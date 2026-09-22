Добросовестность по 44-ФЗ: как подтвердить и снизить обеспечение контракта

Коротко

— При сумме до 15 000 000 ₽ — предлагают подтвердить добросовестность или увеличить обеспечение исполнения контракта в 1,5 раза.

— При сумме более 15 000 000 ₽ — убирают аванс и увеличивают обеспечение в 1,5 раза.

Подтвердить добросовестность можно с помощью реестра контрактов. На момент подачи заявки у компании или предпринимателя должно быть три завершённых контракта за последние три года — без неустоек и со стоимостью хотя бы одного контракта как минимум 20% от начальной максимальной цены (НМЦК).



Если участник торгов снизил цену контракта на 25% и более, а в документах к закупке есть требование обеспечить исполнение контракта, то к участнику применяются антикризисные меры: