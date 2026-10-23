Какие документы нужны для участия в тендерах и как их подготовить

Коротко Обязательная часть: выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, устав, ИНН, КПП, декларация о соответствии требованиям и справка об отсутствии налоговых задолженностей. Дополнительная часть: сертификаты, лицензии, свидетельства СРО, техническое предложение. Их прикладывают, если это предусмотрено условиями конкретной закупки. Также заказчик может запросить дополнительные бумаги: обеспечение заявки, банковскую гарантию, документы о квалификации. Начинать готовить заявку лучше за 5–7 дней, а подавать — минимум за 2–3 часа до окончания приёма.

Чтобы участвовать в тендере, нужен правильно оформленный пакет документов. Он состоит из двух частей.

Что такое тендер и зачем нужны документы

Тендер — это конкурсный отбор поставщика или подрядчика для выполнения госзаказа. Это работает так:

Заказчик объявляет, что ему нужно. Например: «Нужно 30 парт и 60 стульев». И сразу ставит условия: какая цена подходит, в какие сроки всё должно быть готово и какие требования к товару. Поставщики предлагают свои варианты. Те, кто хочет получить контракт, отправляют заявки. В них они указывают свою цену и прикладывают документы, подтверждающие их квалификацию. Заказчик выбирает лучшего. Смотрят и на цену, и на документы. То есть если в бумагах есть ошибка — заявку отклонят, даже если цена была самой выгодной.

ПРИМЕР Школе нужно 30 парт и 60 стульев. Три поставщика подали заявки. Первый предложил лучшую цену, но не приложил выписку из ЕГРЮЛ. Второй забыл про сертификат на мебель. Обе заявки отклонили — и контракт получил третий: с самой высокой ценой, но без ошибок в документах.

Где подают документы и заявки на тендер

Вся информация о закупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ размещается в ЕИС — едином портале госзакупок. Там видно, на какой электронной торговой площадке (ЭТП) пройдут торги. Дальше переходите на нужный ресурс и подавайте заявку.

Для справки

Все торги по 44-ФЗ проходят на восьми федеральных электронных площадках. По 223-ФЗ их больше: используются и те же федеральные платформы, и отдельные, созданные только под этот закон.

Есть ещё коммерческие тендеры — в них заказчик сам решает, где проводить закупку. Крупные компании нередко создают собственные торговые секции на уже существующих площадках или используют отраслевые ЭТП, например B2B-Center.

Что нужно для участия в тендерах

Прежде чем начинать собирать документы на конкретную закупку, нужно подготовиться. В первую очередь вам понадобятся:

Электронная подпись

Она нужна для входа на платформу, а также чтобы подписывать заявки, контракты и другие документы на электронных торговых площадках. Электронную подпись оформляют в аккредитованном удостоверяющем центре на руководителя компании или ИП. Нужна строго квалифицированная электронная подпись — другая для госзакупок не подходит.

Регистрация в ЕИС

Чтобы участвовать в госзакупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ, нужно зарегистрироваться в Единой информационной системе. Это обязательное условие. Регистрация бесплатная, делается один раз.

Аккредитация на электронной площадке

После регистрации в ЕИС вы автоматически получите доступ ко всем федеральным площадкам по 44-ФЗ — дополнительная аккредитация не понадобится. Но для участия в закупках по 223-ФЗ на некоторых секциях может потребоваться загрузить дополнительные документы и пройти проверку.

Аналогичная ситуация с коммерческими площадками — например СИБУР запрашивает разрешительные документы и оценивает опыт участника. Это делается заранее, чтобы на этапе торгов не тратить время на проверку каждого поставщика и сразу отсеять тех, кто не соответствует требованиям.

Какие документы нужны для участия в тендере

Состав пакета документов зависит от вида закупки: для 44-ФЗ перечень фиксированный, в 223-ФЗ заказчик может добавлять свои требования, а коммерческие тендеры проходят по правилам заказчика. В целом документы можно разделить на три группы.

Основные документы

Это то, что нужно всегда (ст. 31 44-ФЗ):

Учредительные документы. Они подтверждают, что компания создана и действует на законных основаниях. К таким документам относят устав, учредительный договор, список участников, решение единственного участника или протокол общего собрания учредителей и другие документы.

Выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП. Подтверждает, что компания существует, не ликвидирована и не находится в процессе реорганизации. Её можно выгрузить на сайте ФНС по ИНН. При подаче заявки следите, чтобы выписке было не больше 6 месяцев.

Сведения об участнике. ИНН, КПП, контакты, информация о руководителе. Эти данные подтягиваются из единого реестра участников закупок (ЕРУЗ) после регистрации в ЕИС.

Декларация о соответствии требованиям. Это заявление участника о том, что он соответствует требованиям ст. 31 44-ФЗ: не находится в процессе ликвидации или банкротства, деятельность не приостановлена, нет задолженности по налогам и сборам, отсутствует информация в реестре недобросовестных поставщиков. Оформлять на бумаге её не нужно — она заполняется на площадке во время подачи заявки и формируется автоматически: достаточно проставить галочки и подтвердить соответствие.

Декларация о принадлежности к СМП/СОНКО. Подтверждает статус субъекта малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организации. Нужна только в закупках, где для таких участников есть ограничения или преимущества. Площадка проверяет статус по реестру СМП автоматически — в заявке достаточно указать, что такой статус есть.

Справка ФНС об отсутствии задолженности. Показывает, что у организации нет налоговой задолженности. В закупках по 44-ФЗ такая справка обычно не требуется, вместо неё прикладывают декларацию соответствия, в которой участник сообщает, что не имеет задолженностей. А вот по 223-ФЗ заказчики часто требуют приложить саму справку: её можно получить в личном кабинете налогоплательщика, подписав запрос УКЭП.

Точка Банк подготовил шаблоны документов, чтобы вам не пришлось тратить время на подготовку. По ссылке ниже вы найдёте декларации о соответствии и другие документы.

Документы по конкретной закупке

Набор зависит от предмета закупки. В некоторых сферах действуют специальные требования. Например, при закупке услуг по специальной оценке условий труда нужно предоставить аттестат аккредитации лаборатории, документы на пятерых экспертов по СОУТ и врача-гигиениста, согласно 426-ФЗ.

Ещё в заявку входит техническое предложение: как вы планируете выполнить работу или какой товар предлагаете — характеристики, материалы, сроки. Также нужно приложить коммерческую часть: согласие с условиями контракта и цену, которую часто нужно подать по форме заказчика.

Дополнительные документы

Они нужны не всегда, а только если их требует заказчик. Это любые документы, которые подтверждают, что вы соответствуете дополнительным условиям данной закупки: есть опыт аналогичных работ, квалификация сотрудников, оборудование, транспорт, сертификаты на товар, лицензии и разрешения. Если такие документы не загрузить, заявку вернут или не допустят к торгам.

ПРИМЕР В тендере по грузоперевозкам могут запросить документы на транспорт и квалификацию водителей. В строительстве — опыт выполнения аналогичных работ и особое оборудование. При поставке мебели — сертификаты на товар.

Требования к дополнительным документам зависят от закона, по которому проходят торги. По 44-ФЗ перечень дополнительных требований ограничен. Заказчик вправе установить их только по ч. 2 и ч.2.1 ст. 31 44-ФЗ — и только двух видов.

По перечню Постановления №2571 — для отдельных категорий закупок: это детский отдых, проектные работы, строительство, грузоперевозки и другие. Подтверждаются исполненными контрактами и актами, как правило, на сумму не менее 20% от НМЦК. Для проектных работ дополнительно нужно положительное заключение экспертизы. Документы нужно загрузить на электронную площадку заранее — оператор ЭТП проверяет их в течение пяти рабочих дней. Если не успеть до окончания подачи заявки, предложение отклонят.

Универсальная предквалификация — для закупок с НМЦК свыше 20 млн ₽. Нужно подтвердить опыт исполнения аналогичного контракта по 44-ФЗ или договора по 223-ФЗ на сумму не менее 20% от текущей НМЦК. Подтверждается он копией исполненного контракта (договора), актом приёмки и платёжным документом, а также выпиской из реестра контрактов (договоров) ЕИС. Контракт должен быть исполнен в полном объёме без неустоек.

ПРИМЕР Для аукциона на 100 млн ₽ нужен опыт минимум на 20 млн ₽.

По 223-ФЗ заказчик не связан Постановлением №2571: в своём положении о закупке он может устанавливать практически любые требования по опыту, квалификации и численности кадров, наличию оборудования и транспорта, сертификатам, лицензиям, деловой репутации. Поэтому по 223-ФЗ состав дополнительных документов может быть шире, и проверять его нужно особенно внимательно.

Кроме того, заказчик может потребовать обеспечение заявки. Тогда необходимо перевести деньги на специальный счёт или оформить банковскую гарантию.

Рекомендую собирать квалификационные документы в одном месте. Например, для подтверждения опыта создайте таблицу со всеми договорами: цена, ФЗ, объём услуг и сумма оплаченных работ. Так сотрудники смогут быстро подбирать нужные договоры под требования заказчика. А по кадрам заведите отдельные папки с ФИО сотрудника и складывайте туда все обучения, допуски, удостоверения и обновления.

Светлана Ефремова Эксперт по тендерам Точка Банка

Как подготовить документы для тендера

Когда документы собраны, наступает самый ответственный этап — их правильное оформление и финальная проверка.

Требования к форме и содержанию документов

Электронные площадки и заказчики предъявляют чёткие требования к тому, как должны выглядеть загружаемые файлы. Они изложены в регламенте площадки, извещении и документации о закупке. Вот на что стоит обращать особое внимание:

Форматы файлов. Самый распространённый и безопасный формат — PDF. Именно он гарантирует, что документ откроется на любом устройстве в том же виде, в котором его сформировали. И хотя некоторые площадки принимают также DOCX, XLSX, JPG, лучше дублировать сканы в PDF.

Качество сканов. Для заверенных копий используйте только PDF-образы с чётким сканированием, а не фото на телефон, — все страницы должны быть ровными, без затемнений и обрезанных краёв.

Если документ имеет штампы и печати, убедитесь, что они видны и их можно идентифицировать. Не используйте низкое сжатие — файл должен весить около 10–15 МБ. Точный лимит зависит от площадки, но лучше укладываться в этот диапазон.

Названия файлов. Не загружайте файлы с названиями scan1.pdf или 12345.pdf. Каждый файл должен иметь такое наименование, по которому будет понятно содержимое. Например, «выписка ЕГРЮЛ_ООО Альфа», «Согласие на поставку товара», «Техническое предложение_капитальный ремонт».

В некоторых закупках заказчик прописывает в документации, как называть файлы: в таком случае нужно следовать инструкции, иначе вас могут отклонить.

Структура заявки. Важно размещать документы строго в предназначенных для них блоках. Так их удобнее проверять. Обычно на площадке уже предусмотрены разделы для заполнения: «Сведения об участнике», «Техническая часть», «Ценовое предложение» и так далее. В зависимости от площадки это могут быть отдельные вкладки или блоки на сайте.

ВАЖНО Если загрузить заявку в неверный раздел, её могут отклонить.

Если разделы на площадке не предусмотрены, продумайте собственную структуру и обязательно добавьте опись прилагаемых документов с указанием количества листов. Это упростит проверку вашей заявки заказчиком.

Соберите все учредительные, регистрационные и разрешительные документы в одну папку и храните её в актуальном виде постоянно. Регулярно обновляйте выписки, справки и доверенности, чтобы документы были под рукой даже за 15 минут до подачи. Светлана Ефремова Эксперт по тендерам Точка Банка

Проверка документов перед подачей

После того как вы сформировали пакет документов, не торопитесь нажимать кнопку «Отправить». Сначала проверьте, все ли обязательные бумаги приложены, актуальны ли сроки действия выписок и справок, корректно ли оформлены реквизиты и подписи.

Попросите коллегу взглянуть на заявку свежим взглядом. И всегда отправляйте заявку с запасом времени — минимум за 2–3 часа до окончания приёма. Это поможет избежать технических сбоев или проблем с интернетом.

Как подать заявку на участие в тендере

Процесс подачи заявки через электронную площадку может немного отличаться в зависимости от конкретной ЭТП, но общий алгоритм везде одинаков. Разберём его по шагам.

Шаг 1. Изучение извещения и документации

Внимательно прочитайте извещение и полную документацию — там прописаны все требования, перечень документов, условия и инструкции по заполнению заявки. Просмотр по диагонали часто приводит к ошибкам. Обратите внимание на:

сроки подачи;

обеспечение заявки — требуется или нет;

инструкцию по заполнению и оформлению — могут быть важные нюансы;

критерии оценки — чтобы понимать, за что дают баллы.

Шаг 2. Загрузка и подписание документов электронной подписью

Когда документы готовы и проверены, зайдите в личный кабинет на площадке, найдите закупку и нажмите кнопку «Подать заявку». Система предложит заполнить сведения об участнике, цену и прикрепить файлы. Сделайте всё это и подпишите. Имейте в виду, что на некоторых площадках каждый файл нужно подписывать отдельно, а на других — всю заявку целиком.

Сроки подачи документов и заявок

Электронная площадка автоматически закрывает приём заявок в указанное время — даже секунда опоздания лишит возможности участвовать. Технические сбои, проблемы с интернетом, зависший браузер или поломка компьютера иногда случаются, поэтому подавать заявку стоит заранее.

Что происходит после подачи заявки

После отправки заявки начинается этап рассмотрения, когда заказчик проверяет предложения на соответствие требованиям. В зависимости от закупки это может быть проверка соответствия товара техническому заданию, изучение документов участника или оценка по неценовым критериям — опыту, квалификации, ресурсам. В 44-ФЗ процесс занимает 4–10 рабочих дней в зависимости от процедуры, а в 223-ФЗ и коммерческих тендерах может занять и неделю.

По итогам каждого этапа заказчик публикует протоколы в ЕИС и на площадке. В протоколе рассмотрения указано, кого допустили, кого отклонили и почему. В протоколе подведения итогов можно посмотреть, кто стал победителем и сколько баллов он набрал. Изучайте протокол внимательно: заказчик тоже может ошибиться. И если вы не согласны с итогами, то всегда можете подать жалобу в ФАС.

Частые ошибки при подготовке документов

Разберём самые частые причины отказов.

Неполный пакет документов

Самая распространённая причина отклонения. Заказчик строго проверяет заявку на соответствие требованиям и если не находит хотя бы один обязательный файл, снимает заявку с торгов. Например, это может случиться, если не приложить к заявке устав или выписку из ЕГРЮЛ.

ВАЖНО Составьте список всех требуемых документов по мере изучения извещения и вычёркивайте пункты в процессе подготовки. Для удобства можете распечатать документацию и работать в ней маркером, выделяя обязательные требования и документы.

Ошибки в подписях и реквизитах

Это может быть подпись не того лица или вовсе её отсутствие, опечатка в ИНН или других реквизитах, просроченная доверенность или её некорректный номер.

Обязательно сверьте все реквизиты перед подачей и проверьте наличие подписей и расшифровки на отсканированных документах. Если заявку подписывает представитель, убедитесь, что доверенность действительна и даёт право на участие в тендерах. Светлана Ефремова Эксперт по тендерам Точка Банка

Несоответствие техническому заданию

Заказчик чётко прописывает характеристики товаров, работ и услуг, а также требования к ним. Если вы предлагаете что-то с другими параметрами и не подтверждаете соответствие документально — заявку отклонят.

Если в заявке нет пометки «или эквивалент», то не заменяйте товар аналогом. Иначе вашу заявку отклонят. Светлана Ефремова Эксперт по тендерам Точка Банка

Использование устаревших данных

Просроченная выписка из ЕГРЮЛ, старая справка из ФНС об отсутствии задолженностей, доверенность с истекшим сроком — такие документы заказчик не примет, и заявку отклонят.