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Закупки и тендеры
Закупки и тендеры

Нацрежим: ограничение и запрет на допуск иностранных товаров к участию в госзакупках

Применять национальный режим стало проще. Вместо девяти нормативно-правовых актов теперь используют единое постановление — обновлённую статью 14 44-ФЗ. Объясняем, как работать по новым правилам.

02.10.2025
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Авторы

Раньше в процессе торгов преимущество имели только товары из России и стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Теперь — и исполнители из этих стран, которые оказывают услуги или выполняют работы. У них больше шансов получить контракт, чем у иностранцев, — это называется национальный режим. 

Точка Банк расскажет, как работают ограничения и запреты в госзакупках и как подтвердить происхождение товара с учётом Федерального закона 44-ФЗ.

Национальный режим по 44-ФЗ и 223-ФЗ в закупках: запреты, ограничения и практика применения

Коротко
1. Правила применения национального режима расписаны в статье 14 44-ФЗ.

2. В торгах с нацрежимом выгодно участвовать поставщикам товаров из России и стран ЕАЭС, а также исполнителям из этих стран, которые оказывают услуги или выполняют работы. У них больше шансов победить и заключить контракт. 

3. Для иностранных производителей, поставщиков и исполнителей действуют запреты и ограничения к участию в госзакупках по 44-ФЗ. Они указаны в приложениях 1 и 2 к Постановлению Правительства РФ №1875. 

4. К заявке нужно приложить документы, чтобы подтвердить страну происхождения товара.

Что регулирует статья 14 44-ФЗ

Статья 14 Федерального закона №44 регулирует закупки товаров, работ и услуг из других стран. В ней описан единый порядок национального режима. 

Цель и сфера применения национального режима

В России придерживаются политики импортозамещения, в том числе и в сфере госзакупок. Для этого используют национальный режим — набор правил, которые поддерживают отечественную экономику. То есть предоставляют преимущество производителям, поставщикам и исполнителям из России и ЕАЭС. А для иностранных участников вводят запреты и ограничения. 

ДЛЯ СПРАВКИ
В ЕАЭС входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия.

Существует три инструмента нацрежима:

  • Запрет.
  • Ограничение допуска.
  • Преимущество.

Ещё есть сборные, или лотированные, закупки — это когда  в одной закупке могут одновременно применяться и запрет, и ограничения, и преимущество.

Светлана Ефремоваэксперт по тендерам в Точка Банке

Иногда статью 14 Федерального закона №44-ФЗ можно не соблюдать. Она не действует:

  • На заказы органов внешней разведки и ФСБ — для обеспечения безопасности государства.
  • Заказы органов госохраны — для реализации мер по охране.
  • Заказы Нацгвардии — для борьбы с терроризмом и экстремизмом, обеспечения безопасности высших должностных лиц региона по решению президента.
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Запрет, ограничение и преимущество: в чём разница

Задача заказчика — установить в закупке нацрежим, если он действует для нужных ему товаров, работ и услуг по ст. 14 44-ФЗ. Если этого не сделать или использовать запрет или ограничение допуска незаконно, ФАС выявит нарушения и выпишет штраф.

Когда формируете извещение в ЕИС, зайдите в раздел «Товар, работа, услуга». Там есть графа «Применение национального режима по ст. 14 Федерального закона №44-ФЗ». Выберите нужный вид требования: запрет, ограничение или преимущество.

Если этого не сделать, ФАС выпишет штраф в размере 3 000 ₽. А если признать победителя с нарушением нацрежима, то придётся отдать уже 50 000 ₽.

Запрет

Через тендеры нельзя покупать некоторые иностранные товары, работы и услуги. Если заказчик получает заявку с продукцией из перечня или от иностранного лица, он её отклоняет.

Участвовать в тендере могут только заявки с товарами из России и ЕАЭС, а ещё от исполнителей из этих стран. Эту информацию добавляют в карточку закупки.

Если напротив позиции стоит вопросительный знак, значит, на неё действует запрет

Под запрет попадают:

  • Программное обеспечение.
  • Продукция машиностроения.
  • Изделия лёгкой промышленности.
  • Бумага и картон.
  • Пассажирские лифты.
  • Холодильные камеры.
  • Автокраны.
  • Аудиторские и консультационные услуги и другое.


Список товаров, работ и услуг с запретами включили в приложение 1 к Постановлению Правительства РФ от 23.12.2024 №1875. Оно состоит из 151 наименования. Проверить позицию можно по коду ОКПД2 или наименованию. Если данных в списке нет, предоставляется преимущество.

ПРИМЕР
Университету нужны холодильные витрины, чтобы поставить их в столовой и хранить готовые десерты. Этот товар входит в приложение 1 — на него действует запрет. Заказчик получил заявки от трёх поставщиков: из России, Армении и Италии. Заявку итальянского производителя отклонили.

Когда запрет не используют:

  • Если аналог не изготавливают в России и Минпромторг выдал заказчику разрешение на закупку импортной продукции.
  • Товары, работы и услуги нужны для исполнения контракта, который уже подписали без применения запрета.
  • Товар приобретают в рамках лизинга.
  • Покупают программное обеспечение, если информации об аналогах того же класса нет в реестрах российского и евразийского ПО.
  • Покупают товар в количестве 1 штуки, а НМЦК закупки не превышает 300 000 ₽.
  • НМЦК закупки не превышает 1 000 000 ₽, а цена единицы товара не превышает 300 000 ₽.
  • Покупают товар определённого товарного знака, чтобы совместить его с другими товарами заказчика.

Ограничение допуска

При таком механизме контракт может получить иностранный поставщик. Но при условии, что в тендере нет заявок с российской продукцией и от граждан России. Правило называется «второй лишний».

В карточке закупки транзисторов есть информация об ограничении допуска

ВАЖНО
При исполнении контракта заменять российский товар на иностранный нельзя.

Под ограничение допуска попадают:

  • Лекарства.
  • Медицинские изделия.
  • Продукты питания.
  • Музыкальные инструменты.
  • Радиоэлектроника и другое.

Список товаров, работ и услуг с ограничением допуска включили в приложение 2 к Постановлению Правительства РФ от 23.12.2024 №1875. Оно состоит из 324 наименований.

ПРИМЕР
Республиканская больница закупает электрокардиографы, чтобы оборудовать стационар. Товар входит в приложение 2 — на него установлено ограничение закупок. Заказчик получил заявки от поставщиков из Швейцарии, Японии и Италии. Тендер могла выиграть иностранная компания, но за день до окончания торгов поступила заявка от производителя из России, поэтому заявки иностранных поставщиков отклонили.

Ограничение не используют, когда:

  • Покупают товар определённого товарного знака, чтобы совместить его с другими товарами заказчика. Исключение — тест-полоски для определения уровня глюкозы в крови, приложение 2.
  • Покупают запчасти и расходники к автомобилям и оборудованию заказчика.
  • Покупают спортивное огнестрельное оружие, боеприпасы, запчасти или детали к нему.
  • Покупают лекарства, не включённые в перечень ЖНВЛП, не зарегистрированные, экстемпоральные, а также предназначенные для ветеринарии.

Преимущество

Участникам с товарами из России или стран ЕАЭС дают преимущество: заказчик снижает их цену на 15% или увеличивает, если подано предложение о размере платы. Это повышает их шанс выиграть торги. Контракт с победителем заключают по той цене, которая была предложена изначально, то есть без учёта скидки.

При исполнении такого контракта отечественный товар можно заменить, но только тоже на отечественный и с улучшенными характеристиками.

ВАЖНО
Преимущество дают только при закупке товаров. На оказание услуг и выполнение работ оно не действует.
ПРИМЕР
Дорожному управлению нужно моторное масло. Товар не входит в приложения 1 и 2, поэтому для него не действуют запреты и ограничения. Заказчик получил две заявки на участие.

Первый поставщик предлагает моторное масло, произведённое в Турции. Цена — 300 000 ₽.
Второй поставщик предлагает моторное масло из России. Цена — 320 000 ₽.
Заказчик применяет понижающий коэффициент и вычитает из предложения российского поставщика 15%. Теперь его ценовое предложение составляет 272 000 ₽. По сравнению с участником из Турции цена оказалась ниже.

Дорожное управление заключает контракт с российским производителем по изначальной цене — на 320 000 ₽.

В каких случаях преимущество не используют:

  • Покупают лекарства, не включённые в перечень ЖНВЛП, не зарегистрированные, экстемпоральные, а также предназначенные для ветеринарии

Подтверждение страны происхождения

В Постановлении Правительства РФ от 23.12.2024 №1875 указано, как подтверждать страну происхождения товаров. Для разных закупок нужны разные документы.

Обязательные документы (декларация, сертификаты)

Точка Банк собрал обязательные документы в таблицу. Они понадобятся, чтобы соблюсти требования статьи 14 44-ФЗ.

Мера нацрежимаНаименование продукцииДокументы для товаров, услуг из РоссииДокументы для товаров, услуг из ЕАЭС, кроме России
Запрет1–145
промышленные товары
Номер реестровой записи из РРПП + совокупное количество баллов по ПП РФ №719Номер реестровой записи из ЕРПТ + совокупное количество баллов по решению №105
Запрет146
программы для ЭВМ и, или базы данных
Номер реестровой записи из реестра российского ПО + информация о соответствии доптребованиям к ПО (только для ПО, к которому применяют доптребования по ПП РФ №325) Номер реестровой записи из ЕРПТ + информация о соответствии доптребованиям к ПО (если они установлены)
Запрет147–151
услуги по аудиту, финансовым консультациям и бухгалтерскому учёту, консультирование по вопросам налогов и финансового управления
Достаточно указанной страны происхождения по ОКСМДостаточно указанной страны происхождения по ОКСМ
Ограничение1–190
промышленные товары
Номер реестровой записи из РРПП + совокупное количество баллов по ПП РФ №719Номер реестровой записи из ЕРПТ + совокупное количество баллов по решению №105
Ограничение191–361
радиоэлектронная продукция
Номер реестровой записи из РРРП + совокупное количество баллов по ПП РФ №719 + уровень (если применимо)Номер реестровой записи из ЕРПТ + совокупное количество баллов по решению №105 + уровень (если применимо)
Ограничение362–399
медицинские изделия и оборудование
до 31.08.2025
Сертификат о происхождении товара (СТ-1)Сертификат о происхождении товара (СТ-1) 
Ограничение362–399
медицинские изделия и оборудование
с 01.09.2025
Номер реестровой записи из РРПП + совокупное количество баллов по ПП РФ №719Номер реестровой записи из ЕРПТ + совокупное количество баллов по решению №105
Ограничение433
лекарственные препараты, относящиеся к ЖНВЛП
до 31.08.2025		Сертификат СТ-1 + документ, содержащий сведения о стадиях техпроцесса производства лекарственного средства для медицинского применения, осуществляемых на территории государств ЕАЭС, выданный Минпромторгом РоссииСертификат СТ-1 + документ, содержащий сведения о стадиях техпроцесса производства лекарственного средства для медицинского применения, осуществляемых на территории государств ЕАЭС, выданный Минпромторгом России
Ограничение433
лекарственные препараты, относящиеся к ЖНВЛП
с 01.09.2025
Номер реестровой записи из РРПП + совокупное количество баллов по ПП РФ №719 + документ, содержащий сведения о стадиях техпроцесса производства лекарственного средства, осуществляемых на территории государств ЕАЭСНомер реестровой записи из ЕРПТ + совокупное количество баллов по решению №105 + документ, содержащий сведения о стадиях техпроцесса производства лекарственного средства, осуществляемых на территории государств ЕАЭС
Ограничение434–465
продовольственная продукция
Достаточно указанной страны происхождения по ОКСМДостаточно указанной страны происхождения по ОКСМ
ПреимуществоДостаточно указанной страны происхождения по ОКСМДостаточно указанной страны происхождения по ОКСМДостаточно указанной страны происхождения по ОКСМ

Когда и как прикладывать подтверждение в заявке

Если происхождение товара из России не подтвердить документами, заказчик приравняет его к иностранному. Поэтому документы нужно загружать при подаче заявки на электронной торговой площадке.

В требованиях к составу заявки перечислены обязательные документы

Что попадает под запрет по 44-ФЗ

Заказчикам запрещено покупать ряд товаров, которые произведены за рубежом.

Перечень товаров, работ и услуг с установленным запретом

На что действует запрет:

НомераКатегория
1–145Промышленные товары: ткани, одежда, обувь, покрышки, пластмассовые изделия, радиаторы, инструменты, краны, станки, автомобили
146Программы для ЭВМ и, или базы данных
147–151Услуги по аудиту, финансовым консультациям и бухгалтерскому учёту, консультирование по вопросам налогов и финансового управления

Полный список товаров, работ и услуг с установленным запретом смотрите в приложении 1 к Постановлению Правительства РФ от 23.12.2024 №1875

Ограничения на импорт отдельных категорий товаров

На что действует ограничение:

НомераКатегория
1–190Промышленные товары: тетради, оксиды, сульфиды, кислоты, эфиры, смолы, моющие средства, детские кремы, резиновая смесь, мебель и мебельная фурнитура, цемент, алюминиевая проволока, металлические двери, столовые изделия из нержавеющей стали, электрические трансформаторы, турбины, грузовые лифты, бурильные машины, музыкальные инструменты (пианино, рояли, гитары, арфы, флейты), лыжное снаряжение, художественные кисти, мелки
191–361Радиоэлектронная продукция: транзисторы, платы, вычислительные машины, средства связи, приборы для охранной сигнализации, средства обнаружения, телевизоры, микрофоны, радионавигационная аппаратура, гидрометры, термометры, анализаторы жидкостей и аэрозолей, приборы для измерения деформации, термостаты, компьютерные томографы, электрокардиографы, аппараты ультразвуковой терапии, оптические приборы, светильники, лампы
362–432Медицинские изделия и оборудование: подгузники, питательные среды, наборы реагентов, клейкие перевязочные материалы, бинты, медицинские маски, слуховые аппараты, иглы, костыли, ортопедическая детская обувь, контейнеры 
433Лекарственные препараты, относящиеся к ЖНВЛП
434–465Продовольственная продукция: огурцы, томаты, рыба, икра, соль, говядина, свинина, мясо птицы, молоко и сливки, сливочное масло, сахар, коньяки, вина 

Полный список товаров, работ и услуг с ограничением допуска смотрите в приложении 2 к Постановлению Правительства РФ от 23.12.2024 №1875.

Обновление перечней и проверка актуальности информации

Перечни с товарами, работами и услугами, на которые действует нацрежим, могут меняться. Как проверить актуальность информации:

  1. Определите предмет закупки и найдите его код по ОКПД2. Это можно сделать через Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности или каталог на сайте ЕИС.

В столбце «Код позиции» указан код по ОКПД2

2. Откройте приложение 1 и приложение 2 к Постановлению Правительства РФ от 23.12.2024 №1875.

3.  Откройте окно поиска сочетанием клавиш Ctrl+F для Windows или Command + F для Mac.

4. Введите в окно поиска найденный вами ОКПД2.

5. Проверьте, есть ли код в приложении. Если найдёте его в приложении 1, применяйте запрет. Если в приложении 2, применяйте ограничение. Если кода нигде нет, применяйте преимущество.

Нашли код в приложении 2 — заказчик применит ограничение

Применение запретов и ограничений на практике

За соблюдением нацрежима следят ЭТП и комиссия заказчика.

Действия заказчика и комиссии, проверка на ЭТП

Лица, которые хотят поучаствовать в тендере, подают заявку через ЭТП. Часть данных из заявки проверяет сам оператор. Раньше это делала комиссия заказчика.

ЭТП допускает до участия в тендере заявки, если:

  1. Страна происхождения товара соответствует требованиям из извещения.
  2. На спецсчёте есть деньги, которые нужно заблокировать.
  3. Предмет закупки совпадает с номером извещения.
  4. Информации об участнике закупки нет в Реестре недобросовестных поставщиков.
  5. Участник соответствует единым требованиям по частям 2, 2.1 статьи 31 Закона о контрактной системе, если в извещении есть доптребования.
  6. Участник относится к субъекту малого предпринимательства, если в тендере им дают преимущество.

Что делает комиссия заказчика:

  1. Разъясняет положения закупки, если получает запрос от участника.
  2. Проверяет заявку на достоверность и соответствие требований. Сертификат СТ-1 — на подлинность на сайте Торгово-промышленной палаты. Номера реестровых записей — на действительность на сайте Минпромторга.

Чтобы найти номер реестровой записи в РРПП, используйте функцию «Равно» в столбце «Реестровый номер»   

  1. Решает, принять или отклонить заявки.
  2. Присваивает заявкам порядковые номера и определяет победителя.
  3. Формирует протокол подведения итогов и загружает на ЭТП. 

Основания для отклонения заявки и типовые ошибки

Заявку могут вернуть участнику, если допущены ошибки.

Причина отклоненияПример
Поступила заявка с импортной продукцией из приложения 1 или от иностранного лицаШкола закупает оксиды для кабинета химии. Она получила заявку от лица, зарегистрированного на территории иностранного государства
Поставщик из России или ЕАЭС не подтвердил происхождение товара документами. Товар приравняли к иностранномуУниверситету промышленных технологий и дизайна потребовались ткани. Поступила заявка от производителя из России. Но он не прикрепил документы, которые подтверждают происхождение товара 
В лот собрали товары, работы и услуги, на которые действуют разные механизмы нацрежима. В заявке есть один иностранный товар, попадающий под запрет. Её отклоняют полностьюМузей закупает товары для бутафора. Поступила заявка с тремя наименованиями. Кроме меха и пластика в неё входит дублёная кожа от иностранного поставщика. Товар попадает под запрет
В лот собрали товары, работы и услуги, на которые действуют разные механизмы нацрежима. В заявке от иностранного гражданина есть хотя бы один товар, попадающий под ограничение. Заказчик отклоняет её по правилу «второй лишний»Художественная школа закупает товары перед началом учебного года. Поступила заявка от иностранного гражданина с несколькими наименованиями. Кроме акварели и гуаши в неё входят художественные кисти. Поскольку кисти попадают под ограничение, заказчик отклоняет заявку и выбирает российского поставщика
Прикреплённые документы, которые должны подтверждать страну происхождения, не соответствуют требованиямСпортивный комплекс закупает лыжи, лыжные ботинки и ледовые коньки. Участвовать в торгах решил производитель из России. Поскольку товары включены в приложение 2 и относятся к промышленным, участник торгов должен подтвердить страну происхождения — указать номер реестровой записи из РРПП и количество баллов. При проверке заявки заказчик заподозрил подлог. Указанного номера нет в реестре. Информацию признали недостоверной 

Исключения и особые случаи

В некоторых случаях национальный режим разрешено не применять.

Товары из ЕАЭС и спецрежимы

На товары из ЕАЭС не действуют запреты и ограничения. Производителям, поставщикам и карточкам товаров из этих стран предоставляют преимущество.

Закупка у единственного поставщика: что учитывать

При закупке по ст. 14 44-ФЗ у единственного поставщика действуют только запреты. Преимущества и ограничения допуска не работают. При этом нельзя заключать контракт на поставку иностранных товаров, а ещё — с единственными поставщиками-иностранцами на выполнение работ и оказание услуг.

Вопросы по теме

Как определить, действует запрет или ограничение на товар?

Узнать, действует запрет или ограничение по ст. 14 44-ФЗ, можно из извещения о закупке в ЕИС и через сервис «Поиск тендеров». Также положения национального режима расписаны в требованиях к составу заявки и в закупочных документах.

Если ни в извещении, ни в закупочных документах не упоминается механизм нацрежима, участник должен сам проверить наименование товара по приложению 1 и приложению 2 к ПП №1875. 

В ЕИС добавлен фильтр, который проверяет торги на применение нацрежима

Что делать, если нет документа о стране происхождения?

Если наличие документа обязательно, принять участие в торгах не получится.

Можно ли заменить товар на аналог, если действует запрет?

Да, если заказчик согласен, можно заменить товар на аналог. Но только на отечественный и с улучшенными характеристиками.

Нужно ли подтверждать страну происхождения для товаров из ЕАЭС?

Да, нужно. Смотрите таблицу «Обязательные документы».

В каких случаях заказчик может проигнорировать запрет?

В ряде случаев запрет не используют. Читайте подробнее в разделе «Запрет, ограничение и преимущество: в чём разница».

Как обжаловать отклонение заявки по причине несоответствия статье 14?

Участник может отправить жалобу, если заявку необоснованно отклонили по ст. 14 44-ФЗ. Сделать это должен тот, кто подавал заявку. На это есть пять дней после даты публикации протокола закупки.

Чтобы обжаловать действия заказчика, отправьте жалобу через ЕИС. Чтобы обжаловать действия оператора ЭТП, обратитесь в центральный аппарат ФАС России. Если решение ФАС вас не устроит, подавайте иск в Арбитражный суд.

Где смотреть актуальный перечень товаров, попадающих под ограничения?

Актуальный перечень товаров указан в приложении 1 и приложении 2 к ПП №1875.

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Нацрежим в госзакупках: запрет и ограничение допуска иностранных товаров — Точка Банк