3 июля 2026 года вышло Постановление Правительства РФ №835, которое вносит поправки в Постановление №1875. Изменения касаются нацрежима, то есть закупок иностранных товаров. Точка Банк подготовил обзор новых правил.
Уточнены исключения для закупок до 300 000 ₽
До вступления данной поправки действовало общее правило: закупать иностранные промышленные товары по 44-ФЗ было запрещено. Но было исключение — разрешалось покупать импортные товары, если:
- стоимость одной единицы не превышала 300 000 ₽ — при закупке одной штуки;
или
- общая сумма закупки не превышала 1 млн ₽ — при условии, что цена каждой единицы ≤ 300 000 ₽.
То есть для небольших закупок — до 300 000 ₽ за штуку или до 1 млн в сумме — можно было закупить иностранный товар без особых разрешений.
Сейчас Правительство сузило это исключение. Теперь оно вообще не действует для двух групп товаров — их можно закупать только российского производства, независимо от суммы.
Группа 1: ткани, одежда, обувь
Это позиции 1–7 из Приложения №1 к Постановлению №1875. С 3 июля 2026 года они всегда должны быть российскими. Поучаствовать в закупке с тканью, одеждой или обувью иностранного производства не получится.
Группа 2 — дополнительный перечень товаров
Исключение также не применяется к следующим позициям:
- 7 — пробирки вакуумные для взятия крови;
- 21 — ложки, вилки и аналогичные столовые приборы;
- 27 — устройства числового программного управления;
- 35 — подшипники шариковые и роликовые;
- 140 — мебель медицинская;
- 141 — изделия медицинские прочие, в том числе медицинские маски;
- 144 — средства защиты головы и лица — только медицинские маски;
- 146 — программы для электронных вычислительных машин (ЭВМ) и базы данных.
Для этих товаров тоже действует полный запрет на импорт — закупать можно только российские аналоги, даже если сумма закупки меньше 300 000 ₽.
Для каких товаров исключение сохраняется
Для всех остальных категорий, не попавших в перечисленные выше списки, прежнее исключение действует в полном объёме. То есть разрешено закупать иностранные товары при:
- закупке одной единицы стоимостью до 300 000 ₽;
- закупке нескольких единиц, при этом общая сумма не превышает 1 млн ₽, а цена каждой единицы — ≤ 300 000 ₽.
Пианино перенесли из приложения №2 к Постановлению №1875 в приложение №1
С 3 июля на закупки пианино распространяется запрет, а не ограничения. Это значит, что теперь школы и детские сады смогут закупать только отечественные инструменты, а не как раньше — иностранные.
Профессиональные рояли под действие запрета пока не подпадают ввиду специфики производства. Основная цель нововведения — поддержка российских производителей пианино.
Новые основания для разрешения Минпромторга
С 1 января 2027 года разрешение на закупку иностранного промышленного товара можно будет получить в случаях, установленных Минпромторгом. Такие случаи должны включать:
- отсутствие на территории РФ производства такого товара;
- наличие российского производства, но с характеристиками, не соответствующими потребности заказчика.
Например, если для больницы требуется определённое медицинское оборудование с параметрами, которых нет у отечественных аналогов — можно попытаться получить разрешение на импорт.
Чтобы получить разрешение на закупку, необходимо подать в Государственную информационную систему промышленности (ГИСП) электронную форму, в которой указать параметры товара.
Срок проверки заявки занимает пять рабочих дней. Полученное разрешение действует 18 месяцев со дня выдачи и действительно только для одной закупки.