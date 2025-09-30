Оплата по 44-ФЗ: что важно знать поставщику и заказчику

Одно из преимуществ работы с государством — это короткие сроки оплаты по контрактам. Но, как и везде, в госконтрактах есть свои нюансы. В каком порядке платят по 44-ФЗ и как получать оплату вовремя, расскажем в статье.

Коротко

Например, другие сроки действуют для контрактов с гостайной, на сопровождении казначейства или заключённых до 1 мая 2022 года.

Если нарушить сроки и порядок оплаты, можно получить пени и штрафы. На оплату контракта по 44-ФЗ отводится семь рабочих дней после приёмки, но бывают исключения.

Какой установлен срок оплаты по контракту по 44-ФЗ

Сроки оплаты в 2026 году для разных видов закупок

Максимальный срок оплаты госконтрактов — семь рабочих дней после приёмки. Но данная норма действует не для всех случаев — для ситуаций, описанных в таблице, предусмотрены другие сроки.

Условие Срок оплаты, рабочие дни Контракт заключён до 1 мая 2022 года 15 Приёмка проходит вне единой информационной системы (ЕИС) 10 Контракт содержит государственную тайну 20 Расчёты проверяет казначейство РФ 10

Также другой срок окончательного расчёта по 44-ФЗ устанавливают отдельные федеральные законы.

ПРИМЕР Постановление Правительства от 16.07.2022 №1290 даёт на оплату контрактов для обеспечения обороноспособности и безопасности государства 30 дней с даты приёмки.

Сроки оплаты по контракту с СМП и СОНО

По госконтрактам с малым бизнесом (СМП) или социально ориентированными некоммерческими организациями сроки оплаты с 2022 года не отличаются. На расчёты с такими подрядчиками даётся семь рабочих дней после подписания документов о приёмке.

Для малого бизнеса есть другие меры поддержки по 44-ФЗ. Например, заказчики обязаны проводить от 25% закупок в год только для малого и среднего бизнеса. А сумма обеспечения заявки по контракту для поставщика-СМП может быть не более 2%, для других поставщиков — до 5%. Валентина Неупокоева эксперт по тендерам в Точка Банк

Когда допускается продление срока оплаты

Срок оплаты по контракту увеличивать нельзя. Но иногда можно продлить срок исполнения самого контракта. Из-за этого сдвинутся и первоначальные сроки оплаты.

Увеличить срок контракта можно, если:

Изменились лимиты бюджетных обязательств. То есть в бюджете сократили соответствующую статью расходов на заказчика.

Подрядчик не успевает исполнить контракт в срок. Если это произошло из-за внешних обстоятельств или по вине подрядчика, контракт можно продлить один раз на срок не больше первоначального. А если такой контракт долгосрочный, то есть больше года, срок можно увеличить не более чем на 30%.

Это правило действует только для контрактов:

На строительно-монтажные работы.

Разработку нового оборудования.

В некоторых случаях — на НИОКР и технологические работы.

Порядок оплаты по контракту на 44-ФЗ

Этапы и порядок расчётов

Оплату госконтракта условно делят на три этапа.

Этап 1: приёмка. Вначале заказчик должен принять товары, работы или услуги и подписать акт приёма-передачи. Именно после приёмки начинается отсчёт времени на оплату.

Этап 2: подготовка документов для оплаты. Вместе с актом приёма-передачи поставщик готовит и направляет заказчику счёт, счёт-фактуру или товарную накладную. По строительным контрактам готовит формы КС-2 и КС-3.

Этап 3: перечисление денег. Если заказчик принял товар и подписал документы, то в обозначенный срок переведёт деньги на счёт. По госконтрактам можно рассчитаться и наличными. Но если подрядчик юрлицо или ИП, сумма расчётов должна быть до 100 000 ₽.

Оплата поэтапной поставки товаров, работ или услуг

Если товары отгружаются несколькими партиями или работы сдаются поэтапно, по контракту должна быть поэтапная оплата. Подрядчик готовит документы для приёмки и оплаты за каждый этап, а заказчик переводит деньги в прописанные сроки.

Оплата по контракту с авансом

В большинстве случаев по госконтракту можно предусмотреть аванс. Исключение:

Когда работы выполняются поэтапно, аванс указывают к каждому этапу как процент от итоговой суммы.

Популярные причины нарушения сроков и порядка оплаты по 44-ФЗ

Заказчики по госконтрактам — это государственные организации, которые часто зависят от вышестоящих ведомств. Поэтому даже если вы выполнили контракт вовремя и прошли приёмку без замечаний, перевести платёж вам могут с задержкой. Часто причины задержек заключаются в том, что:

Организации вовремя не пришли деньги.

Между ведомствами долго согласовываются документы.

Произошёл сбой на площадке ЕИС.

Платёж долго проверяют в казначействе.

Ответственность заказчика за несоблюдение сроков оплаты

Пени и штрафы за просрочку оплаты

За каждый день просрочки по контракту начисляется пеня. Её размер — 1/300 ставки Центробанка в день. Подробный расчёт пеней с обоснованиями проводит поставщик. Чтобы не ошибиться в расчётах, воспользуйтесь калькулятором Точка Банка.

Если заказчик нарушит срок и порядок оплаты, его руководителя могут оштрафовать на сумму от 30 000 до 50 000 ₽. А за повторное нарушение — дисквалифицировать на срок от 1 до 2 лет.

У заказчика есть право доказать, что он задержал оплату не по своей вине. Например, деньги вовремя не перевёл банк. В этом случае заказчика освободят от пени.

Как действовать поставщику при задержке оплаты

Чтобы получить оплату при задержке платежа, эксперт по тендерам в Точка Банке Валентина Неупокоева рекомендует действовать по следующему алгоритму:

Проверьте документы: убедитесь, что исполнили все обязательства, подписали акты и закрывающие документы. Направьте претензию: напишите официальное требование заказчику с расчётом пеней. Отправьте жалобу в ФАС: если заказчик не платит после претензии, пожалуйтесь в контролирующий орган, например в ФАС, Росимущество или прокуратуру. Обратитесь в суд: крайняя мера — иск в арбитражный суд о взыскании задолженности и пеней.

Судебная практика по спорам о несвоевременной оплате

На деле судебные споры часто связаны именно со сроками контракта и оплаты. Чтобы у вас не было разногласий с партнёрами по условиям контракта, собрали для вас выводы из судебной практики последних лет.

1. Просрочка по контракту ещё не значит его ненадлежащее исполнение.

ПРИМЕР Дело №А57-30017/2022 : поставщику начислили пеню за нарушение сроков работ и штраф за ненадлежащее исполнение контракта. Суд отменил штраф, поскольку поставщик не отказывался от обязательств по контракту. Единственное нарушение связано с задержкой сроков, поэтому компания заплатила пеню.

2. Административный штраф за нарушение сроков можно применить только к руководителю заказчика (должностному лицу).

ПРИМЕР Дело №16-5371/2023 : глава администрации района в Саратовской области получила штраф за нарушение сроков оплаты контракта. Она не согласилась с наказанием. По её мнению, виноваты были сотрудники бухгалтерии, которые вовремя не перечислили деньги. Но суд доводы не принял и оштрафовал её как руководителя заказчика.

3. Отсутствие финансирования заказчика — это неуважительная причина просрочки.

ПРИМЕР Дело №А05-12659/2020 : заказчик не рассчитался по контракту в срок. Суду объяснил это тем, что у него были другие долги и не было денег на оплату. Решение суда — начислить пеню и судебные издержки.

Как минимизировать риски неоплаты контракта по 44-ФЗ

Проверка заказчика перед участием в закупке

Чтобы не сталкиваться с проблемами при оплате, перед тендером проверьте заказчика. Обо всех арбитражных делах, исполнительных производствах и задолженности по налогам можно узнать из открытых источников:

В базе данных судебных приставов.

Сервисе налоговой «Прозрачный бизнес».

Картотеке арбитражных дел.

Проверка условий оплаты в контракте

Проверяйте и проект контракта. Он есть в открытом доступе в информации о закупке на портале ЕИС Закупки.

Проект контракта должен быть без пробелов и некорректных сроков оплаты. А критерии приёмки должны быть указаны максимально чёткие.

Особенности расчётов с поставщиками на УСН и без НДС

Поставщикам на УСН полезно знать, как учитывается НДС в цене контракта. Это поможет им предлагать конкурентные цены для участия в тендере и следить за тем, чтобы их права не нарушили.

Как указывать НДС в контракте с поставщиком на упрощёнке

НДС всегда включается в начальную максимальную цену контракта. То есть ту стоимость контракта, которую предлагает заказчик до конкурса.

Участники закупки, которые платят НДС, также должны закладывать налог в предлагаемые цены, ведь с выплаченной суммы контракта им придётся платить НДС.

В случае, если поставщик не платит НДС, цена контракта для него не пересчитывается. Если в цене контракта есть приписка «в том числе НДС 20%», поставщик на УСН не обязан его платить.

ПРИМЕР Заказчик посчитал начальную максимальную цену контракта и включил в неё НДС: «НМК — 10 миллионов ₽, включая НДС 20%».

Участник №1 — плательщик НДС. Он предложил цену контракта 9,5 млн ₽ и заложил в неё налог.

Участник №2 НДС не платит. Он предложил цену контракта 9 млн ₽.

Контракт заключают с участником №2 по предложенной им цене. Платить НДС поставщик не будет.



Ошибки в расчётах и их последствия