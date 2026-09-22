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Закупки и тендеры
Закупки и тендеры

Добросовестность по 44-ФЗ: как подтвердить и снизить обеспечение контракта

Если участник закупки предложил подозрительно низкую цену, а в документах заказчик требовал обеспечить исполнение контракта, то участнику нужно подтвердить добросовестность.

22.09.2026
96
96

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Авторы

Представьте, что в районную больницу нужно поставить 2 650 пачек бумаги, и она объявляет аукцион на 960 000 ₽. Появляется предприниматель, который снижает цену в два раза и выигрывает контракт. Заказчик не понимает, где можно купить бумагу за 480 000 ₽, ведь таких цен на бумажных фабриках нет.

По закону заказчик обязан заключить контракт с победителем, даже если цена кажется ему слишком низкой и с этим подрядчиком он никогда раньше не работал. Для его защиты существуют антикризисные, или антидемпинговые меры. Одна из них — это подтверждение добросовестности.

Коротко
Если участник торгов снизил цену контракта на 25% и более, а в документах к закупке есть требование обеспечить исполнение контракта, то к участнику применяются антикризисные меры:
— При сумме до 15 000 000 ₽ — предлагают подтвердить добросовестность или увеличить обеспечение исполнения контракта в 1,5 раза. 
— При сумме более 15 000 000 ₽ — убирают аванс и увеличивают обеспечение в 1,5 раза.
Подтвердить добросовестность можно с помощью реестра контрактов. На момент подачи заявки у компании или предпринимателя должно быть три завершённых контракта за последние три года — без неустоек и со стоимостью хотя бы одного контракта как минимум 20% от начальной максимальной цены (НМЦК).

Что такое добросовестность по 44-ФЗ  

Иногда во время торгов участники используют демпинг, то есть занижают цену, чтобы получить госконтракт. В некоторых случаях это оправданно, но порой к демпингу прибегают недобросовестные исполнители, которые пропадают вместе с авансом, задерживают поставку или некачественно оказывают услуги. 

Для исключения подобных рисков участники, занизившие цену, должны подтвердить свою добросовестность. А надёжным считается поставщик, который успешно исполнил все предыдущие договоры с госзаказчиками.

Когда требуется подтверждение добросовестности  

Перед публикацией тендера заказчик рассчитывает НМЦК — стартовую цену, с которой начинают торги. Её вычисляют по формуле на основе аналогичных контрактов и коммерческих предложений.

Демпинг — это когда участник снижает стартовую сумму на 25% и более. До 1 января 2026 года в таком случае антикризисные меры применялись автоматически. Но сейчас ст. 37 44-ФЗ скорректировали, поэтому, чтобы участник закупки попал под антидемпинговые меры, должны совпасть два критерия:

  • участник снизил стартовую сумму на 25% и более;
  • заказчик прописал в документации условие об обеспечении исполнения контракта.

Если же участник предложил цену на 30% ниже, но при этом в документации нет условия об обеспечении исполнения контракта, то он побеждает с демпинговой ценой без дополнительной нагрузки. Доказывать добросовестность не нужно.

НМЦК контракта — 7 200 000 ₽. Контракт заключили с компанией, предложившей 6 699 840 ₽. Снижение цены составило 7%. Это меньше порога в 25%, поэтому антидемпинговые меры не применялись

Добросовестность и демпинг по 44-ФЗ  

Последствия демпинга для участника зависят от цены контракта:

НМЦК до 15 000 000 ₽. Поставщику предлагают на выбор:

— Увеличить обеспечение в 1,5 раза.

— Подтвердить свою добросовестность и оставить стандартное обеспечение.

ПРИМЕР
Предприниматель Иванченко участвует в конкурсе, где НМЦК — 500 000 ₽ и есть требование обеспечить исполнение контракта. Он снизил цену сразу на 30% — до 350 000 ₽ — и выиграл тендер. Но теперь ему нужно подтвердить свою добросовестность, потому что денег на увеличенное обеспечение у него нет.

НМЦК более 15 000 000 ₽. Убирают аванс, а поставщику увеличивают размер обеспечения в 1,5 раза. Важно, что увеличенное обеспечение не должно быть меньше 10% от начальной максимальной цены или размера аванса, если он предусмотрен.

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Информация, подтверждающая добросовестность участника закупки  

Чтобы подтвердить свою надёжность, нужно соблюсти следующие условия:

1. Вас нет в реестре недобросовестных поставщиков.

2. В реестре контрактов есть как минимум три ваших контракта без штрафов и пеней за последние три года. Так, если подаёте заявку 1 января 2026 года, надёжность может подтверждаться заказами 2023–2025 годов. 

Статусы «Исполнение прекращено» и «Исполнение завершено» в реестре контрактов нужны, чтобы доказать надёжность поставщика

3. Цена хотя бы одного из ваших контрактов составляет минимум 20% от НМЦК, установленной организатором.

ПРИМЕР
ИП Иванченко выиграл тендер на поставку строительных материалов в 2026 году и должен подтвердить свою добросовестность. Поскольку объект закупки не важен, он показывает три завёршенных контракта на грузоперевозки за 2025 год.

Как подтвердить добросовестность по 44-ФЗ  

В законе нет специальной формы для подтверждения надёжности поставщика. Можно составить такой документ самостоятельно или прикрепить записи из реестра контрактов. Главное, чтобы в подтверждающих бумагах были указаны:

  • реестровый номер контракта;
  • ИНН и наименование заказчика;
  • цена контракта;
  • предмет контракта;
  • даты заключения, начала и окончания исполнения заказа;
  • наличие неустоек.

Все сведения есть в карточке контракта — можно просто прикрепить ссылку

Добросовестность по 44-ФЗ для СМП  

Если малый бизнес или некоммерческие организации без опыта участвуют в стандартных торгах для всех, то им придётся обеспечить контракт. Но сумма гарантии зависит от итоговой цены, а не от начальной максимальной.

ПРИМЕР
ИП Мирошник выиграл тендер, но снизил цену с 1 000 000 ₽ до 500 000 ₽. Изначально размер обеспечения был 15%. Но у предпринимателя нет опыта в госзакупках, поэтому обеспечение придётся увеличить в 1,5 раза — до 22,5%. Так, ему нужно обеспечить контракт на 500 000 ₽ × 22,5% = 112 500 ₽.

Если торги проводятся только для субъектов малого предпринимательства (СМП) и социально ориентированных некоммерческих организаций (СОКНО), то им можно не предоставлять обеспечение (ч. 8.1 статьи 96 44-ФЗ). Достаточно подтвердить добросовестность по 44-ФЗ для СМП. Антикризисные меры для них не применяют.

Когда СМП может не предоставлять обеспечение исполнения контракта  

Чтобы эта норма заработала, нужно показать три завершённых контракта за последние три года:

  • без пеней и штрафов;
  • без субподрядчиков;
  • на общую сумму не меньше НМЦК.
ПРИМЕР
Если предприниматель выиграл контракт на 10 000 000 ₽, он должен предоставить информацию о трёх исполненных контрактах на 5 000 000 ₽, 1 000 000 ₽ и 4 000 000 ₽.

На каком этапе закупки предоставляется подтверждение добросовестности  

Добросовестность подтверждают в разное время — в зависимости от вида тендера.

Когда предоставить информацию?Когда предоставить информацию?Когда предоставить информацию?
Конкурс или аукционОткрытая закупкаЗакрытая закупка
Конкурс или аукционПосле оглашения результатов вместе с подписанным контрактомПрикрепить к заявке
Другой способ закупкиАнтидемпинговые меры не действуютАнтидемпинговые меры не действуют
ВАЖНО
Если торги провели в формате конкурса или аукциона и поставщик занизил цену, аванс не выплатят

Типичные ошибки при подтверждении добросовестности  

При подготовке документов поставщики допускают следующие ошибки.

Предоставляют мало контрактов

За три года до подачи заявки у поставщика должно быть как минимум три исполненных контракта. Если по реестру видно, что у участника два свежих контракта 2025 года и один старый 2020 года, такое подтверждение не примут.

Ошибаются в сроках и суммах

Если комиссия найдёт неточности в сроках и суммах или поймёт, что поставщик предоставил поддельные данные, такую заявку отклонят, а в протоколе сделают пометку с причиной отказа.

Не подтверждают исполнение

Контракты должны быть завершены на момент подачи заявки. Если хотя бы у одного из них будет статус «Исполнение», такой опыт не засчитают.  

Последствия отсутствия подтверждения добросовестности  

Если не выполнить антидемпинговые меры, участника ждут санкции. 

Если участник не выполнил требование, например не предоставил реестр контрактов, то с ним не заключат сделку, а ещё посчитают уклонившимся от заключения контракта.

Внесут в реестр недобросовестных поставщиков (РНП)

После этого компанию или предпринимателя добавят в реестр недобросовестных поставщиков на два года. В этот период нельзя участвовать в торгах — система будет автоматически отклонять такую заявку.

Реестр есть в свободном доступе — его может изучить любой человек

Увеличат обеспечение

Если подтвердить добросовестность не получилось, участнику увеличат обеспечение контракта в 1,5 раза.

Вопросы по теме

Что считается подтверждением добросовестности по 44-ФЗ?

Надёжной считается компания с опытом в госконтрактах: её нет в реестре недобросовестных поставщиков, у неё как минимум три исполненных контракта без неустоек за последние три года и цена хотя бы одного из них составляет 20% от НМЦК.

Какая информация подтверждает добросовестность участника закупки?

Записи из реестра контрактов.

Как СМП подтвердить добросовестность по 44-ФЗ?

Показать три завершённых контракта за последние три года: без неустоек, субподрядчиков и на общую сумму не меньше НМЦК.

Можно ли не вносить обеспечение при подтверждении добросовестности?

Да, можно, но только в закупках, проводимых исключительно для СМП/СОНКО. Для этого участник должен до заключения контракта предоставить заказчику информацию из реестра контрактов о трёх исполненных контрактах без неустоек за последние три года, причем сумма их цен должна быть не менее НМЦК текущей закупки. В этом случае обеспечение не предоставляется, даже если применяются антидемпинговые меры.

На каком этапе закупки проверяется добросовестность участника?

При подаче заявки, если закупка закрытая, и после оглашения результатов, если закупка открытая.

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Подтверждение добросовестности по 44-ФЗ: СМП, обеспечение контракта и требования – Банк Точка