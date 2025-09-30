Оплата по 44-ФЗ: что важно знать поставщику и заказчику

Одно из преимуществ работы с государством — это короткие сроки оплаты по контрактам. Но, как и везде, в госконтрактах есть свои нюансы. В каком порядке платят по 44-ФЗ и как получать оплату вовремя, расскажем в статье.
Например, другие сроки действуют для контрактов с гостайной, на сопровождении казначейства или заключённых до 1 мая 2022 года.
Если нарушить сроки и порядок оплаты, можно получить пени и штрафы.
Какой установлен срок оплаты по контракту по 44-ФЗ
Сроки оплаты в 2026 году для разных видов закупок
Максимальный срок оплаты госконтрактов — семь рабочих дней после приёмки. Но данная норма действует не для всех случаев — для ситуаций, описанных в таблице, предусмотрены другие сроки.
|Условие
|Срок оплаты, рабочие дни
|Контракт заключён до 1 мая 2022 года
|15
|Приёмка проходит вне единой информационной системы (ЕИС)
|10
|Контракт содержит государственную тайну
|20
|Расчёты проверяет казначейство РФ
|10
Также другой срок окончательного расчёта по 44-ФЗ устанавливают отдельные федеральные законы.
Сроки оплаты по контракту с СМП и СОНО
По госконтрактам с малым бизнесом (СМП) или социально ориентированными некоммерческими организациями сроки оплаты с 2022 года не отличаются. На расчёты с такими подрядчиками даётся семь рабочих дней после подписания документов о приёмке.
Когда допускается продление срока оплаты
Срок оплаты по контракту увеличивать нельзя. Но иногда можно продлить срок исполнения самого контракта. Из-за этого сдвинутся и первоначальные сроки оплаты.
Увеличить срок контракта можно, если:
Изменились лимиты бюджетных обязательств. То есть в бюджете сократили соответствующую статью расходов на заказчика.
Подрядчик не успевает исполнить контракт в срок. Если это произошло из-за внешних обстоятельств или по вине подрядчика, контракт можно продлить один раз на срок не больше первоначального. А если такой контракт долгосрочный, то есть больше года, срок можно увеличить не более чем на 30%.
Это правило действует только для контрактов:
- На строительно-монтажные работы.
- Разработку нового оборудования.
- В некоторых случаях — на НИОКР и технологические работы.
Порядок оплаты по контракту на 44-ФЗ
Этапы и порядок расчётов
Оплату госконтракта условно делят на три этапа.
Этап 1: приёмка. Вначале заказчик должен принять товары, работы или услуги и подписать акт приёма-передачи. Именно после приёмки начинается отсчёт времени на оплату.
Этап 2: подготовка документов для оплаты. Вместе с актом приёма-передачи поставщик готовит и направляет заказчику счёт, счёт-фактуру или товарную накладную. По строительным контрактам готовит формы КС-2 и КС-3.
Этап 3: перечисление денег. Если заказчик принял товар и подписал документы, то в обозначенный срок переведёт деньги на счёт. По госконтрактам можно рассчитаться и наличными. Но если подрядчик юрлицо или ИП, сумма расчётов должна быть до 100 000 ₽.
Оплата поэтапной поставки товаров, работ или услуг
Если товары отгружаются несколькими партиями или работы сдаются поэтапно, по контракту должна быть поэтапная оплата. Подрядчик готовит документы для приёмки и оплаты за каждый этап, а заказчик переводит деньги в прописанные сроки.
Оплата по контракту с авансом
В большинстве случаев по госконтракту можно предусмотреть аванс. Исключение:
- Если поставщик снизил цену более чем на 25%.
- Если предмет контракта — товары и услуги из Распоряжения Правительства от 16.01.2018 №21-р.
Когда работы выполняются поэтапно, аванс указывают к каждому этапу как процент от итоговой суммы.
Популярные причины нарушения сроков и порядка оплаты по 44-ФЗ
Заказчики по госконтрактам — это государственные организации, которые часто зависят от вышестоящих ведомств. Поэтому даже если вы выполнили контракт вовремя и прошли приёмку без замечаний, перевести платёж вам могут с задержкой. Часто причины задержек заключаются в том, что:
- Организации вовремя не пришли деньги.
- Между ведомствами долго согласовываются документы.
- Произошёл сбой на площадке ЕИС.
- Платёж долго проверяют в казначействе.
Ответственность заказчика за несоблюдение сроков оплаты
Пени и штрафы за просрочку оплаты
За каждый день просрочки по контракту начисляется пеня. Её размер — 1/300 ставки Центробанка в день. Подробный расчёт пеней с обоснованиями проводит поставщик. Чтобы не ошибиться в расчётах, воспользуйтесь калькулятором Точка Банка.
Если заказчик нарушит срок и порядок оплаты, его руководителя могут оштрафовать на сумму от 30 000 до 50 000 ₽. А за повторное нарушение — дисквалифицировать на срок от 1 до 2 лет.
У заказчика есть право доказать, что он задержал оплату не по своей вине. Например, деньги вовремя не перевёл банк. В этом случае заказчика освободят от пени.
Как действовать поставщику при задержке оплаты
Чтобы получить оплату при задержке платежа, эксперт по тендерам в Точка Банке Валентина Неупокоева рекомендует действовать по следующему алгоритму:
- Проверьте документы: убедитесь, что исполнили все обязательства, подписали акты и закрывающие документы.
- Направьте претензию: напишите официальное требование заказчику с расчётом пеней.
- Отправьте жалобу в ФАС: если заказчик не платит после претензии, пожалуйтесь в контролирующий орган, например в ФАС, Росимущество или прокуратуру.
- Обратитесь в суд: крайняя мера — иск в арбитражный суд о взыскании задолженности и пеней.
Судебная практика по спорам о несвоевременной оплате
На деле судебные споры часто связаны именно со сроками контракта и оплаты. Чтобы у вас не было разногласий с партнёрами по условиям контракта, собрали для вас выводы из судебной практики последних лет.
1. Просрочка по контракту ещё не значит его ненадлежащее исполнение.
2. Административный штраф за нарушение сроков можно применить только к руководителю заказчика (должностному лицу).
3. Отсутствие финансирования заказчика — это неуважительная причина просрочки.
Как минимизировать риски неоплаты контракта по 44-ФЗ
Проверка заказчика перед участием в закупке
Чтобы не сталкиваться с проблемами при оплате, перед тендером проверьте заказчика. Обо всех арбитражных делах, исполнительных производствах и задолженности по налогам можно узнать из открытых источников:
- В базе данных судебных приставов.
- Сервисе налоговой «Прозрачный бизнес».
- Картотеке арбитражных дел.
Проверка условий оплаты в контракте
Проверяйте и проект контракта. Он есть в открытом доступе в информации о закупке на портале ЕИС Закупки.
Проект контракта должен быть без пробелов и некорректных сроков оплаты. А критерии приёмки должны быть указаны максимально чёткие.
Особенности расчётов с поставщиками на УСН и без НДС
Поставщикам на УСН полезно знать, как учитывается НДС в цене контракта. Это поможет им предлагать конкурентные цены для участия в тендере и следить за тем, чтобы их права не нарушили.
Как указывать НДС в контракте с поставщиком на упрощёнке
НДС всегда включается в начальную максимальную цену контракта. То есть ту стоимость контракта, которую предлагает заказчик до конкурса.
Участники закупки, которые платят НДС, также должны закладывать налог в предлагаемые цены, ведь с выплаченной суммы контракта им придётся платить НДС.
В случае, если поставщик не платит НДС, цена контракта для него не пересчитывается. Если в цене контракта есть приписка «в том числе НДС 20%», поставщик на УСН не обязан его платить.
Участник №1 — плательщик НДС. Он предложил цену контракта 9,5 млн ₽ и заложил в неё налог.
Участник №2 НДС не платит. Он предложил цену контракта 9 млн ₽.
Контракт заключают с участником №2 по предложенной им цене. Платить НДС поставщик не будет.
Ошибки в расчётах и их последствия
Если поставщик не платит НДС, с ним заключают контракт по цене, которую он предлагает. Заключить контракт на меньшую сумму или просто не заплатить часть денег нельзя. Это будет расцениваться как нарушение сроков оплаты. Такие разъяснения даёт Минфин, например в письме от 10 июня 2024 г. №24-08-08/53524.