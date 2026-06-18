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Закупки и тендеры
Закупки и тендеры

Методы определения НМЦК по 44-ФЗ: как выбрать и обосновать цену контракта

В 44-ФЗ есть пять методов расчёта цены контракта, а ещё указания, когда и какой метод выбрать.

18.06.2026
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Заказчики рассчитывают и обосновывают стартовые цены по госконтрактам. Это нужно для того, чтобы стоимость товаров, работ или услуг не была несправедливо высокой. Или настолько низкой, что контракт станет невыгодным для исполнителя.

Коротко
—  Чаще всего расчёт стоимости контракта проводят на основе анализа рынка. Это приоритетный метод.
— Но когда цены регулирует государство или вышестоящее ведомство, заказчики используют тарифный или нормативный метод. А для строительных контрактов — проектно-сметный.
— Последний метод — затратный. Его применяют, когда остальные не подходят. А если и затратным обосновать стоимость нельзя, делают расчёты другими способами, которых нет в 44-ФЗ.

Что такое НМЦК и зачем нужен выбор метода определения  

Любой аукцион или конкурс стартует с начальной максимальной цены контракта (НМЦК), которую устанавливает заказчик. В ходе торгов её могут снизить и заключить контракт по другой стоимости. Но НМЦК важна как ориентир для потенциальных участников. В сравнении с ней поставщики рассчитывают собственные затраты на контракт, оценивают шансы на победу и принимают решение, участвовать им в тендере или нет.

Чем точнее рассчитать стартовую цену, тем больше подходящих поставщиков поучаствуют в торгах. Поэтому в 44-ФЗ есть пять методов расчёта НМЦК. 

Для каждого из них подходит своя ситуация. Например, цены на поставку канцелярии, коммунальных услуг и строительство будут рассчитываться тремя разными способами.

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Статья 22 №44-ФЗ: как обосновать НМЦК  

Расчёту НМЦК посвящена статья 22 №44-ФЗ. Вот её основные правила:

  • Приоритетный способ расчёта — это метод анализа рынка или сопоставимых рыночных цен. Если определить цену через анализ рынка не получается, используют другие подходы.
  • Нормативный и тарифный метод выбирают, когда на товары или услуги действуют нормативы и тарифы. Обычно их устанавливают регионы или местные органы власти в своих распоряжениях.
  • Проектно-сметный способ используют для строительных работ и реставрации объектов культурного наследия. Его можно применять и для работ по текущему ремонту, но это не обязательно.
  • Метод подсчёта затрат используют в последнюю очередь. А если ни один из пяти методов не подходит, заказчик считает стоимость своим способом. Но обязательно обосновывает, почему его вариант точнее остальных.
  • Рекомендации по расчёту НМЦК каждым методом собраны в Приказе Минэкономразвития №567

Основные методы определения НМЦК по 44-ФЗ  

Дальше расскажем о каждом методе, дадим краткие инструкции по обоснованию НМЦК и ответим на вопросы, которые могут возникнуть при расчёте.

Метод сопоставимых рыночных цен  

Суть метода — в определении средней цены, по которой аналогичные товары продаются на рынке.

Краткая инструкция по расчёту

  1. Описать нужный товар или услугу.
  2. Найти цены на идентичные и однородные товары в открытых источниках. 
  3. Привести данные к сопоставимому виду.
  4. Проверить однородность полученных цен.
  5. Рассчитать НМЦК как среднее арифметическое.

Что такое идентичные и однородные товары

Идентичные — это товары с одинаковыми характеристиками. Они почти не отличаются друг от друга. 

Однородные — товары с разными параметрами, но один из них может заменить другой.

ПРИМЕР
Автомобили одной марки, модели, комплектации и года выпуска — это идентичные товары. А автомобили разных марок, но с одним типом кузова, допустим, пикапы, — это однородные товары.

Где искать информацию для анализа рынка

Взять цены на товары можно из нескольких источников:

Общедоступные сведения — рекламные объявления, каталоги, котировки на биржах и электронных площадках, данные Росстата, отчёты аналитических агентств.

Реестр контрактов. В Единой информационной системе (ЕИС) можно найти недавно завершённые контракты на поставку аналогичных товаров и взять информацию оттуда.

Информация от поставщиков. Ещё цены можно запросить у поставщиков, которые выполняли похожие контракты в последние три года. Заказчик может написать им напрямую или разместить запрос в ЕИС.

Обращение составляется в свободной форме. Но так как любая деталь может влиять на итоговую стоимость, в запросе заказчики подробно описывают объект закупки: характеристики, количество товара и условия контракта: порядок поставки, оплаты, гарантии.

Запрос цены — это не предложение контракта исполнителю. Заказчик ничего не должен тем поставщикам, которые ответят на обращение. Он может даже не брать в расчёт их ответ.

Заказчик не обязан использовать ценовые предложения, которые получены через запрос в ЕИС. Но при проверке контролеры оценят, насколько обоснован расчёт НМЦК. Ошибка в обосновании может повлечь штраф до 50 000 ₽ (ч. 3 ст. 7.30.1 КоАП РФ).

Валентина НеупокоеваВалентина Неупокоева
Валентина НеупокоеваЭксперт по тендерам в Точка Банке

Ответившие поставщики тоже ничего не должны заказчикам. Например, они не обязаны в будущем продавать товар по стоимости, указанной в ответе.

Какие сведения нельзя использовать для анализа рынка

Есть сомнительная информация, которую брать для расчёта НМЦК не нужно, например:

  • От компаний и предпринимателей из реестра недобросовестных поставщиков.
  • Из скрытых анонимных источников.
  • Из некорректных ответов на запрос заказчика. Допустим, заказчик просил указать цены на единицу товара, а поставщик указал только на партию. Такой ответ не подойдёт.

Как привести цены к сопоставимым

Сведения, которые нашёл заказчик, не всегда можно сразу использовать для расчётов. Какие-то из них могли устареть, другие — взяты из контрактов, не сопоставимых по объёмам.

ПРИМЕР
Директор школы закупает учебники по русскому языку для пятого класса. Он нашёл похожий контракт. Но в нём школа покупала учебники с первого по одиннадцатый класс и получила скидку от поставщика за большой объём 25%. Выходит, что цены за один учебник по этим контрактам сравнить нельзя. Для начала их нужно привести к сопоставимым.

Вот такие правила есть в рекомендациях Минэкономразвития:

Правило 1. Если закупка идентичного товара проводилась через конкурс, цену можно увеличить максимум на 10%, аукцион — 13%, запрос котировок — 17%. Цены по закупкам у единственного поставщика корректировать не надо.

Правило 2. Заказчик может устанавливать коэффициенты для пересчёта цен. Ими можно скорректировать любые отличия между контрактами. Например, количество товара, место поставки, гарантийные обязательства, обеспечение по контракту, изменения в налогах и таможенных пошлинах и другие параметры.

ПРИМЕР
Заказчик с Сахалина хочет заказать оборудование в Москве. Он нашёл похожий контракт на поставку оборудования из Москвы в Воронеж. Для пересчёта цены заказчик установил коэффициент 1,2, так как итоговая стоимость оборудования обойдётся ему на 20% дороже из‑за больших транспортных расходов.

Правило 3. Если прошло больше шести месяцев после исполнения контракта, цены нужно скорректировать на процент инфляции. Коэффициент для этого ищут по формуле:

где

  • ИПЦ — это индекс потребительских цен за прошлые месяцы. Его можно взять из архива Консультант Плюс.
  • t — это срок, за который пересчитывают цены.
ПРИМЕР
Городской парк закупает новый аттракцион в январе 2026 года и делает расчёт НМЦК. Директор нашёл контракт парка из соседнего города, где аналогичный аттракцион покупали полгода назад за 5 млн ₽.
Расчёт коэффициента:
(100 + (100,39 – 100) + (100,45 – 100) + (100,88 – 100) + (100,29 – 100) + (99,69 – 100) + (99,73 – 100)) : 100 = 1,0143
Корректировка стоимости:
5 млн ₽ * 1,0143 = 5,072 млн ₽

Как проверить однородность

Иногда даже после корректировок цены из разных контрактов сильно отличаются. Тогда их нельзя использовать для вычислений, так как они неоднородные. 

Однородность показывает коэффициент вариации по следующей формуле:

где

<Ц> — это среднее арифметическое цены за единицу товара.

σ — это среднее квадратичное отклонение. Чтобы его рассчитать, пользуются другой формулой:

где

Ц — цена единицы товара.

n — количество значений.

Если коэффициент меньше 33%, цены однородные и их можно использовать для расчётов. Если больше — есть значения, которые слишком выбиваются. В этом случае нужно найти ещё больше сведений, чтобы сгладить разницу.

ПРИМЕР
Концертный зал покупает акустическую систему. Руководитель запросил стоимость у поставщиков и получил три коммерческих предложения на 1,5 млн ₽, 3 млн ₽ и 3,3 млн ₽.
Среднее арифметическое цены = (1,5 + 3 + 3,3) / 3 = 2,6 млн ₽.Среднее квадратичное отклонение = ((1,5 – 2,6)^2 + (3 – 2,6)^2 + (3,3 – 2,6)^2) / 2 = 0,93.
Коэффициент вариации = 0,93 / 2,6 = 0,3577 или 35,77%.
Вариация больше допустимого. Значит, для расчёта НМЦК нужно чуть больше данных. Например, если добавить ещё одно предложение поставщика со стоимостью 2 млн ₽, коэффициент составит 28,98%.

Как рассчитать НМЦК

Когда заказчик нашёл минимум три предложения, применил к ним корректировки и проверил однородность, можно считать НМЦК. Для этого он:

  • Определяет стоимость единицы товара.
  • Ищет среднюю цену по формуле среднего арифметического.
  • Умножает её на количество товара, которое ему нужно.
ПРИМЕР
Лицей закупает 10 кондиционеров. Директор нашёл три «свежих» контракта на поставку оборудования в реестре. Стоимость единицы оборудования в них составила 22 000, 22 500 и 23 000 ₽. Цены однородные, корректировки не нужны.
Расчёт НМЦК: 10 * (22 000 + 22 500 + 23 000)/3 = 225 000 ₽.

Нормативный метод определения НМЦК по 44-ФЗ  

Этот метод используют только для товаров и услуг, на которые установлены нормативы. Например, вышестоящее ведомство заказчика может издать распоряжение и прописать в нём предельную стоимость любого товара. Чаще всего нормативы устанавливают на машины и оборудование, технику, мебель, а ещё на услуги, например обучение сотрудников.

Краткая инструкция по расчёту

  1. Выяснить, есть ли действующие нормативы на товары или услуги.
  2. Рассчитать стоимость объекта закупки методом анализа рынка.
  3. Сравнить расчётную цену с нормативом и выбрать наименьшую из них.
ПРИМЕР
Областной Минкульт установил норматив для стоимости программного обеспечения — 50 000 ₽.
Департамент культуры города покупает и устанавливает бухгалтерское ПО. Стоимость, рассчитанная методом анализа рынка, равна 55 000 ₽. Но для НМЦК берётся нормативное значение 50 000 ₽.

Где проверить актуальные нормативы

Все распоряжения с нормативами выложены в ЕИС, в разделе «Планирование» — «Правила нормирования в сфере закупок»:

Тарифный метод определения НМЦК по 44-ФЗ

Способ применяется для услуг с регулируемыми ценами, например коммунальных услуг, связи, пассажирских перевозок.

Краткая инструкция по расчёту

  1. Выяснить, применяются ли тарифы на товар, работу или услугу. Сведения собраны на сайте ФАС.
  2. Умножить тариф на количество товара или объём услуг, который закупает заказчик.
ПРИМЕР
Ведомству нужно отправить 10 бандеролей весом 5 кг из Владивостока в Москву.
Тариф на пересылку — 230 ₽ за 0,5 кг.
НМЦК равна 5 : 0,5 * 230 * 10 = 23 000 ₽.

Проектно-сметный метод  

Этот метод подходит для строительных работ. Его суть в том, чтобы составить смету и отразить в ней затраты на эти работы. 

Краткая инструкция по расчёту

  1. Разбить работы по видам, частям объекта.
  2. Посчитать объёмы по каждому виду.
  3. Рассчитать цену для всей категории и на единицу измерения.

Что выделяют в смете

Заказчик считает, сколько стоят отдельные части объекта или виды работ. В смете может отражаться стоимость:

  • Фундамента, полов, стен, окон и дверей, крыши, инженерных систем.
  • Подготовительных, основных, отделочных, пусконаладочных работ.

В 2026 году Минстрой РФ вводит порядок по расчёту НМЦК для строительных закупок. Всю сметную документацию нужно будет готовить по новой методике. Ключевые изменения в расчёте следующие:

  • сметную стоимость теперь нужно актуализировать по официальным индексам инфляции;
  • смета актуальна не более девяти месяцев;
  • НДС включается в стоимость, а не выделяется отдельной строкой.

Подробнее об этом уже писали в статье «Изменения в госзакупках».

Затратный метод определения НМЦК  

Если товар уникальный и не имеет аналогов на рынке, посчитать НМЦК для него можно только затратным способом. При этом подходе предлагается суммировать все расходы на создание товара и прибыль, которую получит поставщик.

Краткая инструкция по расчёту

  1. Убедиться, что остальные методы не подходят.
  2. Выяснить, какие затраты будут при производстве или поставке товара.
  3. Посчитать стоимость этих затрат.
  4. Заложить в расчёт среднюю прибыль для определённой сферы. Её можно взять из аналогичных контрактов в ЕИС и других источников.

Чтобы посчитать НМЦК затратным методом, закон разрешает заказчику использовать любые доступные источники. Например, можно направить обращения конкретным поставщикам или разместить публичный запрос в ЕИС.

Валентина НеупокоеваВалентина Неупокоева
Валентина НеупокоеваЭксперт по тендерам в Точка Банке
ПРИМЕР
Минздрав заказывает разработку нового препарата против аллергии в частном медицинском центре. Аналогов лекарства нет. Ведомство собирает затраты по статьям:
— Химические соединения и другие материалы для опытов — 50 000 ₽
— Оплата труда научной группы — 300 000 ₽
— Тестирование лекарства — 200 000 ₽
— Регистрация препарата — 20 000 ₽
— Поставка в больницы — 100 000 ₽
ИТОГО затрат: 670 000 ₽.
Прибыль в контракт можно заложить такую же, как по другим контрактам на НИОКР.

Вопросы по теме

Какие способы расчёта НМЦК есть в 44-ФЗ?

НМЦК ищут пятью способами: анализа рынка, нормативным, тарифным, проектно-сметным и затратным. Если ни один из них не подходит, заказчик использует другие способы.

Как выбрать подходящий способ?

Минэкономразвития советует заказчикам выбирать метод по следующей схеме: составить описание объекта закупки →  изучить рынок и найти аналоги → проверить, установлены ли на них тарифы или нормативы →  с учётом полученной информации выбрать метод →  рассчитать НМЦК.

Когда используют нормативный метод расчёта НМЦК?

Когда есть законы с предельными значениями цен на товары, работы или услуги. Например, это может быть распоряжение городской администрации о том, что на обучение работников можно тратить не больше 200 000 ₽ в год. Тогда все подведомственные учреждения будут соблюдать это правило.

Когда используют тарифный метод расчета НМЦК?

Если государство установило тарифы на товары или услуги. Как, например, на водоснабжение или связь.

Что такое РНМЦ и как она связана с методом анализа рынка?

РНМЦ, или расчётная начальная максимальная цена, — это и есть НМЦК, которую определяют методом анализа рынка.

Можно ли применять иной метод определения НМЦК по 44-ФЗ?

Да, можно в исключительных случаях, когда ни один из пяти методов по 44-ФЗ не подходит.

Какие ошибки бывают при выборе метода определения НМЦК?

Чаще всего заказчики ошибаются, когда сравнивают неоднородные товары, а ещё не отслеживают актуальные тарифы и нормативы.

Что будет, если неверно выбрать метод для расчёта НМЦК?

Можно получить штраф 1% от НМЦК, но не меньше 10 000 и не больше 50 000 ₽ (часть 3 статьи 7.30.1 КОАП РФ).

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Методы определения НМЦК по 44-ФЗ: нормативный, тарифный и другие способы расчета – Банк Точка