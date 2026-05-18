Национальный режим по 44-ФЗ и 223-ФЗ в закупках: запреты, ограничения и практика применения

В 2026 году поставщикам с иностранными товарами чаще всего закрыт вход в госзакупки из-за национального режима, который создаёт преимущества для отечественного бизнеса.

Разбираем по шагам: как работает эта мера, на что опираться российским поставщикам и какими документами доказывать, что товар — «свой».

Коротко Есть три механизма нацрежима: запрет (импорт запрещён), ограничение (импорт разрешён, если нет российских заявок), преимущество (цены российских заявок снижают на 15% при ранжировании). Поставщик при подаче заявки должен правильно указать страну происхождения каждого товара и приложить реестровые номера, иначе заявку отклонят. Национальный режим — это когда заказчик обязан выбрать российский товар, даже если он дороже.

Что такое национальный режим и когда он применяется

Национальный режим — это принцип, при котором заказчик отдаёт предпочтение отечественному товару при условии, что он не уступает импортному по цене, качеству и характеристикам. Механизм направлен на ограничение закупок импортной продукции и стимулирование промышленности стран — участниц Евразийского экономического союза: России, Беларуси, Казахстана, Армении и Кыргызстана. Правило действует для всех членов ЕАЭС: их поставщики и товары допускаются к торгам наравне с российскими и получают те же преференции.

В закупках по 44-ФЗ нацрежим применяется всегда, а по 223-ФЗ — согласно правилам, которые прописаны в Положении о конкретной закупке. Общую информацию о режиме вы найдёте в ст. 14 44-ФЗ, а конкретные правила в Постановлении Правительства РФ №1875.

Запрет, ограничение и преимущество — в чём разница

В нацрежиме есть три механизма: запрет на иностранные товары, ограниченный доступ и ценовое преимущество для участников из РФ и ЕАЭС. Они отличаются по жёсткости и сфере применения. Часто их путают, хотя логика простая: чем критичнее отрасль для безопасности страны или импортозамещения, тем строже правила.

Запрет на иностранные товары

Это жёсткий запрет. Заказчик должен отклонить любую заявку с иностранным товаром. Например, если поставщик предлагает импортный станок или зарубежную CRM-систему, у которых есть российские аналоги. Полный перечень таких позиций закреплён в приложении № 1 Постановления №1875.

Но бывают исключения. Например, если заказчику нужны редкие медицинские реагенты, которые в России и странах ЕАЭС не выпускают, он может обратиться в Минпромторг за специальным разрешением на импорт. И если оно получено, то заявки с иностранным товаром отклонять не будут.

Ограничение допуска и правило «второй лишний»

По правилу «второй лишний» заявку с иностранным товаром отклоняют только тогда, когда на торгах появляется хотя бы один участник из РФ или ЕАЭС, который полностью подходит под условия контракта.

ПРИМЕР Заказчик объявил тендер на 100 электродвигателей, и ему пришло три заявки: одна от российского завода, две другие — с китайской продукцией. Заказчик отклонил две последние заявки, так как в конкурсе есть отечественный производитель. Но если бы российской заявки не было — рассматривали бы всех.

Под ограничение попадают все случаи из приложения №2 к ПП №1875: от хирургических коагуляторов и медицинских микроскопов до замороженной свинины и пищевой соли.

Как учитываются несколько позиций в лоте. По правилу «второй лишний» заявка считается российской, только если все позиции в ней — отечественные. Например, заказчик закупает три позиции: столы, стулья, шкафы. Подают две заявки:

участник А — столы (Россия), стулья (Россия), шкафы (Россия);

участник Б — столы (Россия), стулья (Китай), шкафы (Россия).

Вторую заявку отклонят из-за одного иностранного товара, хоть она и предлагает две российские позиции.

Преимущество 15% российским товарам

Правило применяется к товарам, не включённым в приложение к Постановлению №1875, таким как песок, кирпич, хлебобулочные изделия, бензин.

Суть в следующем: если подана хотя бы одна заявка с товаром российского происхождения или из стран ЕАЭС, то заказчик при расчёте рейтинга искусственно снижает цену такой заявки на 15%. Это даёт поставщику преимущество и повышает его шансы на победу. При этом контракт заключается по реальной цене, предложенной предпринимателем.

Представим, что заказчик закупает офисную мебель, и в торгах участвуют двое поставщиков:

российская фабрика с ценой 1 млн ₽;

китайский поставщик с ценой 900 000 ₽.

По правилу преимущества заказчик искусственно снижает цену российской заявки на 15%, а потом сравнивает её с иностранной. Получается:

российская фабрика идёт в рейтинг с ценой 850 000 ₽ (1 000 000 × 0,85).

второй поставщик — с реальной 900 000 ₽.

В итоге рейтинг возглавит российский поставщик с ценой 850 000 ₽, но контракт с ним заключат на 1 млн ₽, как он и указывал в своём коммерческом предложении. Отечественному производителю дали преимущество 15%.

Сравнительная таблица

Запрет, ограничение или преимущество — сравнивали три механизма нацрежима в формате таблицы.

Механизм Импорт допускается? Когда отклоняют? На что распространяется? Запрет Нет Всегда, если нет разрешения на импортный товар от Минпромторга Приложение №1 Постановления №1875 (промтовары с аналогами, программное обеспечение, финансовые услуги и так далее) Ограничение Да, но только если нет заявок с товаром из России или других стран ЕАЭС При наличии хотя бы одной подходящей заявки с товаром из России или других стран ЕАЭС Приложение №2 Постановления №1875 (радиоэлектроника, медизделия, лекарства и другое) Преимущество Да, на равных Не отклоняют. Вместо этого дают преимущество: снижают цену на 15% при ранжировании Товары вне приложений №1 и №2

ВАЖНО В одном лоте могут быть товары, на которые распространяются разные правила. Тогда заявку проверяют поэтапно: сначала применяют механизм запрета, затем — ограничения, и только потом — преимущество.

Подтверждение страны происхождения товара

Участвуя в закупке с национальным режимом, поставщик обязан подтвердить происхождение товара. Как это сделать, расскажем ниже.

Место происхождения: когда указывать РФ, а когда Китай

На первом шаге в выпадающем списке нужно верно указать страну происхождения. Она определяется местом, где товар полностью произведён или подвергнут достаточной переработке.

Если товар собран в России, но все комплектующие китайские, он всё равно считается российским. Если же товар только упакован в России, а произведён в Китае — пишите Китай. Ошибка при указании страны происхождения товара приведёт к отклонению или обвинению в недостоверных сведениях.

Реестр Минпромторга и ПП №719

Шаг 1. К заявке необходимо приложить номер из реестра Минпромторга. Сам реестр — это перечень товаров, произведённых в России. Включение в него открывает доступ к мерам государственной поддержки, субсидиям и даёт преимущества при участии в госзакупках.

Вносит товар в реестр сам производитель. Он подаёт документы через ГИС «Промышленность» на каждую единицу продукции. После этого данные становятся открытыми, и любой поставщик, даже перекупщик, вправе использовать этот номер в своей заявке.

Шаг 2. Определите, нужно ли подтверждать баллы по Постановлению №719.

Суть балльной системы: чем больше операций по производству товара выполнили в России, тем выше баллы. Чтобы товар признали отечественным, производитель должен набрать установленный минимум.

Для разных групп товаров пороги различаются. Где-то достаточно фиксированной суммы баллов, где-то требования ужесточаются каждый год, а для некоторых позиций нужно набрать определённый процент от максимума.

Если товара нет в 719-ПП или действует переходный период, баллы можно не указывать. Если требования есть, а реестровая запись их не подтверждает — заявку сочтут иностранной.

ПРИМЕР Вы поставляете российский экскаватор и собираетесь участвовать в тендере . Но перед этим заходите в реестр Минпромторга, находите свою модель, копируете номер реестровой записи и вставляете в заявку. А если товар подлежит балльной оценке, то в заявке указываете ещё и информацию о набранных баллах.

Особый случай — СПИК. Если товар произведён в рамках специального инвестиционного контракта, то поставщик прикладывает номер реестровой записи из реестра СПИК вместе со справкой о наличии такого контракта.

Сложности включения продукции в реестр Минпромторга

Главные проблемы производителей:

сбор документов — нужно подтвердить каждый этап производства;

высокий порог баллов по 719-ПП — для некоторых товаров, например сложной техники, требования жёсткие;

частые изменения в 719-ПП — то, что подходило в прошлом году, может не подходить сейчас;

ошибки в заявке — например, не предоставили какой-то документ, заявку придётся подавать повторно.

Требования к ГТД и прослеживаемость импортных товаров

Если вы предлагаете импортный товар, то понадобится грузовая таможенная декларация (ГТД). Она подтверждает, что товар ввезён легально, и указывает страну отправления. Однако этот документ не всегда доказывает происхождение, ведь груз могли везти транзитом через третьи страны.

Дополнительно заказчики запрашивают сертификат о происхождении, или СТ-1, где прямо указана страна изготовления. Импортные товары также проверяют по инвойсам и маркировке, и если документы противоречат друг другу — заявку отклоняют.

Что делать, если товара нет в реестре Минпромторга

Представим ситуацию: товар российский, но в реестре его нет. Тогда есть риск, что в закупках с запретом или ограничением его сочтут иностранным.

Что делать поставщику

Проверить, должен ли товар быть в реестре. Не для всех позиций обязательно наличие реестровой записи. Если ваша продукция не попадает в приложения №1 и №2 Постановления №1875, реестр не нужен.

Запросите данные у производителя. Он должен подать заявку на включение в реестр через ГИС «Промышленность». Процесс занимает время. Учитывайте это при подаче заявки на участие в тендере.

Запросите разъяснения у заказчика. Направьте официальный запрос и уточните, можно ли подтвердить страну происхождения товара другими документами, готов ли заказчик принять такую заявку.

Обратитесь в Минпромторг. Если вы сами и производитель, и поставщик одновременно, и вы сами подавали заявку, но товар так и не включили, подайте обращение с просьбой разобраться и ускорить включение.

Подайте жалобу в ФАС. Если заказчик отклонил вашу заявку из-за отсутствия записи, но товар российский и соответствует документации, можно попробовать обжаловать его действия. ФАС рассмотрит вашу жалобу, но решение будет зависеть от конкретных обстоятельств.

Что делать заказчику

По закону заказчик не обязан принимать товар без реестровой записи, если закупка попадает под запрет или ограничение. Но он вправе:

запросить у участника альтернативные подтверждения и самостоятельно решить, достаточны ли они;

направить обращение в Минпромторг с просьбой разъяснить статус конкретного товара;

в случае сомнений отклонить заявку.

Применение национального режима в заявке

Выше мы разобрали, что вам потребуется, чтобы вашу заявку не отклонили. Теперь расскажем, как её оформить.

Первая и вторая часть заявки

Заявка по 44-ФЗ состоит из двух частей. Первую часть заказчик видит до вскрытия предложений с ценами. В ней указывают:

страну происхождения — достаточно фразы «Страна происхождения товара — Российская Федерация» (или другое государство), обычно на ЭТП есть кнопка с выпадающим списком;

реестровые номера;

для товаров со СПИК — номер записи со справкой о контракте.

Во второй части указывают конкретные характеристики товара: марку, модель, технические показатели, дают согласие на поставку.

ВАЖНО Реестровый номер и страну происхождения указывают на каждый товар в заявке, а не на лот в целом.

Частые ошибки участников

Не тот реестровый номер. Вы указали номер с ошибкой, он относится к другому товару. Итог — заявку отклонят, так как сведения некорректные.

Не та страна. Товар российский, а в выпадающем списке ошибочно выбрали Китай или Беларусь. Или наоборот, указали Россию, а товар импортный. ЭТП пропустит такую заявку, но при рассмотрении её отклонят.

Противоречия между первой и второй частями. Например, указали страной происхождения Россию, а документы подтверждают, что товар китайский. Заявку отклонят.

Устаревшая реестровая запись. Запись была в реестре, но её исключили. Заказчик проверит актуальность на момент рассмотрения заявки и отклонит заявку.

Исключения и особенности применения

Есть пять ситуаций, когда заказчик имеет полное право закупить иностранный товар, не оглядываясь на запреты и ограничения:

закупка проводится для изготовления и ремонта вооружений, военной и спецтехники по специальной документации;

контракт подписали до 1 января 2025 года или его заключили без применения национального режима;

закупка проводится для исполнения специнвестконтракта (СПИК);

закупается товар, поставляемый при выполнении работ по его изготовлению по индивидуальному заказу.

ПРИМЕР Правила национального режима делают исключение для гособоронзаказа и безопасности государства. Представим, что Минобороны закупает средства спецсвязи для закрытых переговоров. Такая продукция не производится в России в нужном классе защищённости. Поэтому заказчик вправе закупить иностранный товар.

Есть ещё одно исключение — закупка у единственного поставщика. Если торги проходят в этой форме, из трёх механизмов нацрежима остаётся только запрет. Ограничения и ценовая преференция не работают, потому что не с кем соревноваться.

Сборные закупки и формирование лотов

В одном лоте могут смешаться товары из приложения №1, приложения №2 и товары без ограничений. Постановление №1875 такое разрешает за некоторыми исключениями: это музыкальные инструменты, медизделия, радиоэлектроника. Следовательно, к разным позициям одного лота заказчик одновременно применяет три механизма: запрет, ограничение допуска и преимущество в 15%.

Как оценивают заявку поэтапно

Этап Что проверяют Что происходит 1 Товары из приложения №1, на которые распространяется запрет Если в заявку по этим позициям предлагают импортные товары, её отклоняют 2 Товары из приложения №2, на которые распространяется ограничение Если есть хотя бы одна полностью российская заявка, остальные — с импортными товарами — отклонят 3 Остальные товары Полностью российским заявкам дают 15% преимущество при ранжировании

Чтобы повысить свои шансы на победу, все товары должны быть из России или других стран ЕАЭС с правильным подтверждением.

Национальный режим по 223-ФЗ

Национальный режим по 223-ФЗ обязаны применять все заказчики, которые попадают под действие этого ФЗ. Конкретные меры зависят от предмета закупки.

Главное отличие от 44-ФЗ заключается в том, что заказчик самостоятельно прописывает порядок применения нацрежима в Положении о закупке.

Ответственность за нарушение национального режима