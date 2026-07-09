3 июля 2026 года вышло Постановление Правительства РФ №835, которое вносит поправки в Постановление №1875. Изменения касаются нацрежима, то есть закупок иностранных товаров. Точка Банк подготовил обзор новых правил.

Очередные изменения показывают, что национальный режим находится в фазе активной доработки. Инструменты ограничений и запретов постоянно корректируются под задачи импортозамещения.

С 1 января 2027 года акцент сместится с формального наличия российского аналога на его соответствие потребностям заказчика — это требует более глубокого обоснования в технических заданиях и повышает роль Минпромторга как регулятора.

Арина Рябышкина Эксперт по госзакупкам

Уточнены исключения для закупок до 300 000 ₽

До вступления данной поправки действовало общее правило: закупать иностранные промышленные товары по 44-ФЗ было запрещено. Но было исключение — разрешалось покупать импортные товары, если:

стоимость одной единицы не превышала 300 000 ₽ — при закупке одной штуки;

или

общая сумма закупки не превышала 1 млн ₽ — при условии, что цена каждой единицы ≤ 300 000 ₽.

То есть для небольших закупок — до 300 000 ₽ за штуку или до 1 млн в сумме — можно было закупить иностранный товар без особых разрешений.

Сейчас Правительство сузило это исключение. Теперь оно вообще не действует для двух групп товаров — их можно закупать только российского производства, независимо от суммы.

Группа 1: ткани, одежда, обувь

Это позиции 1–7 из Приложения №1 к Постановлению №1875. С 3 июля 2026 года они всегда должны быть российскими. Поучаствовать в закупке с тканью, одеждой или обувью иностранного производства не получится.

Группа 2 — дополнительный перечень товаров

Исключение также не применяется к следующим позициям:

7 — пробирки вакуумные для взятия крови;

21 — ложки, вилки и аналогичные столовые приборы;

27 — устройства числового программного управления;

35 — подшипники шариковые и роликовые;

140 — мебель медицинская;

141 — изделия медицинские прочие, в том числе медицинские маски;

144 — средства защиты головы и лица — только медицинские маски;

146 — программы для электронных вычислительных машин (ЭВМ) и базы данных.

Для этих товаров тоже действует полный запрет на импорт — закупать можно только российские аналоги, даже если сумма закупки меньше 300 000 ₽.

Для каких товаров исключение сохраняется

Для всех остальных категорий, не попавших в перечисленные выше списки, прежнее исключение действует в полном объёме. То есть разрешено закупать иностранные товары при:

закупке одной единицы стоимостью до 300 000 ₽;

закупке нескольких единиц, при этом общая сумма не превышает 1 млн ₽, а цена каждой единицы — ≤ 300 000 ₽.

Пианино перенесли из приложения №2 к Постановлению №1875 в приложение №1

С 3 июля на закупки пианино распространяется запрет, а не ограничения. Это значит, что теперь школы и детские сады смогут закупать только отечественные инструменты, а не как раньше — иностранные.

Профессиональные рояли под действие запрета пока не подпадают ввиду специфики производства. Основная цель нововведения — поддержка российских производителей пианино.

Новые основания для разрешения Минпромторга

С 1 января 2027 года разрешение на закупку иностранного промышленного товара можно будет получить в случаях, установленных Минпромторгом. Такие случаи должны включать:

отсутствие на территории РФ производства такого товара;

наличие российского производства, но с характеристиками, не соответствующими потребности заказчика.

Например, если для больницы требуется определённое медицинское оборудование с параметрами, которых нет у отечественных аналогов — можно попытаться получить разрешение на импорт.

Чтобы получить разрешение на закупку, необходимо подать в Государственную информационную систему промышленности (ГИСП) электронную форму, в которой указать параметры товара.