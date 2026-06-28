Контракт на строительный контроль по 44-ФЗ: типовой контракт и правила закупки

В городской детской поликлинике запланировали капитальный ремонт системы вентиляции. По закону нужен строительный контроль, чтобы работы соответствовали чертежам, были закончены в срок, а все воздушные фильтры и вентиляционные каналы имели сертификаты качества.

Коротко Проект документа типовой и включает основные разделы: это обязанности и права исполнителя, обязанности и права заказчика, сроки оказания услуг, представители сторон, порядок направления уведомлений и обмена корреспонденцией для ведения деловой переписки.

Строительный контроль закупают, когда заказчик возводит новый объект, проводит капремонт старого или реконструирует его. Такой контракт подписывают не позднее 10 рабочих дней с даты подписания контракта на основные работы.

Что такое строительный контроль по 44-ФЗ

Строительный контроль — это поэтапная проверка выполненных работ. Причём проводит её не тот, кто строил объект, а заказчик. Но если у него нет специалиста нужной квалификации, он может объявить отдельный тендер и найти инженера третьей стороны. Причём тендер на строительный контроль проводят одновременно с основным тендером на стройку.

Цель строительного контроля — убедиться, что работы закончены вовремя, соответствуют проекту, а объект получается прочным и безопасным для пользователей. Для этого подрядчик обязан применять качественные материалы, правильно их складировать и следовать строительным нормам — именно эти моменты контролируют в первую очередь.

Вот на что смотрят в процессе строительного контроля:

точность заполнения документов : сметы, акты испытаний и приёмки, журналы работ;

этапы и особенности работ : технологический процесс и точность выполнения;

инженерные системы и оборудование ;

материалы и конструкции : сертификация материалов, прочность, геометрия и соответствие проекту монтажных работ;

квалификация работников, в том числе допуски и разрешения.

ПРИМЕР Администрация округа закупает услуги по стройконтролю для реконструкции системы водоснабжения. В описании объекта закупки указаны работы, которые нужно проверить: — земляные работы: разработка котлованов и устройство насыпей; — свайные работы; — закрепление грунтов; — монтаж монолитных и сборных сооружений; — устройство наружных сетей водопровода; — благоустройство территории.



Когда требуется строительный контроль при закупках

Услуга нужна для объектов, для которых требуется разрешение на строительство. То есть заказчик должен закупить стройконтроль при возведении нового объекта, реконструкции или капремонте старого.

Контракт на стройконтроль нужно заключить не позднее 10 рабочих дней с даты подписания контракта на строительно-монтажные работы. Если этого не сделать, заказчику грозит административная ответственность по статье 9.4 КоАП РФ. Должностное лицо накажут предупреждением или штрафом от 3 000 до 10 000 ₽.

Без стройконтроля невозможно качественно возвести объект, а потом пройти ГСН — Государственный строительный надзор.

ПРИМЕР Компания ООО «РИШ» закончила ремонт офиса Дорожного управления, но через год на стенах пошли трещины. Независимые эксперты установили, что штукатурка растрескалась из‑за нарушения технологии — компания не использовала армирующую сетку и сэкономила на смеси. Если бы заказчик закупил строительный контроль, о нарушениях стало бы известно ещё в ходе ремонта.

Кто имеет право осуществлять строительный контроль

Обычно контроль проводит застройщик. Если у него нет инженеров с нужной квалификацией, он может подписать договор подряда с техзаказчиком, региональным оператором или привлечённой организацией. Для этого с ними заключают контракт на строительный контроль по 44-ФЗ.

Если работы ведутся на объекте федерального назначения или за счёт госбюджета, то контроль поручают Министерству строительства или учреждению, которое ему подчиняется.

ВАЖНО За ходом работ не может следить тот, кто строил объект, — это генподрядчик или заказчик. Но они обязаны обеспечить наличие такого контроля.



Чтобы осуществлять стройконтроль, нужно быть членом саморегулируемой организации (СРО). Узнать статус компании можно через Единый реестр. Информация есть в свободном доступе, поэтому её не нужно предоставлять при подаче заявки.

В некоторых ситуациях членство в СРО не нужно:

техзаказчик, представляющий интересы застройщика, привлекает субподрядчика;

заказчик указан в ч. 2.2 статьи 52 Градостроительного кодекса РФ : работы выполняются государственными и муниципальными унитарными предприятиями или учреждениями, а также коммерческими организациями с долей участия государства более 50%;

речь идёт о контракте стоимостью до 10 млн ₽.

Тот, кто проверяет работы, несёт ответственность. Её размер определяется величиной взносов в фонды и стоимости самого здания. Стартовые размеры взносов указаны в ч. 12 и 13 статьи 55.16 Градостроительного кодекса РФ.

Уровень ответственности Компенсационный фонд возмещения вреда Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Максимальная цена объекта Первый 100 000 ₽ 200 000 ₽ 90 млн ₽ Второй 500 000 ₽ 2, 5 млн ₽ 500 млн ₽ Третий 1, 5 млн ₽ 4, 5 млн ₽ 3 млрд ₽ Четвертый 2 млн ₽ 7 млн ₽ 10 млрд ₽ Пятый 5 млн ₽ 25 млн ₽ 10 млрд ₽ и более Простой (только снос) 100 000 ₽ — —

Типовой контракт на строительный контроль по 44‑ФЗ

Если объект строят по госпрограмме «Доступное и комфортное жильё», то контракт должен быть типовым — по приказу №160/пр от 18.03.2021. Для этого все параметры тендера должны соответствовать информационной карте.

В типовой документ должны входить следующие разделы:

Обязанности и права исполнителя. Обязанности и права заказчика. Сроки оказания услуг. Представители сторон. Порядок направления уведомлений и обмена корреспонденцией для ведения деловой переписки.

Проект контракта можно посмотреть в ЕИС в разделе «Документы»

В иных случаях заказчик сам разрабатывает проект госконтракта, но в соответствии с общими требованиями из статьи 34 44-ФЗ и типовыми условиями из постановления Правительства РФ №1546 от 06.10.2025.

Какие документы готовит заказчик для закупки строительного контроля

Перед закупкой стройконтроля заказчику нужно подготовить документы:

извещение;

техническое задание со списком контрольных мероприятий;

проект контракта.

При формировании закупочной документации можно использовать только названия услуг и единицы их измерения из КТРУ — каталога товаров, работ и услуг, который размещён в ЕИС. Для поиска позиции перейдите в этот раздел и укажите в поисковой строке название услуги или код по ОКПД2. Стандартный код для контроля за стройкой — 71.12.20.190.

Как определить НМЦК для строительного контроля

НМЦК — это начальная максимальная цена контракта. Её устанавливает заказчик как отправную точку для начала торгов.

Порядок определения цены есть в приказе Минстроя России от 23.12.2019 №841/пр. Для расчёта нужен сводный сметный расчёт стоимости строительства, утверждённый в составе проекта. То есть НМЦК зависит от цены работ и прогнозной инфляции в этот период.

Инструкция, как определить НМЦК:

1. Выписывают актуальное значение индекса-дефлятора «Инвестиции в основной капитал» из прогноза социально-экономического развития страны на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов от Минэком РФ.

В 2026 он составляет 105,5%.

2. Определяют индекс прогнозной инфляции на один месяц по формуле:

2. Определяют индекс прогнозной инфляции на срок проведения работ:

3. Вычисляют НМЦК: умножают стоимость проведения строительного контроля из сметы на индекс прогнозной инфляции на этот период:

Так, если цена контроля составляет 800 000 ₽, то НМЦК = 800 000 ₽ * 1,01347 = 810 776 ₽

ВАЖНО Если НМЦК нужно посчитать до разработки этих документов, то периодом оказания услуг считают продолжительность строительства из техзадания.



Расчёт НМЦК оформляют по форме из приложения 3 к приказу Минстроя России от 23.12.2019 №841/пр. Но заказчик может разработать свою — это не противоречит закону.

Форма расчёта может выглядеть так — её можно найти в карточке тендера

Способы определения поставщика услуг строительного контроля

Выбрать того, кто будет осуществлять стройконтроль, можно разными способами.

Способ Когда можно провести Закупка у единственного поставщика Если НМЦК не превышает 600 000 ₽ в разрезе годового объёма таких закупок Электронный запрос котировок Сумма контракта не более 10 млн ₽. Ограничение по объёму закупок за год не действует до 31.12.2026. Если заказчик расторг контракт по своей инициативе с первым победителем и сейчас ищет нового подрядчика, то способ доступен без ограничений Электронный конкурс Заказчик не торопится с поиском исполнителя и хочет оценить заявки по стоимости, квалификации участника и качеству услуг Электронный аукцион Нужно выбрать победителя только по цене. У кого ниже, тот и выиграл Закрытые конкурентные способы Информация о закупке является государственной тайной

Требования к участникам закупки строительного контроля

Единые требования ко всем поставщикам, независимо от сферы закупок, закреплены в ч. 1 статьи 31 44-ФЗ. Они являются базовыми правилами, то есть обязательными для каждого участника:

Условия не нужно подтверждать специальными бумагами — достаточно заполнить документ о соответствии требованиям, который входит в состав заявки.

Исполнение контракта на строительный контроль

Стройконтроль состоит из нескольких этапов.

Входной контроль: проверка документов, материалов и оборудования ещё до начала работ. Контроль за хранением материалов. Контроль технологических процессов. Оценка скрытых работ и промежуточная приёмка. Проверка соответствия завершённого объекта техрегламентам. Подготовка документов: заполнение актов и журналов работ.

Типовые ошибки при закупке строительного контроля