посчитают уклонившимся от заключения контракта.
Внесут в реестр недобросовестных поставщиков (РНП)
После этого компанию или предпринимателя добавят в реестр недобросовестных поставщиков на два года. В этот период нельзя участвовать в торгах — система будет автоматически отклонять такую заявку.
Реестр есть в свободном доступе — его может изучить любой человек
Увеличат обеспечение
Если подтвердить добросовестность не получилось, участнику увеличат обеспечение контракта в 1,5 раза.