Изменения в закупках в 2026 году: что важно знать участникам

Разрешили дробление закупок, ослабили антидемпинговые меры, а доверенное программное обеспечение получило приоритет — Точка Банк с экспертом по тендерам Валентиной Неупокоевой собрали все важные изменения 2026 года.

Коротко Главные изменения в госзакупках в 2026 году: дробление закупок узаконили, антидемпинговые меры ослабили, а доверенное программное обеспечение получило преимущество. Документы теперь подтверждают ссылками на реестры, но за недостоверные сведения отстраняют на любом этапе.

Закупки в 2026 году: общий обзор изменений

2026 год стал переходным для контрактной системы. Временные антикризисные меры предыдущих лет стали новой реальностью для заказчиков и участников закупок.

Цели реформ: сохранить прозрачность и привлечь добросовестных участников. Теперь формализма в сфере госзакупок становится меньше. Например, раньше поставщики прикладывали к заявке сканы документов, а теперь достаточно указать ссылки на официальные реестры. Но уровень ответственности участников повысили — в законе прописали запрет на предоставление недостоверных сведений.

Новшества вводят поэтапно:

основной блок заработал с 1 января;

поправки по цифровизации и профессиональным требованиям ввели с 1 марта;

изменения на этапе заключения контрактов и ведения реестров — с 1 июля.

Изменения коснутся офисного софта, а с 1 января 2028 года — промышленного.

Ключевые изменения в госзакупках с 1 января 2026 года

Самый масштабный пакет изменений вступил в силу 1 января. Разберём те, которые нужно учитывать и заказчикам, и поставщикам.

Легальное «дробление» малых закупок

Дробление закупок — это ситуация, когда заказчик заключает несколько контрактов с поставщиком, вместо того чтобы провести один тендер. Понятие не закреплено в законе, но его активно используют в профессиональной среде — обычно в контексте нарушений.

Раньше ФАС выявляла такие схемы: заказчики дробили крупные закупки на несколько мелких, чтобы уйти от конкурентных процедур и заключить контракт напрямую с нужным поставщиком.

В 2026 статью 93 44-ФЗ дополнили частью 15. Теперь заказчик может заключить с единственным поставщиком несколько контрактов на одинаковые или однотипные товары, работы или услуги. Главное условие — уложиться в годовой лимит и не превысить максимальную цену одного договора.

Когда допускается «дробление». Норма создана не для обхода конкурентных процедур, а для рабочих ситуаций, когда потребность возникает частями или непредвиденно. Это может быть авария, срочный ремонт небольших участков, резкая смена погоды — то есть форс-мажор на стороне заказчика, когда реагировать нужно быстро, а времени на конкурс просто нет.

Какие ограничения сохраняются. Искусственное дробление одной закупки на несколько по-прежнему вне закона. Это уклонение от конкурентных процедур и ограничение конкуренции. В 2026 году ФАС продолжает выявлять такие схемы и наказывать за них. Последствия могут быть серьёзными: административные штрафы на должностных лиц и заказчиков, признание контрактов недействительными через суд, а в отдельных случаях — уголовная ответственность.

Единые требования без подтверждающих документов

Раньше без сканов лицензий, допусков саморегулируемых организаций (СРО) и прочих подтверждающих бумаг заявку могли не принять — их нужно было обязательно вкладывать в пакет документов. Теперь подход меняется: достаточно указать в декларации реквизиты или ссылку на соответствующую запись в госреестре — заказчик проверит информацию самостоятельно.

Зачем это нужно. Это упрощает подготовку заявки и делает систему прозрачнее: заказчик проверяет актуальные данные прямо в реестре, а не полагается на сканы, которые могли устареть месяц назад.

Усиление контроля за достоверностью сведений

В статью 43 44-ФЗ добавили часть 12. Теперь в законе закреплено, что ответственность за недостоверные сведения в заявке несёт участник закупки.

Раньше можно было сослаться на техническую ошибку, опечатку, сбой при загрузке документов, и заказчик мог принять такие объяснения. Сейчас порядок жёстче. Если недостоверные сведения обнаружены:

до подведения итогов — заявку обязаны отклонить;

после итогового протокола — заказчик отказывается от заключения контракта ( ч. 9 статьи 31 44-ФЗ ).

Ослабление антидемпинговых мер

С 1 января 2026 года скорректировали ст. 37 44-ФЗ. Ранее антидемпинговые меры срабатывали автоматически, если поставщик заявлял, что готов исполнить контракт хотя бы на 25% дешевле, чем начальная цена закупки.

Теперь антидемпинговые меры применяют, только если заказчик прописал в документации требование об обеспечении исполнения контракта.

Как это работает на практике. Допустим, заказчик проводит аукцион по 44-ФЗ с начальной ценой — 10 млн ₽. Раньше участник, который предложил цену на 30% ниже, то есть 7 млн ₽, автоматически попадал под антидемпинговые меры и должен был подтверждать свою добросовестность. Теперь это требуется, только если в документации прописано условие об обеспечении исполнения контракта. Если нет требования — участник побеждает с демпинговой ценой без дополнительной нагрузки. Свою добросовестность доказывать не придётся.

Закупки с неопределённым объемом

С января заработали поправки, которые упростили закупки с неопределённым объёмом. Заказчику больше не нужно расписывать этапы работ — цены и сроки определят в заявках, а правила зафиксируют в контракте.

Зачем это нужно. Раньше заказчикам было сложно описать условия в закупках с неопределённым объёмом. Новый порядок делает процесс гибче: победителю не надо подстраиваться под жёсткие рамки, а заказчикам — думать, как всё исправить, когда реальная потребность расходится с планами.

Изменения в закупках с 1 марта 2026 года

1 марта вступили в силу поправки, которые меняют требования к цифровым инструментам и квалификации специалистов. Разбираем, что важно учесть.

Приоритет доверенного программного обеспечения

С 1 марта 2026 года заработали поправки, утверждённые Постановлением Правительства от 28.11.2025 №1937. Именно этот документ ввёл в правовое поле понятие «доверенное программное обеспечение».

Что такое доверенное ПО. Это российское ПО из реестра Минцифры, которое успешно проверили ФСТЭК и ФСБ: в нём нет уязвимостей и скрытых недекларированных возможностей. Статус подтверждается специальной отметкой в реестре и действует три года.

Как это работает на практике. Представьте, что в закупке участвуют три поставщика:

первый предлагает доверенное ПО;

второй — российское ПО без отметки в реестре Минцифры;

третий — иностранный софт.

При рассмотрении предложений второго и третьего участника ценовую оценку условно снизят на 15%. Так, будто стоимость их ПО была выше. Это даст значительное преимущество первому — он сможет выиграть, даже если его программа дороже, чем у конкурентов.

Переходный период. Требования к ПО будут вводить постепенно, чтобы рынок успел адаптироваться. Изменения коснутся всех в таком порядке: например с 1 сентября — офисного софта, а с 1 января 2028 года — промышленного.

Новый порядок отчётности и взаимодействия с СРО

С 1 марта 2026 года для членов СРО начали действовать новые правила. Теперь компании обязаны в течение нескольких рабочих дней уведомлять свою саморегулируемую организацию (СРО) о заключении, исполнении или расторжении договоров подряда, заключённых по итогам конкурентных процедур.

Как это работает. Допустим, компания победила в аукционе на инженерные изыскания и заключила контракт. Теперь она обязана подать в СРО уведомление со сведениями о сделке и копии документов. Сделать это можно одним из трёх способов:

предоставить лично в СРО;

направить почтой с описью вложения и уведомлением о вручении;

в электронном виде с квалифицированной электронной подписью (КЭП).

Что ещё меняется для участников

Кадровые требования. 1 марта вступает в силу закон №309-ФЗ от 31.07.2025, который вносит изменения в Градостроительный кодекс РФ.

Главное новшество — теперь специалисты из Национального реестра специалистов (НРС) должны быть привязаны к конкретным компаниям через единую базу данных. В реестре СРО появится информация о сотрудниках компании: их количество, ФИО, номера в НРС.

Это значит, что практика «аренды» специалистов, когда сотрудник числится в нескольких компаниях одновременно, прекращается. Бизнесу придётся привести кадровый состав в соответствие с новыми правилами.

Персональная ответственность. Главные инженеры и архитекторы проектов (ГИП и ГАП) теперь несут персональную ответственность за качество документации. Все ключевые документы они будут подписывать КЭП.

Изменения в закупках с 1 июля 2026 года

Третий этап изменений выпадает на лето, правки затронут правила заключения контрактов и ведение реестров.

Обязательное размещение всех контрактов в реестре

С 1 июля правила меняются: в реестр контрактов теперь попадает практически всё. Под обязательное размещение подпадают:

все контракты — и конкурентные, и неконкурентные;

закупки у единственного поставщика в электронном и бумажном виде;

малые закупки.

Исключений совсем мало. В реестр не будут вносить только:

контракты, содержащие государственную тайну;

отдельные неэлектронные закупки у единственного поставщика — но только в случаях, которые дополнительно установит Правительство РФ.

Цифровые контракты с единственным поставщиком

С 1 июля 2026 года контракты с единственным поставщиком по ряду оснований окончательно переходят в электронный формат. Заключать их теперь нужно на портале ЕИС.

Какие контракты попадают под новые правила. Обязательное заключение через ЕИС распространяется на закупки у единственного поставщика по следующим пунктам части 1 статьи 93 44-ФЗ:

п. 4 — закупки малого объёма до 600 000 ₽;

п. 5 — закупки до 600 000 ₽ для муниципальных нужд;

п. 23 — заключение контрактов с конкретными исполнителями по поручениям;

п. 42, 44 и 46 — отдельные виды работ, услуг и поставок для госнужд.

Процесс полностью становится электронным, а у сторон появляется единое окно для работы с контрактами. Чтобы быстро находить подходящие закупки, удобно использовать автоматизированный поиск. Например, сервис «Поиск закупок» от Точка Банк позволяет поставить фильтр на малые закупки и отслеживать нужные лоты.

Унификация правил имущественных торгов

С 1 июля заработали единые стандарты для имущественных торгов. Изменения внесли в 135-ФЗ «О защите конкуренции» и затронули самые разные сферы: от лесных и земельных участков до недр, водных ресурсов, рекламы, связи, охоты, рыболовства и территорий под застройку.

Теперь все процедуры проводят только в электронном виде на ЭТП. Основным форматом остаётся аукцион. И важный плюс — операторы не берут комиссию ни за участие, ни за победу.

Кроме того, появляются единые требования к извещению и проведению торгов, а договор теперь заключают не ранее чем через 10 дней после подведения итогов.

Что меняется по 223-ФЗ в 2026 году

Правки по 223-ФЗ в 2026 году не такие масштабные, как по 44-ФЗ. Но знать о них важно:

Больше данных в реестре договоров. Если закупка попадает под запреты на иностранное ПО или товары, теперь нужно указывать номера записей из профильных реестров и баллы за технологические операции.

Расширение защитных мер. Раньше можно было импортировать больше товаров. Но с 2026 года в список товаров с ограничениями попали ещё и рыбная продукция, и компоненты протезно-ортопедических изделий. Это очередной шаг в сторону поддержки отечественного производства.

Усиление контроля за квотами для субъектов малого и среднего бизнеса. Список заказчиков, чьи планы закупок проверяет Корпорация МСП, вырос более чем на 200 организаций. Теперь под проверку попадают аэропорты, научные и ресурсоснабжающие организации.

Новая структура отчётности. Годовой отчёт о закупках российских товаров формируют до 1 февраля. Появилось разделение: одни отчитываются о минимальной доле российских товаров, другие — об общем объёме закупок у российских лиц. Впервые отдельно выделены работы и услуги.

Изменения 2026 года усиливают контроль над участниками госзакупок. Это сближает 223-ФЗ с 44-ФЗ.

Что ещё изменится в 2026 году

Помимо изменений от 1 января и 1 марта, а также предстоящих с 1 июля, участников закупок ждут новшества и с 9 мая. Разбираем главное.

Обоснование начальной цены. Заказчикам станет проще определять, какие товары или услуги считать однородными или идентичными, а также сравнивать коммерческие предложения. Новые методические рекомендации будут применяться по желанию заказчика — без жёсткого требования.

Электронные процедуры. Электронный запрос котировок теперь можно будет проводить при НМЦК не выше 10 млн ₽. Также временно сняли ограничения по годовому объёму таких закупок, они будут действовать до 31 декабря 2026 года. А для закупок через электронный магазин, наоборот, увеличили ценовой порог до 5 млн ₽. Теперь такие процедуры не будут учитывать в годовом объёме малых закупок, главное — их общая сумма не должна превышать 100 млн ₽ в год.

Расторжение контракта. Если с победителем пришлось расторгнуть контракт, но его не включили в реестр недобросовестных поставщиков, заказчик сможет заключить договор со вторым участником.

Медицинские закупки. При закупке медицинских изделий и лечебного питания заказчики смогут указывать конкретный товарный знак без возможности замены на эквивалент. Это разрешат, если по решению врачебной комиссии у пациента есть индивидуальные медицинские показания. Такое решение нужно будет направить в реестр контрактов. Перечень продукции, к которой применяется это правило, утвердит правительство.

Согласование заключения контракта с единственным поставщиком. Если процедура закупки не состоялась из-за отсутствия заявок, заказчик может обратиться за согласованием заключения контракта с единственным поставщиком. Срок рассмотрения такого обращения теперь сократили до восьми рабочих дней. Раньше процесс мог затягиваться дольше.

Как изменения 2026 года повлияют на участников закупок

Что дают изменения. Участвовать в закупках стало проще:

Вместо сканов документов теперь можно отправлять ссылки на реестры.

Если заказчик не прописал в извещении требование об обеспечении, то можно снижать цену даже на 30% — за это не будет никаких доплат или банковских гарантий.

Заявка готовится быстрее, а вероятность случайных ошибок снижается.

Риски. Выросла ответственность за недостоверные сведения:

Даже после подведения итогов заказчик может отказать в сотрудничестве.

Ужесточили контроль за происхождением товара. Например, теперь недостаточно предложить отечественное ПО, оно должно быть из списка доверенного.

Национальный режим распространился на большее количество сфер. Если вы до сих пор предлагаете товары иностранного происхождения, это уменьшит количество ваших побед.

На что обратить внимание. Регулярно проверяйте, есть ли ваша организация в нужных реестрах, держите актуальные ссылки в одном месте. Это сократит время на подачу заявки и убережёт от ошибок.

Что можно сделать уже сейчас

Проверьте свои позиции в реестрах. Убедитесь, что товары есть в реестре Минпромторга, а если вы получили статус доверенного ПО — в реестре Минцифры.

Приведите документы в порядок. С 2026 года заказчики проверяют данные по ссылкам на реестры — подготовьте актуальные. Но не забывайте про те документы, которые нельзя проверить через открытые источники: кадровые документы, договоры и акты, подтверждающие ваш опыт, бухгалтерские документы — всё это по-прежнему надо прикладывать к заявке в сканах.

Проанализируйте кадровый состав. Если работаете в сфере строительства, убедитесь, что специалисты из НРС привязаны именно к вашей компании.

Подготовьтесь к работе через ЕИС. С 1 июля многие контракты с единственным поставщиком заключают только через ЕИС. Убедитесь, что у вас есть КЭП и доступ к системе.